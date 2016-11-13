8 منازل صممت بحكمة لا تتعدى مساحتها 75 متر مربع

أحد أكبر التحديات التي يواجهها الباحثي عن منزل الأحلام والمصممين معاً هو إيجاد المنزل الذي يتحقق فيه كل احتياجاتك بلا تضحيات في مساحة صغيرة ولكن قد تفوق البعض في إيجاد الحلول المثالية لمثل هذه المشكلة و سوف نعرض اليوم 8 من المصممين المحترفين الذين حققوا هذه المهمة بنجاح باهر. دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذه المشاريع المبتكرة.
أول مشروع لدينا هو منزل خشبي ساحر استقر في مساحة 60 مترا مربعا ذو نوافذ كبيرة لعدم حجب أشعة الشمس. رغم تواجد فتحات واسعة ومشرقة كي تنعم بأشعة الشمس والإنتعاش داخلياً يفاجئنا أختيار المصمم لمثل هذا اللون الداكن فقد أراد أن يلفت النظر لإنشاء الهيكل المميز بالأسقف المائلة.
هذا مشروع آخر لفت أنظار الجميع فهذا البيت مصممة على النهج المعماري الحديث ويحمل معالم معمارية معاصرة. الأبواب والمظلات الخشبية لافتة للنظر وسط توزيع مساحة الواجهة كاملة باللون الأبيض الناصع لسعي المصمم من تحقيق تباين بخامات فريدة من نوعها. ترى مدى عملية هذا المنزل و كونه يلائم العديد من الأذواق و قد يناسب أي أسرة صغيرة تسعى وراء المعيشة في منزل معاصر ومتميز.
نجد في هذا المنزل الصغير ثلاث أهداف نسعى لتحقيقها في أي منزل وهما البساطة والراحة مع الأناقة، فكثير منا لا يحبذ مبدأ التخلي عن الجمال في سبيل تحقيق الحلول العملية. خطوط المنزل و تفاصيله معاصرة وتسلط الضوء على الهيكل الصناعي الجريء.
بنية هذا المنزل مسبقة الصنع صممها المختصون من خلال الجمع بين كتل خرسانية مع الفولاذ المقاوم للنظام الهيكلي وهذا بالتحديد حل العديد مثالي و مبتكر يلبي جميع الاحتياجات في مساحة صغيرة.
هذا هو أحد الهياكل الطبيعية صديقة البيئة يكاد يذكرنا بمنزل القرية الريفية. الواجهة جذابة للغاية و الفضل يعود إلى ملمس الأحجار الطبيعية والألوان الحيوية تعطي حياة للمنزل. يحلم الكثير من الناس لمثل هذه الأجواء البسيطة المبهجة فقد تشعر بالبهجة فور رؤيتك لهذه الزهور والنباتات متداخلة مع ألوان ومواد الواجهة الخلابة.
هذا المشروع يحمل وجهة نظر مختلفة عن التصميم بعيدة كلياً عن فكر الزخارف والزينة في العمارة الخارجية كي تتشكل الواجهة بكل ما هو عملية و ذو نسب مثالية لذا يبدو هذا المنزل جميلاً بالرغم من إنعدام التفاصيل المعتادة. المنزل يتناغم بين الألوان الباردة من الرمادي والأبيض واللون الدافئ البرتقالي لكي يتواجد توازن بين عناصر التصميم وإبراز الكتل المعمارية والطراز الحداثي
يتم بناء مثل هذا المنزل ذو البنية الإنشائية المتنقلة في الإستخدامات العملية لما فيها من إمكانيات تقدم في مثل هذه الوحدات المنزلية حيث يتم بناؤها الاستخدام العملي و عند الحاجة يمكن تفكيكها وإعادة بنائها في مكان آخر. يتشابك المنزل هنا مع إطلالة رائعة على طبيعة لا يمكن مقاومتها وقد تبدو الوحدة عملية بعض الشيء ولكن هذا هو بالتحديد ما نحتاج إليه أحياناً. الخصائص الوظيفية لهذه الهياكل هي أيضا مثالية لاستخدام المرافق.
يتكون هذا المنزل من غرفتين نوم وصالة مع مطبخ مفتوح فقد صنع المصمم المعجزات في 37 متر مربع وأوجد ما لا قد تتوقع وجوده في مثل هذه المساحة. هذه الهياكل في المنازل الجاهزة الحديثة لديها الإمكانات الكافية لتكون مبهرة داخلياً و خارجياً فقد شكل لنا المعماريون واجهات رائعة مع القوام وألوان الخشب المتشابكة مثل هذه الواجهة التي تبدو كأنها لوحة فنية مستوحاة من الطبيعة المحيطة. شرفة المنزل لا تحقق أهداف وظيفية فحسب ولكن جمالها يكمن في تشابكها مع الطبيعة والمناظر الطبيعية الهائلة المتاحة.
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