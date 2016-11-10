منزل عصري سوف يبهرك جماله من الداخل

ننغمس كثيراً في البحث داخل المجلات على تصاميم أنيقة كي نقوم بتنفيذها في منزل الأحلام و ينتهي بنا الأمر بأفكار لا حصر لها بلا أي وسيلة واضحة لنقوم بالأختيار بينهم و الأمر الذي يسبب حيرة هو ليس فقط تعدد الأفكار بل أيضاً عدم قدرتنا على معرفة التصميم الأنسب لمعيشة مريحة. سوف نطلعك على بعض الأسرار بخصوص كيفية الأختيار من خلال عرض منزل حداثي النمط. أحد أهم هذه الأسرار هو إيجاد الإتزان بين البساطة وعناصر الإبهار، فنجد أن أغلب الفراغات ذات التصاميم المبدعة و المبهرة هي التي تبرز فكرة مبتكرة واحدة مع الحفاظ على أنسجام باقي العناصر مع هذه الفكرة. المنزل الذي سنتطرق إليه اليوم في الواقع يحتوي على أفكار بسيطة ولكن من شأنها أن تجعل أي منزل يبدو في قمة الأناقة فهو يحقق مبدأ السهل الممتنع. لنرى معاً ما هي أسرار المصمم كي يحقق هذه الوصفة السحرية.
لا بد أن نتوصل دائماً في التصاميم العصرية إلى أن ليس الجمال بكثرة الزخارف بل التصميم الجميل حقاً هو ما نجد فيه تجانس النسب والأفكار في نطاق بسيط فيظهر أناقة ذوق المصمم، و قد تشعر بتيه عن المعنى الأساسي لدى المصمم وسط الأفكار الكثيرة. المصمم هنا أراد التأكيد على صراحة الكتل المعمارية و جرأتها بخلق برواز أبيض حول الكتل و تصميم المنزل بشفافية متلقة كي يبعث إضاءة تلفت الأنظار لذا ظهرت لدينا هذه التحفة المعمارية.
وسط الإضاءة الخافتة خارجياً والإضاءة الصارخة داخلياً يظهر لنا المنزل في رونقه المعتاد و لكن مع أختلاف الإنطباع فهنا يبدو لنا المنزل هادئ و يحمل سكينة نكون في حاجة إليها ليلاً. هل تدرك أن هذا التأثير الساحر تحقق بالإستعانة بعنصر الإضاءة فقط؟ هذه من إحدى أهم أسرار المصممين المحترفين فبإمكانهم تغيير أي إنطباع أو تصميم فقط مع إضاءات مختلفة.
من أحد أهم أسرار المصممين هو التصميم المسبق في كل فراغ حيث يتم أتخاذ قرارات في هدم أو بناء أي جدران على أساس توزيع الأثاث و ما هي الوظائف المطلوبة. نجد على سبيل المثال أن غرفة النوم هنا تتبع تنسيق و مخطط غير معهود و هو انفتاح الغرفة على كلاً من الحمام وغرفة الملابس و كي يحقق المصمم هذا الأمر كان عليه أن يحدد مسبقاً أماكن الأثاث بالتحديد و أي الفتحات المطلوبة كي يتواجد مسارات سهلة و عملية بين الفراغات دون التعدي على خصوصية أي من الفراغات.
بلا شك لاحظنا من الوهلة الأولى الأختلاف بين خامات كلاً من أرضية غرفة النوم والحمام و قد تتسائل عن مدى تأثير هذا الأمر و مدى أهميته، و لكي نطلعك على كيفية أتخاذ المصمم لمثل هذا القرار يجب أولاً أن تدرك أن لا يوجد قانون مطلق في مثل هذه الأمور فلكل قاعدة شواذ. قبل أتخاذ مثل هذا القرار عليك أن تسأل نفسك عن ما إن كنت تريد أن توضح الفرق بين الفراغات أم تريد أن تشعر بالدمج المطلق؟ في أغلب الأوقات إن كانت الوظائف بطبيعة الأمر تكمل بعضها البعض إذاً الأسلم أن لا يتواجد إختلافات أو فواصل بين الفراغات، أما إن كان هناك فرق واضح في أستخدام المساحتين إذن عليك بإتباع ما فعله المصمم هنا.
بالتأكيد ندرك الآن مدى قوة تأثيرالكسوات الحجرية على أي فراغ فهي تعطي قوة و رونق مختلف حيثما وجدت و لكن لا يجب أن نستهين أيضاً بكل اللمسات الديكورية البسيطة فقد يصل تأثيرها إلى أبعد الحدود. لاحظ هنا أن وجود الحصيرة الزرقاء هي سر جمال الحمام فهي سبب إبراز جمال الكسوة لما في الأوان من تباين واضح.
في وحة التخزين هنا يميل المصمم إلى الحلول العملية ولكن دون التخلي عن البعد الجمالي في تصميم الوحدة.
لكي تنعم بغرفة معيشة مثالية تدوم معك طويلاً إتبع أسلوب المصمم هنا في خلق التوازن الرائع بين الترفيه في راحة هائلة والمعيشة في أناقة مذهلة.
المطبخ و السفرة هنا أصبحوا جزءاً من فراغ واحد حيث أن الوظيفة تكاد تكون واحدة و هذا القرار أدى إلى فراغين بأتساع رائع و تصميم مفعم بالحيوية.
رغم تعدد الأفكار المبتكرة هنا من جزيرة المطبخ ذات طاولة الطعام المتصلة إلى الجدارية المصنوعة من السبورة تتجانس كل الأفكار في نطاق عصري و خطوط تصميم بسيطة للغاية حيث لا تطغى أي فكرة على الأخرى.
حقق المصمم هنا عامل الإبهار مستعيناً بعنصر السلم فقط وسط بهو المدخل البسيط و لذلك سيكون السلم محور حديث الجميع لما فيه من جرأة مثيرة للإهتمام.