منزل أستوائي وكأنك في حلم

منزل الأحلام الاستوائية، ليس مجرد منزلاً عادياً، بل فيلا تشعرك انك تعيش داخل منتجعاً سياحياً متكامل، المنزل يقع فى عاصمة الجمال ريو دى جانيرو بالبرازيل، ومن المعروف عن الهندسة المعمارية البرازيلية انها متميزة جداً فى كل تفاصيلها، والنمط الاستوائى من الأنماط التى تعبر وبقوة عن الحضارة البرازيلية فى التصميم، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك جولة متميزة جداً داخل منزل الأحلام الاستوائية فى البرازيل، لنرى كيف ابدع الخبراء من Escala فى الأهتمام وبقوة بكل التفاصيل التى ميزت هذا المنزل وتصميمه.
البداية مع الواجهة وتصميمها الذى يشعرك بمدى جمال المنزل من الداخل وجمال تفاصيلة، فالبدايات دائماً تعبر وبقوة ،ومثل ما يقولون الأنطباع الأول دائماً يدوم، والحقيقة ان الأنطباع الأول عن هذا المنزل مبهر ومميز جداً، الواجهة مصممة بشكل بسيط ورائع يبين امتزاج العناصر الطبيعية معاً، وخاصة الطوب الحجرى الذى زخرف الواجهة بالكامل، ثم تأتى الأضاءة لتبرز الجمال الكامن فى تفاصيل المنزل مع الطبيعة التى حاوطت المنزل بالكامل وروح النمط الأستوائي التى برزت بقوة فى تصميم الواجهة بالكامل.
فى نظرة أخرى على المنزل وتصميمه وجدنا منطقة حمام السباحة مليئة بالتفاصيل المبهجة، حمام سباحة بسيط ومبهج تحاوطه الطبيعية والأشجار الأستوائية ، مع وجود تلك الجلسة الصغيرة فىالحديقة والتى تبعث على مزيد من الهدوء والراحة وقضاء لحظات مميزة مع عائلتك وأصدقائك.
أما غرفة المعيشة فكان تصميمها دافئ لم يتخلى أيضاً عن النمط الأستوائى فى تصميمها مثل باقى المنزل، أرضيات خشبية من الباركيه مع نصف جدار خشبى فى منتصف غرفة المعيشة ليكمل لمسات الجمال والأناقة، الجمال اكتمل فى غرفة المعيشة عن طريق تناغم الاضاءة مع الديكور، الذى أضاف تعبيراً لجمال النمط الأستوائى فى تصميم هذا المنزل.
تصميم غرفة السفرة داخل المنزل جاءت أنيقة جداُ، أرضيات خشبية من الباركية، أكثر ما ميز هذا المنزل وتصميمه هوتصميم السقف المبتكر جداً بتفاصيله المتميزة التى أعطت للمنزل جمال أضافي، لمسة من اللون الأزرق على جدار غرفة السفرة كانت كافية جداً لخلق الجمال والأناقة داخل تصميم الغرفة، الأضاءة أيضاً كانت مختلفة سواء تلك السبوتات فى السقف او اللمبات الخشبية المتدلية فوق طاولة الطعام.
ومن المنزل مررنا على الشرفة وتصميمها المثالى، اختيار الجلسات كان مريح جداً لأضافة روح من الأسترخاء والهدوء داخل المنزل، ولم ينسى المصمم الأضاءة التى لعبت دوراً فى تهيئة روح الهدوء والأسترخاء فى تصميم الشرفة.
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