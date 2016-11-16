20 فكرة لغرفة معيشة أنيقة ومريحة

غرفة المعيشة هي المكان الذي يلجأ إليه كل أفراد الأسرة عندما يريدون التمتع بالاجتماع سويًا لمشاهدة فيلم في التلفاز أو الحديث المشترك أو القيام بأي نشاط جماعي حتى وإن كان مجرد الاسترخاء وتناول المشروبات سويًا ، لذا فإن أهميتها هي أهمية مرتبطة بشكل كبير بالراحة والدفء الذين لابد أن يتوافرا فيها و معهم المتعة البصرية التي تريح الأعصاب والعين، ولهذه الأسباب فإن الاهتمام بتصميمها وبتجديدها دائمًا هو أمر جدي لابد منه.
واليوم سوف نفعل ذلك عن طريق استعراض 20 فكرة من موقع homify لهؤلاء الذين يبحثون عن التميز في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بهم .. فهيا بنا مباشرة إلى هذه الأفكار:
إن استخدام السجاد في الفراغات من العناصر التي تضفي الدفء على الغرفة مع أقمشة المقاعد القطيفة ومع الجدار الخشبي في المقابل و اللون الأبيض العصري في الخلفية للفراغ ومع النافذة الكبيرة التي تتيح الاتصال بالطبيعة المحيطة بشكل جميل.
في غرفة المعيشة المتصلة بغرفة السفرة لابد من التجانس بين ألوان الغرفتين مع معالجة الفراغين بشكل عملي مثلما نرى هنا حيث استخدمت غرفة السفرة كجزء من المعيشة أوالعكس بوضع الوسائد على مقاعد السفرة بشكل جميل وإكمال الديكور الجذاب بوحدات إضاءة مميزة.
من الأفكار العملية أيضًا لمحبي القراءة والمشاهدة هي استقلال حائط كامل في غرفة المعيشة لتخزين الكتب بشكل جمالي ومن الممكن وضع شاشة التلفاز مع أدارج لحفظ الأفلام المفضلة وأجهزة اللعب والتسلية المنزلية به بشكل عصري.
من الأفكار الخفيفة لجعل غرفة المعيشة متجددة هي الرسم على الحائط باستخدام الفينيل مع استخدام اللون الرمادي الهادئ واللون الأزرق المريح للعين والنفس.
إذا كنت من محبي النباتات يمكنك استخدامها لتزيين فراغ المعيشة بأكثر من شكل ، فهناك المزهريات الصغيرة والشجيرات على الجوانب مع الاتصال بالطبيعة عن طريق النوافذ الكبيرة المطلة على النباتات الإستوائية ذات الشكل المميز وكذلك باستكمال الشكل الجمالي عن طريق استخدام الوسائد ذات النقوشات المزهرة.
من الألوان الجذابة التي تعطي إشراقًا وجمالًا خاصة للغرفة هو اللون الأصفر مع استخدام اللون البترولي في الحوائط والأبيض لإظهار الجمال في الألوان المتباينة حوله.
من عناصر التميز التي يمكن إضافتها أيضًا هو استخدام أشكال مختلفة للطاولات مثل الشكل الدائري والمربع والمقاعد فريدة التصميم.
في هذا التصميم اختار المصمم أن يميز الفراغ بفاصل خشبي من اللون الأبيض ذو تشكيل يسمح بوضع التحف ووحدات التزيين الصغيرة عليه بشكل جميل.
باستخدام الألوان الجذابة في الفراغ يمكننا أيضًا أن نصنع ديكورًا مميزًا من تجاور الأصفر الكناري المبهر مع الأزرق المريح مع الأبيض في الحوائط ومع النقوشات في الوسائد على الأرائك الوثيرة.
يمكننا استخدام الألوان الغير شائعة لتمييز غرفة المعيشة فهنا مثلًا نرى اللون الفيروزي المريح للعين مع الألوان البرتقالية الجذابة على الوسائد ومع استكمال الجمال التصميمي بوحدات إضاءة مميزة الشكل وطاولات صغيرة دائرية.
من المريح للعين في فراغ المعيشة أن يكون اللون الأبيض هو الغالب على الحوائط ومع استخدام الألون المتباينة معه بشكل أقل يظهر الجمال التصميمي بدون مجهود كبير.
من الممكن إضافة مكتب صغير بجانب غرفة المعيشة لاستخدام أفراد العائلة الخفيف لتصفح الانترنت أو الأعمال الصغيرة بمشاركة الأهل.
من الأفكار الجيدة للإضاءة في غرفة المعيشة هو استخدام الLED لإضاءة الأسقف بدون الحاجة للنجف مما يوفر إضاءة مناسبة للمكان وجواً رومانسيًا دافئًا.
من الممكن استخدام الأثاث الثابت على الجدران إذا أردنا استغلال الفراغ بشكل أكمل وتوفير المساحة قدر المستطاع.
نحتاج أحيانًا لتجديد ديكور غرفة المعيشة بأسهل الطرق عن طريق وضع براويز جديدة ومزهريات وتزيين الأركان بالشجيرات الصغيرة والمزهريات ذات الألوان الجذابة.
يمكننا وضع وحدة إضاءة كبيرة غريبة الشكل وسط الغرفة مما يعطي فرادة في التصميم وجمالًا خاصًا.
في منتصف غرفة المعيشة يمكن أن نضع المدفأة التي تعتبر عنصرًا جاذبًا لأفراد العائلة للاجتماع حولها في ليالي الشتاء مع الاستمتاع بالحديث والسمر على المقاعد المريحة و النظر للمنظر الجمالي الخارجي البديع.
بعض الناس يفضل التبسيط قدر الإمكان ولهؤلاء يمكنهم ببساطة وضع الأريكة المريحة ذات اللون المحايد أمام شاشة التلفاز المعلقة على الحائط مع بعض الأرفف والأدراج للاستخدام العملي في غرفة المعيشة البسيطة.
يمكننا استلهام تصميمًا فريدًا للغرفة من الأشكال الهندسية كالمثلثات وأشباه المنحرف على الحوائط وعلى نقوشات الوسائد مع إكمال الغرابة في التصميم عن طريق استخدام مقعد مميز الشكل.
من الأفكار المميزة أيضًا هو هذه الخطوط التي نستطيع لمحها بمجرد النظر إلى هذه الغرفة والتي قد حددت الفراغ بشكل كبير وجعلت له شكلًا مميزًا لايحتاج مع أي من عناصر التميز والإبهار.
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