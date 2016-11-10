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منزل عصري سوف يبهرك جماله من الداخل

shereen gouda shereen gouda
Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
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ننغمس كثيراً في البحث داخل المجلات على تصاميم أنيقة كي نقوم بتنفيذها في منزل الأحلام و ينتهي بنا الأمر بأفكار لا حصر لها بلا أي وسيلة واضحة لنقوم بالأختيار بينهم و الأمر الذي يسبب حيرة هو ليس فقط تعدد الأفكار بل أيضاً عدم قدرتنا على معرفة التصميم الأنسب لمعيشة مريحة. سوف نطلعك على بعض الأسرار بخصوص كيفية الأختيار من خلال عرض منزل حداثي النمط. أحد أهم هذه الأسرار هو إيجاد الإتزان بين البساطة وعناصر الإبهار، فنجد أن أغلب الفراغات ذات التصاميم المبدعة و المبهرة هي التي تبرز فكرة مبتكرة واحدة مع الحفاظ على أنسجام باقي العناصر مع هذه الفكرة. المنزل الذي سنتطرق إليه اليوم في الواقع يحتوي على أفكار بسيطة ولكن من شأنها أن تجعل أي منزل يبدو في قمة الأناقة فهو يحقق مبدأ السهل الممتنع. لنرى معاً ما هي أسرار المصمم كي يحقق هذه الوصفة السحرية.

واجهة المنزل بسيطة و متجانسة مع إضاءة ملفتة

homify منزل عائلي صغير
homify

homify
homify
homify

لا بد أن نتوصل دائماً في التصاميم العصرية إلى أن ليس الجمال بكثرة الزخارف بل التصميم الجميل حقاً هو ما نجد فيه تجانس النسب والأفكار في نطاق بسيط فيظهر أناقة ذوق المصمم، و قد تشعر بتيه عن المعنى الأساسي لدى المصمم وسط الأفكار الكثيرة. المصمم هنا أراد التأكيد على صراحة الكتل المعمارية و جرأتها بخلق برواز أبيض حول الكتل و تصميم المنزل بشفافية متلقة كي يبعث إضاءة تلفت الأنظار لذا ظهرت لدينا هذه التحفة المعمارية.

الحفاظ على رونق المنزل ليلاً

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH بلكونة أو شرفة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

وسط الإضاءة الخافتة خارجياً والإضاءة الصارخة داخلياً يظهر لنا المنزل في رونقه المعتاد و لكن مع أختلاف الإنطباع فهنا يبدو لنا المنزل هادئ و يحمل سكينة نكون في حاجة إليها ليلاً. هل تدرك أن هذا التأثير الساحر تحقق بالإستعانة بعنصر الإضاءة فقط؟ هذه من إحدى أهم أسرار المصممين المحترفين فبإمكانهم تغيير أي إنطباع أو تصميم فقط مع إضاءات مختلفة.

فكرة معاصرة تجمع بين الجرأة والأناقة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة نوم
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

من أحد أهم أسرار المصممين هو التصميم المسبق في كل فراغ حيث يتم أتخاذ قرارات في هدم أو بناء أي جدران على أساس توزيع الأثاث و ما هي الوظائف المطلوبة. نجد على سبيل المثال أن غرفة النوم هنا تتبع تنسيق و مخطط غير معهود و هو انفتاح الغرفة على كلاً من الحمام وغرفة الملابس و كي يحقق المصمم هذا الأمر كان عليه أن يحدد مسبقاً أماكن الأثاث بالتحديد و أي الفتحات المطلوبة كي يتواجد مسارات سهلة و عملية بين الفراغات دون التعدي على خصوصية أي من الفراغات.

إختلاف أم تكامل؟

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

بلا شك لاحظنا من الوهلة الأولى الأختلاف بين خامات كلاً من أرضية غرفة النوم والحمام و قد تتسائل عن مدى تأثير هذا الأمر و مدى أهميته، و لكي نطلعك على كيفية أتخاذ المصمم لمثل هذا القرار يجب أولاً أن تدرك أن لا يوجد قانون مطلق في مثل هذه الأمور فلكل قاعدة شواذ. قبل أتخاذ مثل هذا القرار عليك أن تسأل نفسك عن ما إن كنت تريد أن توضح الفرق بين الفراغات أم تريد أن تشعر بالدمج المطلق؟ في أغلب الأوقات إن كانت الوظائف بطبيعة الأمر تكمل بعضها البعض إذاً الأسلم أن لا يتواجد إختلافات أو فواصل بين الفراغات، أما إن كان هناك فرق واضح في أستخدام المساحتين إذن عليك بإتباع ما فعله المصمم هنا. 

حوائط متألقة مع لمسة جمالية ناعمة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH حمام
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

بالتأكيد ندرك الآن مدى قوة تأثيرالكسوات الحجرية على أي فراغ فهي تعطي قوة و رونق مختلف حيثما وجدت و لكن لا يجب أن نستهين أيضاً بكل اللمسات الديكورية البسيطة فقد يصل تأثيرها إلى أبعد الحدود. لاحظ هنا أن وجود الحصيرة الزرقاء هي سر جمال الحمام فهي سبب إبراز جمال الكسوة لما في الأوان من تباين واضح.

الحلول العملية في التخزين

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة الملابس
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

في وحة التخزين هنا يميل المصمم إلى الحلول العملية ولكن دون التخلي عن البعد الجمالي في تصميم الوحدة.

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غرفة المعيشة تحقق الترفيه والراحة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة المعيشة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

لكي تنعم بغرفة معيشة مثالية تدوم معك طويلاً إتبع أسلوب المصمم هنا في خلق التوازن الرائع بين الترفيه في راحة هائلة والمعيشة في أناقة مذهلة.

فراغات متكاملة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH غرفة السفرة
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

المطبخ و السفرة هنا أصبحوا جزءاً من فراغ  واحد حيث أن الوظيفة تكاد تكون واحدة و هذا القرار أدى إلى فراغين بأتساع رائع و تصميم مفعم بالحيوية.

أفكار ذكية ومتجانسة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH مطبخ
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

رغم تعدد الأفكار المبتكرة هنا من جزيرة المطبخ ذات طاولة الطعام المتصلة إلى الجدارية المصنوعة من السبورة تتجانس كل الأفكار في نطاق عصري و خطوط تصميم بسيطة للغاية حيث لا تطغى أي فكرة على الأخرى.

سلم بسيط يحمل أفكارجريئة

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

حقق المصمم هنا عامل الإبهار مستعيناً بعنصر السلم فقط وسط بهو المدخل البسيط و لذلك سيكون السلم محور حديث الجميع لما فيه من جرأة مثيرة للإهتمام.

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