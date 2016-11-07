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بيت أقل ما يقال عنه أنه تحفة معمارية

Mohammed Awad Mohammed Awad
House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
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المنازل الفخمة دائماً ما يميزها شيء أو تفصيلة معينة عن باقي البيوت الاخرى ، اليوم سننطلق سوياً في جولة في بيت اهم ما يميزه إلى جانب فخامته هو وجود أضلع خشبية تشبه التعريشات الكلاسيكية و لكن بشكل يغطي الاركان البارزة في واجهة المنزل الرائعة، الغرف على أجمل ما يكون و الأماكن الواسعة في مساحتها تغزل أنشودة فريدة في الجمال و العبقرية في التصميم

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

الشاعرية تطل

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

الحياة الهادئة الشاعرية تجسدت في غرفة النوم بكل معانيها، الشرفة المتصلة بالارض دون عوائق تنقل إليك احساس الحرية و الحياة الطبيعية دون تكلف، و كونها دون ستائر يعزز هذا التوجه، أما الألوان الهادئة من الطلاء و الاضواء زادت كل التفاصيل جمالاً و رومانسية

المطبخ

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

المطبخ به تفصيلتين يجب أن ننتبه لها أولها الخزانات، فلو كانت لديك جدران طويلة في المطبخ فحاول استغلالها بالخزانات المتساوية التي تحمل الكثير بداخلها، سواء العلوية أو الارضية و ثاني تلك التفاصيل هي المدخنة في الوسط بين الحوض و بين المنضدة الرخامية في الوسط التي نفذت بحجم قطر كبير لتكون مشتملة على أبخرة الناحيتين

السفرة

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

السفرة أهم ما يميزها المصابيح المقسمة فوقها بشكل مخروطي و لون خشبي هو نفس لون خشب السفرة و الكراسي،  أما الديكور الشاعري المتمثل في فازات الورد المنفردة  التي وضعت في الوسط  بهذا الحجم و الطول الذي يماثل طول و شكل المصابيح المتدلية بتطابق غريب 

في قلب الضلوع

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

الضلوع الخارجية التي رأيناها تشع نوراص في الواجهة أصبح مفهوماً الآن سحرها في الداخل ، ففي لحظات الصباح عملت كالتعريشات التي توضع فوق الرووف، غرفة المعيشة الصغيرة الملحقة بالحوائط الزجاجية الخارجية مثل الشرفات المغلقة جاءت مكتملة الأركان سواء في الأثاث أو في الإضاءة أو في الإطلالة التي تحيط بها ، تقييم فوق الوصف 

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الممرات

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

التكتيك المستخدم في ممرات هذا المنزل الواسع كان الترك للمساحات بحرية الحركة و التنقل بكل أريحية دون وجود عوائق أو مشغولات أو أثاث ، فقط لوحات على  الجدران و تقسيمات على الارضيات

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سلم خيالي

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

السلم الخيالي الذي أمامنا مصمم بشكل يجعل الضوء مؤثر فيه بدرجة كبيرة، و هذا بسبب الدرجات الداكنة و السور الأسود الذي وضعت عليه مصابيح ليد بيضاء، و هو ما جعل السلم خيالي بهذا المزيج بين الالوان

الأضواء الخارجية

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

الأضواء المستخدمة في خلفية البيت تم التركيز عليها لتكون جزء من الداخل و جزء من الخارج بمعنى ان نقوم بتركيب المصابيح في داخل المنزل لو كانت مواجهة لحائط زجاجي  و لو كان حائط خرساني يتم تركيب المصابيح من الخارج، و هو تفسير ذلك التباين في شدة الضوء الظاهر امامنا

خلفية المنزل المضلعة

House Abo , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Abo

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

الاضلاع حضرت في خلفية المنزل في شكل شاعري و ملهم تماماً الضوء فعلاً مع الضلوع الخشبية  صنعا الفارق، الرخام المصمم على هيئة درجات جعل الخلفية و كأنها مركب يستعد للإقلاع ، فما أجمل الخيال و ما أروع التصميم

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