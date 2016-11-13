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8 منازل صممت بحكمة لا تتعدى مساحتها 75 متر مربع

shereen gouda shereen gouda
homify منازل
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أحد أكبر التحديات التي يواجهها الباحثي عن منزل الأحلام والمصممين معاً هو إيجاد المنزل الذي يتحقق فيه كل احتياجاتك بلا تضحيات في مساحة صغيرة ولكن قد تفوق البعض في إيجاد الحلول المثالية لمثل هذه المشكلة و سوف نعرض اليوم 8 من المصممين المحترفين الذين حققوا هذه المهمة بنجاح باهر. دعونا نبدأ رحلة التعرف على هذه المشاريع المبتكرة.

سحر من الأخشاب

昭和モダンの木造住宅, モリモトアトリエ / morimoto atelier モリモトアトリエ / morimoto atelier منازل خشب Black
モリモトアトリエ / morimoto atelier

モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier
モリモトアトリエ / morimoto atelier

أول مشروع لدينا هو منزل خشبي ساحر استقر في مساحة 60 مترا مربعا ذو نوافذ كبيرة لعدم حجب أشعة الشمس. رغم تواجد فتحات واسعة ومشرقة كي تنعم بأشعة الشمس والإنتعاش داخلياً يفاجئنا أختيار المصمم لمثل هذا اللون الداكن فقد أراد أن يلفت النظر لإنشاء الهيكل المميز بالأسقف المائلة.

مساحات صغيرة ولكن مريحة

Wohnhaus in Reilingen, Architekten Lenzstrasse Dreizehn Architekten Lenzstrasse Dreizehn منازل
Architekten Lenzstrasse Dreizehn

Architekten Lenzstrasse Dreizehn
Architekten Lenzstrasse Dreizehn
Architekten Lenzstrasse Dreizehn

هذا مشروع آخر لفت أنظار الجميع فهذا البيت مصممة على النهج المعماري الحديث ويحمل معالم معمارية معاصرة. الأبواب والمظلات الخشبية لافتة للنظر وسط توزيع مساحة الواجهة كاملة باللون الأبيض الناصع لسعي المصمم من تحقيق تباين بخامات فريدة من نوعها. ترى مدى عملية هذا المنزل و كونه يلائم العديد من الأذواق و قد يناسب أي أسرة صغيرة تسعى وراء المعيشة في منزل معاصر ومتميز.

مأوى فيب

Vipp Shelter Vipp مساحات تجارية محلات تجارية
Vipp

Vipp Shelter

Vipp
Vipp
Vipp

نجد في هذا المنزل الصغير ثلاث أهداف نسعى لتحقيقها في أي منزل وهما البساطة والراحة مع الأناقة، فكثير منا لا يحبذ مبدأ التخلي عن الجمال في سبيل تحقيق الحلول العملية. خطوط المنزل و تفاصيله معاصرة وتسلط الضوء على الهيكل الصناعي الجريء.

البيوت الجاهزة تحدث فرقا

homify منازل
homify

homify
homify
homify

بنية هذا المنزل مسبقة الصنع صممها المختصون من خلال الجمع بين كتل خرسانية مع الفولاذ المقاوم للنظام الهيكلي وهذا بالتحديد حل العديد مثالي و مبتكر يلبي جميع الاحتياجات في مساحة صغيرة. 

تزيين المنزل كي يتحول إلى منزل الأحلام

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ منازل
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

هذا هو أحد الهياكل الطبيعية صديقة البيئة يكاد يذكرنا بمنزل القرية الريفية.  الواجهة جذابة للغاية و الفضل يعود إلى ملمس الأحجار الطبيعية والألوان الحيوية تعطي حياة للمنزل.  يحلم الكثير من الناس لمثل هذه الأجواء البسيطة المبهجة فقد تشعر بالبهجة فور رؤيتك لهذه الزهور والنباتات متداخلة مع ألوان ومواد الواجهة الخلابة.

نظرة مبسطة لتصميم المنزل

화성 봉가리주택 - 아빠와 아들의 아지트가 있는 집, 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토 منازل
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토
주택설계전문 디자인그룹 홈스타일토토

هذا المشروع يحمل وجهة نظر مختلفة عن التصميم بعيدة كلياً عن فكر الزخارف والزينة في العمارة الخارجية كي تتشكل الواجهة بكل ما هو عملية و ذو نسب مثالية لذا يبدو هذا المنزل جميلاً بالرغم من إنعدام التفاصيل المعتادة. المنزل يتناغم بين الألوان الباردة من الرمادي والأبيض واللون الدافئ البرتقالي لكي يتواجد توازن بين عناصر التصميم وإبراز الكتل المعمارية والطراز الحداثي

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منزل متنقل غاية في العملية

homify
homify

homify
homify
homify

يتم بناء مثل هذا المنزل ذو البنية الإنشائية المتنقلة في الإستخدامات العملية لما فيها من إمكانيات تقدم في مثل هذه الوحدات المنزلية حيث يتم بناؤها الاستخدام العملي و عند الحاجة يمكن تفكيكها وإعادة بنائها في مكان آخر. يتشابك المنزل هنا مع إطلالة رائعة على طبيعة لا يمكن مقاومتها وقد تبدو الوحدة عملية بعض الشيء ولكن هذا هو بالتحديد ما نحتاج إليه أحياناً. الخصائص الوظيفية لهذه الهياكل هي أيضا مثالية لاستخدام المرافق.

منزل مساحته 37 متر مربع مليء بالمفاجآت

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

يتكون هذا المنزل من غرفتين نوم وصالة مع مطبخ مفتوح فقد صنع المصمم المعجزات في 37 متر مربع وأوجد ما لا قد تتوقع وجوده في مثل هذه المساحة. هذه الهياكل في المنازل الجاهزة الحديثة لديها الإمكانات الكافية لتكون مبهرة داخلياً و خارجياً فقد شكل لنا المعماريون واجهات رائعة مع القوام وألوان الخشب المتشابكة مثل هذه الواجهة التي تبدو كأنها لوحة فنية مستوحاة من الطبيعة المحيطة. شرفة المنزل لا تحقق أهداف وظيفية فحسب ولكن جمالها يكمن في تشابكها مع الطبيعة والمناظر الطبيعية الهائلة المتاحة.

شاهد المزيد من الأفكار المبتكرة في منزل مساحته صغيرة في هذا المشروع.

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