7 حمامات سباحة صغيرة لفناء بيتك

وجود حمام سباحة خاص فى منزلك يعنى قضاء بعض لحظات من الراحة والأسترخاء مع عائلتك وأصدقائك، ويعتبر حمام السباحة من التفاصيل المرفهة التى يمكنك أضافتها فى منزلك، ولكن ربما تحتار فى كيفية اختيار حمام السباحة المناسب لمنزلك، لذلك سنقدم لك اليوم فى هوميفاى مجموعة تصميمات وأفكار ستعينك على اختيار حمام السباحة المناسب لمنزلك.
حمام سباحة Skimmer من أشهر تصميمات حمامات السباحة وأكثرها شيوعاً، وهى من التصميمات العملية جداً فى نظامها، ومن الممكن استخدامها فى البيت أو الفناء الخارجى، وتصميمه يعتمد على وجود مضخة كبيرة وفلتر خارج الحوض يقوم بضخ المياة إلى الأرتفاع المطلوب لحمام السباحة، تصميم هذا الحمام يكون مرتفعاً عن سطح الأرض بعض الشئ.
من الأنواع الشهيرة فى حمامات السباحة هى Over Flow’ وهو تصميم رائع جداً ويتميز بأن مستوي الماء يكون قريب مع مستوي الأرض، ويستخدم أكثر في الأماكن المفتوحه، وهو يتكون من مضخة كبيرة وفلتر للمياة مع وجود خزان ثابت خارج الحوض مع ممرات من حول حوض السباحة لتسمح بتنظيف الحوض والمياة من الأوساخ.
تصميم أخر لحمام يتميز بالأختلاف والجنون، اذا كنت من محبى الأفكار الغير تقليدية والخارجة عن المألوف، عليك بأختيار هذا التصميم الرائع ليكون تصميم حمام السباحة الخاص بك وبمنزلك.
تصميم هذا الحمام يعتمد بشكل كبير على وجود ماكينة خارجية فوق سطح حمام السباحة، ويوجد بها فتحة بالأسفل اساعد على تغيير المياة وتصريفها لتنظيف المياة من الأوساخ والأتربة، وهذا النظام أيضاً من أنظمة عمل حمامات السباحة الأكثر شيوعاً والمفضلة، وهذا التصميم لحمام السباحة توجد المياة بداخله بأرتفاع واضح عن سطح الأرض.
وهنا تصميم أخر لحمام السباحة مفعم بالحيوية والبهجة، وجود ألوان مبهجة أعطى للحمام حيوية واضحة فى التصميم مع لمسة الخشب المحيطة بتصميمه، بالأضافة إلى عنصر الطبيعة من النباتات والأشجار مع الأضاءة التى أعطت مزيد من الجمال على التصميم.
حمام سباحة Skimmer من أشهر تصميمات حمامات السباحة وأكثرها شيوعاً، وهى من التصميمات العملية جداً فى نظامها، ومن الممكن استخدامها فى البيت أو الفناء الخارجى، وتصميمه يعتمد على وجود مضخة كبيرة وفلتر خارج الحوض يقوم بضخ المياة إلى الأرتفاع المطلوب لحمام السباحة، تصميم هذا الحمام يكون مرتفعاً عن سطح الأرض بعض الشئ.
تصميماً منعشاً لحمام سباحة متميز، تفاصيل الطبيعة وانتشار اللون الأخضر فى التصميم كان أكثر من رائع وهو ما أعطى للتصميم روحاً من الحيوية والأنتعاش.
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