الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة جديدة وعصرية لدش حمامك

آية علم الدين آية علم الدين
Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade حمام دوش وأحواض إستحمام
Loading admin actions …

للحمامات طبيعة خاصة كفراغات داخل المنزل فديكوراتها لابد وأن تتمتع بالراحة للعين وسهولة الاستخدام وهذا يوفره الطراز المودرن بشكل كبير، ولكن هناك بعض المواد المستخدمة والأشكال الخاصة لعناصر الحمام من الممكن أن تضع قيمة إضافية للشكل العام للحمام كله وللعنصر المقصود.

واليوم سوف نتناول الدش كعنصر رئيسي في الحمام ومن الممكن أن يؤثر تصميمه على تصميم الحمام ككل إيجابًا أو سلبًا.

ونحن في هوميفاي نقترح عليك في هذا الموضوع 13 فكرة من 13 حمام مختلف تشترك جميعها في التصميم العصري المتميز:

1- الألوان والأضواء

EMERALD RESIDENTIAL TOWER, Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México. حمام
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.
Art.chitecture, Taller de Arquitectura e Interiorismo 📍 Cancún, México.

يمكننا إظهار ديكور الدش بشكل مختلف في الحمام عن طريق تمييز لون إضاءته بالإضافة لوضعه في مكان مخصص حتى يتسنى لنا تحقيق ذلك، فهنا مثلًا اختار المصممون اللون البنفسجي لإضاءة الدش مختلفة بذلك عن بقية إضاءة الحمام التي جاءت من اللون الأبيض العادي.

2- المقعد داخل منطقة الدش

Rosedal, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura حمام
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

من الممكن الاستعانة بمقعد خشبي مثل هذا الذي نراه في الحمام بالصورة والذي يسهل استخدام الدش والراحة داخله خاصة لكبيري السن الذين لا يستطيعون الوقوف كثيرًا، ومع استخدام الأرفف التي اتخدت شكل الكوات داخل الحائط مما أعطى تميزًا للتصميم وراحة في الاستخدام.

3- اختلاف المواد المستخدمة

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام خشب White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

في هذا الحمام اختار المصممون اللون الأبيض العصري المريح للعين بطبيعته ولكن بشكل مختلف هذه المرة عن طريق السيراميك ذو الشكل المميز وكأنه فقاعات رمادية فاتحة في الفاصل بين الدش والحمام ، وقد أضفت هذه الفكرة على الحمام التميز المطلوب مع الراحة للعين لاستخدامها بألوان فاتحة مشرقة.

4- تمييز منطقة الدش عن طريق المواد المستخدمة في التشطيب

Casa Jardines, LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño حمام سيراميك White
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño
LOFT ESTUDIO arquitectura y diseño

هنا مثلًا تميزت منطقة الدش أولًا عن طريق تحديدها بالزجاج و عن طريق استخدام السيراميك ذو اللون المختلف فيها وأيضًا الفاصل المعزول في الأرضية الذي يضمن عدم تسرب الماء في بقية الحمام وهو أمر هام عند اختيار استخدام الدش بدلًا من البانيو في الحمام.

5- الدش في الركن

Квартира на Ленинградском шоссе, Михаил Новинский (MNdesign) Михаил Новинский (MNdesign) حمام
Михаил Новинский (MNdesign)

Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)
Михаил Новинский (MNdesign)

أحيانًا تجبرنا مساحة الحمام أو الشكل المخصص لمنطقة الاستحمام أن يكون الدش في الركن كالذي نراه هنا وهذه ليست مشكلة على الإطلاق إذا ما تم التعامل معها بطريقة جيدة كالتي نجدها هنا، فشكل منطقة الدش قد اتخذ شكلًا هندسيًا مريحًا مع عدم الجور عليه بشكل غير عملي ، وقد اختار المصممون ألا تختلف المادة المستخدمة في تشطيب الحائط الخاص بالدش عن بقية الحمام حتى لا تظهر المساحة الصغيرة له وحتى تذوب مساحته في مساحة الحمام ككل.

6- المياه من أعلى

Restauración de una villa de los años 70., Laura Yerpes Estudio de Interiorismo Laura Yerpes Estudio de Interiorismo حمام
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo
Laura Yerpes Estudio de Interiorismo

من الأفكار الجديدة والمميزة هي استخدام الدش في السقف فنجد أن المياه تأتى من أعلى مع لون إضاءة مميز يجعل الاستحمام متعة وعملية مريحة ومحببة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- الأسقف المائلة ليست عائقًا

Apartament OpenSpace, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام
Polygon arch&amp;des

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

في هذا الحمام واجه المصمم تحديًا بسبب هذا السقف المائل ولكنه استغله بشكل ذكي عن طريق إغلاق جزء منه بالزجاج ووضع صنابير الدش على الحائط مما أنتج فراغًا جديد الشكل ويوحي بالمتعة عن طريق الفتحة المتصلة بالسماء مباشرة في السقف ، لا أعتقد أن هناك أجمل من هذا الحل لاستحمام ممتع.

8- الحجر في الحوائط

L'envers du décor, Pixcity Pixcity حمام
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

التشكيلات الحجرية للحوائط تعطي شكلًا مميزًا من روح الكهوف الغريبة والجميلة واستخدامها هنا جاء بشكل جميل عن طريق الألوان الفاتحة لإطارات الدش والأرضية الفاتحة أيضًا مع استخدام الخشب في أرضية الحمام المتبقية لتمام الشكل الطبيعي للديكور.

9- الموزايك حل آخر

Salle de Bains Paris 8eme, giustinidesign giustinidesign حمام
giustinidesign

giustinidesign
giustinidesign
giustinidesign

من المواد الجميلة في الاستخدام والتي تعطي شكلًا فريدًا لمنطقة الدش هي الموزايك الذي نراه هنا وقد استخدم بلون فاتح جميل مع أشكال مزهرة من اللون الأحمر القاتم ومع استخدام الصنابير الرأسية على الحائط والتي جاءت لتكمل الشكل الجمالي الرومانسي.

10- التحكم في الدش بشكل عصري

Pack complet de douche Italienne Geberit, Distriartisan Distriartisan حمام دوش وأحواض إستحمام
Distriartisan

Distriartisan
Distriartisan
Distriartisan

لم تعد الصنابير العادية ذات الأشكال المعروفة هي الاختيار الأوحد للتحكم في المياه في الدش وإنما اتخذت أشكالًا مختلفة  في الحمامات العصرية ومن أشهرهم هذا الشكل الذي نراه، حيث الصنابير ذات أشكال هندسية دقيقة وهم حوالي ثلاثة كل واحدة منهم مسئولة عن التحكم في درجة حرارة المياة من ناحية ، فواحدة خاصة بفتحات المياة في السقف وواحدة للحائط وواحدة خاصة بالدش اليدوي.

11- الدش في مكان غير مألوف

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade حمام دوش وأحواض إستحمام
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

من المحبب لنا في هوميفاي أن نعرض عليك دائمًا هذه الأفكار المختلفة والتي تتسم بكسر التقليدية، فهذا الدش مثلًا قد اتخذ موضعًا مميزًا في الغرفة بجوار المكتبة ومع فتحة فقط هي التي تفصله عن بقية الفراغ مع عدم فصله بفاصل زجاجي كما هو معتاد، ولمزيد من التألق أضيفت له وحدة إضاءة مزدوجة الوظيفة تعمل كوحدة إضاءة وفتحة دش في آن واحد بشكل جميل وجذاب.

12- الدش بجوار الشجرة

Espace Aubade - Salle de bains moderne, Espace Aubade Espace Aubade حمامديكورات
Espace Aubade

Espace Aubade
Espace Aubade
Espace Aubade

في هذا الحمام الغريب فضل أصحاب المنزل احترام الشجرة وعدم قطعها بل واستغلالها في ديكور الفراغات وقد كانت فكرة رائعة، فنستطيع أن نرى هنا كيف أن الفواصل الزجاجية التي أحاطت بالشجرة قد أكملتها فواصل الدش مما أعطى شكلًا متناسبًا وجديدًا خاصة مع استخدام وحدات الإضاءة ذات الشكل المستوحى من الطبيعة والكاونتر الخشبي للحوض أيضًا.

13- الألوان المبهجة في الحمام

Apartamento colorido - Moema, São Paulo, Item 6 Arquitetura e Paisagismo Item 6 Arquitetura e Paisagismo حمام
Item 6 Arquitetura e Paisagismo

Item 6 Arquitetura e Paisagismo
Item 6 Arquitetura e Paisagismo
Item 6 Arquitetura e Paisagismo

استخدام الألوان الكثيرة عادة غير مرغوب فيه لعدم خلق تشتت بصري، ولكن ذلك بالطبع لا ينطبق على الحمام الذي أمامنا والذي استخدمت فيه الألوان المختلفة المبهجة على هيئة خطوط طولية رفيعة جميلة الشكل في حوائط الدش والحوض أيضًا.

يمكنك أيضًا الاطلاع على 8 أفكار للأحواض ستعطي شكل مودرن لحمامك

10 أفكار لطلاء مميز للواجهات الصغيرة
أي هذه الأفكار تفكر في تنفيذه في حمامك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً