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10 أفكار لطلاء مميز للواجهات الصغيرة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
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قبل أن تختار طلاء واجهة منزلك عليك أن تأخذ وقتك في تحليل الواجهة لتحصل في النهاية على اختيار موفق، فلكل واجهة طلاءها المثالي والذي لا يتناسب مع الأخريات. يتحدد ذلك بناء على تصميم الهيكل وأبعادها، والعناصر والمواد الخام التي دخلت في بناء الواجهة، بالإضافة إلى الانطباع الذي ترغب في أن تعطيه عن منزلك للمارة بالخارج.
في كتاب الأفكار هذا سنتعرض 10 أفكار متنوعة لطلاء الواجهات الصغيرة والتي قد تتناسب إحداهم مع منزلك.

1. تصميم مثير للاهتمام

Casa MRT, Lozí - Projeto e Obra Lozí - Projeto e Obra منازل
Lozí – Projeto e Obra

Lozí - Projeto e Obra
Lozí – Projeto e Obra
Lozí - Projeto e Obra

طلاء هذه الواجهة مثلا مثير للاهتمام، فهو عبارة عن مستطيلات من مواد خام مختلفة تم لصقها بالجدار، المميز هنا هو أنها ليست في مستوى واحد وهو ما خلق بعض الظلال بفضل الإضاءة الجيدة للواجهة، اللون المحايد كان اختيار موفقا حتى لا تتسبب في زحام بصري بالواجهة.

2. رسومات الطوب

Re:Toyosaki, coil松村一輝建設計事務所 coil松村一輝建設計事務所 منازل
coil松村一輝建設計事務所

coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所
coil松村一輝建設計事務所

واجهة صغيرة بملمس الطوب، حيث تم طلاء الواجهة بالجبس أو أي عنصر آخر وبعدها يتم حفر شكل الطوب ليمنح التصميم بروزا ملفتا للانتباه. اختيار اللون الأبيض هنا كان مثاليا، فالواجهة صغيرة للغاية وبها كثير من التفاصيل من الباب الخشبي النوافذ الزجاجية ذات الإطارات المعدنية، أي لون آخر سوى الأبيض كان سينتج عنه زحام بصري كبير وانطباع أقوى بصغر حجم الواجهة.

3. لون جريء

homify منازل
homify

homify
homify
homify

المزج بين اللون الأحمر القاني والأبيض في النوافذ والأبواب منح الواجهة شخصية مميزة، جرأة اللون هنا كانت مناسبة للواجهة التي تمتد على خط أفقي على عكس الصورة السابقة التي كانت تمتد على خط رأسي.

تصميم الواجهة بشكل عام يميل للطابع الاستعماري، يظهر ذلك من خلال المصباح المعلق بالجدار، وتصميم الأبواب التي جمعت بين الزجاج والخشب.

4. ملمس الخرسانة

casa DAUZ, NonWarp NonWarp منازل
NonWarp

NonWarp
NonWarp
NonWarp

الخرسانة المسلحة التي تحيط بالمنزل منحت واجهته شخصية مميزة، فدائما ما يكون ترك المواد الخام على طبيعتها بديلا مثيرا للاهتمام، عزز من ذلك النوافذ الزجاجية الملونة والإضاءة التي لعبت دورا كبيرا في تكوين المظهر العام للواجهة.

5. ملمس هادئ للمنازل الريفية

Casa en Barrio Cerrado, Fainzilber Arqts. Fainzilber Arqts. منازل
Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.

في المنازل الريفية والتي يدخل البلاط والخشب الطبيعي في تكوينها يفضل أن تبقي على اللمسة الناعمة للواجهة مع ألوان محايدة لتبرز جمال العناصر الأخرى المكونة للواجهة.

6. مزيج من العناصر دون زحام

Facade Renovation / Repairing Cracks RenoBuild Algarve منازل
RenoBuild Algarve

Facade Renovation / Repairing Cracks

RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve
RenoBuild Algarve

إذا كنت تنوي جمع بين أكثر من عنصر ضع في اعتبارك أن يكون أحدهما بملمس أملس، في هذه الواجهة مثلا تم تغطيتها جزئيا بالأحجار، بينما تم طلاء باقي المنزل بالملمس التقليدي، هذه الحيلة تجنبك الزحام البصري وإثقال الواجهة بتفاصيل أكثر من اللازم.

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7. مزيج من الألوان

Bungalow in Bhuj, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) منازل
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

استخدام لونين في طلاء الواجهة هو اختيار يجب دراسته بعناية قبل الإقدام عليه، ونحن نقصد بالتحديد أن يبدأ اللون حيث ينتهي الآخر كما في الصورة. أهم نقطة يجب أن تضعها في اعتبارك أن يكون مظهر الواجهة بعد الطلاء متماسك ولا يعطيك انطباعا أنك أمام منزلين منفصلين، لتحقيق ذلك استعن ببعض عناصر الواجهة مثل النوافذ أو الأبواب لتبرز مكان التقاء اللونين.

8. الزجاج كجزء من الواجهة

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

الزجاج هو الحليف الأفضل للواجهات الصغيرة، فطبيعته الشفافة تسمح بتكبير أي مساحة بصريا، سيزيد من جمال الواجهة لو كان الجدار الزجاجي يقابله حديقة صغيرة أو شجرة بارزة كما بالصورة

9. واجهة من الطوب

Vivienda Unifamiliar , AGUIRRE+VAZQUEZ AGUIRRE+VAZQUEZ منازل
AGUIRRE+VAZQUEZ

AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ
AGUIRRE+VAZQUEZ

الطوب الأحمر من العناصر التي تتلاءم مع أغلب تصميمات الواجهات، لكن إذا تم استغلاله بشكل أمثل، في هذه الواجهة منحها طريقة ترتيب الطوب الغير معتادة شخصية فريدة ومرحة، كما أنه تناغم بسلاسة مع باقي عناصر الواجهة.

10. واجهة حجرية بالكامل

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores حديقة
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

الحجر هنا هو العنصر الرئيسي والوحيد في تصميم الواجهة، لكن المميز فيه هو الملمس الأملس للتشطيب والذي أعطاك انطباعا وكأن جدران المنزل قد بنيت بالفعل من الحجر لا تم تغطيتها به كما هو حدث في الواقع. 

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