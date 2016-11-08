من أفضل مصممي الديكور والذين شاركوا معنا لإخراج هذه الحيل والأفكار، جمعنا لكم اليوم عدد من الأفكار لتصميم المطبخ و التي ستنعش منزلك وتساعد على استغلال أفضل عناصر المطبخ، فتعالوا معنا في جولة لنتعرف على 12 فكرة عملية يحتاجها كل مطبخ، تابعونا..
إذا كان لديك مطبخ صغير، ففرصة إحتياجك لفكرة مثل هذه أكبر. فهنا تم عمل إمتداد لرخامة المطبخ يمكنك سحبها إلى الخارج عند الحاجة لخلق مساحة إضافية مثل طاولة صغيرة.
طاولة إعداد الطعام في المطبخ أو الجزيرة يمكن أن يكون لها أكثر من استخدام، فيمكنك وضع الموقد في أعلاها، أو تقطيع الخضروات والفواكه، وأيضاً يمكنك استخدام الجزء السفلي منها للتخزين. فأي كان الاستخدام فيجب استغلاله لجعل استخدام المطبخ أفضل وأكثر راحة.
في هذا المنزل تم مزج تفاصيل الطراز الريفي مع الطراز الصناعي فأعطانا اسلوب تخزيني مثالي. فلما لا نستغل السقف لعمل علقات لتعليق الأواني التي نحتاجها، فيسهل الوصول إليها كما أن شكلها يبدو أنيق ومميز.
فكرة أخرى لتعليق الأواني ولكن هذه المرة فإن الأواني معلقة فوق البار، فما رأيك؟ أي الأفكار تفضل؟
الوحدات التخزينية الخاصة و التي غالباً ما تكون مخفية خلف باب الخزانة يمكنك سحبها بسهولة عند الحاجة وتحسين وتسهيل استخدامك للمطبخ.
تصميم أخر رائع، فهنا تم عمل 3 رفوف مختفين خلف باب الخزانة. كل من الرفوف له إرتفاع مختلف ليناسب استخدامات مختلفة. هذه السلال مصنوعة من الحديد، في الأسفل يمكنها أن تستوعب أواني كبيرة الحجم، أما الرف العلوي يمكننا استخدامه لتخزين أوعية أصغر وأخف.
إذا كنت تريد مساحة تخزين إضافية فلما لا تقوم بعمل وحدة رفوف بطول الطرقة، فهي لا تأخذ الكثير من المساحة ولا تعوق الحركة أيضاً وتضيف مساحة إضافية للتخزين كما أن شكلها رائع وأنيق.
فكرة أخرى رائعة للحفاظ على خزانتك منظمة لتنتبه لكل محتوياتها و لا تفقد شيئاً هو باستخدام إضاءة داخلية في الرفوف.
بالإضافة إلى المساحة التخزنية في الخزانات فإن المصممين يلجأون إلى أفكار أخرى لتسهل علي المستخدم حياته اليومية ولتجعل المنازل منظمة. فبعمل مثل هذه الخزانات و التي تتسع لمساحة أكبر فيمكنك فتحها لسهولة الاستخدام في أثناء الطبخ وغلقها في حالة عدم الحاجة إليها.
إذا كنت مثلي فإنك ستحب المظهر الأنيق و المنظم لتفاصيل منزلك. فهذا التصميم هو أفضل مثال على الأناقة والبساطة ويختفي خلف باب الخزانة.
الصنبور له العديد من التصاميم ذات أشكال مختلفة، فهناك بعض منها والذي يتميز بعمليته أكثر من تصاميم أخرى. فيجب أن نحرص على الحصول على أفضل التصاميم من حيث الشكل والعملية لراحة متناهية.
السبورة تأتي كواحد من أكثر الحلول أناقة وعملية في المطبخ، فيمكنك تدوين الأفكار المختلفة أو قوائم الشراء، الوصفات المختلفة أو يمكنك فقط استخدامها كوسيلة ابداعية للرسم و التدوين وإخراج الفنان الذي بداخلك.
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