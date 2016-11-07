7 حمامات سباحة صغيرة لفناء بيتك

تصميماً منعشاً لحمام سباحة متميز، تفاصيل الطبيعة وانتشار اللون الأخضر فى التصميم كان أكثر من رائع وهو ما أعطى للتصميم روحاً من الحيوية والأنتعاش.

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