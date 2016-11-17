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10 افكار مميزة لتصميم غرفة معيشة

Heba khlili Heba khlili
RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك White
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التميز في التصميم يأتي بأفكار بسيطة لتتوالى فتصبح تصاميم وأفكار مميزة لتلهمك في تصميم منزلك. لذلك في هذا المقال نقدم لك أفكار لتزيين غرفة  المعيشة الخاص بك بأفكار لمصممي ديكور مشهورين، أفكار تتراوح بين البسيطة إلى الجريئة أو الطبيعية.
تابع معنا المقال وتعرف على 10 أفكار مميزة لتصميم غرفة المعيشة

1. للعائلة

Departamento Quintas del Mar, el interior el interior غرفة المعيشة خشب White
el interior

el interior
el interior
el interior

اجعل غرفة المعيشة مكان لجمع ولم شمل العائلة، من خلال اختيار أريكة مريحة بألوان هادئة كالأبيض أو البيج مع طاولة قهوة للتمتع بالاحاديث وشرب الشاي وتبادل الاحاديث العائلية بخصوصية ومتعة.

2. الأرضية

La Fontaine , Sobrado + Ugalde Arquitectos Sobrado + Ugalde Arquitectos غرفة المعيشة
Sobrado + Ugalde Arquitectos

Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos
Sobrado + Ugalde Arquitectos

الأرضية هي من احد العوامل المهمة عند تجديد وتصميم غرفة المعيشة، لك حرية الاختيار ما بين الأرضية الخشبية، أو من البلاط، أو السجاد، أو حتى مزيج من مواد مختلفة.

3. التفاصيل الزخرفية

SHOWROOM LUXOREMA, LUXOREMA LUXOREMA غرفة المعيشة
LUXOREMA

LUXOREMA
LUXOREMA
LUXOREMA

تعطي التفاصيل الزخرفية لغرفة المعيشة نمط وهيئة مختلفة، لذلك ننصحك بتزيين غرفة المعيشة بتفاصيل زخرفية بسيطة وعدم الإفراط في التزيين لتعزيز الجمال والدفء في الغرفة.
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4. في غرفة معيشة صغيرة!!

Choapan Decor by Erika Winters®Design, Erika Winters® Design Erika Winters® Design غرفة المعيشة
Erika Winters® Design

Choapan Decor by Erika Winters®Design

Erika Winters® Design
Erika Winters® Design
Erika Winters® Design

إذا كانت غرفة المعيشة صغيرة، ننصحك بان تسمح للضوء الطبيعي بالتخلل إلى الغرفة، واختر الألوان المحايدة على الجدران أو المنسوجات لإعطاء لمسة أناقة وبساطة.

5. النباتات

Últimos trabajos, Spazio3Design Spazio3Design غرفة المعيشة
Spazio3Design

Últimos trabajos

Spazio3Design
Spazio3Design
Spazio3Design

نباتات أي حياة وطبيعة، لذلك لا تنسى أن تعطي لغرفة المعيشة الروح والحياة وجمال الطبيعة باستخدام النباتات المفضلة لديك.

6. الألواح الخشبية

Interiorismo, KAUS KAUS غرفة المعيشة
KAUS

KAUS
KAUS
KAUS

قد تكون فكرة فريدة من نوعها ويفضلها القليل لكنها مميزة، لوح خشبي كبير داكن اللون في منتصف الجدار… . سحر وغموض.

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7. الألوان الجريئة

Proyecto Departamento Gusi, Sandra Molina Sandra Molina غرفة المعيشة
Sandra Molina

Sandra Molina
Sandra Molina
Sandra Molina

لا تخاف من استخدام الألوان القوية والجريئة كاللون الأحمر لون نابض بالحياة ويعطي حيوية للغرفة، ولكن بتفاصيل صغيرة على الجدران، أو على الكنب.

8. ألوان جريئة وبسيطة

RESIDENCIA DIANA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة مزيج خشب وبلاستيك White
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

استخدم ألوان نابضة بالحياة جنبا إلى جنب مع ألوان فاتحة أو داكنة لخلق توازن في غرفة المعيشة، مع خلفية بلون ابيض ستعطي جمال ووضوح اكثر.

9. الالوان الترابية

PROYECTOS, FLAM RUGS FLAM RUGS غرفة المعيشة
FLAM RUGS

FLAM RUGS
FLAM RUGS
FLAM RUGS

استخدم الألوان الترابية لغرفة المعيشة لإعطاء الدفء والراحة، مع السجاد ذو الألوان الدافئة لمزيد من الاسترخاء المطلوب.

10. المدفأة

Casa 57 Casa Fuerte, Prototipo Arquitectos Prototipo Arquitectos غرفة المعيشة
Prototipo Arquitectos

Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos
Prototipo Arquitectos

فكرة مناسبة للبدان الباردة، مدفأة متعددة الوظائف، للتدفئة، وكحاجز فاصل بين غرفة المعيشة وغرفة السفرة… فكرة دافئة ومميزة.

مهما كانت الأفكار الديكورية فخمة وأنيقة، اختر ما يناسبك شخصيتك وذوقك.

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الفكرة الدافئة، ام الطبيعية ام الألوان الجريئة، ايهما ةتفضل لتزيين غرفة المعيشة؟

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