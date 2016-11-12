اروع منزل حاوية على الاطلاق

اليوم سنرى مشروعاً لمنزل الحاوية الذي يعادل معنى الاستدامة والتطور. جاء المهندس المعماري Christina Menezes بمفهوم جميل للمنزل الحاوية، بتحويل حاوية الشحن إلى مكان للإقامة. تكمن الفكرة في المنزل الحاوية باستخدام العناصر الطبيعية لتعزيزه كمكان مناسب للسكن، بوجود البيئة الطبيعية من حوله، واستخدام الزجاج الذي يحل المشاكل المتعلقة بدرجة الحرارة. وفي عصرنا الحاضر هناك وعي متزايد على التصميم الأخضر، وعلى الرغم من أنه منزل الحاوية إلا انه لا يفتقر للأسلوب والأناقة بل تتوفر فيه كل وسائل الراحة والعيش الهني، حيث تجتمع فيه كل العناصر الهيكلية والمفروشات والتشطيبات لتحصل بالنتيجة على منزل أنيق صديق للبيئة والذي يمكنك بناؤه بسهولة في أي مكان!
تابع معنا المقال لنتعرف اكثر على المنزل الحاوية وعلى اهم مميزاته وتصاميمه
يمتزج المنزل الحاوية المعاصر والمبتكر مع البيئة الطبيعية. بالعادة يرتبط اسم المنازل الحاوية بالعتمة وبانها خانقة، لكن في هذا المشروع تختلف الحال عند تحويل الحاويات إلى المنزل. المنزل مفتوح بشكل كلي على الخارج ومتصل مع الطبيعة بشكل مباشر، حيث تم استبدال الجدار الأمامي بالأبواب الزجاجية، وهذا يسمح بالتكامل بين الداخل والخارج، مما يجعل المساحة بلا حدود. كما نلاحظ المزيد من الوظائف الممتعة على قمة الحاوية، شرفة محاطة بالزجاج، ليس هناك حدود بين الترفيه في الجانب العلوي والحيوية الطبيعة التي تخيم عليه ككل.
التناغم الداخلي للمنزل الحاوية واضح المعالم من خلال الاستخدام المتناسق للسقف والأرضية والسقف المصنوعة من الخشب والذي أعطى الدفء للمنزل، وكما نلاحظ أيضا استخدام الألوان الترابية هو اختيار موفق في منزل الحاوية هذا لما يحتوية من عناصر الطبيعة. الاثاث المستخدم يناسب بشكل ملحوظ مع الخشب والألوان الترابية مما أعطى تجانس في الألوان والعناصر وعمق أكثر للغرفة.
مطبخ صغير وحسن الذوق والتصميم، مؤلف من العديد من الأرفف والأدراج، لحفظ لوازم المطبخ والأجهزة المنزلية، والأمر المثير للدهشة هو أن مساحة تناول الطعام صغيرة ولكنها كبيرة كفاية لاستيعاب أربعة أشخاص والعديد من الوجبات. الميزة الأكثر لفتا وتعتبر نقطة محورية في منطقة المطبخ والطعام هي تلك الحديقة ذات الثلاث طوابق والمكونة من احواض خشبية فوق بعضها البعض لتشكيل حديقة داخلية ساحرة!
الآن وصلنا لغرفة النوم التي تقع بين الحمام وغرفة المعيشة، مع استمرار الإضاءة المحيطة بالمنزل بسبب الواجهة الزجاجية. الفراش بالوان محايدة يتوافق مع الجو الطبيعي ومع الجدران والأرضيات والسقف.
مرآة هي الحاجز بين غرفة النوم والحمام، تعطي مساحة أكبر بسبب الانعكاسات وأيضا إضاءة اكثر، كما يمكن تغطية الحمام بستائر للخصوصية.
مهما كان حجم منزل، لا ينبغي إهمال الحمام. وهنا يكمن الذكاء التصميمي باستغلال المساحة المتاحة لخلق الراحة المطلوبة في المنزل، فنلاحظ ان الحمام يشمل مرحاض ودش، كما يمكن الوصول إليه من غرفة النوم ولكن أيضا من قاعة للضيوف، حيث يوجد باب للحمام في الخارج ليسهل الوصول إليها وهو حل لمشكلة الضيق في المساحة داخل الغرفة.
المنزل الحاوية فكرة بسيطة يمكنك التفنن بتصميمه وبتكلفة بسيطة.
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