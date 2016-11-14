منزل عصري على تلة سيبهرك!

في مقالنا لهذا اليوم نريد ان نطلعك عزيزي القارئ على منزل عصري مصمم بطريقة ممتعة ومختلفة، فيه الكثير من الطبيعة والهواء النقي، منزل تم تصميمة على تلة أو هضبة ليظهر بطريقة فخمة ومرتفعة، يجعلك تتمتع بالمنظر المحيط وبالإطلالة الطبيعية الخلابة. منزل متكامل من الغرف والحديقة الى الكراج والقبو. تعالوا معي لنتعرف اكثر على اهم المميزات والتفاصيل التي ميزت منزل التلة هذا .