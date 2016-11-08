12 فكرة عملية يحتاجها كل مطبخ

طاولة إعداد الطعام في المطبخ أو الجزيرة يمكن أن يكون لها أكثر من استخدام، فيمكنك وضع الموقد في أعلاها، أو تقطيع الخضروات والفواكه، وأيضاً يمكنك استخدام الجزء السفلي منها للتخزين. فأي كان الاستخدام فيجب استغلاله لجعل استخدام المطبخ أفضل وأكثر راحة.