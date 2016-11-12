اروع منزل حاوية على الاطلاق

اليوم سنرى مشروعاً لمنزل الحاوية الذي يعادل معنى الاستدامة والتطور. جاء المهندس المعماري Christina Menezes بمفهوم جميل للمنزل الحاوية، بتحويل حاوية الشحن إلى مكان للإقامة. تكمن الفكرة في المنزل الحاوية باستخدام العناصر الطبيعية لتعزيزه كمكان مناسب للسكن، بوجود البيئة الطبيعية من حوله، واستخدام الزجاج الذي يحل المشاكل المتعلقة بدرجة الحرارة. وفي عصرنا الحاضر هناك وعي متزايد على التصميم الأخضر، وعلى الرغم من أنه منزل الحاوية إلا انه لا يفتقر للأسلوب والأناقة بل تتوفر فيه كل وسائل الراحة والعيش الهني، حيث تجتمع فيه كل العناصر الهيكلية والمفروشات والتشطيبات لتحصل بالنتيجة على منزل أنيق صديق للبيئة والذي يمكنك بناؤه بسهولة في أي مكان!

تابع معنا المقال لنتعرف اكثر على المنزل الحاوية وعلى اهم مميزاته وتصاميمه