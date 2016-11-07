10 أفكار لطلاء مميز للواجهات الصغيرة

قبل أن تختار طلاء واجهة منزلك عليك أن تأخذ وقتك في تحليل الواجهة لتحصل في النهاية على اختيار موفق، فلكل واجهة طلاءها المثالي والذي لا يتناسب مع الأخريات. يتحدد ذلك بناء على تصميم الهيكل وأبعادها، والعناصر والمواد الخام التي دخلت في بناء الواجهة، بالإضافة إلى الانطباع الذي ترغب في أن تعطيه عن منزلك للمارة بالخارج.
في كتاب الأفكار هذا سنتعرض 10 أفكار متنوعة لطلاء الواجهات الصغيرة والتي قد تتناسب إحداهم مع منزلك.
طلاء هذه الواجهة مثلا مثير للاهتمام، فهو عبارة عن مستطيلات من مواد خام مختلفة تم لصقها بالجدار، المميز هنا هو أنها ليست في مستوى واحد وهو ما خلق بعض الظلال بفضل الإضاءة الجيدة للواجهة، اللون المحايد كان اختيار موفقا حتى لا تتسبب في زحام بصري بالواجهة.
واجهة صغيرة بملمس الطوب، حيث تم طلاء الواجهة بالجبس أو أي عنصر آخر وبعدها يتم حفر شكل الطوب ليمنح التصميم بروزا ملفتا للانتباه. اختيار اللون الأبيض هنا كان مثاليا، فالواجهة صغيرة للغاية وبها كثير من التفاصيل من الباب الخشبي النوافذ الزجاجية ذات الإطارات المعدنية، أي لون آخر سوى الأبيض كان سينتج عنه زحام بصري كبير وانطباع أقوى بصغر حجم الواجهة.
المزج بين اللون الأحمر القاني والأبيض في النوافذ والأبواب منح الواجهة شخصية مميزة، جرأة اللون هنا كانت مناسبة للواجهة التي تمتد على خط أفقي على عكس الصورة السابقة التي كانت تمتد على خط رأسي.
تصميم الواجهة بشكل عام يميل للطابع الاستعماري، يظهر ذلك من خلال المصباح المعلق بالجدار، وتصميم الأبواب التي جمعت بين الزجاج والخشب.
الخرسانة المسلحة التي تحيط بالمنزل منحت واجهته شخصية مميزة، فدائما ما يكون ترك المواد الخام على طبيعتها بديلا مثيرا للاهتمام، عزز من ذلك النوافذ الزجاجية الملونة والإضاءة التي لعبت دورا كبيرا في تكوين المظهر العام للواجهة.
في المنازل الريفية والتي يدخل البلاط والخشب الطبيعي في تكوينها يفضل أن تبقي على اللمسة الناعمة للواجهة مع ألوان محايدة لتبرز جمال العناصر الأخرى المكونة للواجهة.
إذا كنت تنوي جمع بين أكثر من عنصر ضع في اعتبارك أن يكون أحدهما بملمس أملس، في هذه الواجهة مثلا تم تغطيتها جزئيا بالأحجار، بينما تم طلاء باقي المنزل بالملمس التقليدي، هذه الحيلة تجنبك الزحام البصري وإثقال الواجهة بتفاصيل أكثر من اللازم.
استخدام لونين في طلاء الواجهة هو اختيار يجب دراسته بعناية قبل الإقدام عليه، ونحن نقصد بالتحديد أن يبدأ اللون حيث ينتهي الآخر كما في الصورة. أهم نقطة يجب أن تضعها في اعتبارك أن يكون مظهر الواجهة بعد الطلاء متماسك ولا يعطيك انطباعا أنك أمام منزلين منفصلين، لتحقيق ذلك استعن ببعض عناصر الواجهة مثل النوافذ أو الأبواب لتبرز مكان التقاء اللونين.
الزجاج هو الحليف الأفضل للواجهات الصغيرة، فطبيعته الشفافة تسمح بتكبير أي مساحة بصريا، سيزيد من جمال الواجهة لو كان الجدار الزجاجي يقابله حديقة صغيرة أو شجرة بارزة كما بالصورة
الطوب الأحمر من العناصر التي تتلاءم مع أغلب تصميمات الواجهات، لكن إذا تم استغلاله بشكل أمثل، في هذه الواجهة منحها طريقة ترتيب الطوب الغير معتادة شخصية فريدة ومرحة، كما أنه تناغم بسلاسة مع باقي عناصر الواجهة.
الحجر هنا هو العنصر الرئيسي والوحيد في تصميم الواجهة، لكن المميز فيه هو الملمس الأملس للتشطيب والذي أعطاك انطباعا وكأن جدران المنزل قد بنيت بالفعل من الحجر لا تم تغطيتها به كما هو حدث في الواقع.
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