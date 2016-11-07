شقة أسبانية في منتهي الشياكة ستفاجئك

تم تعيين غرفة المعيشة في المنزل في الزاوية التي تواجه التلفزيون، مع وحدة رفوف كبيرة تحتوي على العديد من الكتب. مزودة بكرسي مريح بلون بيج مع مقعد صغير للاسترخاء والشعور بالراحة أثناء القراءة. تلك الغرفة واحدة من الغرف المليئة بالدفء العائلي. الإضاءة الناعمة والهادئة الصديق الأول لغرفة القراءة، مصممة بطريقة ذكية لقراءة واضحة وغير مزعجة للعيون، من خلال سقف ملتوي يتيح تجمع فضفاض من النور بزواياه. ستقضي ساعات فخمة من الراحة والمتعة المثالية.