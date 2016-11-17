10 افكار مميزة لتصميم غرفة معيشة

التميز في التصميم يأتي بأفكار بسيطة لتتوالى فتصبح تصاميم وأفكار مميزة لتلهمك في تصميم منزلك. لذلك في هذا المقال نقدم لك أفكار لتزيين غرفة المعيشة الخاص بك بأفكار لمصممي ديكور مشهورين، أفكار تتراوح بين البسيطة إلى الجريئة أو الطبيعية.
تابع معنا المقال وتعرف على 10 أفكار مميزة لتصميم غرفة المعيشة
اجعل غرفة المعيشة مكان لجمع ولم شمل العائلة، من خلال اختيار أريكة مريحة بألوان هادئة كالأبيض أو البيج مع طاولة قهوة للتمتع بالاحاديث وشرب الشاي وتبادل الاحاديث العائلية بخصوصية ومتعة.
الأرضية هي من احد العوامل المهمة عند تجديد وتصميم غرفة المعيشة، لك حرية الاختيار ما بين الأرضية الخشبية، أو من البلاط، أو السجاد، أو حتى مزيج من مواد مختلفة.
تعطي التفاصيل الزخرفية لغرفة المعيشة نمط وهيئة مختلفة، لذلك ننصحك بتزيين غرفة المعيشة بتفاصيل زخرفية بسيطة وعدم الإفراط في التزيين لتعزيز الجمال والدفء في الغرفة.
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إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة، ننصحك بان تسمح للضوء الطبيعي بالتخلل إلى الغرفة، واختر الألوان المحايدة على الجدران أو المنسوجات لإعطاء لمسة أناقة وبساطة.
نباتات أي حياة وطبيعة، لذلك لا تنسى أن تعطي لغرفة المعيشة الروح والحياة وجمال الطبيعة باستخدام النباتات المفضلة لديك.
قد تكون فكرة فريدة من نوعها ويفضلها القليل لكنها مميزة، لوح خشبي كبير داكن اللون في منتصف الجدار… . سحر وغموض.
لا تخاف من استخدام الألوان القوية والجريئة كاللون الأحمر لون نابض بالحياة ويعطي حيوية للغرفة، ولكن بتفاصيل صغيرة على الجدران، أو على الكنب.
استخدم ألوان نابضة بالحياة جنبا إلى جنب مع ألوان فاتحة أو داكنة لخلق توازن في غرفة المعيشة، مع خلفية بلون ابيض ستعطي جمال ووضوح اكثر.
استخدم الألوان الترابية لغرفة المعيشة لإعطاء الدفء والراحة، مع السجاد ذو الألوان الدافئة لمزيد من الاسترخاء المطلوب.
فكرة مناسبة للبدان الباردة، مدفأة متعددة الوظائف، للتدفئة، وكحاجز فاصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة… فكرة دافئة ومميزة.
مهما كانت الأفكار الديكورية فخمة وأنيقة، اختر ما يناسبك شخصيتك وذوقك.
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