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منزل راقي من الأرجنتين سيلهمك بأفكار جميلة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
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هذا المنزل ليس فقط ذو تصميم أنيق وجميل ولكنه أيضاً له عبق تاريخي مميز. المنزل يقع في الأرجنتين ومصمم بواسطة استديو Parrado Architecture في بيلار

تصميم المنزل مزيج من تصاميم طراز الريف الإنجليزي مع الطرازالإستعماري في أمريكا اللاتينية. المنزل مساحته 150 متر، تصميمه الداخلي يتكون من طابق واحد، 2 غرف نوم وجناج كبير للنوم.

فتعالوا معي في جولة لنتعرف على أجزاء وتفاصيل هذا المنزل الجميل..

الواجهة الرئيسية

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

الطراز الإستعماري يظهر بشدة على الواجهة الخارجية، فالحوائط تأخذ اللون البيج الممزوج مع الأسقف الرمادية الداكنة فهي ألوان مميزة لهذا الطراز، يضيف للمنزل أناقة بعض التفاصيل من المعدن الأسود اللون ليخلق تجانس لا يتكرر وخاصة مع لمسات الإضاءات السيمترية، لتضيف جو دراميتكي للواجهة.

أمام المنزل هناك ممشى منحني من الطوب الرمادي وسط الحديقة الخضراء مرحب بالزائرين ليوجههم للمدخل الأنيق.

​المدخل عن قرب

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

نقترب لنرى المدخل عن قرب، فهو يتمتع بفناء مميز وممشى مؤدي إليه. ينتصف المدخل عمودين حديدين رفيعان أنيقان، ويزينه على أحد الجوانب كرسي معدني أنيق، وعلى الجانب الآخر أصيص كبير من الفخار. أما الباب فهو ذو تصميم مميز بمزيج من الخشب، الزجاج والحديد.

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

​مسقط مفتوح

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة المعيشة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

عند دخولنا إلى المنزل فنجد مساحة مفتوحة واسعة ومرتفعة. غرفة المعيشة والطعام والمطبخ مدمجين في غرفة واحدة كبيرة. 

السقف العالي يوفر إحساس بالإتساع ويعطي فرصة للنوافذ العلوية والكبيرة بإدخال الإضاءة الطبيعية لإنعاش الفراغ. في السقف يوجد كمرات خشبية من اللون الأبيض تضيف لأناقة الفراغ وعظمته.

الأثاث من خامات الطبيعية مثل الخشب والجلد، مع مفروشات أنيقة وألوان دافئة، كلها عناصر تشارك في خلق جو دافئ ومرحب.

​مطبخ مريح

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura مطبخ
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

المطبخ يأخذ طراز مودرن بعض الشئ فتفاصيله بسطة وعملية.  حيث تم توزيع عناصر المطبخ بشكل مريح وعملي ليوفر مساحة لإعداد الطعام وتوفير مساحة تخزينية، لاستخدام أمثل للمطبخ.

​الفناء الخلفي

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

اللقطة الخلفية للمنزل توفر لنا رؤية لمساحة التراس الخارجية والمطلة على الحديقة الواسعة، فقد تم توفير وتأثيث مساحة للجلوس وللطعام للاستمتاع بالجو الخارجي والمناظر الطبيعية الخلابة، مع التمتع بالتغطية المميزة و التي تحجب العوامل الجوية المختلفة عن هذه المساحة و تجعلها مساحة مثالية للقاء وتجمع الأصدقاء والعائلة.

التراس

Casa de Campo en Pilar, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura منازل
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

دعونا نأخذ نظرة أقرب للتراس فهنا تم وضع كراسي من البامبو أنيقة مع كراسي خشبية قديمة. التراس مبلط بأرضية رخامية لفصل أرضيته عن الحديقة الخارجية. مع وضع بعض النباتات والأصص والتي تشكل اكسسوارات مثالية لتراس أنيق.

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غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

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غرفة نوم

حديقة

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