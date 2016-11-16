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20 فكرة لغرفة معيشة أنيقة ومريحة

آية علم الدين آية علم الدين
homify غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي المكان الذي يلجأ إليه كل أفراد الأسرة عندما يريدون التمتع بالاجتماع سويًا لمشاهدة فيلم في التلفاز أو الحديث المشترك أو القيام بأي نشاط جماعي حتى وإن كان مجرد الاسترخاء وتناول المشروبات سويًا ، لذا فإن أهميتها هي أهمية مرتبطة بشكل كبير بالراحة والدفء الذين لابد أن يتوافرا فيها و معهم المتعة البصرية التي تريح الأعصاب والعين، ولهذه الأسباب فإن الاهتمام بتصميمها وبتجديدها دائمًا هو أمر جدي لابد منه.

واليوم سوف نفعل ذلك عن طريق استعراض 20 فكرة من موقع homify لهؤلاء الذين يبحثون عن التميز في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بهم .. فهيا بنا مباشرة إلى هذه الأفكار:

1- السجادة المريحة مع الأثاث المريح

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إن استخدام السجاد في الفراغات من العناصر التي تضفي الدفء على الغرفة مع أقمشة المقاعد القطيفة ومع الجدار الخشبي في المقابل و اللون الأبيض العصري في الخلفية للفراغ ومع النافذة الكبيرة التي تتيح الاتصال بالطبيعة المحيطة بشكل جميل.

2- غرفة المعيشة المتصلة بغرفة السفرة

Apartamento Bela Vista, STUDIO LN STUDIO LN غرفة المعيشة
STUDIO LN

STUDIO LN
STUDIO LN
STUDIO LN

في غرفة المعيشة المتصلة بغرفة السفرة لابد من التجانس بين ألوان الغرفتين مع معالجة الفراغين بشكل عملي مثلما نرى هنا حيث استخدمت غرفة السفرة كجزء من المعيشة أوالعكس بوضع الوسائد على مقاعد السفرة بشكل جميل وإكمال الديكور الجذاب بوحدات إضاءة مميزة.

3- مساحة لتخزين الكتب داخل غرفة المعيشة

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura غرفة الميديا
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

من الأفكار العملية أيضًا لمحبي القراءة والمشاهدة هي استقلال حائط كامل في غرفة المعيشة لتخزين الكتب بشكل جمالي ومن الممكن وضع شاشة التلفاز مع أدارج لحفظ الأفلام المفضلة وأجهزة اللعب والتسلية المنزلية به بشكل عصري.

4- الرسومات على الحوائط

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

من الأفكار الخفيفة لجعل غرفة المعيشة متجددة هي الرسم على الحائط باستخدام الفينيل مع استخدام اللون الرمادي الهادئ واللون الأزرق المريح للعين والنفس.

5- استخدام النباتات

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إذا كنت من محبي النباتات يمكنك استخدامها لتزيين فراغ المعيشة بأكثر من شكل ، فهناك المزهريات الصغيرة والشجيرات على الجوانب مع الاتصال بالطبيعة عن طريق النوافذ الكبيرة المطلة على النباتات الإستوائية ذات الشكل المميز وكذلك باستكمال الشكل الجمالي عن طريق استخدام الوسائد ذات النقوشات المزهرة.

6- الأصفر المشرق لديكور أجمل

Apartamento Saldanha_Reabilitação Arquitectura + Design Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores غرفة المعيشة
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

من الألوان الجذابة التي تعطي إشراقًا وجمالًا خاصة للغرفة هو اللون الأصفر مع استخدام اللون البترولي في الحوائط والأبيض لإظهار الجمال في الألوان المتباينة حوله.

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7- استخدام أشكال مميزة للطاولات

Apartamento R|C, Now Arquitetura e Interiores Now Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Now Arquitetura e Interiores

Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores
Now Arquitetura e Interiores

من عناصر التميز التي يمكن إضافتها أيضًا هو استخدام أشكال مختلفة للطاولات مثل الشكل الدائري والمربع والمقاعد فريدة التصميم.

8- الفاصل الجمالي بين فراغين

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design غرفة المعيشة
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

في هذا التصميم اختار المصمم أن يميز الفراغ بفاصل خشبي من اللون الأبيض ذو تشكيل يسمح بوضع التحف ووحدات التزيين الصغيرة عليه بشكل جميل.

9- الألوان الجذابة

Home Theater Projeto Executado em 2012, D`Vita - Marcenaria D`Vita - Marcenaria غرفة المعيشةخزانات التلفزيون الجانبية
D`Vita – Marcenaria

D`Vita - Marcenaria
D`Vita – Marcenaria
D`Vita - Marcenaria

باستخدام الألوان الجذابة في الفراغ يمكننا أيضًا أن نصنع ديكورًا مميزًا من تجاور الأصفر الكناري المبهر مع الأزرق المريح مع الأبيض في الحوائط ومع النقوشات في الوسائد على الأرائك الوثيرة.

10- الألوان الجديدة أيضًا

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design حديد
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يمكننا استخدام الألوان الغير شائعة لتمييز غرفة المعيشة فهنا مثلًا نرى اللون الفيروزي المريح للعين مع الألوان البرتقالية الجذابة على الوسائد ومع استكمال الجمال التصميمي بوحدات إضاءة مميزة الشكل وطاولات صغيرة دائرية.

11- الأبيض الغالب

Loft, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores غرفة المعيشة
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

من المريح للعين في فراغ المعيشة أن يكون اللون الأبيض هو الغالب على الحوائط ومع استخدام الألون المتباينة معه بشكل أقل يظهر الجمال التصميمي بدون مجهود كبير.

12- مكتب صغير بجانب الغرفة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

من الممكن إضافة مكتب صغير بجانب غرفة المعيشة لاستخدام أفراد العائلة الخفيف لتصفح الانترنت أو الأعمال الصغيرة بمشاركة الأهل.

13- الإضاءة الLED في غرفة المعيشة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

من الأفكار الجيدة للإضاءة في غرفة المعيشة هو استخدام الLED لإضاءة الأسقف بدون الحاجة للنجف مما يوفر إضاءة مناسبة للمكان وجواً رومانسيًا دافئًا.

14- الأثاث الثابت

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

من الممكن استخدام الأثاث الثابت على الجدران إذا أردنا استغلال الفراغ بشكل أكمل وتوفير المساحة قدر المستطاع.

15- البراويز والمزهريات لتزيين الغرفة

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados غرفة الميديا
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

نحتاج أحيانًا لتجديد ديكور غرفة المعيشة بأسهل الطرق عن طريق وضع براويز جديدة ومزهريات وتزيين الأركان بالشجيرات الصغيرة والمزهريات ذات الألوان الجذابة.

16- وحدة إضاءة فريدة

Hofgut Hafnerleiten - Rottaler Langhäuser, Hofgut Hafnerleiten Hofgut Hafnerleiten غرفة السفرةطاولات
Hofgut Hafnerleiten

Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten
Hofgut Hafnerleiten

يمكننا وضع وحدة إضاءة كبيرة غريبة الشكل وسط الغرفة مما يعطي فرادة في التصميم وجمالًا خاصًا.

17- المدفأة لاجتماع الأسرة

037軽井沢 I さんの家, atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE غرفة المعيشة بلاط Brown
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE
atelier137 ARCHITECTURAL DESIGN OFFICE

في منتصف غرفة المعيشة يمكن أن نضع المدفأة التي تعتبر عنصرًا جاذبًا لأفراد العائلة للاجتماع حولها في ليالي الشتاء مع الاستمتاع بالحديث والسمر على المقاعد المريحة و النظر للمنظر الجمالي الخارجي البديع.

18- البساطة لمحبيها

Apartamento AL, Haruf Arquitetura + Design Haruf Arquitetura + Design غرفة الميديا
Haruf Arquitetura + Design

Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design
Haruf Arquitetura + Design

بعض الناس يفضل التبسيط قدر الإمكان ولهؤلاء يمكنهم ببساطة وضع الأريكة المريحة ذات اللون المحايد أمام شاشة التلفاز المعلقة على الحائط مع بعض الأرفف والأدراج للاستخدام العملي في غرفة المعيشة البسيطة.

19- الأشكال الهندسية

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES غرفة الميديا
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

يمكننا استلهام تصميمًا فريدًا للغرفة من الأشكال الهندسية كالمثلثات وأشباه المنحرف على الحوائط وعلى نقوشات الوسائد مع إكمال الغرابة في التصميم عن طريق استخدام مقعد مميز الشكل.

20- استخدام الخطوط في التصميم

Apartamento decorado Ecco Villagio Canoas, carolina lisot arquitetura carolina lisot arquitetura غرفة المعيشة
carolina lisot arquitetura

carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura
carolina lisot arquitetura

من الأفكار المميزة أيضًا هو هذه الخطوط التي نستطيع لمحها بمجرد النظر إلى هذه الغرفة والتي قد حددت الفراغ بشكل كبير وجعلت له شكلًا مميزًا لايحتاج مع أي من عناصر التميز والإبهار.

و هنا تجد أيضًا 24 غرفة معيشة قد تثيرالحسد.

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