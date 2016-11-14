منزل عصري على تلة سيبهرك!

في مقالنا لهذا اليوم نريد ان نطلعك عزيزي القارئ على منزل عصري مصمم بطريقة ممتعة ومختلفة، فيه الكثير من الطبيعة والهواء النقي، منزل تم تصميمة على تلة أو هضبة ليظهر بطريقة فخمة ومرتفعة، يجعلك تتمتع بالمنظر المحيط وبالإطلالة الطبيعية الخلابة. منزل متكامل من الغرف والحديقة الى الكراج والقبو. تعالوا معي لنتعرف اكثر على اهم المميزات والتفاصيل التي ميزت منزل التلة هذا .
يتطلب الأمر لبناء منزل بهذا التصميم الجميل مهندس معماري ذو خبرة عالية لبناء منزل على تلة شديدة الانحدار، فبناء منزل على تلة يحتاج إلى مواد ذات متانة ومواصفات معينة لجعله مناسب للسكن والشعور بالأمان، كما يتطلب مهندسي ديكور لديهم القدرة على الاستفادة من الزوايا والأماكن الضيقة وجعلها إما كراج أو مخزن لحفظ بعض اللوازم غير المستخدمة. كما نلاحظ التصميم الزجاجي الملائم لمنزل على تلة ليعطيك الانطباع بالعلو ويجعلك تعيش الطبيعة بشكل حقيقي.
ستقدر مدى ضخامة هذا المشروع بالنظر الى المنزل من الجانب ستعرف مدى العبقرية في تصميمة من حيث استغلال المساحات، فالمدخل هنا يوجد في الأسفل وهو مكان مناسب لدخول السيارات والأشخاص، كما نلاحظ التصميم المعماري المميز لذلك البروز على الجانب اضاف عنصر من الحداثة.
أعطت الواجهة الزجاجية سهولة الانتقال من الداخل للخارج والعكس وبذلك باستخدام الباب الزجاجي السحاب الذي يمكن فتحه بسلاسة، ومع مجموعة كبيرة من الخشب الطبيعي في كامل الممر، الذي من الصعب أن تعرف أين يبدا وينتهي .
كما أن التصميم الخارجي كان بمنتهى الحداثة، لن يكون عنصر التصميم الداخلي لهذا المنزل اقل حداثة، ولتحقيق ذلك يتطلب منك فقط اتباع أسلوب البساطة والأناقة واستبعاد كل ما هو غير ضروري وبالتالي ستحصل على غرفة مريحة وانيقة.
مع أي منزل عصري، يستحق أن نلقي نظرة فاحصة على المواد المستخدمة، لأنه بذلك يمكنك مزج العناصر مع بعضها وستحصل على نتيجة مذهلة، فكما نرى أرضية بيضاء مشرقة وحديقة خضراء منعشة وجدار خشبي دافئ، سيخلق مساحة عصرية بقيت متصلة بالطبيعة.
القضبان الزجاجية للشرفة لمزيد من السلامة هي أفضل خيار لإنشاء اتصال دون انقطاع مع الطبيعة. تصور أنك جالس على هذه الشرفة في الطابق الأول وكأنه من حلم، مع اقتراب المساء في ومع هذا المنظر الخلاب، لن تريد العودة للداخل ابدا!!
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