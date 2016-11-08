7 أفكار لتنسيق غرفة ملابسك

غرفة الملابس تحتاج لمجهود كبير في تنسيقها و لها أكثر من تكتيك متبع في اختيار الديكور الذي يليق بها تماشياً مع باقي غرف المنزل، لذا نضع اليوم بين أيديكم 7 أفكار عملية و جميلة في الوقت ذاته لجعل غرف ملابسكم أحلى و أكثر قبولاً من أي وقت مضى، راعينا فيها الشكل المتناسق و المساحة المتوفرة و كذلك التزيين و الزخرفة الأمثل ، يمكنك اختيار ما تراه من تلك النماذج أنسب لك و لبيتك و أقرب إلى شخصيتك ما بين الهدوء و الجرأة و الخروج عن المألوف .