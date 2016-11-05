فيلا من طابق واحد بتصميم راقي مذهل

جميعنا يحلم بالبيت الواسع ذو الطوابق متعدد الغرف و الذي يشرح قلبك في كل ركن فيه، اليوم سنجعل تفكيرنا مختلفاً، حيث نمتلك المساحة الضخمة و لكن التحدي أننا سنجعل كل شيء في طابق واحد فقط، كل السحر في منطقة واحدة و هنا التحدي، كيف يمكن أن نقسم مسطح واحد ليكون جميلاً في المدخل و الواجهات من الخارج و مكتملاً في التقسيم الداخلي ، كل تلك التساؤلات سيجيب عليها بيتنا الراقي أثناء جولتنا الشيقة تلك ..