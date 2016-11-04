10 تصاميم جميلة لبار الافطار

عندما نتحدث عن بار الإفطار، يجب علينا أن لا ننسى أن هناك احتمالات لا نهاية لها التي من شأنها أن تساعدنا على اختيار أفضل تصاميم تلائم المساحة المتوفرة لدينا. وبما أن بار الإفطار هو جزء مدموج بالمطبخ فلابد من الأخذ بالاعتبار التصميم المناسب. الشيء الأكثر أهمية عند تصميم بار الإفطار أن يكون مريح الاستخدام، لأنه مكان متعدد الوظائف; لتناول الطعام، وقراءة صحيفة أو التحدث على الهاتف.

في مقالنا اليوم، سنستعرض 10 تصاميم مختلفة ورائعة لبارات الإفطار المدموجة بالمطبخ، والتي سوف تلهمك.