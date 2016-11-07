10 تصاميم لأكواخ تجعل قلبك يدق بشده

القليل من تصاميم المنازل تلمسنا وتجعلنا نشعربالراحة والاسترخاء مثل الأكواخ والشاليهات الصغيرة والمبنية بواسطة خامات طبيعية. فهذه التصاميم تجعلنا نشعر بأننا جزء من حكاية. حيث أن العامل الطبيعي مؤثر بشكل كبير في التصميم النهائي، فالتفاصيل والخامات المصنوع منها الكوخ كلها طبيعية لتعبرعن أسلوب الحياة في هذا الجزء البعيد عن المدينة الصاخبة، ربما كانت مزرعة بعيدة أو جزء من الريف.

اليوم نريكم تفاصيل لأكثر من تصميم ساحر ويعكس جمال الطراز الريفي وخاصة إذا كان محاطاً بمناظر طبيعية خلابة، فتعالى معنا لتختر تصميمك المفضل.