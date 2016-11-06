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10 تصاميم لاسرة غاية في الأناقة والراحة

Heba khlili Heba khlili
Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
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غرفة النوم هي ثاني غرفة في المنزل ذات خصوصية، الأولى هي الحمام. غرفة النوم أو غرفة السرير هي المكان الذي ننام عليه ويعطينا طاقة متجددة لكل يوم، حيث نجد الخصوصية ونكون مع أنفسنا، فهو يوفر لنا الراحة الجسدية والفكرية، وهو الملجأ الدافئ والمريح، لكل تلك الأسباب واكثر نقدم لك عزيزي القارئ في هذا المقال 10 مقترحات لتصاميم أسرة خلابة لتعطيك ديكور مميز في غرفة نومك ومريحة لتجعل نومك عميق واحلامك سعيدة.

1. مساحة خاصة مع ابواب منزلقة

48 метров уюта, YOUR PROJECT YOUR PROJECT غرفة نوم
YOUR PROJECT

YOUR PROJECT
YOUR PROJECT
YOUR PROJECT

لتملك السرير المثالي أو اكثر من مجرد سرير، ولتنعم بأجواء هادئة خافتة الإضاءة وصامتة، اذاً هذا هو السرير المثالي لك، سيعزلك عن الخارج بباب سحاب يسهل فتحة وإغلاقه، وهو خيار مناسب للشقق الصغيرة.

2. الراحة مع النمط الكلاسيكي

Camelia Divan Button & Sprung غرفة نومأسرة نوم
Button &amp; Sprung

Camelia Divan

Button & Sprung
Button &amp; Sprung
Button & Sprung

إذا كنت متذوق للأناقة والراحة، سيكون هذا السرير خيارك الأنسب. مع تصميم كلاسيكي لسرير مزود بلوح أمامي مبطن بلون بيج أنيق، يحمل شعور بالدفء والراحة، ولإعطاء لمسة نهائية، تذكر التناسق بين لون السرير مع المفارش ليعطيك مزيد من الراحة وديكور جميل للغرفة.

3. السرير الارجوحة

Wiszące łóżko Imperial Couch, Hanging beds Hanging beds غرفة نومأسرة نوم
Hanging beds

Hanging beds
Hanging beds
Hanging beds

مع هذا السرير سوف تشعر أنك تطفو أثناء النوم. نمط هذا السرير مثالي لإعطاء مظهر الشباب والمرح للغرفة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على خلق جو وبيئة جديدة. ولا حاجة لوجود أي عناصر ديكوريه أخرى لان السرير بحد ذاته أسلوب ديكوري منفرد.

4. السرير ريفي التصميم

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

هذا السرير الريفي هو مزيج مثالي بين الطبيعة والراحة، وكأنه مأخوذ من الغابة، حيث تم صناعته من افضل عناصر الطبيعة تمازجت سويا لتخلق شِعر زخرفي لتكريم الطبيعة. قاعدة السرير من الخشب الخام يتناسق بشكل ممتاز مع ألوان الأقمشة والوسائد المصنوعة من الصوف.

5. مع هامش!!

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura غرفة نوم
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

هذا هو السرير المثالي لغرفة كبيرة، أنت بحاجة إلى مساحة إضافية لإنشاء نوع من الهامش حول محيط السرير. إذا كان لديك المساحة الوافرة في غرفة النوم، لا تتردد في تصميم سرير مع هامش، انه تصميم بسيط، مع الإضاءة المناسبة والهامش الخشبي سيجعلها مريحة وحتى رومانسية.

6. بيئية وسهلة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

لمحبي الطبيعة الذين يفضلون الحلول البيئية، لدينا خيار ممتاز: قاعدة السرير مصنوع من ألواح خشبية، مع  اختيار المفارش والوسائد بألوان متناسقة مع لون اللوح الخشبي، كما يمكنك طلاء السرير بلون واحد او تركه في حالته الطبيعية لبيئة أكثر استرخاء.

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7. السرير المدوُر

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

سرير مناسب لمحبي المغامرة في الديكور. لماذا تختار سرير عادي عندما يمكنك الحصول على سرير مستدير؟ فسيح ورومانسي، هذا السرير هو اختيارك الأنسب، وبالطبع مناسب للغرف الكبيرة.

8. سرير ومكتب

Лофт, ToTaste.studio ToTaste.studio غرفة نوم
ToTaste.studio

ToTaste.studio
ToTaste.studio
ToTaste.studio

في القصص، يمكننا أن نرى كيف يتم تمثيل الغيوم البيضاء معلقة فوق رؤوس الشخصيات. في هذه الغرفة نشاهد شيء قريب من ذلك ولكن بدل الغيوم هي مكتب وكرسي معلقة فوق السرير. هذا التصميم المذهل والمبتكر مثالي لأولئك الذين يعيشون في الاستوديو، ولا يمكنهم الاستغناء عن المكتب.

9. قاعدة مبطنة وغلاف حريري!!!

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

سرير منخفض له قاعدة مبطنة بالكامل بالون الأخضر الزمردي والمندمج بشكل جميل مع لون الجدار الخلفي… تناسق في الألوان وأناقة في المواد الحريرية.

10. غرفة الملك

LORA BERGIY "daughter room", 3D_DESIGNER_ALLA 3D_DESIGNER_ALLA غرفة نوم
3D_DESIGNER_ALLA

3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA
3D_DESIGNER_ALLA

لقد تحدثنا عن الأسرة الريفية، الحديثة، والمدورة  وحتى المعلقة. سننهي جولتنا في كتاب الأفكار مع النهج الكلاسيكي. الصورة تظهر لنا غرفة التي يمكن أن تنتمي إلى القصر. السرير ذي أربعة أعمدة تحت سقف مزخرف بزخارف كلاسيكية جميلة… تصميم  خلاب.

نم كطفل صغير وكل شيء سيكون كما مخطط له… . أحلامك سعيدة دائماً

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