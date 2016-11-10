10 افكار لغرف معيشة حديثة ورائعة

إذا كنت تواق للتجديد والتغيير في غرفة المعيشة سواء صغيرة أو كبيرة ، فإن خبرائنا المسجلين في homify مستعدون لمشاركتك بأفكارهم الرائعة لجعل غرفة المعيشة تبدو رائعة وحديثة، وهذه الأفكار والنصائح هي عبارة مشاريع تم إنجازها من قبل مهندسين معماريين ومصممي الديكور، هي أفكار مبتكرة وجديدة، تصاميم عظيم، ومن المؤكد سوف تلهمك.
استعد معنا لمشاهدة 10 صور جميلة لأفكار وتصاميم غرفة المعيشة!
لا يهم ان تكون زخرفة جدران الغرفة المعيشة من نفس اللون والعناصر الديكورية، يمكنك اختيار عدة تصاميم والوان لجدران غرفة المعيشة. جدار حجري مع جدار ابيض مزخرف باللوحات الجدارية، ستبدو غرفتك حديثة جدا!
الإضاءة عنصر مهم لإعطاء التألق لغرفة المعيشة، لذلك انتبه جيدا للإضاءة الطبيعية والصناعية في غرفة المعيشة إما باختيار النوافذ الكبيرة أو المصابيح ذات الإضاءة والديكور المناسب.
يمكن إنشاء غرفة معيشة عصرية بمجموعة من العناصر من أنماط مختلفة. على سبيل المثال سجادة فارسية قديمة والمتناقضة مع التصميم الحديث لطاولة القهوة… فكرة عظيمة.
إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة، يفضل اختيار طلاء الجدران بألوان بيضاء، ستعطي زيادة في المساحة وإشراق اكثر
ليكون توزيع الأثاث في غرفة المعيشة الأمثل، اترك مسافات حرة بين الأثاث لسهولة الحركة والتحرك
لمحبي الفن والفنون يمكنك استعمال الفن واللوحات الجدارية التشكيلية في تزيين غرفة المعيشة بما يتناسب مع الألوان.
الخشب عنصر يجلب الدفء في أي غرفة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، لذلك لا تتردد في إدراجه في ديكور غرفة المعيشة !
اذا أردت أن تعطي غرفة المعيشة اللمسة الأنيقة، ابحث عن عناصر ديكورية جذابة ومختلفة، كالمصابيح الأرضية الأنيقة والمصابيح المخصصة لإنارة السلم، ستعطيك ديكور حديث ومميز.
أن تستخدم الوسائد كعنصر ديكور فهذا دليل انك محب للاسترخاء والراحة، لذا ننصحك باستخدام وسائد ملونه بالوان هادئة لإعطاء اللمسة العصرية والمريحة لغرفة المعيشة.
استخدام الألوان المحايدة كالأبيض والأسود، سيعطي مظهر جديد لغرفة المعيشة والطابع الكلاسيكي المحبب عند الجميع.
الأفكار دائما تتوالى وتتجدد حسب رغبتك وحسب ذوقك الشخصي، فاختر ما يجعلك سعيد ومرتاح.
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