بيت أقل ما يقال عنه أنه تحفة معمارية

المنازل الفخمة دائماً ما يميزها شيء أو تفصيلة معينة عن باقي البيوت الاخرى ، اليوم سننطلق سوياً في جولة في بيت اهم ما يميزه إلى جانب فخامته هو وجود أضلع خشبية تشبه التعريشات الكلاسيكية و لكن بشكل يغطي الاركان البارزة في واجهة المنزل الرائعة، الغرف على أجمل ما يكون و الأماكن الواسعة في مساحتها تغزل أنشودة فريدة في الجمال و العبقرية في التصميم