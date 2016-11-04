تصميمات لحمامات تتجلى فيها العصرية

للطبيعة دائماً سحر خاص، والطبيعة ليست بالضرورة أن تكون أشجار ونباتات، فالعناصر الطبيعية فى التصميم تعتبر من التفاصيل الجميلة، مثل الخشب، الأسمنت والطوب الجيري كل هذة العناصر عندما تجتمع معاً تعطيك تصميماً مبتكر، ففى تصميم هذا الحمام كما نرى تم الأستعانة بالخشب فى تصميم قاعدة مميزة لبانيو الحمام، ثم تأتى النباتات الخضراء فى أركان الحمام لتضيف مزيد من الجمال والأنتعاش على الحمام وتصميمه، الحمام عصرى جداً وهذا واضح فى تفاصيله الخاص مع لمسات من الديكور والأضاءة.