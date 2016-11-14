10 حيل للحصول على غرفة معيشة مريحة

من منا لا يحب الجلوس في غرفة المعيشة لمشاهدة التلفاز أو الإطلاع على الكتب والمجلات أو حتى للتواصل وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة. فغرفة المعيشة هي بؤرة المنزل ومحط الأنظار. ولكن لجعلها مريحة ومناسبة لقضاء أوقات كبيرة بها يستلزم بعض الشروط والمحددات، ولذلك جئنا لكن ببعض الأفكار والحيل للحصول على غرفة معيشة مريحة ودافئة.