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منزل تقليدي مساحته 130م2 بالتصميم الهندسي

منة اسماعيل منة اسماعيل
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  • فى تصميم بعيد تماماً عن التقليدية، جاء تصميم هذا المنزل المتميز والبعيد كل البعد عن كل التصميمات المتعارف ع
  • ليها، المنزل من تصميم  الخبراء البولنديون، الذين أرادا أن يبنيا منزلاً مختلفاً يجمع بين الحداثة والتقليدية معاً، عندما تراه للوهلة الأولى تشعر وكانه تصميماً لكوخ بدائى التصميم، تقترب اكثر لتجد منزلاً يجمع بين كل العناصر الحديثة والعصرية معاً، دعونا ناخذ جولة لنتعرف أكثر عن المنزل مع هوميفاى.

    • الواجهة

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    واجهة المنزل بكل بساطة هى واجهة كوخاً وليس منزلاً، ولكن إن حق التعبير هو كوخاً عصرياً، الوجهة كما نرى تصميمها يشبه تصميم الكوخ مع امتزاج العناصر الطبيعية فى التصميم مثل الحجر، الخشب والأضاءة التى برزت جمال المنزل بالكامل، الطبيعة حاوطت المنزل من الخارج بشكل جمالى كما نرى، المنزل من الخارج سيخطف أنظارك من جماله وجمال تصميمه المبتكر.

    الواجهة من زاوية الحديقة

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    وهنا وجدنا الواجهة ولكن من زاوية أكثر وضوحاً لحديقة المنزل، قام المصمم بأستغلال كل المساحة المحيطة بالمدخل لتصبح مساحة خضراء تبعث على الهدوء والجمال من خلال هذا التصميم.

    المطبخ المتميز

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    نعم انه حقاً مطبخاً متميزاً، وما جعله متميز هو وجود تلك الاطلالات على الطبيعة من حولة من خلال تلك النوافذ المطلة على حديقة المنزل، المطبخ مصمم بالكامل على النمط العصرى، وواضح من التصميم تحقق كل عناصر الرفاهية المطلوبة فى المطبخ، حتى نحصل فى نهاية على تصميماً لمطبخاً رائع ومثالى جداً.

    غرفة السفرة

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    غرفة السفرة كان تصميمها رائع أيضاً وموقعها أروع، فمبهج جداً أن تتناول طعامك وانت ترى الطبيعة من حولك تحاوطك من خلال تلك النافذة الواسعة، تصميم غرفة السفرة واختيار أثاثها كان ذوقه رفيعاً جداً، خاصة اختيار الأضاءة بشكلها الغير تقليدى كما نرى.

    غرفة المعيشة

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    تصميم غرفة المعيشة كان مثالى وعصرى جداً داخل هذا المنزل، أرضيات باركية خشبية، مع جدران بنية من الخشب الطبيعى، ثم تأتى لمسة الرخام الرمادى فى تصميم جدار المدفاة لتضيف مزيد من الجمال، أكملته اختيار الأثاث والديكورات.

    الحمام

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    الحمام داخل المنزل أيضاً تصميمه كان متميز، ناطقاً بالجمال فى كافة تفاصيله، الخشب مع لون الابيض الساطع كان هو اللمسة الأساسية والواضحة فى تصميم الحمام بالكامل مع بعض اللمسات من الديكور الأنيقة جداً.

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    حمام الطابق الثانى

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    في الطابق الثاني وجدنا الحمام الرئيسي، تصميم يتكون من دش وحوض استحمام ومرآة كبيرة فى منتصف الجدار، بالأضافة إلى أماكن عبقرية جداً للتخزين.

    غرفة المكتب

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    واذا أردت الخروج عن جو المنزل وقضاء وقتاً فى العمل او الدراسة، يجب أن تتجه لغرفة المكتب فى المنزل، وستجد ما تبحث عنه من أجواء مهيئة تماماً للعمل أو للدراسة داخل غرفة المكتب، كما نرى فى تصميم تلك الغرفة.

    غرفة النوم

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    بمنتهى البساطة جاء تصميم غرفة النوم التى خلت من أى تعقيدات فى تصميمها، الخشب هو اللمسة الواضحة لتصميم اللأرضيات مع استخدامه بطريقة مناسبة جداً فى ديكور الجدران المحيطة بالغرفة، لتحصل بذلك على غرفة نوم رائعة وهادئة.

    جناح النوم

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    يرصد الأثاث في غرفة النوم الرئيسية في شكل الجناح الرئيسي، تدفق الديكورات بسلاسة في المنطقة الواقعة تحت التلفزيون.

    الطابق الأرضى على ورق التصميم

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    وهنا على ورق التصميم نرى تصميم الطابق الأرضى للمنزل والفنار الخارجى مع المرآب.

    الطابق العلوى على ورق التصميم

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    وهنا نموذج لتصميم الطابق العلىوى على ورق التصميم أيضاً الذى احتوى على غرف النوم والحمام.

    عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 7 عادات بسيطة لمنزل نظيف دائماً

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