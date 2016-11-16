20 فكرة لغرفة معيشة أنيقة ومريحة

غرفة المعيشة هي المكان الذي يلجأ إليه كل أفراد الأسرة عندما يريدون التمتع بالاجتماع سويًا لمشاهدة فيلم في التلفاز أو الحديث المشترك أو القيام بأي نشاط جماعي حتى وإن كان مجرد الاسترخاء وتناول المشروبات سويًا ، لذا فإن أهميتها هي أهمية مرتبطة بشكل كبير بالراحة والدفء الذين لابد أن يتوافرا فيها و معهم المتعة البصرية التي تريح الأعصاب والعين، ولهذه الأسباب فإن الاهتمام بتصميمها وبتجديدها دائمًا هو أمر جدي لابد منه.

واليوم سوف نفعل ذلك عن طريق استعراض 20 فكرة من موقع homify لهؤلاء الذين يبحثون عن التميز في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بهم .. فهيا بنا مباشرة إلى هذه الأفكار: