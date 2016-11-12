20 غرفة ملابس رائعة (ستحب إمتلاكها في منزلك)

غرف الملابس هي مساحات تتيح الفرصة لتنظيم ملابسك، أحذيتك واكسسواراتك بشكل أنيق ومريح. يكون ذلك بتوفير وحدات تخزينية حسب حاجتك بترتيب أفقي ورأسي يوفر العملية، البساطة والراحة، بالإضافة للعنصر الجمالي مع استغلال أمثل للمساحة.
في مقال اليوم سنعرض لكم 20 فكرة رائعة لأفكار يمكنكم اقتباسها للحصول على أفضل تصميم في منازلكم.
إذا كان لديك مساحة كافية لتصميم غرفة الملابس أترك لخيالك العنان لعمل تصاميم مدهشة.
غرفة الملابس تأتي يداً بيد مع غرفة النوم ويعتبر من الأفضل فصلهم ولكن بشرط أن تكون قريبة من غرفة النوم والحمام. وللحصول على أفضل النتائج فيجب توفير مساحة كافية لتستوعب كل الملابس والاكسوارات مع وجود مساحة كافية لتوفر لك حرية الحركة في داخل الفراغ.
إحرص على توفير الأبعاد المثالية، فعمق الأرفف في غرفة الملابس 55سم وأما عرضها ف90سم.
يجب أن يكون هناك مكان مخصص لكل عنصر من أغراضك، فأرفف غرفة الملابس تختلف في الحجم حسب العنصر المراد تخزينة. فإرتفاع العَلاقات يختلف باختلاف القطع المعلقة، ولكن إحرص أن أقصى ارتفاع هو 1.80 سم ليسمح بتعليق الفستاين والمعاطف الشتوية.
قم باستغلال المساحات الغير مستغلة في منزلك لعمل غرفة ملابس فأي ركن أو جزء من غرفه ذات ارتفاع بسيط يمكنه أن يستوعب كل أغراضك، إذا تم استغلاله بشكل صحيح.
وجود أدراج في غرفة الملابس أمر مهم جداً. فلا يمكن أن تكون منظمة بدون الأدراج. فالأدراج تكون مكان مناسب للملابس الصغيرة والاكسسوارات وتجعل الخزانات تبدو نظيفة ومنظمة.
أبواب الخزانات تلعب دور مهم في الفراغ. فطريقة فتح الأبواب تتغير حسب كل فراغ، سواء كان باب منزلق أو مفصلي. أيضاً الخامة المصنوع منها الباب تشارك في التصميم النهائي للفراغ. فمثلاً الأبواب الزجاجية تجبرك على الحفاظ على النظام داخل الخزانات و ستجعل الغرفة تبدو أكبر.
المرايات هي عامل سحري في الديكور، فهي تساهم في خلق مساحة أكبر في الفراغات وتزيد من إشراق الفراغات كما تساعدك في الحصول على أفضل مظهر لديك في اثناء اللبس. أياً كان تصميمك فينصح بعمل مرآة طويلة تسممح لك برؤية كامل جسمك ومظهرك النهائي الكامل و بدون شك فالنتائج ستدهشك.
داخل الخزانات يجب أن يكون هناك مساحة للأحذية ،فخصص جزء للأحذية سواء كنت ستحافظ عليهم في صناديقهم الأصلية أو ستضعها كما هى.
هناك عنصر لا يمكنك التغاضى عنه وهو المقاعد، فقم بوضع بنش أو عدد من المقاعد أو الوسائد للجلوس عليها لخلع أو لبس حذائك.
من أهم التفاصيل و التي تصنع فارق في غرفة الملابس هو وجود سجادة، فتسمح لك بأن تكون حافي القدمين في أثناء اللبس كما أن السجادة تضيف ملمس رائع للفراغ.
داخل غرفة الملابس يجب مراعاة وجود كماليات تسهل لك عمل الأنشطة المكملة للبس، مثل المكواة لتسمح بتجهيز الملابس أن يكون في نفس الغرفة.
إذا سمحت لك الغرفة فاعطي فرصة للضوء الطبيعي أن يغمرها.
ولكن الاضاءة الطبيعية لا تكون متاحة في كل الأوقات ولذلك يلزم تويع الإضاءة بشكل مناسب حول أركان غرفة الملابس حيث أن الإضاءة عامل حيوي في غرفة الملابس.
هناك العديد من الخامات المستخدمة في عمل خزانات غرفة الملابس ولكن أفضلها والمفضلة لدينا هي خامة الخشب، فدمجها مع القماش والجلد وباقي العناصر تعطي الغرفة أناقة.
التصاميم الرومانسية تناسب النساء في الأغلب، فيجب أن تكون مجهزة لملابس السيدات، الأحذية، الحقائب، الشيلان والاكسسوارات. لا يجب أن تكون كبيرة فقط يجب أن تكون منظمة بشكل كافي لاستيعاب جميع الأغراض.
يمكن لغرفة الملابس أن تستوعب إحتياجات مستخدميها سواء كانت للرجال أو النساء فقط يجب تصميمها بحيث تناسب احتياجتهم وأغراضهم.
تصميم الخزانات يمكن أن يكون مفتوح، فمهم أن تحتوي على أرفف كافية.
يمكنك وضع قطعة أثاث في المنتصف سواء كانت طاولة أو أريكة أو مكتب أو خزانة إضافية بها أدراج أو أرفف لاستغلال كل المساحات المتاحة.