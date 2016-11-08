13 فكرة جديدة وعصرية لدش حمامك

للحمامات طبيعة خاصة كفراغات داخل المنزل فديكوراتها لابد وأن تتمتع بالراحة للعين وسهولة الاستخدام وهذا يوفره الطراز المودرن بشكل كبير، ولكن هناك بعض المواد المستخدمة والأشكال الخاصة لعناصر الحمام من الممكن أن تضع قيمة إضافية للشكل العام للحمام كله وللعنصر المقصود.

واليوم سوف نتناول الدش كعنصر رئيسي في الحمام ومن الممكن أن يؤثر تصميمه على تصميم الحمام ككل إيجابًا أو سلبًا.

ونحن في هوميفاي نقترح عليك في هذا الموضوع 13 فكرة من 13 حمام مختلف تشترك جميعها في التصميم العصري المتميز: