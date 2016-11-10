منزل عصري سوف يبهرك جماله من الداخل

بلا شك لاحظنا من الوهلة الأولى الأختلاف بين خامات كلاً من أرضية غرفة النوم والحمام و قد تتسائل عن مدى تأثير هذا الأمر و مدى أهميته، و لكي نطلعك على كيفية أتخاذ المصمم لمثل هذا القرار يجب أولاً أن تدرك أن لا يوجد قانون مطلق في مثل هذه الأمور فلكل قاعدة شواذ. قبل أتخاذ مثل هذا القرار عليك أن تسأل نفسك عن ما إن كنت تريد أن توضح الفرق بين الفراغات أم تريد أن تشعر بالدمج المطلق؟ في أغلب الأوقات إن كانت الوظائف بطبيعة الأمر تكمل بعضها البعض إذاً الأسلم أن لا يتواجد إختلافات أو فواصل بين الفراغات، أما إن كان هناك فرق واضح في أستخدام المساحتين إذن عليك بإتباع ما فعله المصمم هنا.