منزل تقليدي مساحته 130م2 بالتصميم الهندسي

واجهة المنزل بكل بساطة هى واجهة كوخاً وليس منزلاً، ولكن إن حق التعبير هو كوخاً عصرياً، الوجهة كما نرى تصميمها يشبه تصميم الكوخ مع امتزاج العناصر الطبيعية فى التصميم مثل الحجر، الخشب والأضاءة التى برزت جمال المنزل بالكامل، الطبيعة حاوطت المنزل من الخارج بشكل جمالى كما نرى، المنزل من الخارج سيخطف أنظارك من جماله وجمال تصميمه المبتكر.
وهنا وجدنا الواجهة ولكن من زاوية أكثر وضوحاً لحديقة المنزل، قام المصمم بأستغلال كل المساحة المحيطة بالمدخل لتصبح مساحة خضراء تبعث على الهدوء والجمال من خلال هذا التصميم.
نعم انه حقاً مطبخاً متميزاً، وما جعله متميز هو وجود تلك الاطلالات على الطبيعة من حولة من خلال تلك النوافذ المطلة على حديقة المنزل، المطبخ مصمم بالكامل على النمط العصرى، وواضح من التصميم تحقق كل عناصر الرفاهية المطلوبة فى المطبخ، حتى نحصل فى نهاية على تصميماً لمطبخاً رائع ومثالى جداً.
غرفة السفرة كان تصميمها رائع أيضاً وموقعها أروع، فمبهج جداً أن تتناول طعامك وانت ترى الطبيعة من حولك تحاوطك من خلال تلك النافذة الواسعة، تصميم غرفة السفرة واختيار أثاثها كان ذوقه رفيعاً جداً، خاصة اختيار الأضاءة بشكلها الغير تقليدى كما نرى.
تصميم غرفة المعيشة كان مثالى وعصرى جداً داخل هذا المنزل، أرضيات باركية خشبية، مع جدران بنية من الخشب الطبيعى، ثم تأتى لمسة الرخام الرمادى فى تصميم جدار المدفاة لتضيف مزيد من الجمال، أكملته اختيار الأثاث والديكورات.
الحمام داخل المنزل أيضاً تصميمه كان متميز، ناطقاً بالجمال فى كافة تفاصيله، الخشب مع لون الابيض الساطع كان هو اللمسة الأساسية والواضحة فى تصميم الحمام بالكامل مع بعض اللمسات من الديكور الأنيقة جداً.
في الطابق الثاني وجدنا الحمام الرئيسي، تصميم يتكون من دش وحوض استحمام ومرآة كبيرة فى منتصف الجدار، بالأضافة إلى أماكن عبقرية جداً للتخزين.
واذا أردت الخروج عن جو المنزل وقضاء وقتاً فى العمل او الدراسة، يجب أن تتجه لغرفة المكتب فى المنزل، وستجد ما تبحث عنه من أجواء مهيئة تماماً للعمل أو للدراسة داخل غرفة المكتب، كما نرى فى تصميم تلك الغرفة.
بمنتهى البساطة جاء تصميم غرفة النوم التى خلت من أى تعقيدات فى تصميمها، الخشب هو اللمسة الواضحة لتصميم اللأرضيات مع استخدامه بطريقة مناسبة جداً فى ديكور الجدران المحيطة بالغرفة، لتحصل بذلك على غرفة نوم رائعة وهادئة.
يرصد الأثاث في غرفة النوم الرئيسية في شكل الجناح الرئيسي، تدفق الديكورات بسلاسة في المنطقة الواقعة تحت التلفزيون.
وهنا على ورق التصميم نرى تصميم الطابق الأرضى للمنزل والفنار الخارجى مع المرآب.
وهنا نموذج لتصميم الطابق العلىوى على ورق التصميم أيضاً الذى احتوى على غرف النوم والحمام.
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