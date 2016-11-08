7 أفكار لتنسيق غرفة ملابسك

غرفة الملابس تحتاج لمجهود كبير في تنسيقها و لها أكثر من تكتيك متبع في اختيار الديكور الذي يليق بها تماشياً مع باقي غرف المنزل، لذا نضع اليوم بين أيديكم 7 أفكار عملية و جميلة في الوقت ذاته لجعل غرف ملابسكم أحلى و أكثر قبولاً من أي وقت مضى، راعينا فيها الشكل المتناسق و المساحة المتوفرة و كذلك التزيين و الزخرفة الأمثل ، يمكنك اختيار ما تراه من تلك النماذج أنسب لك و لبيتك و أقرب إلى شخصيتك ما بين الهدوء و الجرأة و الخروج عن المألوف .
غرفة ملابس شاملة يقصد بها توفر كل مقومات جمال و عملية غرفة الملابس، من المساحة و أماكن التخزين سواء المفتوحة كالرفوف أو المغلقة كالأدرج و يوجد بها مكان للقياس و الجلوس و مكان آخر لضبط المظهر مع توفر المرآة ، كما أنه يوجد بها منفذ للهواء اللازم للمصنوعات الجلدية و الفراء من الناحية الصحية
الهدوء في التفاصيل و تناغم الالوان في غرفة الملابس حتى في محتوياتها يحدد مدي أناقتها و مدى الانسجام يحدد مدى جمالها، لو كنت من عشاق الهدوء و الملابس الانيقة بعيداً عن الصيحات الشبابية و خطوط الموضة و مازلت متمسك بالملابس الكلاسيكية فإن تلك الغرفة تناسبك تماماً، بألوانها و تفاصيلها و كل شيء فيها
الالوان الجرئية الساخنة تعتبر الأحلى لعشاق موديلات الملابس التي تأتي على أحدث صيحات الموضة و محبي الانطلاق للحياة و تكسير القيود، الغرفة هنا الوانها البرتقالية تجمعت في الأبواب الشفافة لخزانة الملابس الرئيسية، أما الهدوء الذي أحدث توازن في التصميم كان من نصيب الأرضية الزهرية بفضل السجاد المنسوج ، و هذا التضاد بين السخونة و البرودة في الغرف غير الرسمية من أجمل ما يمكن تقديمه في التصميم الداخلي لعشاق التجديد خصيصاً
الغرف كبيرة المساحة دائماً ما تجد فيها صعوبة نوعاً ما في مسألة التنسيق و التزيين، و هذه الغرفة الأنيقة للملابس و الأحذية حققت ذلك، عن طريق الارفف الملتصقة بالحوائط كلها و تم تقسيمها جزء للأحذية و جزء للمعاطف و جزء للقمصان و جزء للعلب و الأغراض الاخرى، ببساطة الرفوف و التقسيمات الخشبية في الحائط ستوفر لك الكثير من المساحة لتخزن كل ما يخطر ببالك من أغراض
من أرف الغرف المستخدمة لحفظ الملابس هي التي يوجد حولها جدران و أبواب زجاجية تجعلك تشعر أنك ستدخل في قوقعتك الخاصة لتختار بكل انعزال عن العام الأطقم و الملابس الأنسب لك و تستغرق في التفكير و التجريب كما تريد ، و لها مميزات اخرى كالسماح بدخول الضوء و الهواء اللازمين في وجود الملابس وا لأحذية تحديداً ، فهي صحية أكثر من الغرف المغلقة تماماً ..
الأرفف الطولية في غرف الملابس له ميزة كبيرة أولها المساعدة على تخزين و استيعاب كميات كبيرة للغاية من الأحذية و الملبوسات، كما أن الرفوف الطولية (أفقياً) تعمل على الشعور بزيادة عرض الغرفة ، و كونها غير مغلقة من الخارج تجعل من مهمة تنسيقها أمر أكثر من رائع، فيمكنك تغيير لون رف الأحذية العلوي بأحذيتك الزرقاء في مرة و مرة أخرى تضع فيه الأحذية الصفراء وبالتالي ستغير من شكلها و تنسيقها بأبسط الطرق و لكن عليك دائماً الأهتمام بترتيبها و عدم اهمال اغراضك لأن ذلك سيكون له نتيجة عكسية
حينما تنظر لغرفة الملابس المبنية بشكل كامل في ركن من إحدى زوايا غرفة النوم الرئيسية فلابد أن يكون التصميم جميلاً هكذا حتى لا يسبب لك الضيق و تشويه الديكور الذي تطمح في وجوده في تلك الغرفة، لذا يمكنك أن تنشيء رفوفاً لوضع الملابس و الأحذية عليها في شكل متناغم و من جهة أخرى حاول أن تجعل الطريق من و إلى تلك الزاوية أو غرفة الملابس الصغيرة غير مكتظ بالتفاصيل، و اجعلها مضاءه بشكل قوي حتى لا تسبب لك ضيق المساحة ، أو الشعور بعدم الترتيب