بيت أقل ما يقال عنه أنه تحفة معمارية

المنازل الفخمة دائماً ما يميزها شيء أو تفصيلة معينة عن باقي البيوت الاخرى ، اليوم سننطلق سوياً في جولة في بيت اهم ما يميزه إلى جانب فخامته هو وجود أضلع خشبية تشبه التعريشات الكلاسيكية و لكن بشكل يغطي الاركان البارزة في واجهة المنزل الرائعة، الغرف على أجمل ما يكون و الأماكن الواسعة في مساحتها تغزل أنشودة فريدة في الجمال و العبقرية في التصميم
الحياة الهادئة الشاعرية تجسدت في غرفة النوم بكل معانيها، الشرفة المتصلة بالارض دون عوائق تنقل إليك احساس الحرية و الحياة الطبيعية دون تكلف، و كونها دون ستائر يعزز هذا التوجه، أما الألوان الهادئة من الطلاء و الاضواء زادت كل التفاصيل جمالاً و رومانسية
المطبخ به تفصيلتين يجب أن ننتبه لها أولها الخزانات، فلو كانت لديك جدران طويلة في المطبخ فحاول استغلالها بالخزانات المتساوية التي تحمل الكثير بداخلها، سواء العلوية أو الارضية و ثاني تلك التفاصيل هي المدخنة في الوسط بين الحوض و بين المنضدة الرخامية في الوسط التي نفذت بحجم قطر كبير لتكون مشتملة على أبخرة الناحيتين
السفرة أهم ما يميزها المصابيح المقسمة فوقها بشكل مخروطي و لون خشبي هو نفس لون خشب السفرة و الكراسي، أما الديكور الشاعري المتمثل في فازات الورد المنفردة التي وضعت في الوسط بهذا الحجم و الطول الذي يماثل طول و شكل المصابيح المتدلية بتطابق غريب
الضلوع الخارجية التي رأيناها تشع نوراص في الواجهة أصبح مفهوماً الآن سحرها في الداخل ، ففي لحظات الصباح عملت كالتعريشات التي توضع فوق الرووف، غرفة المعيشة الصغيرة الملحقة بالحوائط الزجاجية الخارجية مثل الشرفات المغلقة جاءت مكتملة الأركان سواء في الأثاث أو في الإضاءة أو في الإطلالة التي تحيط بها ، تقييم فوق الوصف
التكتيك المستخدم في ممرات هذا المنزل الواسع كان الترك للمساحات بحرية الحركة و التنقل بكل أريحية دون وجود عوائق أو مشغولات أو أثاث ، فقط لوحات على الجدران و تقسيمات على الارضيات
السلم الخيالي الذي أمامنا مصمم بشكل يجعل الضوء مؤثر فيه بدرجة كبيرة، و هذا بسبب الدرجات الداكنة و السور الأسود الذي وضعت عليه مصابيح ليد بيضاء، و هو ما جعل السلم خيالي بهذا المزيج بين الالوان
الأضواء المستخدمة في خلفية البيت تم التركيز عليها لتكون جزء من الداخل و جزء من الخارج بمعنى ان نقوم بتركيب المصابيح في داخل المنزل لو كانت مواجهة لحائط زجاجي و لو كان حائط خرساني يتم تركيب المصابيح من الخارج، و هو تفسير ذلك التباين في شدة الضوء الظاهر امامنا
الاضلاع حضرت في خلفية المنزل في شكل شاعري و ملهم تماماً الضوء فعلاً مع الضلوع الخشبية صنعا الفارق، الرخام المصمم على هيئة درجات جعل الخلفية و كأنها مركب يستعد للإقلاع ، فما أجمل الخيال و ما أروع التصميم