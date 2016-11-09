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منزل العائلة الفاخر يجذب الأنظار

Marwa Hasan Marwa Hasan
House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
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اليوم نصحبكم في جولة في الجزء الحضري والراقي لجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، فهذا الموقع يتمتع بوجود العديد من المنازل الأنيقة والمصممة ببراعة والتي تستحق أن نتمتع برؤيتها ونكتشفها معاً. 

هذا المنزل تم تصميمه بواسطة  Meulen Architects ويتميز بألوان رائعة وتصميم مميز وفخم، فقد تم استخدام الأخشاب، الزجاج مع لمسات من الاكسسوارات اللامعة لتنعش المكان. فتعالوا بنا نتعرف على تفاصيل هذا المنزل سوياً.

أنا​قة الواجهة باستخدام الإضاءة

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

تم استخدام ألوان ترابية ومحايدة في الواجهة والتي تعتبر سمه مميزة للمنازل في هذا الموقع، ولكن ما يميز الواجهة هو النباتات المنتشرة في أرجاء الفناء. تصميم المنزل مميز بخطوط مستقيمة وهندسية منمقة تجعله محط أنظار كل المارة. و ما يميزهذه الواجهة هي الإضاءة المميزة و المسلطة بشكل استراتيجي على بعض أجزاء الواجهة لعمل تأثير فني بالضوء و الظل.

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

​مدخل مميز

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

في الأركان تختبئ بعض التفاصيل الرائعة مثل التصميم المميز للمدخل. فقد تم تكسية الحائط الخلفي ببلاطات رخامية بلون ترابي مميز و التي تعمل على تسليط الضوء على لون الواجهة الرائع. أيضاً كما نلاحظ ففي الأعلى هناك جزء المغطى بشرائح من الأخشاب ليشكل تغطية أنيقة للمدخل والذي تم تنفيذه من الزجاج حتى لا يعمل أي ازدحام بصري و يشارك في تناغم خامات الواجهة بشكل أفضل.

​داخل المنزل

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

لأول وهلة يظهر لنا المنزل بشكل أنيق، بفضل باليتة الألوان الفخمة والمكونة من اللون الأسود والنحاسي والتي تعمل على خلق جو فاره في الفراغ الداخلي حيث تتناغم بشكل رائع مع باقي العناصر في الغرفة.

أما الحائط المطل على الحديقة الخلفية فيتمتع بسخاء من خامة الزجاج و الذي بدوره تقريب المسافة بين الجزء الداخلي والخارجي، كما يعمل على غمر المساحة الداخلية بالضوء الطبيعي.

​تصميم أنيق

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة المعيشة
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

وحدات الإضاءة النحاسية و التي تتدلى على ارتفاعات مختلفة تعطي لمسة أنيقة وجذابة للفراغ، فلمعان النحاس يضيف ديناميكية للفراغ.

أيضاً التباين بين ألوان الأثاث المختلفة يعمل على خلق تشويق للفراغات

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

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​مطبخ مودرن

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects مطبخ
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

تصميم راقي من الخشب البني و المتباين مع السقف والأرضية والأسطح اللامعة، يزيده جمالاً الإضاءة المنتشرة و الموزعة بشكل صحيح. المطبخ من الطراز المودرن أما لونه فيعمل على خلق دفئ للفراغ المفتوح.

الشرفة

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects بلكونة أو شرفة
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

يمكنك استغلال الشرفة للاستمتاع بتناول القهوة الصباحية مع الاطلاع على الصحيفة اليومية أو حتى كتابك المفضل مع استمتاعك بالمنظر الرائع في هذه الشرفة الأنيقة، فهي بلا شك بطلة المنزل بفضل موقعها المميز وتشطيبها الأنيق،فأرضيتها من الخشب و سقفها يظلله برجولة من نفس الخامة، والذي يجعلها مكان مثالي للاسترخاء.

​حمام خارجي

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects حمام
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

في هذا المنزل يجب علينا استغلال كل الأوقات للاستمتاع بالطبيعة الخلابة المحيطة، و من أجل ذلك فتم تصميم حمام خارجي مساحته مقتتطعة من الشرفة. الحمام ذو وحدة بانيو حتى يتمكن مستخدميه من الحصول على الاسترخاء المطلوب مع الاستمتاع بكل مميزات الموقع. تم تشطيب الحمام من الرخام والزجاج.

واجهة خلفية في منتهي الأناقة ويزيدها جمالاً وحدات الإضاءة المميزة

House Brian , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects منازل
Nico Van Der Meulen Architects

House Brian

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
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