10 حيل للحصول على غرفة معيشة مريحة

من منا لا يحب الجلوس في غرفة المعيشة لمشاهدة التلفاز أو الإطلاع على الكتب والمجلات أو حتى للتواصل وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة. فغرفة المعيشة هي بؤرة المنزل ومحط الأنظار. ولكن لجعلها مريحة ومناسبة لقضاء أوقات كبيرة بها يستلزم بعض الشروط والمحددات، ولذلك جئنا لكن ببعض الأفكار والحيل للحصول على غرفة معيشة مريحة ودافئة.
سواء كانت مفروشات قماش التنجيد، الوسائد، البطانية الملقاة، الستائر أو السجادة فكل هذه المفروشات تضيف نعومة وملمس وتعطي إحساس بالراحة والاسترخاء في غرفة المعيشة.
لا تملئ الفراغ بالأثاث و أترك مساحة لتشعرك بالإتساع، حيث أن الغرف المزدحمة ستشعرك حتماً بالضيق.
بدلاً من نشر الأثاث حول أركان الغرفة فقم بعمل جلسات منغلقة بحيث تعطي الفرصة للقرب والتواصل بين الأفراد، مع الحرص على ترك مساحة كافية حتى لا تشعر بالإزدحام ولتوفير حركة سهلة حول الغرفة.
إحرص على عمل مفتاح (dimmer) يعمل على تغيير شدة الإضاءة حسب الحاجة، ففي غرفة المعيشة وعند مشاهدة التلفاز قد يتطلب إضاءة خفيفة وفي أحيان أخرى قد تحتاج إضاءة قوية عند زيارة ضيف أو عند عمل نشاطات أخرى تحتاج إضاءة أشد، فيجب توفير مرونة التغيير.
عند دخول الإضاءة الطبيعية يومياً داخل الفراغ فهذا يجعل مستخدمي الفراغ يشعرون بانسجامهم و تزامنهم مع الطبيعة و الذي يحسن من مزاجهم وقدرتهم على الراحة و الإسترخاء.
أحد العناصر الهامة أيضاً هو وضع نباتات حية وخضراء داخل الفراغات للحصول على إحساس بالحيوية لاسيما الفوائد العديدة للنباتات من تنقية الجو وتحسين المزاج وإلى آخره.
سواء كانت مدفئة، عمل فني على الحائط، حائط بلون مميز، إضاءة مختلفة، أو وسائد لافتة للنظر، كلها عوامل تجعل الأنظار كلها تتجه نحو نقطة واحدة وهذا يجعل من غرفة المعيشة مكان أنيق ومريح بصرياً.
أحد وسائل الراحة البصرية هي المزج بين الخطوط المستقيمة و الهندسية مع المنحنيات. فهذه الحيلة تجعل الفراغ مشوق بصرياً، على عكس الإتجاه نحوعمل غرفة مليئة بالمنحنيات والتي سينتج عنها عناصر كبيرة و مشتته للبصر، أو غرفة ذات خطوط مستقيمة والتي قد تعطي نتيجة ممله بعض الشئ.
الفوضى تزيد من عامل التشتيت والتوتر، فإذا تخلصت من الفوضى أول بأول لن تحصل على بيت جميل ومرتب فحسب ولكن ستفاجأ بغرفة تغمرك بالراحة والاسترخاء.
دهان الحائط الواحد بلونين مختلفين أو مزج ألوان مختلفة في الغرفة يعطيك راحة وخاصة إذا اخترت اللون بعناية مع مراعاة العامل السيكولوجي للون.