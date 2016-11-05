فيلا من طابق واحد بتصميم راقي مذهل

جميعنا يحلم بالبيت الواسع ذو الطوابق متعدد الغرف و الذي يشرح قلبك في كل ركن فيه، اليوم سنجعل تفكيرنا مختلفاً، حيث نمتلك المساحة الضخمة و لكن التحدي أننا سنجعل كل شيء في طابق واحد فقط، كل السحر في منطقة واحدة و هنا التحدي، كيف يمكن أن نقسم مسطح واحد ليكون جميلاً في المدخل و الواجهات من الخارج و مكتملاً في التقسيم الداخلي ، كل تلك التساؤلات سيجيب عليها بيتنا الراقي أثناء جولتنا الشيقة تلك ..
الواجهة الهادئة الرومانسية في البيت ذو الطابق الواحد تبرز جماله باحترافية بالمقارنة بسهولة المهمة لو كان البيت بأكثر من طابق لأن الطوابق العليا تبرز للعين المجهود المبذول في تصميم الواجهة، انا هنا فاعتمد المصمم على اللون الهاديء الابيض و الإطار الكريمي في السقف، فالواجهة في المجمل لا يوجد بها زخارف كثيرة فقط الهدوء المسيطر
النوافذ مصممة بخاصية نافذة داخل أخرى، فيوجد جزء منها يفتح بشكل أفقي و جزء آخر يفتح رأسياً، و هو اسلوب رائع للتحكم في درجة الخصوصية و النظرة الخارجية من داخل البيت لما هو خارجه
في جانب البيت الموضوع اختلف تماماً، حيث اتجهت الأمور إلى صيحات جريئة بعيداً عن الهدوء الذي رأيناه في الصور السابقة، الجدران الزجاجية فتحت الجمال الداخلي للبيت على مصراعية حيث تسليط الاضواء على الاثاث و التنسيق الجيد للغرف من الداخل و هو ما يظهر من الخارج و كأنه مجموعة لوحات تشكيلية
السفرة في داخل الفيلا اتسمت بالهدوء الشديد حيث اللون الابيض و الزينة بالنبات الاخضر، دعونا نركز شيئاً قليلاً على تسليط الضوء و نوعية المصابيح فوق السفرة، تصرف أكثر من رائع حيث يقسم كل السفرة الطويلة نسبياً إلى قسمين بارزين و يخفف قليلاً من انتشار اللون الأبيض في كل أرجاء هذا الركن المخصص لتناول الطعام
تصميم هذا الحمام من أروع ما يكون، و استخدام المرآة في مقابل ديكور ورق الشجر أحدث سيمترية جميلة بين لون الحمام و طول المرآة و هو حل جيد للحفاظ على تمام التصميم و تكامله في اللون الكريمي سواء على الواجهة أو في غرفة المعيشة الخارجية، أما ديكور و تصميم الصنبور فهو قصة أخرى تستحق التأمل سواء في لونه أو في طرازه الكلاسيكي
الحوائط المصممة بتشطيبات الأحجار دائماً ما تتسم بالرسمية و الاستعداد لاستقبال الضيوف من أي نوع أو درجة من الرسمية، الخصوصية حاضرة هنا في بجوار البانيو في مكان الاستحمام المغلف بالزجاج المعتم
الهدوء في التفاصيل و البعد عن الزخرفة المكدسة و المحشوة دون هدف هي أهم مميزات هذا المسطح وحيد الطابق، يمكن التركيز على شكل المصابيح الصغيرة و كيفية توزيعها في كل ركن على حده، فيظهر في هذه الصورة فقط سفرة و معيشة و منضدة مطبخ بدون أي مضايقات
في هذا التقسيم يظهر لنا أن ذلك الركن في المسطح يتميز بخاصية الخزانات المنفصلة المصنوعة من الخوص، فكرة جيدة للتخزين بعيداً عن المطبخ و الحمام و بالتالي فهي مناسبة للبيوت التي تسمح مساحتها بذلك