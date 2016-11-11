منزل راقي من الأرجنتين سيلهمك بأفكار جميلة

هذا المنزل ليس فقط ذو تصميم أنيق وجميل ولكنه أيضاً له عبق تاريخي مميز. المنزل يقع في الأرجنتين ومصمم بواسطة استديو Parrado Architecture في بيلار

تصميم المنزل مزيج من تصاميم طراز الريف الإنجليزي مع الطرازالإستعماري في أمريكا اللاتينية. المنزل مساحته 150 متر، تصميمه الداخلي يتكون من طابق واحد، 2 غرف نوم وجناج كبير للنوم.

فتعالوا معي في جولة لنتعرف على أجزاء وتفاصيل هذا المنزل الجميل..