13 فكرة جديدة وعصرية لدش حمامك

للحمامات طبيعة خاصة كفراغات داخل المنزل فديكوراتها لابد وأن تتمتع بالراحة للعين وسهولة الاستخدام وهذا يوفره الطراز المودرن بشكل كبير، ولكن هناك بعض المواد المستخدمة والأشكال الخاصة لعناصر الحمام من الممكن أن تضع قيمة إضافية للشكل العام للحمام كله وللعنصر المقصود.
واليوم سوف نتناول الدش كعنصر رئيسي في الحمام ومن الممكن أن يؤثر تصميمه على تصميم الحمام ككل إيجابًا أو سلبًا.
ونحن في هوميفاي نقترح عليك في هذا الموضوع 13 فكرة من 13 حمام مختلف تشترك جميعها في التصميم العصري المتميز:
يمكننا إظهار ديكور الدش بشكل مختلف في الحمام عن طريق تمييز لون إضاءته بالإضافة لوضعه في مكان مخصص حتى يتسنى لنا تحقيق ذلك، فهنا مثلًا اختار المصممون اللون البنفسجي لإضاءة الدش مختلفة بذلك عن بقية إضاءة الحمام التي جاءت من اللون الأبيض العادي.
من الممكن الاستعانة بمقعد خشبي مثل هذا الذي نراه في الحمام بالصورة والذي يسهل استخدام الدش والراحة داخله خاصة لكبيري السن الذين لا يستطيعون الوقوف كثيرًا، ومع استخدام الأرفف التي اتخدت شكل الكوات داخل الحائط مما أعطى تميزًا للتصميم وراحة في الاستخدام.
في هذا الحمام اختار المصممون اللون الأبيض العصري المريح للعين بطبيعته ولكن بشكل مختلف هذه المرة عن طريق السيراميك ذو الشكل المميز وكأنه فقاعات رمادية فاتحة في الفاصل بين الدش والحمام ، وقد أضفت هذه الفكرة على الحمام التميز المطلوب مع الراحة للعين لاستخدامها بألوان فاتحة مشرقة.
هنا مثلًا تميزت منطقة الدش أولًا عن طريق تحديدها بالزجاج و عن طريق استخدام السيراميك ذو اللون المختلف فيها وأيضًا الفاصل المعزول في الأرضية الذي يضمن عدم تسرب الماء في بقية الحمام وهو أمر هام عند اختيار استخدام الدش بدلًا من البانيو في الحمام.
أحيانًا تجبرنا مساحة الحمام أو الشكل المخصص لمنطقة الاستحمام أن يكون الدش في الركن كالذي نراه هنا وهذه ليست مشكلة على الإطلاق إذا ما تم التعامل معها بطريقة جيدة كالتي نجدها هنا، فشكل منطقة الدش قد اتخذ شكلًا هندسيًا مريحًا مع عدم الجور عليه بشكل غير عملي ، وقد اختار المصممون ألا تختلف المادة المستخدمة في تشطيب الحائط الخاص بالدش عن بقية الحمام حتى لا تظهر المساحة الصغيرة له وحتى تذوب مساحته في مساحة الحمام ككل.
من الأفكار الجديدة والمميزة هي استخدام الدش في السقف فنجد أن المياه تأتى من أعلى مع لون إضاءة مميز يجعل الاستحمام متعة وعملية مريحة ومحببة.
في هذا الحمام واجه المصمم تحديًا بسبب هذا السقف المائل ولكنه استغله بشكل ذكي عن طريق إغلاق جزء منه بالزجاج ووضع صنابير الدش على الحائط مما أنتج فراغًا جديد الشكل ويوحي بالمتعة عن طريق الفتحة المتصلة بالسماء مباشرة في السقف ، لا أعتقد أن هناك أجمل من هذا الحل لاستحمام ممتع.
التشكيلات الحجرية للحوائط تعطي شكلًا مميزًا من روح الكهوف الغريبة والجميلة واستخدامها هنا جاء بشكل جميل عن طريق الألوان الفاتحة لإطارات الدش والأرضية الفاتحة أيضًا مع استخدام الخشب في أرضية الحمام المتبقية لتمام الشكل الطبيعي للديكور.
من المواد الجميلة في الاستخدام والتي تعطي شكلًا فريدًا لمنطقة الدش هي الموزايك الذي نراه هنا وقد استخدم بلون فاتح جميل مع أشكال مزهرة من اللون الأحمر القاتم ومع استخدام الصنابير الرأسية على الحائط والتي جاءت لتكمل الشكل الجمالي الرومانسي.
لم تعد الصنابير العادية ذات الأشكال المعروفة هي الاختيار الأوحد للتحكم في المياه في الدش وإنما اتخذت أشكالًا مختلفة في الحمامات العصرية ومن أشهرهم هذا الشكل الذي نراه، حيث الصنابير ذات أشكال هندسية دقيقة وهم حوالي ثلاثة كل واحدة منهم مسئولة عن التحكم في درجة حرارة المياة من ناحية ، فواحدة خاصة بفتحات المياة في السقف وواحدة للحائط وواحدة خاصة بالدش اليدوي.
من المحبب لنا في هوميفاي أن نعرض عليك دائمًا هذه الأفكار المختلفة والتي تتسم بكسر التقليدية، فهذا الدش مثلًا قد اتخذ موضعًا مميزًا في الغرفة بجوار المكتبة ومع فتحة فقط هي التي تفصله عن بقية الفراغ مع عدم فصله بفاصل زجاجي كما هو معتاد، ولمزيد من التألق أضيفت له وحدة إضاءة مزدوجة الوظيفة تعمل كوحدة إضاءة وفتحة دش في آن واحد بشكل جميل وجذاب.
في هذا الحمام الغريب فضل أصحاب المنزل احترام الشجرة وعدم قطعها بل واستغلالها في ديكور الفراغات وقد كانت فكرة رائعة، فنستطيع أن نرى هنا كيف أن الفواصل الزجاجية التي أحاطت بالشجرة قد أكملتها فواصل الدش مما أعطى شكلًا متناسبًا وجديدًا خاصة مع استخدام وحدات الإضاءة ذات الشكل المستوحى من الطبيعة والكاونتر الخشبي للحوض أيضًا.
استخدام الألوان الكثيرة عادة غير مرغوب فيه لعدم خلق تشتت بصري، ولكن ذلك بالطبع لا ينطبق على الحمام الذي أمامنا والذي استخدمت فيه الألوان المختلفة المبهجة على هيئة خطوط طولية رفيعة جميلة الشكل في حوائط الدش والحوض أيضًا.
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