10 تصاميم لأكواخ تجعل قلبك يدق بشده

القليل من تصاميم المنازل تلمسنا وتجعلنا نشعربالراحة والاسترخاء مثل الأكواخ والشاليهات الصغيرة والمبنية بواسطة خامات طبيعية. فهذه التصاميم تجعلنا نشعر بأننا جزء من حكاية. حيث أن العامل الطبيعي مؤثر بشكل كبير في التصميم النهائي، فالتفاصيل والخامات المصنوع منها الكوخ كلها طبيعية لتعبرعن أسلوب الحياة في هذا الجزء البعيد عن المدينة الصاخبة، ربما كانت مزرعة بعيدة أو جزء من الريف.
اليوم نريكم تفاصيل لأكثر من تصميم ساحر ويعكس جمال الطراز الريفي وخاصة إذا كان محاطاً بمناظر طبيعية خلابة، فتعالى معنا لتختر تصميمك المفضل.
أحد المنازل المبنية بتصميم مميز لا يمكنك نسيانه. فقد قام المصمم بعمل سقف للمزل يمتد من أعلى نقطة ويصل حتى الأرضية بشكل أنيق ومميز. هذا الكوخ تم بناؤه من الأخشاب والحجارة، لينتج عنه مبنى قوي ذو شكل ملفت للانتباة لكل من يزوره، بالإضافة لجماله الجذاب فقد بني هذا المنزل في أعلى أحد الجبال.
تصميم أخر لكوخ تم بناؤه بطابع ريفي ولكن بشكل مودرن. جماله في بساطة عمارته، فهو يعكس انسجام رائع للخشب مع الخرسانة والطوب. فظهرت اللمسات المودرن على الواجهة والتصميم الداخلي ولكن السحر الحقيقي يكمن في تصميم الفناء الخلفي، فهو مرحب و بسيط. هذا التصميم البسيط هو مثال حي وعملي على العمارة الريفية بتصميم مودرن يناسب بيتك.
استخدام العناصر الريفية في هذه المنازل بعيداً عن الشكل المعتاد وبكل بساطة عن طريق مزج التفاصيل الريفية بخامات أخرى راقية تعطي تميز لأي منزل. ففي مثال المطبخ أمامنا نرى مزيج بين العناصر الريفية العتيقة و بين الأثاث المودرن البسيط.
هذا الجزء من البيت يأخذ دور البطولة ففيه تكون جلسات السمر والراحة والاستجمام. وأفضل ما يميز هذا الجزء هو أنه بفضل التغطية فإنه حتى في أثناء المطر يمكنك الجلوس و الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والحديقة الخضراء المزهرة. هذا الجزء من البيت يجب أن يكون مرحب بتصميمه الذي يعد امتداد للمنزل.
على الرغم من أن هذا التصميم يأخذ الشكل والطابع الأمريكي ولكنه تم بناؤه في المكسيك. التصميم الخارجي به بعض التفاصيل التقليدية بخامات مثل الخشب والطوب. فهذا المزيج الرائع نم اختياره ليتناسب مع الموقع ويتكيف مع البيئة المحيطة.
منزل ريفي في قلب الطبيعة، فهي محيطة به من كل مكان، المنزل مفتوح تماماً للطبيعة ذو حوائط زجاجية لتعطيك مجال كامل للرؤية ولاسيما الأصوات في الخلفية مثل أزيزالماء وزقزقة الطيور. يظهر أمامنا الواجهة الخلفية، ففي الدور الأرضي يوجد شرفة كبيرة لأكبر استمتاع بالمناخ الرائع والهواء النقي و الخضرة في كل مكان.
الخشب هو أكثر الخامات شيوعاً في المنازل الريفية. ففي منزل مثل هذا يمكننا أن نرى عنصر الخشب على الفور، فهنا الكمرات الخشبية القوية ظاهرة في السقف. بالاضافة لكونها صديقة للبيئة فهي أيضاً تعزز اللمسة الطبيعية في الفراغ فمهما كان سقف منزلك مائل أو مستوى فسيكون هذا الاختيار هو أفضل الاختيارات.
لا يوجد إختيار أكثر رومانسية من هذا التصميم المصمم في هولندا. هذا المنزل والذي تم عمله ليشبه تصاميم المنازل من الأساطير. فانظر للصورة واستمتع بسحر التصميم. هناك مزيج من التقليدية في السقف المصنوع من القش أما باقي المنزل بالتفاصيل الزجاجية والأثاث الرئع فهي من المودرن. يمثل تباين قوي بين الزجاج، والعناصر الطبيعية من الخشب وغيرها.
إبقاء العناصر الطبيعية على حالتها هي أحد خصائص التصاميم الريفية. فأنظر لهذا التصميم فهو يجمع بين سحر الطابع الريفي الطبيعي والأناقة الكلاسيكية، فالحوائط لونها بيج فتأتي بنعومة للغرفة مع الكمرات الكبيرة الخشبية الطبيعية. التصميم هنا جميل وأنيق بوجود حضور قوي للعناصر الريفية مع التأكيد على عنصر الراحة بالأثاث الأنيق الذي يبعث على الراحة والدفئ.
مهما كان منزلك في المدينة أو الريف فيمكنك تطبيع عناصر الطراز الريفي. فهنا تم عمل تصميم مودرن بعنصر من عناصر طبيعية ، فالسلم تم عمله – على عكس الشائع – من جذوع الشجر (حالة الخامات الأولبة). فيمكنك اقتباس هذا التصميم المميز مع أكثر المنازل المودرن للحصول على تباين وشخصية مثالية لمنزلك.