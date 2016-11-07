الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصاميم لأكواخ تجعل قلبك يدق بشده

Marwa Hasan Marwa Hasan
Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Loading admin actions …

القليل من تصاميم المنازل تلمسنا وتجعلنا نشعربالراحة والاسترخاء مثل الأكواخ والشاليهات الصغيرة والمبنية بواسطة خامات طبيعية. فهذه التصاميم تجعلنا نشعر بأننا جزء من حكاية. حيث أن العامل الطبيعي مؤثر بشكل كبير في التصميم النهائي، فالتفاصيل والخامات المصنوع منها الكوخ كلها طبيعية  لتعبرعن أسلوب الحياة في هذا الجزء البعيد عن المدينة الصاخبة، ربما كانت مزرعة بعيدة أو جزء من الريف.

اليوم نريكم تفاصيل لأكثر من تصميم ساحر ويعكس جمال الطراز الريفي وخاصة إذا كان محاطاً بمناظر طبيعية خلابة، فتعالى معنا لتختر تصميمك المفضل.

1.تصميم رائع ومميز

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

أحد المنازل المبنية بتصميم مميز لا يمكنك نسيانه. فقد قام المصمم بعمل سقف للمزل يمتد من أعلى نقطة ويصل حتى الأرضية بشكل أنيق ومميز. هذا الكوخ تم بناؤه من الأخشاب والحجارة، لينتج عنه مبنى قوي ذو شكل ملفت للانتباة لكل من يزوره، بالإضافة لجماله الجذاب فقد بني هذا المنزل في أعلى أحد الجبال.

2.كوخ بتصميم جميل

Casa Simples e Confortável, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA منازل طوب White
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

تصميم أخر لكوخ تم بناؤه بطابع ريفي ولكن بشكل مودرن. جماله في بساطة عمارته، فهو يعكس انسجام رائع للخشب مع الخرسانة والطوب. فظهرت اللمسات المودرن على الواجهة والتصميم الداخلي ولكن السحر الحقيقي يكمن في تصميم الفناء الخلفي، فهو مرحب و بسيط. هذا التصميم البسيط هو مثال حي وعملي على العمارة الريفية بتصميم مودرن يناسب بيتك.

3.مطبخ المزرعة

Residências na Praia luxuosas , Cristina Amaral Arquitetura e Interiores Cristina Amaral Arquitetura e Interiores مطبخ
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores
Cristina Amaral Arquitetura e Interiores

استخدام العناصر الريفية في هذه المنازل بعيداً عن الشكل المعتاد وبكل بساطة عن طريق مزج التفاصيل الريفية بخامات أخرى راقية تعطي تميز لأي منزل. ففي مثال المطبخ أمامنا نرى مزيج بين العناصر الريفية العتيقة و بين الأثاث المودرن البسيط.

4.شرفة للاستمتاع بالمشهد الرائع

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios منازل
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

هذا الجزء من البيت يأخذ دور البطولة ففيه تكون جلسات السمر والراحة والاستجمام. وأفضل ما يميز هذا الجزء هو أنه بفضل التغطية فإنه حتى في أثناء المطر يمكنك الجلوس و الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والحديقة الخضراء المزهرة. هذا الجزء من البيت يجب أن يكون مرحب بتصميمه الذي يعد امتداد للمنزل.

5.تصميم أمريكي على أرض مكسيكية

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura منازل
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

على الرغم من أن هذا التصميم يأخذ الشكل والطابع الأمريكي ولكنه تم بناؤه في المكسيك. التصميم الخارجي به بعض التفاصيل التقليدية بخامات مثل الخشب والطوب. فهذا المزيج الرائع نم اختياره ليتناسب مع الموقع ويتكيف مع البيئة المحيطة.

6.كابينة في الغابة

Australian Rainforest Retreat, Woodlands Rainforest Retreat Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

Australian Rainforest Retreat

Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat
Woodlands Rainforest Retreat

منزل ريفي في قلب الطبيعة، فهي محيطة به من كل مكان، المنزل مفتوح تماماً للطبيعة ذو حوائط زجاجية لتعطيك مجال كامل للرؤية ولاسيما الأصوات في الخلفية مثل أزيزالماء وزقزقة الطيور. يظهر أمامنا الواجهة الخلفية، ففي الدور الأرضي يوجد شرفة كبيرة لأكبر استمتاع بالمناخ الرائع والهواء النقي و الخضرة في كل مكان.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.فخامة الأخشاب

Casa Laje de Pedra, Finkelstein Arquitetos Finkelstein Arquitetos غرفة المعيشة
Finkelstein Arquitetos

Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos
Finkelstein Arquitetos

الخشب هو أكثر الخامات شيوعاً في المنازل الريفية. ففي منزل مثل هذا يمكننا أن نرى عنصر الخشب على الفور، فهنا الكمرات الخشبية القوية ظاهرة في السقف. بالاضافة لكونها صديقة للبيئة  فهي أيضاً تعزز اللمسة الطبيعية في الفراغ فمهما كان سقف منزلك مائل أو مستوى فسيكون هذا الاختيار هو أفضل الاختيارات.

8.تصميم من الأساطير

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna منازل
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

لا يوجد إختيار أكثر رومانسية من هذا التصميم المصمم في هولندا. هذا المنزل والذي تم عمله ليشبه تصاميم المنازل من الأساطير. فانظر للصورة واستمتع بسحر التصميم. هناك مزيج من التقليدية في السقف المصنوع من القش أما باقي المنزل بالتفاصيل الزجاجية والأثاث الرئع فهي من المودرن. يمثل تباين قوي بين الزجاج، والعناصر الطبيعية  من الخشب وغيرها.

9.سحرغرفة النوم على الطراز الريفي

CASA PIADENA - CREMONA, Laura Sardano Laura Sardano غرفة نوم
Laura Sardano

Laura Sardano
Laura Sardano
Laura Sardano

إبقاء العناصر الطبيعية على حالتها هي أحد خصائص التصاميم الريفية. فأنظر لهذا التصميم فهو يجمع بين سحر الطابع الريفي الطبيعي والأناقة الكلاسيكية، فالحوائط لونها بيج فتأتي بنعومة  للغرفة مع الكمرات الكبيرة الخشبية الطبيعية. التصميم هنا جميل وأنيق بوجود حضور قوي للعناصر الريفية  مع التأكيد على عنصر الراحة بالأثاث الأنيق الذي يبعث على الراحة والدفئ.

10.سلالم عائمة مميزة

Casa de campo - Cunha - São Paulo - Brasil, Carmen Saraiva Arquitetura Carmen Saraiva Arquitetura ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Carmen Saraiva Arquitetura

Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura
Carmen Saraiva Arquitetura

مهما كان منزلك في المدينة أو الريف فيمكنك تطبيع عناصر الطراز الريفي. فهنا تم عمل تصميم مودرن بعنصر من عناصر طبيعية ، فالسلم تم عمله – على عكس الشائع – من جذوع الشجر (حالة الخامات الأولبة).  فيمكنك اقتباس هذا التصميم المميز مع أكثر المنازل المودرن للحصول على تباين وشخصية مثالية لمنزلك.

بيت أقل ما يقال عنه أنه تحفة معمارية
أي التصاميم تفضل؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً