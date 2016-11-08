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7 أفكار لتنسيق غرفة ملابسك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
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غرفة الملابس تحتاج لمجهود كبير في تنسيقها و لها أكثر من تكتيك متبع في اختيار الديكور الذي يليق بها تماشياً مع باقي غرف المنزل، لذا نضع اليوم بين أيديكم 7 أفكار عملية و جميلة في الوقت ذاته لجعل غرف ملابسكم أحلى و أكثر قبولاً من أي وقت مضى، راعينا فيها الشكل المتناسق و المساحة المتوفرة و كذلك التزيين و الزخرفة الأمثل ، يمكنك اختيار ما تراه من تلك النماذج أنسب لك و لبيتك و أقرب إلى شخصيتك ما بين الهدوء و الجرأة و الخروج عن المألوف .

1- غرفة شاملة

Apto Zanon, Camila Chalon Arquitetura Camila Chalon Arquitetura غرفة الملابس White
Camila Chalon Arquitetura

Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura
Camila Chalon Arquitetura

غرفة ملابس شاملة يقصد بها توفر كل مقومات جمال و عملية غرفة الملابس، من المساحة و أماكن التخزين سواء المفتوحة كالرفوف أو المغلقة كالأدرج و يوجد بها مكان للقياس و الجلوس و مكان آخر لضبط المظهر مع توفر المرآة ، كما أنه يوجد بها منفذ للهواء اللازم للمصنوعات الجلدية و الفراء من الناحية الصحية 

2- للأناقة عنوان

ARMARIOS, MUEBLES OYAGA MUEBLES OYAGA غرفة نومخزانة الملابس
MUEBLES OYAGA

MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA
MUEBLES OYAGA

الهدوء في التفاصيل و تناغم الالوان في غرفة الملابس حتى في محتوياتها يحدد مدي أناقتها و مدى الانسجام يحدد مدى جمالها، لو كنت من عشاق الهدوء و الملابس الانيقة بعيداً عن الصيحات الشبابية و خطوط الموضة و مازلت متمسك بالملابس الكلاسيكية فإن تلك الغرفة تناسبك تماماً، بألوانها و تفاصيلها و كل شيء فيها 

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3- غرفة جريئة

Lumi - Mehr Raum für Ihre Persönlichkeit., Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابسخزانات وادراج مزيج خشب وبلاستيك Orange
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

الالوان الجرئية الساخنة تعتبر الأحلى لعشاق موديلات الملابس التي تأتي على أحدث صيحات الموضة و محبي الانطلاق للحياة و تكسير القيود، الغرفة هنا الوانها البرتقالية تجمعت في الأبواب الشفافة لخزانة الملابس الرئيسية، أما الهدوء الذي أحدث توازن في التصميم كان من نصيب الأرضية  الزهرية بفضل السجاد المنسوج ، و هذا التضاد بين السخونة و البرودة في الغرف غير الرسمية من أجمل ما يمكن تقديمه في التصميم الداخلي لعشاق التجديد خصيصاً

4- غرفة عملية

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) غرفة الملابس
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

الغرف كبيرة المساحة دائماً ما تجد فيها صعوبة نوعاً ما في مسألة التنسيق و التزيين، و هذه الغرفة الأنيقة للملابس و الأحذية حققت ذلك، عن طريق الارفف الملتصقة بالحوائط كلها و تم تقسيمها جزء للأحذية و جزء للمعاطف و جزء للقمصان و جزء للعلب و الأغراض الاخرى، ببساطة الرفوف و التقسيمات الخشبية في الحائط ستوفر لك الكثير من المساحة لتخزن كل ما يخطر ببالك من أغراض

5- خلف الزجاج

Спальня с прозрачной гардеробной, ZE|Workroom studio ZE|Workroom studio غرفة الملابس
ZE|Workroom studio

ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio
ZE|Workroom studio

من أرف الغرف المستخدمة لحفظ الملابس هي التي يوجد حولها جدران و أبواب زجاجية تجعلك تشعر أنك ستدخل في قوقعتك الخاصة لتختار بكل انعزال عن العام الأطقم و الملابس الأنسب لك و تستغرق في التفكير و التجريب كما تريد ، و لها مميزات اخرى كالسماح بدخول الضوء و الهواء اللازمين في وجود الملابس وا لأحذية تحديداً ، فهي صحية أكثر من الغرف المغلقة تماماً ..

6- أرفف طولية

DRESSING ROOM Iggi Interior Design غرفة الملابس
Iggi Interior Design

DRESSING ROOM

Iggi Interior Design
Iggi Interior Design
Iggi Interior Design

الأرفف الطولية في غرف الملابس له ميزة كبيرة أولها المساعدة على تخزين و استيعاب كميات كبيرة للغاية من الأحذية و الملبوسات، كما أن الرفوف الطولية (أفقياً) تعمل على الشعور بزيادة عرض الغرفة ، و كونها غير مغلقة من الخارج تجعل من مهمة تنسيقها أمر أكثر من رائع، فيمكنك تغيير لون رف الأحذية العلوي بأحذيتك الزرقاء في مرة و مرة أخرى تضع فيه الأحذية الصفراء وبالتالي ستغير من شكلها و تنسيقها بأبسط الطرق و لكن عليك دائماً الأهتمام بترتيبها و عدم اهمال اغراضك لأن ذلك سيكون له نتيجة عكسية 

7- ركن مكتمل

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة الملابس
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

حينما تنظر لغرفة الملابس المبنية بشكل كامل في ركن من إحدى زوايا غرفة النوم الرئيسية فلابد أن يكون التصميم جميلاً هكذا حتى لا يسبب لك الضيق و تشويه الديكور الذي تطمح في وجوده في تلك الغرفة، لذا يمكنك أن تنشيء رفوفاً لوضع الملابس و الأحذية عليها في شكل متناغم و من جهة أخرى حاول أن تجعل الطريق من و إلى تلك الزاوية أو غرفة الملابس الصغيرة غير مكتظ بالتفاصيل،  و اجعلها مضاءه بشكل قوي حتى لا تسبب لك ضيق المساحة ، أو الشعور بعدم الترتيب

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