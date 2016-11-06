10 تصاميم لاسرة غاية في الأناقة والراحة

غرفة النوم هي ثاني غرفة في المنزل ذات خصوصية، الأولى هي الحمام. غرفة النوم أو غرفة السرير هي المكان الذي ننام عليه ويعطينا طاقة متجددة لكل يوم، حيث نجد الخصوصية ونكون مع أنفسنا، فهو يوفر لنا الراحة الجسدية والفكرية، وهو الملجأ الدافئ والمريح، لكل تلك الأسباب واكثر نقدم لك عزيزي القارئ في هذا المقال 10 مقترحات لتصاميم أسرة خلابة لتعطيك ديكور مميز في غرفة نومك ومريحة لتجعل نومك عميق واحلامك سعيدة.
لتملك السرير المثالي أو اكثر من مجرد سرير، ولتنعم بأجواء هادئة خافتة الإضاءة وصامتة، اذاً هذا هو السرير المثالي لك، سيعزلك عن الخارج بباب سحاب يسهل فتحة وإغلاقه، وهو خيار مناسب للشقق الصغيرة.
إذا كنت متذوق للأناقة والراحة، سيكون هذا السرير خيارك الأنسب. مع تصميم كلاسيكي لسرير مزود بلوح أمامي مبطن بلون بيج أنيق، يحمل شعور بالدفء والراحة، ولإعطاء لمسة نهائية، تذكر التناسق بين لون السرير مع المفارش ليعطيك مزيد من الراحة وديكور جميل للغرفة.
مع هذا السرير سوف تشعر أنك تطفو أثناء النوم. نمط هذا السرير مثالي لإعطاء مظهر الشباب والمرح للغرفة. بالإضافة إلى ذلك، يساعد على خلق جو وبيئة جديدة. ولا حاجة لوجود أي عناصر ديكوريه أخرى لان السرير بحد ذاته أسلوب ديكوري منفرد.
هذا السرير الريفي هو مزيج مثالي بين الطبيعة والراحة، وكأنه مأخوذ من الغابة، حيث تم صناعته من افضل عناصر الطبيعة تمازجت سويا لتخلق شِعر زخرفي لتكريم الطبيعة. قاعدة السرير من الخشب الخام يتناسق بشكل ممتاز مع ألوان الأقمشة والوسائد المصنوعة من الصوف.
هذا هو السرير المثالي لغرفة كبيرة، أنت بحاجة إلى مساحة إضافية لإنشاء نوع من الهامش حول محيط السرير. إذا كان لديك المساحة الوافرة في غرفة النوم، لا تتردد في تصميم سرير مع هامش، انه تصميم بسيط، مع الإضاءة المناسبة والهامش الخشبي سيجعلها مريحة وحتى رومانسية.
لمحبي الطبيعة الذين يفضلون الحلول البيئية، لدينا خيار ممتاز: قاعدة السرير مصنوع من ألواح خشبية، مع اختيار المفارش والوسائد بألوان متناسقة مع لون اللوح الخشبي، كما يمكنك طلاء السرير بلون واحد او تركه في حالته الطبيعية لبيئة أكثر استرخاء.
سرير مناسب لمحبي المغامرة في الديكور. لماذا تختار سرير عادي عندما يمكنك الحصول على سرير مستدير؟ فسيح ورومانسي، هذا السرير هو اختيارك الأنسب، وبالطبع مناسب للغرف الكبيرة.
في القصص، يمكننا أن نرى كيف يتم تمثيل الغيوم البيضاء معلقة فوق رؤوس الشخصيات. في هذه الغرفة نشاهد شيء قريب من ذلك ولكن بدل الغيوم هي مكتب وكرسي معلقة فوق السرير. هذا التصميم المذهل والمبتكر مثالي لأولئك الذين يعيشون في الاستوديو، ولا يمكنهم الاستغناء عن المكتب.
سرير منخفض له قاعدة مبطنة بالكامل بالون الأخضر الزمردي والمندمج بشكل جميل مع لون الجدار الخلفي… تناسق في الألوان وأناقة في المواد الحريرية.
لقد تحدثنا عن الأسرة الريفية، الحديثة، والمدورة وحتى المعلقة. سننهي جولتنا في كتاب الأفكار مع النهج الكلاسيكي. الصورة تظهر لنا غرفة التي يمكن أن تنتمي إلى القصر. السرير ذي أربعة أعمدة تحت سقف مزخرف بزخارف كلاسيكية جميلة… تصميم خلاب.
نم كطفل صغير وكل شيء سيكون كما مخطط له… . أحلامك سعيدة دائماً
اقرأ أيضا 14 فكرة رائعة لسرير أنيق