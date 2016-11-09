منزل العائلة الفاخر يجذب الأنظار

اليوم نصحبكم في جولة في الجزء الحضري والراقي لجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، فهذا الموقع يتمتع بوجود العديد من المنازل الأنيقة والمصممة ببراعة والتي تستحق أن نتمتع برؤيتها ونكتشفها معاً.
هذا المنزل تم تصميمه بواسطة Meulen Architects ويتميز بألوان رائعة وتصميم مميز وفخم، فقد تم استخدام الأخشاب، الزجاج مع لمسات من الاكسسوارات اللامعة لتنعش المكان. فتعالوا بنا نتعرف على تفاصيل هذا المنزل سوياً.
تم استخدام ألوان ترابية ومحايدة في الواجهة والتي تعتبر سمه مميزة للمنازل في هذا الموقع، ولكن ما يميز الواجهة هو النباتات المنتشرة في أرجاء الفناء. تصميم المنزل مميز بخطوط مستقيمة وهندسية منمقة تجعله محط أنظار كل المارة. و ما يميزهذه الواجهة هي الإضاءة المميزة و المسلطة بشكل استراتيجي على بعض أجزاء الواجهة لعمل تأثير فني بالضوء و الظل.
في الأركان تختبئ بعض التفاصيل الرائعة مثل التصميم المميز للمدخل. فقد تم تكسية الحائط الخلفي ببلاطات رخامية بلون ترابي مميز و التي تعمل على تسليط الضوء على لون الواجهة الرائع. أيضاً كما نلاحظ ففي الأعلى هناك جزء المغطى بشرائح من الأخشاب ليشكل تغطية أنيقة للمدخل والذي تم تنفيذه من الزجاج حتى لا يعمل أي ازدحام بصري و يشارك في تناغم خامات الواجهة بشكل أفضل.
لأول وهلة يظهر لنا المنزل بشكل أنيق، بفضل باليتة الألوان الفخمة والمكونة من اللون الأسود والنحاسي والتي تعمل على خلق جو فاره في الفراغ الداخلي حيث تتناغم بشكل رائع مع باقي العناصر في الغرفة.
أما الحائط المطل على الحديقة الخلفية فيتمتع بسخاء من خامة الزجاج و الذي بدوره تقريب المسافة بين الجزء الداخلي والخارجي، كما يعمل على غمر المساحة الداخلية بالضوء الطبيعي.
وحدات الإضاءة النحاسية و التي تتدلى على ارتفاعات مختلفة تعطي لمسة أنيقة وجذابة للفراغ، فلمعان النحاس يضيف ديناميكية للفراغ.
تصميم راقي من الخشب البني و المتباين مع السقف والأرضية والأسطح اللامعة، يزيده جمالاً الإضاءة المنتشرة و الموزعة بشكل صحيح. المطبخ من الطراز المودرن أما لونه فيعمل على خلق دفئ للفراغ المفتوح.
يمكنك استغلال الشرفة للاستمتاع بتناول القهوة الصباحية مع الاطلاع على الصحيفة اليومية أو حتى كتابك المفضل مع استمتاعك بالمنظر الرائع في هذه الشرفة الأنيقة، فهي بلا شك بطلة المنزل بفضل موقعها المميز وتشطيبها الأنيق،فأرضيتها من الخشب و سقفها يظلله برجولة من نفس الخامة، والذي يجعلها مكان مثالي للاسترخاء.
في هذا المنزل يجب علينا استغلال كل الأوقات للاستمتاع بالطبيعة الخلابة المحيطة، و من أجل ذلك فتم تصميم حمام خارجي مساحته مقتتطعة من الشرفة. الحمام ذو وحدة بانيو حتى يتمكن مستخدميه من الحصول على الاسترخاء المطلوب مع الاستمتاع بكل مميزات الموقع. تم تشطيب الحمام من الرخام والزجاج.