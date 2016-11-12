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20 غرفة ملابس رائعة (ستحب إمتلاكها في منزلك)

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة الملابس White
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غرف الملابس هي مساحات تتيح الفرصة لتنظيم ملابسك، أحذيتك واكسسواراتك بشكل أنيق ومريح. يكون ذلك بتوفير وحدات تخزينية حسب حاجتك بترتيب أفقي ورأسي يوفر العملية، البساطة والراحة، بالإضافة للعنصر الجمالي مع استغلال أمثل للمساحة.

في مقال اليوم سنعرض لكم 20 فكرة رائعة لأفكار يمكنكم اقتباسها للحصول على أفضل تصميم في منازلكم.

1.بلا حدود

Loft de 250m², Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores غرفة الملابس
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores

Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla &amp; Mueller Arquitetura e Interiores
Riskalla & Mueller Arquitetura e Interiores

إذا كان لديك مساحة كافية لتصميم غرفة الملابس أترك لخيالك العنان لعمل تصاميم مدهشة.

2.أهمية غرفة الملابس في المنزل

Гардеробные комнаты., Дизайн-бюро Сергея Саргина Дизайн-бюро Сергея Саргина غرفة الملابس
Дизайн-бюро Сергея Саргина

Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина
Дизайн-бюро Сергея Саргина

غرفة الملابس تأتي يداً بيد مع غرفة النوم ويعتبر من الأفضل فصلهم ولكن بشرط أن تكون قريبة من غرفة النوم والحمام. وللحصول على أفضل النتائج فيجب توفير مساحة كافية لتستوعب كل الملابس والاكسوارات مع وجود مساحة كافية لتوفر لك حرية الحركة في داخل الفراغ.

3.المساحة المثالية

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH غرفة الملابس
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

إحرص على توفير الأبعاد المثالية، فعمق الأرفف في غرفة الملابس 55سم وأما عرضها ف90سم.

4.أفضل توزيع للعناصر

Эко домик , Giovani Design Studio Giovani Design Studio غرفة الملابس
Giovani Design Studio

Giovani Design Studio
Giovani Design Studio
Giovani Design Studio

يجب أن يكون هناك مكان مخصص لكل عنصر من أغراضك، فأرفف غرفة الملابس تختلف في الحجم حسب العنصر المراد تخزينة. فإرتفاع العَلاقات يختلف باختلاف القطع المعلقة، ولكن إحرص أن أقصى ارتفاع هو 1.80 سم ليسمح بتعليق الفستاين والمعاطف الشتوية.

5.استغلال أفضل للمساحات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

قم باستغلال المساحات الغير مستغلة في منزلك لعمل غرفة ملابس فأي ركن أو جزء من غرفه ذات ارتفاع بسيط يمكنه أن يستوعب كل أغراضك، إذا تم استغلاله بشكل صحيح.

6.وداعاً للفوضى مع الأدراج

Гардеробная для девушки, Sweet Home Design Sweet Home Design غرفة الملابس
Sweet Home Design

Sweet Home Design
Sweet Home Design
Sweet Home Design

وجود أدراج في غرفة الملابس أمر مهم جداً. فلا يمكن أن تكون منظمة بدون الأدراج. فالأدراج تكون مكان مناسب للملابس الصغيرة والاكسسوارات وتجعل الخزانات تبدو نظيفة ومنظمة.

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7.أبواب زجاجية

Дом Millennium-park, 420 м², Bronx Bronx غرفة الملابس
Bronx

Bronx
Bronx
Bronx

أبواب الخزانات تلعب دور مهم في الفراغ. فطريقة فتح الأبواب تتغير حسب كل فراغ، سواء كان باب منزلق أو مفصلي. أيضاً الخامة المصنوع منها الباب تشارك في التصميم النهائي للفراغ. فمثلاً الأبواب الزجاجية تجبرك على الحفاظ على النظام داخل الخزانات و ستجعل الغرفة تبدو أكبر.

8.سحر المرايات

homify غرفة الملابس
homify

homify
homify
homify

المرايات هي عامل سحري في الديكور، فهي تساهم في خلق مساحة أكبر في الفراغات وتزيد من إشراق الفراغات كما تساعدك في الحصول على أفضل مظهر لديك في اثناء اللبس. أياً كان تصميمك فينصح بعمل مرآة  طويلة تسممح لك برؤية كامل جسمك ومظهرك النهائي الكامل و بدون شك فالنتائج ستدهشك.

9.مكان خاص للأحذية

Full House Renovation with Crittall Extension, London, HollandGreen HollandGreen غرفة الملابس
HollandGreen

Full House Renovation with Crittall Extension, London

HollandGreen
HollandGreen
HollandGreen

داخل الخزانات يجب أن يكون هناك مساحة للأحذية ،فخصص جزء للأحذية سواء كنت ستحافظ عليهم في صناديقهم الأصلية أو ستضعها كما هى.

10.كراسي مريحة ذات تصميم جديد

VESTIDORES, MUEBLES RABANAL SL MUEBLES RABANAL SL غرفة الملابس
MUEBLES RABANAL SL

MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL
MUEBLES RABANAL SL

هناك عنصر لا يمكنك التغاضى عنه وهو المقاعد، فقم بوضع بنش أو عدد من المقاعد أو الوسائد للجلوس عليها لخلع أو لبس حذائك.

11.سجادة مريحة

Armarios y Vestidores Alvic , ALVIC ALVIC غرفة الملابسمخزن
ALVIC

ALVIC
ALVIC
ALVIC

من أهم التفاصيل و التي تصنع فارق في غرفة الملابس هو وجود سجادة، فتسمح لك بأن تكون حافي القدمين  في أثناء اللبس كما أن السجادة تضيف ملمس رائع للفراغ.

12.كل وسائل الراحة

Квартира в современном стиле, 153 кв.м., Студия Павла Полынова Студия Павла Полынова غرفة الملابس
Студия Павла Полынова

Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова
Студия Павла Полынова

داخل غرفة الملابس يجب مراعاة وجود كماليات تسهل لك عمل الأنشطة المكملة للبس، مثل المكواة لتسمح بتجهيز الملابس أن يكون في نفس الغرفة.

13.الإضاءة الطبيعية

Walk-in-wardrobe, Lamco Design LTD Lamco Design LTD غرفة الملابسمخزن
Lamco Design LTD

Walk-in-wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

إذا سمحت لك الغرفة فاعطي فرصة للضوء الطبيعي أن يغمرها.

14.تصميم رائع للإضاءة

homify غرفة الملابس White
homify

homify
homify
homify

ولكن الاضاءة الطبيعية لا تكون متاحة في كل الأوقات ولذلك يلزم تويع الإضاءة بشكل مناسب حول أركان غرفة الملابس حيث أن الإضاءة عامل حيوي في غرفة الملابس.

15.بالأخشاب الدافئة

Walk in Wardrobes, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة الملابسخزانات وادراج
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

هناك العديد من الخامات المستخدمة في عمل خزانات غرفة الملابس ولكن أفضلها والمفضلة لدينا هي خامة الخشب، فدمجها مع القماش والجلد وباقي العناصر تعطي الغرفة أناقة.

16.غرفة ملابس رومانسية

Piso en el Eixample de Barcelona. 2013, Deu i Deu Deu i Deu غرفة الملابس
Deu i Deu

Deu i Deu
Deu i Deu
Deu i Deu

التصاميم الرومانسية تناسب النساء في الأغلب، فيجب أن تكون مجهزة لملابس السيدات، الأحذية، الحقائب، الشيلان والاكسسوارات. لا يجب أن تكون كبيرة فقط يجب أن تكون منظمة بشكل كافي لاستيعاب جميع الأغراض.

17.يمكن أن تتسع لتكون لها و له

Пентхаус в Одессе, Rash_studio Rash_studio غرفة الملابس
Rash_studio

Rash_studio
Rash_studio
Rash_studio

يمكن لغرفة الملابس أن تستوعب إحتياجات مستخدميها سواء كانت للرجال أو النساء فقط يجب تصميمها بحيث تناسب احتياجتهم وأغراضهم.

18.تصميم مفتوح

White walk in wardrobe Lamco Design LTD غرفة الملابسخزانات وادراج
Lamco Design LTD

White walk in wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

تصميم الخزانات يمكن أن يكون مفتوح، فمهم أن تحتوي على أرفف كافية.

19.المرايات تخلق إحساس بالإتساع

Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits غرفة الملابس
Design Spirits

Design Spirits
Design Spirits
Design Spirits

20.قطعة أثاث في المنتصف

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura غرفة الملابس
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

يمكنك وضع قطعة أثاث في المنتصف سواء كانت طاولة أو أريكة أو مكتب أو خزانة إضافية بها أدراج أو أرفف لاستغلال كل المساحات المتاحة.

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