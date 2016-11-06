10 تصاميم لاسرة غاية في الأناقة والراحة

غرفة النوم هي ثاني غرفة في المنزل ذات خصوصية، الأولى هي الحمام. غرفة النوم أو غرفة السرير هي المكان الذي ننام عليه ويعطينا طاقة متجددة لكل يوم، حيث نجد الخصوصية ونكون مع أنفسنا، فهو يوفر لنا الراحة الجسدية والفكرية، وهو الملجأ الدافئ والمريح، لكل تلك الأسباب واكثر نقدم لك عزيزي القارئ في هذا المقال 10 مقترحات لتصاميم أسرة خلابة لتعطيك ديكور مميز في غرفة نومك ومريحة لتجعل نومك عميق واحلامك سعيدة.