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تعرف على 5 مشاريع لحدائق قبل و بعد إعادة الترميم

shereen gouda shereen gouda
Terrazze, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
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ما هو انطباعك الأول عند رؤية حديقتك ؟ هل هو انطباع شيق و مبهر أم أنك تستاء و تحاول دائماً النظر بعيداً والتغاضي عن كل ما تحتاجه حديقتك كي تبدو بروقها المطلوب؟ إن كانت إجابتك هي الثانية لا تقلق فهذا ما حدث لأصحاب الحدائق التي سوف نعرضها اليوم فقد عانوا كثيراً من الفوضى والإزعاج الذي سببه لهم اهتراء هذه الحدائق.  إذا كنت تمتلك شقة لا يوجد بها حديقة و تعاني من مثل هذه العوارض في شرفة منزلك لا تبتئس أيضاً فهنا سوف نعرض بعض هذه المشاريع أيضاً.

المشترك بين هؤلاء جميعاً هو أنهم جميعاً لم يفقدوا الأمل وقاموا بتعيين متخصصين لكي يقوموا بإعادة ترميم و بث الحياة في هذه الفراغات المهملة و قد تمت مهمتهم بنجاح مبهر. استطاع بعدها كل أفراد الأسرة من الإستمتاع بهذه الفراغات ولم تكن المهمة ذات التكاليف الباهظة أو تحتاج إلى أوقات مديدة. لذا لا تفقد الأمل أنت أيضاً و تابع معنا كيفية إتمام هذه المشاريع بسهولة و كفاءة.

1. قبل : مساحة مفقودة. بعد: حديقة ممدودة جميلة!

Jardim no Brooklin, Renata Villar Paisagismo e Arranjos Florais Renata Villar Paisagismo e Arranjos Florais
Renata Villar Paisagismo e Arranjos Florais

Renata Villar Paisagismo e Arranjos Florais
Renata Villar Paisagismo e Arranjos Florais
Renata Villar Paisagismo e Arranjos Florais

يعد مدخل المنزل من أكثر الأماكن الحرجة التي من شأنها أن ترفع أو تهدم قيمة المنزل فلن تستطيع أن تتجاهل انطباعك عند دخول منزل أنيق و قيم للغاية بعد مرورك من خلال مدخل رديء. كما ترى ذا المنزل كان يهاني من مثل هذا التأثير السلبي على وجهته لما فيه من مساحات مهدرة و مهملة مما يجعلك تظن أن ما في داخل المنزل لن يسرك أبداً.

لأن المصمم يدرك تماماً هذا مدى أهمية جمال المدخل قد قام هنا بعملية تغيير شاملة لكي يتحول المدخل من فناء يتداعى إلى حديقة خلابة تستقبلك برحابة و جمال ما فيها من نباتات. لا يحمل التجديد عناصر كثيرة و مكلفة بل قام بصنع الممر بأرضية خرسانية تتبع أشكال عشوائية محاطة بالحصى والنباتات.

2. قبل: الأرض مهدرة وتفتقد روح. بعد: حديقة حديثة ومستغلة بكفاءة

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IS AND REN STUDIOS LTD

Before and After – Transformation of dull garden into a fresh contemporary space perfect for Alfresco Dining

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

قد يبدو الفناء هنا كبيراً وهو كذلك حقاً ولكن مع كبر حجمه لا تستطيع الإستفادة به كفراغ من المنزل، ربما يستمتع الأطفال بمثل هذه المساحة الواسعة من الحديقة في اللعب ولكن مع مرور الوقت سيؤول الأمر بمثل هذه الحديقة إلى الاهتراء التام. رغم كبر المساحة إلا أنها تبدو غر جذابة ولا تضيف اللمسة الجمالية المتوقعة من الحديقة.

قام المصمم بتخطيط المساحة كي تستوعب وظائف متعددة لذا نجد أن الحديقة بعد التجديد أصبحت تحتوي على ممر مشاة و نباتات خلابة المظهر بجانب أماكن جلوس تمكنك من الإستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة و هذا في الحقيقة أهم هدف في أي فناء منزلي؟

3. قبل: إهمال تام

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

إنه لمن المحزن رؤية الحديقة الخلفية بمثل هذه الحالة المتداعية رغم الامكايات الكثيرة التي تمتلها من مساحات ونسب ممتازة. هذا الإهمال هو تدمير كامل وشامل وسوف يحتاج لعملية إعادة إنعاش على وجه السرعة.

بعد: الحديقة تعافت و تمت الصيانة بنتيجة رائعة

재훈이네 집수리(Jaehoon's Jip-Soori), 무회건축연구소 무회건축연구소 منازل
무회건축연구소

무회건축연구소
무회건축연구소
무회건축연구소

لا وجود لأي ملامح لحالة الحديقة القديمة فقد أكتمل التصميم كله بخلق هذا التراس ذو الطراز التبسيطي كي تجلس وسط السماء والأشجار في هدوء.

4. قبل: شرفة مملة

Terrazze, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

هذه الشرفة تبدو مألوفة بالنسبة لنا بالتأكيد لأنها تشبه أغلب الشرفات في منازلنا فمع مرور الوقت والتركيز مع التصميم الداخلي نتغافل عن تصميم الشرفة بعناية فينتهي بها الأمر لتصبح ركن مهمل. ليست بها عيوب كبيرة بالأخص ولكن مثل هذه الفراغات غير قابلة إلى الإستخدام.

ثم: مساحة قمة في الأناقة!

Terrazze, Paola Thiella Paola Thiella بلكونة أو شرفة
Paola Thiella

Paola Thiella
Paola Thiella
Paola Thiella

استطاع المصمم  بلمساته الساحرة أن يغير ملامح الشرفة تماماً لتكون معاصرة و أنيقة بعد أن أضاف المسطحات الخشبية التي تتحمل المياه والرطوبة مع بعض النباتات. من أهم الإضافات هو وجود طاولة طعام في منتصف الشرفة كي تستمتع بتناول الطعام وسط هذا المشهد الرائع.

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5. قبل: فناء عاري

Jardín Los Sobrinos, Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES حديقة رخام Green
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES

Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES

الأرض الفارغة تحمل إمكانيات لا حصر لها فوجود نباتات فقط بكثرة كفيل بتحويل هذا الفناء إلى جنة.

تخطيط مسبق للمشروع

Jardín Los Sobrinos, Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES حديقة معدن Green
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES

Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES

شاهد كيف تم توزيع الأشجار المختلفة بتخطيط إنسايبي رائع ، و من مميزات هذا المخطط هو قدرة المصمم على تحديد أماكن الأشجار  لكي يصنع مسار مشاة عملي.

ثم: حديقة مع المناظر الطبيعية

Jardín Los Sobrinos, Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES حديقة ألواح خشب مضغوط Green
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES

Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES
Dhena CONSTRUCCION DE JARDINES

أنظر كيف أن إضافة النباتات وحدها غيرت تماماً من شكل الفناء. هو حقاً تصميم و رؤية عملية ورائعة.

إذا كانت مثل هذه المشاريع تثير فضولك تعرف على مشاريع أكثر من خلال هذا المقال.

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