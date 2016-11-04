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تصميمات لحمامات تتجلى فيها العصرية

منة اسماعيل منة اسماعيل
Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
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عندما تتجلى العصرية فى تصميمات الحمام ينتج عنها حمامات مميزة جداً فى منزلك، وهذا ما تم فى تلك التصميمات التى سنعرضها عليكم اليوم فى هوميفاى، اذا كنت تنوى على تجديد حمامك أو محتار فى اختيارك لتصميم حمام مناسب لمنزلك، إليك أفضل التصميمات العصرية للحمامات من خلال هذا المقال التى حتماً ستثير أعجابك.

جمال الطبيعة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados حمام
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

للطبيعة دائماً سحر خاص، والطبيعة ليست بالضرورة أن تكون أشجار ونباتات، فالعناصر الطبيعية فى التصميم تعتبر من التفاصيل الجميلة، مثل الخشب، الأسمنت والطوب الجيري كل هذة العناصر عندما تجتمع معاً تعطيك تصميماً مبتكر، ففى تصميم هذا الحمام كما نرى تم الأستعانة بالخشب فى تصميم قاعدة مميزة لبانيو الحمام، ثم تأتى النباتات الخضراء فى أركان الحمام لتضيف مزيد من الجمال والأنتعاش على الحمام وتصميمه، الحمام عصرى جداً وهذا واضح فى تفاصيله الخاص مع لمسات من الديكور والأضاءة.

جمال وجاذبية

Mozaiki z płytek, Deeco Deeco حمام
Deeco

Deeco
Deeco
Deeco

البداية مع تصميم هذا الحمام المفعم بالتفاصيل الجميلة والجذابة، تصميم الحمام عصرى جداً وملئ بالتفاصيل الحداثية التى شجعت على نشر الرفاهية فى كل أركانه، على الرغم من أن مساحة الحمام صغيرة كما نرى ألا أن الأستغلال الجيد لم يجعلك تشعر بأزمة فى مساحته، استخدام التابلوهات فى الديكور كان لمسة مختلفة وجميلة جداً فى ديكور الحمام مع المزج بين جوكر الألوان العصرية الأسود والأبيض.

عصرى بلمسات بوهيمية

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

تصميم عصرى أخر لهذا الحمام مع لمسات بوهيمية بسيطة أعطت للحمام جمالاً أضافياً، الحمام فى تصميمه تم المزج بين الخشب والرخام مع لمسات من النباتات المجففة فى أركانه، لون البيج الهادئ والطبيعى للخشب والرخام كان رائع ليزيد من تصميم الحمام أناقة، المرآة الكبيرة فى وسط الجدار كانت من الخدع فى الديكور التى أضافت جمال ومزيد من الأتساع على مساحة الحمام الصغيرة.

جمال الحجر فى التصميم

ЖК "Воробьевы Горы", Sky Gallery Sky Gallery حمام
Sky Gallery

Sky Gallery
Sky Gallery
Sky Gallery

استخدام الحجر فى التصميم يضيف جمال وجاذبية واضحة، وهنا فى تصميم هذا الحمام لعب الحجر دوراً رائعاً فى ابراز جمال الحمام، تناغم الألوان أيضاً الهادئة كان رائعاً، فلا أحد يستطيع أن ينكر أن اللون البيج الهادئ من الألوان الحيادية التى تعطيك لمسات من الدفئ والأناقة لأى تصميم، لذلك كان هو اللمسة الواضحة فى تصميم الحمام بالكامل مع مزجه مع الخشب والحجر.

فخامة الخشب

homify حمام
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى ياتى الخشب فى تصميم الحمام، ليثبت انه من اللمسات التى لا يمكن أنكارها، وانكار جمالها فى التصميم، الحمام مصمم بالكامل من الخشب ، الأرضيات، الجدران وحتى قاعدة الحوض وحوض الأستحمام، ليثبت لنا الخشب انه من اللمسات التى لا يمكن انكارها.

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