8 منازل صممت بحكمة لا تتعدى مساحتها 75 متر مربع

يتكون هذا المنزل من غرفتين نوم وصالة مع مطبخ مفتوح فقد صنع المصمم المعجزات في 37 متر مربع وأوجد ما لا قد تتوقع وجوده في مثل هذه المساحة. هذه الهياكل في المنازل الجاهزة الحديثة لديها الإمكانات الكافية لتكون مبهرة داخلياً و خارجياً فقد شكل لنا المعماريون واجهات رائعة مع القوام وألوان الخشب المتشابكة مثل هذه الواجهة التي تبدو كأنها لوحة فنية مستوحاة من الطبيعة المحيطة. شرفة المنزل لا تحقق أهداف وظيفية فحسب ولكن جمالها يكمن في تشابكها مع الطبيعة والمناظر الطبيعية الهائلة المتاحة.

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