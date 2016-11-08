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12 فكرة عملية يحتاجها كل مطبخ

Marwa Hasan Marwa Hasan
Full Out Storage, simplehuman simplehuman مطبخمخزن
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من أفضل مصممي الديكور والذين شاركوا معنا لإخراج هذه الحيل والأفكار، جمعنا لكم اليوم عدد من الأفكار لتصميم المطبخ و التي ستنعش منزلك وتساعد على استغلال أفضل عناصر المطبخ، فتعالوا معنا في جولة لنتعرف على 12 فكرة عملية يحتاجها كل مطبخ، تابعونا..

1.رف مخفي

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores مطبخ
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

إذا كان لديك مطبخ صغير، ففرصة إحتياجك لفكرة مثل هذه أكبر. فهنا تم عمل إمتداد لرخامة المطبخ يمكنك سحبها إلى الخارج عند الحاجة لخلق مساحة إضافية مثل طاولة صغيرة.

2.طاولة إعداد الطعام (أو الجزيرة)

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

طاولة إعداد الطعام في المطبخ أو الجزيرة يمكن أن يكون لها أكثر من استخدام، فيمكنك وضع الموقد في أعلاها، أو تقطيع الخضروات والفواكه، وأيضاً يمكنك استخدام الجزء السفلي منها للتخزين. فأي كان الاستخدام فيجب استغلاله لجعل استخدام المطبخ أفضل وأكثر راحة.

3.مكان لتعليق الأواني

Mediterranean Style Rencraft مطبخ خشب Blue
Rencraft

Mediterranean Style

Rencraft
Rencraft
Rencraft

في هذا المنزل تم مزج تفاصيل الطراز الريفي مع الطراز الصناعي فأعطانا اسلوب تخزيني مثالي. فلما لا نستغل السقف لعمل علقات لتعليق الأواني التي نحتاجها، فيسهل الوصول إليها كما أن شكلها يبدو أنيق ومميز.

4.فوق البار

Casa Evans, A4estudio A4estudio مطبخ
A4estudio

A4estudio
A4estudio
A4estudio

فكرة أخرى لتعليق الأواني ولكن هذه المرة فإن الأواني معلقة فوق البار، فما رأيك؟ أي الأفكار تفضل؟

5.وحدات داخلية قابلة للجر

ANTRASIT MUTFAK, Ada Ahşap Ada Ahşap مطبخ
Ada Ahşap

Ada Ahşap
Ada Ahşap
Ada Ahşap

الوحدات التخزينية الخاصة و التي غالباً ما تكون مخفية خلف باب الخزانة يمكنك سحبها بسهولة عند الحاجة وتحسين وتسهيل استخدامك للمطبخ.

6.فكرة أخرى للصناديق المعدنية القابلة للجر

50.2cm pull-out organiser simplehuman مطبخمخزن
simplehuman

50.2cm pull-out organiser

simplehuman
simplehuman
simplehuman

تصميم أخر رائع، فهنا تم عمل 3 رفوف مختفين خلف باب الخزانة. كل من الرفوف له إرتفاع مختلف ليناسب استخدامات مختلفة. هذه السلال مصنوعة من الحديد، في الأسفل يمكنها أن تستوعب أواني كبيرة الحجم، أما الرف العلوي يمكننا استخدامه لتخزين أوعية أصغر وأخف.

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7.وحدة أرفف ضيقة

CASA FOTOMÁTICA, ESTUDIO MYGA ESTUDIO MYGA مطبخ
ESTUDIO MYGA

ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA
ESTUDIO MYGA

إذا كنت تريد مساحة تخزين إضافية فلما لا تقوم بعمل وحدة رفوف بطول الطرقة، فهي لا تأخذ الكثير من المساحة ولا تعوق الحركة أيضاً وتضيف مساحة إضافية للتخزين كما أن شكلها رائع وأنيق.

8.إضاءة داخلية لإنعاش خزاناتك

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet Lisa Melvin Design مطبخمخزن
Lisa Melvin Design

Bespoke Liquor & Drinks Cabinet

Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design
Lisa Melvin Design

فكرة أخرى رائعة للحفاظ على خزانتك منظمة لتنتبه لكل محتوياتها و لا تفقد شيئاً هو باستخدام إضاءة داخلية في الرفوف.

9.خزانة مقسمة بشكل عملي وأنيق

Surrey kitchen Lewis Alderson مطبخرفوف وأدراج
Lewis Alderson

Surrey kitchen

Lewis Alderson
Lewis Alderson
Lewis Alderson

بالإضافة إلى المساحة التخزنية في الخزانات فإن المصممين يلجأون إلى أفكار أخرى لتسهل علي المستخدم حياته اليومية ولتجعل المنازل منظمة. فبعمل مثل هذه الخزانات و التي تتسع لمساحة أكبر فيمكنك فتحها لسهولة الاستخدام في أثناء الطبخ وغلقها في حالة عدم الحاجة إليها.

10.أرفف مخبئة داخل خزانة منمقة

Hillcrest, De Rosee Sa De Rosee Sa مطبخمخزن
De Rosee Sa

Hillcrest

De Rosee Sa
De Rosee Sa
De Rosee Sa

إذا كنت مثلي فإنك ستحب المظهر الأنيق و المنظم لتفاصيل منزلك. فهذا التصميم هو أفضل مثال على الأناقة والبساطة ويختفي خلف باب الخزانة.

11.صنبور مميز

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev), Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop مطبخ
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

الصنبور له العديد من التصاميم ذات أشكال مختلفة، فهناك بعض منها والذي يتميز بعمليته أكثر من تصاميم أخرى. فيجب أن نحرص على الحصول على أفضل التصاميم من حيث الشكل والعملية لراحة متناهية.

12.سبورة

İNDEKSA ÖRNEK DAİRE ÇALIŞMASI, İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti. مطبخ
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.
İNDEKSA Mimarlık İç Mimarlık İnşaat Taahüt Ltd.Şti.

السبورة تأتي كواحد من أكثر الحلول أناقة وعملية في المطبخ، فيمكنك تدوين الأفكار المختلفة أو قوائم الشراء، الوصفات المختلفة أو يمكنك فقط استخدامها كوسيلة ابداعية للرسم و التدوين وإخراج الفنان الذي بداخلك.

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