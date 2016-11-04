10 تصاميم جميلة لبار الافطار

عندما نتحدث عن بار الإفطار، يجب علينا أن لا ننسى أن هناك احتمالات لا نهاية لها التي من شأنها أن تساعدنا على اختيار أفضل تصاميم تلائم المساحة المتوفرة لدينا. وبما أن بار الإفطار هو جزء مدموج بالمطبخ فلابد من الأخذ بالاعتبار التصميم المناسب. الشيء الأكثر أهمية عند تصميم بار الإفطار أن يكون مريح الاستخدام، لأنه مكان متعدد الوظائف; لتناول الطعام، وقراءة صحيفة أو التحدث على الهاتف.
في مقالنا اليوم، سنستعرض 10 تصاميم مختلفة ورائعة لبارات الإفطار المدموجة بالمطبخ، والتي سوف تلهمك.
يعتبر مثالنا الأول أفضل تصميم لبار متعدد الوظائف في مساحة واحدة. ففي احدى الزوايا طاولة دائرية مع كراسي، وفي الوسط غرفة المعيشة، وأخيرا المطبخ، مدموج معه بار الإفطار الذي قد يكون اكثر من مجر بار إفطار.
فكرة ممتازة وممتعة وعملية لبار مثالي للجلوس مع الأصدقاء في انتظار وجبة شهية، من خلال إنشاء البار الخاص بك والمزود بمشواة، التي ستعطيك متعة اكثر مع الأهل والأصدقاء، فقط قم بإضافة بضعة مقاعد عالية.
في كثير من الأحيان عندما لا تتوفر مساحة كافية لبار أو لا تريد إزالة غرفة الطعام. في هذه الحالة فان طاولة خشبية هي أكثر من كافية، كما هو موضح في الصورة. يمكنك استخدام طاولة خشبية على جانب المطبخ، ستحلق فوق كالجزيرة. فكرة عبقرية وحديثة.
ثمة خيار آخر هو تصميم حرف
L ويمكنك اختيار المواد المفضلة لديك، يمكن أن يكون من الطوب والإسمنت أو من الخشب كما هو موضح في المثال. هذه فكرة عملية للغاية وتتيح لك استخدامها كطاولة للإفطار على الرغم من أنه لم يخطط لها من البداية، كما يسمح لزيادة سطح العمل في المطبخ.
الراحة من احد المتطلبات الأساسية لتصميم المطبخ، وبالتالي إنشاء بار بإطار واسع ويحتوي علي مواقع تخزين كافية للوازم المطبخ سيجعل البار عملي واقتصادي الاستخدام، علاوة على ذلك، فإن شكل
L سيعطي شكل مميز وسيزيد من الجانب العملي للمطبخ.
في بعض الأحيان يندمج المطبخ مع غرفة الطعام، ولكن نحن بحاجة الى فصل بين البيئات دون اي إعاقة بصرية للحفاظ على الشعور بالرحابة، وكما في الصورة تم استخدام بار الإفطار كحاجز فصل.
كما قلنا من قبل، هناك دائما إمكانية لدمج بار الإفطار في المطبخ، وفي هذه الصورة تم الدمج داخل المطبخ الطولي الشكل، وبشكل مقابل للجدار وبنفس التصميم والألوان المستخدمة في تأثيث المطبخ، وإضاءة بشكل جذاب وأنيق.
يعتقد البعض أن البار العالي غير مريح، ولكنه في الحقيقة اكثر وظيفية لدعم الأشياء المراد استخدامها، وأيضا يعطي فخامة اكثر للمطبخ. ونرى بار الافطار يرافقه أربعة كراسي.
ثمة خيار آخر لدمج البار في المطبخ، ولكن بطريقة تضمن التوسيع البصري لمساحة المطبخ وذلك باستخدام الامتداد لطاولة المطبخ، واعتبار هذا الامتداد بار للافطار، مع الحفاظ على نفس اللون والمواد المستخدمة لزيادة التناسق والتنظيم، مع أربعة مقاعد للبار، ستحصل على مطبخ حديث وممتع.
دمج البار مع المطبخ أم الجزيرة في منتصف المطبخ؟ يمكنك الاستمتاع بالتصميمين سويا، ستحصل على ديكور عملي وستعطي أيضا زيادة في المساحة، وخاصة اذا تم استخدام الديكورات الشفافة أو ذات السطوح العاكسة، ستعطي تألق وجمالية منفردة وخاصة اذا كانت بلون احمر قوي وجذاب.
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