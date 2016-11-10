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10 افكار لغرف معيشة حديثة ورائعة

Heba khlili Heba khlili
Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة المعيشة طوب White
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إذا كنت تواق للتجديد والتغيير في غرفة المعيشة سواء صغيرة أو كبيرة ، فإن خبرائنا المسجلين في homify مستعدون لمشاركتك بأفكارهم الرائعة لجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة وحديثة، وهذه الأفكار والنصائح هي عبارة مشاريع  تم إنجازها من قبل مهندسين معماريين ومصممي الديكور، هي أفكار مبتكرة وجديدة، تصاميم عظيم، ومن المؤكد سوف تلهمك.
استعد معنا لمشاهدة 10 صور جميلة لأفكار وتصاميم غرفة المعيشة!

1. زخارف جدارية مبتكرة

E2 LIVING ROOM arQing غرفة المعيشة
arQing

E2 LIVING ROOM

arQing
arQing
arQing

لا يهم ان تكون زخرفة جدران الغرفة المعيشة من نفس اللون والعناصر الديكورية، يمكنك اختيار عدة تصاميم والوان لجدران غرفة المعيشة. جدار حجري مع جدار ابيض مزخرف باللوحات الجدارية، ستبدو غرفتك حديثة جدا!

2. الإضاءة المناسبة

Einfamilienhaus Essen, Luna Homestaging Luna Homestaging غرفة المعيشة
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

الإضاءة عنصر مهم لإعطاء التألق لغرفة المعيشة، لذلك انتبه جيدا للإضاءة الطبيعية والصناعية في غرفة المعيشة إما باختيار النوافذ الكبيرة أو المصابيح ذات الإضاءة والديكور المناسب.

3. انماط متنوعة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

يمكن إنشاء غرفة معيشة عصرية بمجموعة من العناصر من أنماط مختلفة. على سبيل المثال سجادة فارسية قديمة والمتناقضة مع التصميم الحديث لطاولة القهوة… فكرة عظيمة.

4. الأبيض

Casa P 29, Ambás Arquitectos Ambás Arquitectos غرفة المعيشة
Ambás Arquitectos

Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos
Ambás Arquitectos

إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة، يفضل اختيار طلاء الجدران بألوان بيضاء، ستعطي زيادة في المساحة وإشراق اكثر 

5. ترك مسافات حرة

Penthouse Hacienda, Olivia Aldrete Haas Olivia Aldrete Haas غرفة المعيشة
Olivia Aldrete Haas

Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas
Olivia Aldrete Haas

ليكون توزيع الأثاث في غرفة المعيشة الأمثل، اترك مسافات حرة بين الأثاث لسهولة الحركة والتحرك

6. الفن

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لمحبي الفن والفنون يمكنك استعمال الفن واللوحات الجدارية التشكيلية في تزيين غرفة المعيشة بما يتناسب مع الألوان.

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7. الخشب

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA غرفة المعيشة طوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

الخشب عنصر يجلب الدفء في أي غرفة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لذلك لا تتردد في إدراجه في ديكور غرفة المعيشة !

8. عناصر ديكورية مدهشة

Casa Shimano (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة المعيشة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

اذا أردت أن تعطي غرفة المعيشة اللمسة الأنيقة، ابحث عن عناصر ديكورية جذابة ومختلفة، كالمصابيح الأرضية الأنيقة والمصابيح المخصصة لإنارة السلم، ستعطيك ديكور حديث ومميز.

9. الوسائد

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Purple/Violet
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

أن تستخدم الوسائد كعنصر ديكور فهذا دليل انك محب للاسترخاء والراحة، لذا ننصحك باستخدام وسائد ملونه بالوان هادئة لإعطاء اللمسة العصرية والمريحة لغرفة المعيشة.

10. الألوان المحايدة

PROYECTO NN23, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

استخدام الألوان المحايدة كالأبيض والأسود، سيعطي مظهر جديد لغرفة المعيشة والطابع الكلاسيكي المحبب عند الجميع.

الأفكار دائما تتوالى وتتجدد حسب رغبتك وحسب ذوقك الشخصي، فاختر ما يجعلك سعيد ومرتاح.

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