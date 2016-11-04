الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصاميم جميلة لبار الافطار

Heba khlili Heba khlili
RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
Loading admin actions …

عندما نتحدث عن بار الإفطار، يجب علينا أن لا ننسى أن هناك احتمالات لا نهاية لها التي من شأنها أن تساعدنا على اختيار أفضل تصاميم تلائم المساحة المتوفرة لدينا. وبما أن بار الإفطار هو جزء مدموج بالمطبخ فلابد من الأخذ بالاعتبار التصميم المناسب. الشيء الأكثر أهمية عند تصميم بار الإفطار أن يكون مريح الاستخدام، لأنه مكان متعدد الوظائف; لتناول الطعام، وقراءة صحيفة أو التحدث على الهاتف.
في مقالنا اليوم، سنستعرض 10 تصاميم مختلفة ورائعة لبارات الإفطار المدموجة بالمطبخ، والتي سوف تلهمك.

1. المتعدد الوظائف

Loft Marine Home Resort, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة المعيشة طوب Beige
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

يعتبر مثالنا الأول أفضل تصميم لبار متعدد الوظائف في مساحة واحدة. ففي احدى الزوايا طاولة دائرية مع كراسي، وفي الوسط غرفة المعيشة، وأخيرا المطبخ، مدموج معه بار الإفطار الذي قد يكون اكثر من مجر بار إفطار.

2. أريد بار مع المشواة!

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS بيت زجاجي
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

فكرة ممتازة وممتعة وعملية لبار مثالي للجلوس مع الأصدقاء في انتظار وجبة شهية، من خلال إنشاء البار الخاص بك والمزود بمشواة، التي ستعطيك متعة اكثر مع الأهل والأصدقاء، فقط قم بإضافة بضعة مقاعد عالية.

3. البار الخشبي

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

في كثير من الأحيان عندما لا تتوفر مساحة كافية لبار أو لا تريد إزالة غرفة الطعام. في هذه الحالة فان طاولة خشبية هي أكثر من كافية، كما هو موضح في الصورة. يمكنك استخدام طاولة خشبية على جانب المطبخ، ستحلق فوق كالجزيرة. فكرة عبقرية وحديثة.

4. الخشب الخالص

Residência MV praia, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos مطبخ
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

Residência MV praia

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

ثمة خيار آخر هو تصميم حرف L ويمكنك اختيار المواد المفضلة لديك، يمكن أن يكون من الطوب والإسمنت أو من الخشب كما هو موضح في المثال. هذه فكرة عملية للغاية وتتيح لك استخدامها كطاولة للإفطار على الرغم من أنه لم يخطط لها من البداية، كما يسمح لزيادة سطح العمل في المطبخ.

6. مطبخ لديه كل شيء

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS مطبخ
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

الراحة من احد المتطلبات الأساسية لتصميم المطبخ، وبالتالي إنشاء بار بإطار واسع ويحتوي علي مواقع تخزين كافية للوازم المطبخ سيجعل البار عملي واقتصادي الاستخدام، علاوة على ذلك، فإن شكل L سيعطي شكل مميز وسيزيد من الجانب العملي للمطبخ.

6. مثالية لتقسيم بيئات

Residência Goiânia/GO, Donakaza Donakaza مطبخ
Donakaza

Donakaza
Donakaza
Donakaza

في بعض الأحيان  يندمج المطبخ مع غرفة الطعام، ولكن نحن بحاجة الى فصل بين البيئات دون اي إعاقة بصرية للحفاظ على الشعور بالرحابة، وكما في الصورة تم استخدام بار الإفطار كحاجز فصل. 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7. الابيض المضيئ

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory مطبخ
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

كما قلنا من قبل، هناك دائما إمكانية لدمج بار الإفطار في المطبخ، وفي هذه الصورة تم الدمج داخل المطبخ الطولي الشكل، وبشكل مقابل للجدار وبنفس التصميم والألوان المستخدمة في تأثيث المطبخ، وإضاءة بشكل جذاب وأنيق.

8. لكل ذوق

Vivienda Unifamiliar en Plottier, Neuquen, Patagonia, Chazarreta-Tohus-Almendra Chazarreta-Tohus-Almendra مطبخ
Chazarreta-Tohus-Almendra

Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra
Chazarreta-Tohus-Almendra

يعتقد البعض أن البار العالي غير مريح، ولكنه في الحقيقة اكثر وظيفية لدعم الأشياء المراد استخدامها، وأيضا يعطي فخامة اكثر للمطبخ. ونرى بار الافطار يرافقه أربعة كراسي.

9. توسيع الحدود

Projeto de arquitetura de casa junto ao mar, a3mais a3mais مطبخ
a3mais

a3mais
a3mais
a3mais

ثمة خيار آخر لدمج  البار في المطبخ، ولكن بطريقة تضمن التوسيع البصري لمساحة المطبخ وذلك باستخدام الامتداد لطاولة المطبخ، واعتبار هذا الامتداد بار للافطار، مع الحفاظ على نفس اللون والمواد المستخدمة لزيادة التناسق والتنظيم، مع أربعة مقاعد للبار، ستحصل على مطبخ حديث وممتع.

10. الاحمر القوي

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 مطبخ
r79

r79
r79
r79

دمج البار مع المطبخ أم الجزيرة في منتصف المطبخ؟ يمكنك الاستمتاع بالتصميمين سويا، ستحصل على ديكور عملي وستعطي أيضا زيادة في المساحة، وخاصة اذا تم استخدام الديكورات الشفافة أو ذات السطوح العاكسة، ستعطي تألق وجمالية منفردة وخاصة اذا كانت بلون احمر قوي وجذاب.

اقرأ معنا هذا المقال 9 أفكار مثالية لديكور مطابخ

تصميمات لحمامات تتجلى فيها العصرية
من 1 الى 10 أي تصميم اعجبك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً