تصميمات لحمامات تتجلى فيها العصرية

عندما تتجلى العصرية فى تصميمات الحمام ينتج عنها حمامات مميزة جداً فى منزلك، وهذا ما تم فى تلك التصميمات التى سنعرضها عليكم اليوم فى هوميفاى، اذا كنت تنوى على تجديد حمامك أو محتار فى اختيارك لتصميم حمام مناسب لمنزلك، إليك أفضل التصميمات العصرية للحمامات من خلال هذا المقال التى حتماً ستثير أعجابك.
للطبيعة دائماً سحر خاص، والطبيعة ليست بالضرورة أن تكون أشجار ونباتات، فالعناصر الطبيعية فى التصميم تعتبر من التفاصيل الجميلة، مثل الخشب، الأسمنت والطوب الجيري كل هذة العناصر عندما تجتمع معاً تعطيك تصميماً مبتكر، ففى تصميم هذا الحمام كما نرى تم الأستعانة بالخشب فى تصميم قاعدة مميزة لبانيو الحمام، ثم تأتى النباتات الخضراء فى أركان الحمام لتضيف مزيد من الجمال والأنتعاش على الحمام وتصميمه، الحمام عصرى جداً وهذا واضح فى تفاصيله الخاص مع لمسات من الديكور والأضاءة.
البداية مع تصميم هذا الحمام المفعم بالتفاصيل الجميلة والجذابة، تصميم الحمام عصرى جداً وملئ بالتفاصيل الحداثية التى شجعت على نشر الرفاهية فى كل أركانه، على الرغم من أن مساحة الحمام صغيرة كما نرى ألا أن الأستغلال الجيد لم يجعلك تشعر بأزمة فى مساحته، استخدام التابلوهات فى الديكور كان لمسة مختلفة وجميلة جداً فى ديكور الحمام مع المزج بين جوكر الألوان العصرية الأسود والأبيض.
تصميم عصرى أخر لهذا الحمام مع لمسات بوهيمية بسيطة أعطت للحمام جمالاً أضافياً، الحمام فى تصميمه تم المزج بين الخشب والرخام مع لمسات من النباتات المجففة فى أركانه، لون البيج الهادئ والطبيعى للخشب والرخام كان رائع ليزيد من تصميم الحمام أناقة، المرآة الكبيرة فى وسط الجدار كانت من الخدع فى الديكور التى أضافت جمال ومزيد من الأتساع على مساحة الحمام الصغيرة.
استخدام الحجر فى التصميم يضيف جمال وجاذبية واضحة، وهنا فى تصميم هذا الحمام لعب الحجر دوراً رائعاً فى ابراز جمال الحمام، تناغم الألوان أيضاً الهادئة كان رائعاً، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن اللون البيج الهادئ من الألوان الحيادية التى تعطيك لمسات من الدفئ والأناقة لأى تصميم، لذلك كان هو اللمسة الواضحة فى تصميم الحمام بالكامل مع مزجه مع الخشب والحجر.
مرة أخرى ياتى الخشب فى تصميم الحمام، ليثبت انه من اللمسات التى لا يمكن أنكارها، وانكار جمالها فى التصميم، الحمام مصمم بالكامل من الخشب ، الأرضيات، الجدران وحتى قاعدة الحوض وحوض الأستحمام، ليثبت لنا الخشب انه من اللمسات التى لا يمكن انكارها.
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