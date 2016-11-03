منزل تقليدي مساحته 130م2 بالتصميم الهندسي

نعم انه حقاً مطبخاً متميزاً، وما جعله متميز هو وجود تلك الاطلالات على الطبيعة من حولة من خلال تلك النوافذ المطلة على حديقة المنزل، المطبخ مصمم بالكامل على النمط العصرى، وواضح من التصميم تحقق كل عناصر الرفاهية المطلوبة فى المطبخ، حتى نحصل فى نهاية على تصميماً لمطبخاً رائع ومثالى جداً.