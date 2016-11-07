شقة أسبانية في منتهي الشياكة ستفاجئك

جولتنا اليوم في مدينة Bilbao الإسبانية، سنصطحبك لزيارة منزل يُعد موطنا للعمارة التقليدية، والذي تم أنشاءه بذكاء من قبل المهندسين المعماريين في MADG المعماري. هؤلاء المهندسيين ذو خبرة عالية في التصميمات الفريدة والهياكل ومفاهيم التصميم الداخلي التقليدية. هذا المنزل مليء بالعناصر الناعمة والهادئة والتصاميم المذهلة، والإضاءة المنفردة والأفكار الوظيفية الذكية. هل ترغب بمعرفة المزيد تابع معنا قراءة المقال للتعرف اكثر على هذا المنزل!
مدخل المنزل مختلف ومميز لدية جانبين من مادتين مختلفين الأول جدار زجاج مضلع، والجانب الأخر جدار خشبي املس، عنصران مكملان لبعضهما. عند دخولك يأخذك الممر إلى صالة كبيرة مع وهج أضواء ثابتة في نقاط مختلفة على السقف، ولا تنسى الأرضية من الرخام الأبيض المموج بقليل من الرمادي. نظرة أولية ساحرة لتلك الشقة الإسبانية… لنتابع سويا.
تم تعيين غرفة المعيشة في المنزل في الزاوية التي تواجه التلفزيون، مع وحدة رفوف كبيرة تحتوي على العديد من الكتب. مزودة بكرسي مريح بلون بيج مع مقعد صغير للاسترخاء والشعور بالراحة أثناء القراءة. تلك الغرفة واحدة من الغرف المليئة بالدفء العائلي. الإضاءة الناعمة والهادئة الصديق الأول لغرفة القراءة، مصممة بطريقة ذكية لقراءة واضحة وغير مزعجة للعيون، من خلال سقف ملتوي يتيح تجمع فضفاض من النور بزواياه. ستقضي ساعات فخمة من الراحة والمتعة المثالية.
تتمركز طاولة طعام بلون ابيض أنيق تحت سقف منحوت بشكل ملتوي جميل. على يسارها جدار خشبي مقوس بدقة، وعلى يمينها بوفيه ضيقة وبراقة بلون ابيض املس في متناول اليدي لتخزين الضروريات من أدوات الطعام ومزينة بإكسسوارات مختلفة. وأخيرا قلادة ضوئية متدلية من السقف بشكل وردة أعطت الإضاءة المناسبة لطاولة الطعام.
نظرة أنيقة ومتطورة تعم المطبخ مع تخطيط على شكل حرف U ومزيج من أضواء ناعمة ومشرقة. خزائن بيضاء ناعمة علوية وسفلية لاستيعاب جميع الأجهزة ولوازم المطبخ بطريقة سهلة. في حين يتم وضع بار الإفطار على اليسار جنبا إلى جنب مع كرسي عالي بتصميم حديث. الأرضية البيج تكمل جمال ونظافة اللون الأبيض للمطبخ.
غرفة النوم هالة من الهدوء، مع أرضية خشبية ريفية المظهر ونفس النمط من السقف الملتوي الذي يضم الإضاءة المحيطة، نوع أخر من الإضاءة الذهبية تزيين اللوح الخشبي خلف السرير، وكرسي بتصميم حديث بالقرب من النافذة يطلب منك أن تأخذ استراحة والتمتع بالمنظر الخارجي. وأخيرا وليس آخرا، فإن السرير الأبيض والبيج الفخم يعدك بليلة نوم هنيئة.
استحم في حمام يتميز بنفس النمط السائد في أرجاء المنزل وهو الهدوء، بتصميمه الحديث من خلال مكان الاستحمام الزجاجي، الدروج الكثيرة لاحتواء الأغراض الشخصية، وإضاءته الخافتة المناسبة والباعثة للاسترخاء. وكأنه من مجلة ديكور راقية!
هذا البيت العصري والفخم المليء بالمفاجئات السارة لنمط السقف الملتوي إلى الإضاءة الفريدة من نوعها، والقوام مريح، والشكل الجمالي هذا أمر نادر الحدوث في مكان واحد.