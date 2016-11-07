10 أفكار لطلاء مميز للواجهات الصغيرة

المزج بين اللون الأحمر القاني والأبيض في النوافذ والأبواب منح الواجهة شخصية مميزة، جرأة اللون هنا كانت مناسبة للواجهة التي تمتد على خط أفقي على عكس الصورة السابقة التي كانت تمتد على خط رأسي.

تصميم الواجهة بشكل عام يميل للطابع الاستعماري، يظهر ذلك من خلال المصباح المعلق بالجدار، وتصميم الأبواب التي جمعت بين الزجاج والخشب.