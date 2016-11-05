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فيلا من طابق واحد بتصميم راقي مذهل

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
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جميعنا يحلم بالبيت الواسع ذو الطوابق متعدد الغرف  و الذي يشرح قلبك في كل ركن فيه، اليوم سنجعل تفكيرنا مختلفاً، حيث نمتلك المساحة الضخمة و لكن التحدي أننا سنجعل كل شيء في طابق واحد فقط، كل السحر في منطقة واحدة و هنا التحدي، كيف يمكن أن نقسم مسطح واحد ليكون جميلاً في المدخل و الواجهات من الخارج و مكتملاً في التقسيم الداخلي ، كل تلك التساؤلات سيجيب عليها بيتنا الراقي أثناء جولتنا الشيقة تلك ..

واجهة رومانسية

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الواجهة الهادئة الرومانسية في البيت ذو الطابق الواحد تبرز جماله باحترافية بالمقارنة بسهولة المهمة لو كان البيت بأكثر من طابق لأن الطوابق العليا تبرز للعين المجهود المبذول في تصميم الواجهة، انا هنا فاعتمد المصمم على اللون الهاديء الابيض و الإطار الكريمي في السقف، فالواجهة في المجمل لا يوجد بها زخارف كثيرة فقط الهدوء المسيطر

النوافذ الأمامية

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

النوافذ مصممة بخاصية نافذة داخل أخرى، فيوجد جزء منها يفتح بشكل أفقي و جزء آخر يفتح رأسياً، و هو اسلوب رائع للتحكم في درجة الخصوصية و النظرة الخارجية من داخل البيت لما هو خارجه

حوائط زجاجية

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA منازل
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

في جانب البيت الموضوع اختلف تماماً، حيث اتجهت الأمور إلى صيحات جريئة بعيداً عن الهدوء الذي رأيناه في الصور السابقة، الجدران الزجاجية فتحت الجمال الداخلي للبيت على مصراعية حيث تسليط الاضواء على الاثاث و التنسيق الجيد للغرف من الداخل و هو ما يظهر من الخارج و كأنه مجموعة لوحات تشكيلية

سفرة شاعرية

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

السفرة في داخل الفيلا اتسمت بالهدوء الشديد حيث اللون الابيض و الزينة بالنبات الاخضر، دعونا نركز شيئاً قليلاً على تسليط الضوء و نوعية المصابيح فوق السفرة، تصرف أكثر من رائع حيث يقسم كل السفرة الطويلة نسبياً إلى قسمين بارزين و يخفف قليلاً من انتشار اللون الأبيض في كل أرجاء هذا الركن المخصص لتناول الطعام

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الجمال من زاوية أخرى يبرز من خلال وجود حوض للمطبخ في الخفاء لا يعيق المشهد الراقي للسفرة أو لغرفة المعيشة التي تبتعد عنه بأمتار

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA غرفة السفرة
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

حمام مثالي

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

تصميم هذا الحمام من أروع ما يكون، و استخدام المرآة في مقابل ديكور ورق الشجر أحدث سيمترية جميلة بين لون الحمام و طول المرآة و هو حل جيد للحفاظ على تمام التصميم و تكامله في اللون الكريمي سواء على الواجهة أو في غرفة المعيشة الخارجية، أما ديكور و تصميم الصنبور فهو قصة أخرى تستحق التأمل سواء في لونه أو في طرازه الكلاسيكي

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حمام رئيسي

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA حمام
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الحوائط المصممة بتشطيبات الأحجار دائماً ما تتسم بالرسمية و الاستعداد لاستقبال الضيوف من أي نوع أو درجة من الرسمية، الخصوصية حاضرة هنا في بجوار البانيو في مكان الاستحمام المغلف بالزجاج المعتم

الهدوء في التفاصيل

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

الهدوء في التفاصيل و البعد عن الزخرفة المكدسة و المحشوة دون هدف هي أهم مميزات هذا المسطح وحيد الطابق، يمكن التركيز على شكل المصابيح الصغيرة و كيفية توزيعها في كل ركن على حده، فيظهر في هذه الصورة فقط سفرة و معيشة و منضدة مطبخ بدون أي مضايقات

تقسيم و خزانات

CASA EG, ROMERO DE LA MORA ROMERO DE LA MORA مطبخ
ROMERO DE LA MORA

ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA
ROMERO DE LA MORA

في هذا التقسيم يظهر لنا أن ذلك الركن في المسطح يتميز بخاصية الخزانات المنفصلة المصنوعة من الخوص، فكرة جيدة للتخزين بعيداً عن المطبخ و الحمام و بالتالي فهي مناسبة للبيوت التي تسمح مساحتها بذلك

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فيلا الدور الواحد الهادئة

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