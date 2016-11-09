منزل العائلة الفاخر يجذب الأنظار

اليوم نصحبكم في جولة في الجزء الحضري والراقي لجوهانسبرج في جنوب أفريقيا، فهذا الموقع يتمتع بوجود العديد من المنازل الأنيقة والمصممة ببراعة والتي تستحق أن نتمتع برؤيتها ونكتشفها معاً.

هذا المنزل تم تصميمه بواسطة Meulen Architects ويتميز بألوان رائعة وتصميم مميز وفخم، فقد تم استخدام الأخشاب، الزجاج مع لمسات من الاكسسوارات اللامعة لتنعش المكان. فتعالوا بنا نتعرف على تفاصيل هذا المنزل سوياً.