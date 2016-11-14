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10 حيل للحصول على غرفة معيشة مريحة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Appartement et Carreaux de Ciment, ATELIER FB ATELIER FB غرفة المعيشة
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من منا لا يحب الجلوس في غرفة المعيشة لمشاهدة التلفاز أو الإطلاع على الكتب والمجلات أو حتى للتواصل وقضاء وقت ممتع مع أفراد الأسرة. فغرفة المعيشة هي بؤرة المنزل ومحط الأنظار. ولكن لجعلها مريحة ومناسبة لقضاء أوقات كبيرة بها يستلزم بعض الشروط والمحددات، ولذلك جئنا لكن ببعض الأفكار والحيل للحصول على غرفة معيشة مريحة ودافئة.

1.إحرص على وجود مفروشات ناعمة

Living Room Ben Whistler Bespoke Furniture, London غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء خشب Blue
Ben Whistler Bespoke Furniture, London

Living Room

Ben Whistler Bespoke Furniture, London
Ben Whistler Bespoke Furniture, London
Ben Whistler Bespoke Furniture, London

سواء كانت مفروشات قماش التنجيد، الوسائد، البطانية الملقاة، الستائر أو السجادة فكل هذه المفروشات تضيف نعومة وملمس وتعطي إحساس بالراحة والاسترخاء في غرفة المعيشة. 

2.لا تملئ الفراغ بالأثاث

K's HOUSE, dwarf dwarf غرفة المعيشة
dwarf

dwarf
dwarf
dwarf

لا تملئ الفراغ بالأثاث و أترك مساحة لتشعرك بالإتساع، حيث أن الغرف المزدحمة ستشعرك حتماً بالضيق.

3.رتب أثاثك بشكل يشجع على التواصل والحركة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بدلاً من نشر الأثاث حول أركان الغرفة فقم بعمل جلسات منغلقة بحيث تعطي الفرصة للقرب والتواصل بين الأفراد، مع الحرص على ترك مساحة كافية حتى لا تشعر بالإزدحام ولتوفير حركة سهلة حول الغرفة.

4.مرونة الإضاءة المتغيرة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

إحرص على عمل مفتاح (dimmer) يعمل على تغيير شدة الإضاءة حسب الحاجة، ففي غرفة المعيشة وعند مشاهدة التلفاز قد يتطلب إضاءة خفيفة وفي أحيان أخرى قد تحتاج إضاءة قوية عند زيارة ضيف أو عند عمل نشاطات أخرى تحتاج إضاءة أشد، فيجب توفير مرونة التغيير.

5.نافذة كبيرة لإضاءة طبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند دخول الإضاءة الطبيعية يومياً داخل الفراغ فهذا يجعل مستخدمي الفراغ يشعرون بانسجامهم و تزامنهم مع الطبيعة و الذي يحسن من مزاجهم وقدرتهم على الراحة و الإسترخاء.

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

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6.ضع بعض النباتات

Appartement et Carreaux de Ciment, ATELIER FB ATELIER FB غرفة المعيشة
ATELIER FB

ATELIER FB
ATELIER FB
ATELIER FB

أحد العناصر الهامة أيضاً هو وضع نباتات حية وخضراء داخل الفراغات للحصول على إحساس بالحيوية لاسيما الفوائد العديدة للنباتات من تنقية الجو وتحسين المزاج وإلى آخره.

7.إخلق نقطة بصرية

Stylish Yet Comfortable Sitting Room Hen & Crask Edinburgh غرفة المعيشة
Hen &amp; Crask Edinburgh

Stylish Yet Comfortable Sitting Room

Hen & Crask Edinburgh
Hen &amp; Crask Edinburgh
Hen & Crask Edinburgh

سواء كانت مدفئة، عمل فني على الحائط، حائط بلون مميز، إضاءة مختلفة، أو وسائد لافتة للنظر، كلها عوامل تجعل الأنظار كلها تتجه نحو نقطة واحدة وهذا يجعل من غرفة المعيشة مكان أنيق ومريح بصرياً.

8.مزج الخطوط المستقيمة بالمنحنيات

Zeit für einen Tapetenwechsel!, Tapeterie Tapeterie غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Tapeterie

Tapeterie
Tapeterie
Tapeterie

أحد وسائل الراحة البصرية هي المزج بين الخطوط المستقيمة و الهندسية مع المنحنيات. فهذه الحيلة تجعل الفراغ مشوق بصرياً، على عكس الإتجاه نحوعمل غرفة مليئة بالمنحنيات والتي سينتج عنها عناصر كبيرة و مشتته للبصر، أو غرفة ذات خطوط مستقيمة والتي قد تعطي نتيجة ممله بعض الشئ.

9.إحرص على إزالة الفوضى

Ombre Pixers غرفة المعيشة Turquoise ombre,wall mural,watercolor,blue,wallpaper
Pixers

Ombre

Pixers
Pixers
Pixers

الفوضى تزيد من عامل التشتيت والتوتر، فإذا تخلصت من الفوضى أول بأول لن تحصل على بيت جميل ومرتب فحسب ولكن ستفاجأ بغرفة تغمرك بالراحة والاسترخاء.

10.استخدام أكثر من لون في غرفة المعيشة

homify غرفة المعيشة فرو Grey
homify

homify
homify
homify

دهان الحائط الواحد بلونين مختلفين أو مزج ألوان مختلفة في الغرفة يعطيك راحة وخاصة إذا اخترت اللون بعناية مع مراعاة العامل السيكولوجي للون.

​استخدم لون دافئ في باليتة ألوانك يعطي للفراغ حميمية

DECORACION DE PISO TURISTICO EN DIAGONAL MAR by JUDITH FARRAN de HOMED ECO , Home Deco Decoración Home Deco Decoración غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Home Deco Decoración

Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
Home Deco Decoración
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