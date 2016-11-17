تعرف على 5 مشاريع لحدائق قبل و بعد إعادة الترميم

ما هو انطباعك الأول عند رؤية حديقتك ؟ هل هو انطباع شيق و مبهر أم أنك تستاء و تحاول دائماً النظر بعيداً والتغاضي عن كل ما تحتاجه حديقتك كي تبدو بروقها المطلوب؟ إن كانت إجابتك هي الثانية لا تقلق فهذا ما حدث لأصحاب الحدائق التي سوف نعرضها اليوم فقد عانوا كثيراً من الفوضى والإزعاج الذي سببه لهم اهتراء هذه الحدائق. إذا كنت تمتلك شقة لا يوجد بها حديقة و تعاني من مثل هذه العوارض في شرفة منزلك لا تبتئس أيضاً فهنا سوف نعرض بعض هذه المشاريع أيضاً.
المشترك بين هؤلاء جميعاً هو أنهم جميعاً لم يفقدوا الأمل وقاموا بتعيين متخصصين لكي يقوموا بإعادة ترميم و بث الحياة في هذه الفراغات المهملة و قد تمت مهمتهم بنجاح مبهر. استطاع بعدها كل أفراد الأسرة من الإستمتاع بهذه الفراغات ولم تكن المهمة ذات التكاليف الباهظة أو تحتاج إلى أوقات مديدة. لذا لا تفقد الأمل أنت أيضاً و تابع معنا كيفية إتمام هذه المشاريع بسهولة و كفاءة.
يعد مدخل المنزل من أكثر الأماكن الحرجة التي من شأنها أن ترفع أو تهدم قيمة المنزل فلن تستطيع أن تتجاهل انطباعك عند دخول منزل أنيق و قيم للغاية بعد مرورك من خلال مدخل رديء. كما ترى ذا المنزل كان يهاني من مثل هذا التأثير السلبي على وجهته لما فيه من مساحات مهدرة و مهملة مما يجعلك تظن أن ما في داخل المنزل لن يسرك أبداً.
لأن المصمم يدرك تماماً هذا مدى أهمية جمال المدخل قد قام هنا بعملية تغيير شاملة لكي يتحول المدخل من فناء يتداعى إلى حديقة خلابة تستقبلك برحابة و جمال ما فيها من نباتات. لا يحمل التجديد عناصر كثيرة و مكلفة بل قام بصنع الممر بأرضية خرسانية تتبع أشكال عشوائية محاطة بالحصى والنباتات.
قد يبدو الفناء هنا كبيراً وهو كذلك حقاً ولكن مع كبر حجمه لا تستطيع الإستفادة به كفراغ من المنزل، ربما يستمتع الأطفال بمثل هذه المساحة الواسعة من الحديقة في اللعب ولكن مع مرور الوقت سيؤول الأمر بمثل هذه الحديقة إلى الاهتراء التام. رغم كبر المساحة إلا أنها تبدو غر جذابة ولا تضيف اللمسة الجمالية المتوقعة من الحديقة.
قام المصمم بتخطيط المساحة كي تستوعب وظائف متعددة لذا نجد أن الحديقة بعد التجديد أصبحت تحتوي على ممر مشاة و نباتات خلابة المظهر بجانب أماكن جلوس تمكنك من الإستمتاع بجمال الطبيعة المحيطة و هذا في الحقيقة أهم هدف في أي فناء منزلي؟
إنه لمن المحزن رؤية الحديقة الخلفية بمثل هذه الحالة المتداعية رغم الامكايات الكثيرة التي تمتلها من مساحات ونسب ممتازة. هذا الإهمال هو تدمير كامل وشامل وسوف يحتاج لعملية إعادة إنعاش على وجه السرعة.
لا وجود لأي ملامح لحالة الحديقة القديمة فقد أكتمل التصميم كله بخلق هذا التراس ذو الطراز التبسيطي كي تجلس وسط السماء والأشجار في هدوء.
هذه الشرفة تبدو مألوفة بالنسبة لنا بالتأكيد لأنها تشبه أغلب الشرفات في منازلنا فمع مرور الوقت والتركيز مع التصميم الداخلي نتغافل عن تصميم الشرفة بعناية فينتهي بها الأمر لتصبح ركن مهمل. ليست بها عيوب كبيرة بالأخص ولكن مثل هذه الفراغات غير قابلة إلى الإستخدام.
استطاع المصمم بلمساته الساحرة أن يغير ملامح الشرفة تماماً لتكون معاصرة و أنيقة بعد أن أضاف المسطحات الخشبية التي تتحمل المياه والرطوبة مع بعض النباتات. من أهم الإضافات هو وجود طاولة طعام في منتصف الشرفة كي تستمتع بتناول الطعام وسط هذا المشهد الرائع.
الأرض الفارغة تحمل إمكانيات لا حصر لها فوجود نباتات فقط بكثرة كفيل بتحويل هذا الفناء إلى جنة.
شاهد كيف تم توزيع الأشجار المختلفة بتخطيط إنسايبي رائع ، و من مميزات هذا المخطط هو قدرة المصمم على تحديد أماكن الأشجار لكي يصنع مسار مشاة عملي.
أنظر كيف أن إضافة النباتات وحدها غيرت تماماً من شكل الفناء. هو حقاً تصميم و رؤية عملية ورائعة.
إذا كانت مثل هذه المشاريع تثير فضولك تعرف على مشاريع أكثر من خلال هذا المقال.