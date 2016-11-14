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33 نصيحة لتحسين منزلك بقليل من المال

shereen gouda shereen gouda
casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
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الديكور والحفاظ على بيئة مريحة ومبهجة لأسرتك في المنزل هو عمل مستمر و مع مرور الوقت وبسبب اهتراء الأثاث والديكور في بعض الأحيان قد  يتطلب البيت تحول وتغيير. نحن ندرك تماماً مدى قلقك على مثل هذه الخطوة لما فيها من مخاطرة بميزانية و وقت و لكن نحن هنا لكي نطمئن الجميع فهذا هو بالتحديد  الهدف وراء هذه المقالة. اليوم سوف نشاركك عددا من النصائح، 33 على وجه الدقة، لتحسين منزلك مع أقل قدر ممكن من الإنفاق ، هل تحب الخطة؟ لرى ما هي النصائح إذن!

1. بلاط مميز لأرضية المطبخ

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur مطبخ
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

إذا كنت تملك أرضية قديمة في مطبخك قد حان استبدالها بتصميم جديد يسهل تنظيفه ولا يظهر عليه اهتراء مع مرور الوقت فيوجد مجموعات جديدة صممت خصيصاً كي تدوم أزمنة مديدة مع المحافظة على رونقها الجديد.

2. دمج الكراسي مع المنضدة لتشكيل أكثر حيوية

Paris 11, blackStones blackStones غرفة السفرة أبلكاش Green
blackStones

blackStones
blackStones
blackStones

هناك طريقة مبسطة للغاية في تغيير روح وشخصية طاولة الطعام لديك وهي بدمج أشكال المقاعد لتكون بين كراسي و منضدة و هي صيحة جديدة تضفي الكثير من الحيوية على المكان.

3. الجدران مع الكتابات الرائعة

casa vintage, Laura Canonico Architetto Laura Canonico Architetto غرفة المعيشة
Laura Canonico Architetto

Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto
Laura Canonico Architetto

ومن بين الصيحات التي اكتسبت المزيد من الشهرة عند إحداث تغيير مبهر وملحوظ في التصاميم الداخلية هو استخدام الكتابات على الحائط، فقد تعطي انطباع شبابي أو فني على حسب اختيار العبارات مثل ما فعله المصمم.

4. الجدران و الألوان

Dorrego, Matealbino arquitectura Matealbino arquitectura غرفة نوم
Matealbino arquitectura

Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura
Matealbino arquitectura

وجود ألوان نابضة بالحياة هو حليفك في أي غرفة ولكن عليك أن تختار المزيج بحذر، فمن المحبذ دائماً أن تقوم باختيار لون واحد حيوي وصارخ لدهان حائط أو اثنان وتوازن هذا الاختيار بلون محايد و هاديء.

5. أرفف ديناميكية

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani غرفة نوم
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

أصبح الأمر متعارف عليه أن بأبسط الإضافات الديكورية تستطيع أن تحدث فرقاً مذهلاً لذا فمثل هذه الأرفف ليست استثناء للقاعدة فهي وحدها كفيلة لتحويل تصميم ممل و نمطي إلى غرفة مليئة بالحيوية والروح الشبابية.

6. أضواء احتفالية على مدار العام

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS غرفة نوم
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

قد تبدو هذه الفكرة غريبة بعض الشيء في الوهلة الأولى ولكن مع تنفيذها سوف تشعر أنك في حاجة لمثل هذه الأجواء المبهجة في منزلك فلا تبخل على نفسك أو على أهل بيتك بها.

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7. ذكريات العائلة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

ما رأيك في تزيين منزلك بوح و صور من ذكريات العائلة كي تضيف لمسة شخصية لبيتك؟

8. تباين في ألوان الوحدات والأرفف

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka حمام
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
PracowniaPolka

إن كان حمام منزلك يتبع لون مملاً بعض الشيء فهذه الخطوة مثالية لك ولن تكلفك مجهود أو أموال تذكر وتأثيرها سيكون ملحوظاً.

9. أدخل خامات و عناصر جديدة

Home Office | SUSTENTABILIZANDO EL DEBER Y EL PLACER, G7 Grupo Creativo G7 Grupo Creativo غرفة المعيشة خشب Wood effect
G7 Grupo Creativo

G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo
G7 Grupo Creativo

في المساحات التي لا تعاني من اهتراء ولكن تفتقد روح مرحة عليك أن تضيف عنصر جديد في هذا الفراغ وقم باختيار ألوان وخامات مختلفة ومبهجة.

10. كراسي مختلفة في غرفة الطعام

projecte virreina, degoma degoma غرفة السفرة
degoma

degoma
degoma
degoma

اكسر التصميم المعتاد و أخرج عن المألوف بهذه النصيحة التي يتبعها الكثير من المصممين العالميين.

11. الديكور ليس التزام بقوانين محددة

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة نوم
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

الإبداع والأشكال الجديدة من الحلي حلفاء من يريدون أفكار مبتكرة تؤدي إلى نقل التصميم لبعد جمالي جديد. يتواجد بعض القطع الفنية التي لا تتطلب الكثير من الجهد لتعليقها بل تعلق بإستخدام مواد لاصقة، لا يمكن أن يكون هناك أي إضافة أسهل من ذلك.

12. جدار من الطوب

Reciclaje en Colegiales, Parrado Arquitectura Parrado Arquitectura غرفة السفرة
Parrado Arquitectura

Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura
Parrado Arquitectura

أضف لمسة ديكورية جريئة بكسوة الجدار المصنعة من الطوب كي تعطي انطباع بأنك من هواة النمط الصناعي العصري.

13. عنصر بسيط يحقق التوازن

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

في كثير من الأحيان يمكن للتغيير أن يساعدنا على شعورنا بالانتماء فيتوقف عن أن يكون في حالة من الفوضى الدائمة، لا سيما إذا أضفنا عنصر مبهج مثل هذه الأرجوحة.

14. ملصقات تضيف شخصية

Departamento en Punta del Este - Torres Miami Br., Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova مطبخ
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

تغيير التصميم قد يتحقق من خلال بعض الملصقات المميزة على الجدار والتلاعب في  أماكنها كي تعطي شكل ديناميكي جريء.

15. الجدران السوداء

Departamento DG, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura مطبخ
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

الجدران الداكنة أصبحت شائعة جدا، خصوصا تلك التي تمكنك من الرسم عليها بالطباشير لما فيها من إبداع يفيد كل أفراد الأسرة.

16. أصنع الزينة من الورق

Playroom Vintage, Estación Ortiz Estación Ortiz غرفة نوم مراهقين
Estación Ortiz

Estación Ortiz
Estación Ortiz
Estación Ortiz

إن كنت تمتلك موهبة في صنع أغراض بنفسك لم لا تصنع مثل هذه الزينة؟ هي لا تتطلب الكثير من المجهود وسوف تشعر بتحقيق انجاز  في بيتك.

17. أنابيب للتعليق

.8 HOUSE, .8 / TENHACHI .8 / TENHACHI مطبخ
.8 / TENHACHI

.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI
.8 / TENHACHI

أجلب النمط الصناعي في بيتك من خلال تنفيذ هذه الفكرة و قم باستغلال الأنابيب كوحدة لتعليق الأغراض في مطبخك.

18. تزيين بالنباتات

Paradise getaway , Aileen Martinia interior design - Amsterdam Aileen Martinia interior design - Amsterdam غرفة المعيشة
Aileen Martinia interior design – Amsterdam

Aileen Martinia interior design - Amsterdam
Aileen Martinia interior design – Amsterdam
Aileen Martinia interior design - Amsterdam

تواجد النباتات في أي غرفة ليس فقط لتغيير المظهر وإضافة بعد جمالي، ولكن أيضا كي تستمتع بهواء أكثر حيوية ونقاء مع طاقة إيجابية منعشة.

19.الخرائط عنصر في الديكور

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

قبل أي شيء يجب أن نوضح أن تزيين الغرفة بالخرائط هو مجرد لإضافة طعم خاص وهو أسلوب جريء ومختلف لورق الحائط.

20. استخدام ورق الحائط

Lily Pond homify جدران
homify

Lily Pond

homify
homify
homify

هذا حل كلاسيكي نسعى وراءه  دائماً إذا عانينا من البحث المطول لأسلوب تغيير ملائم بلا جدوى وهو أسلوب ناجح بالتحديد لسهولته و قوة تأثيره

21. إعادة تدوير الأثاث

Decoración de Interiores estilo Mediterraneo, Casa Josephine Casa Josephine جدران
Casa Josephine

Casa Josephine
Casa Josephine
Casa Josephine

ليس هناك فكرة لتجديد الأثاث أفضل من إعادة تدوير الأثاث القديم و بإمكانك أن تحقق هذا من خلال الطلاء الجديد بألوان عصرية بدون إنفاق الكثير من الأموال على الأثاث الجديد.

22. الخشب ذو الرسومات الفنية

Shoaling Fish, Jo Downs Jo Downs حمام
Jo Downs

Shoaling Fish

Jo Downs
Jo Downs
Jo Downs

كنا قد تحدثنا عن ملصقات الجدران مسبقاً  ولكن الكثير لا يجرؤ على  وضعها على الجدران الخشبية، لذا نحن ندعوكم للقيام بمثل هذه الرسومات الفنية على الحائط الخشبي بديلاً عن الملصقات.

23. الترحيب الملائم بوحدة تعليق المعطف

Departamento en Recoleta I, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS الممر الحديث، المدخل و الدرج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

هذه الإضافة وحدها قد تشعرك أنت وضيوفك بتغيير ملحوظ فهي سوف تسبب في نظام البيت بعيداً عن الملابس المتناثرة.

24. المرايا الزخرفية في الحمام

Camões - Home decor, Staging Factory Staging Factory حمام
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

استبدل مرأة حمامك التقليدية بأخرى بها زخارف لتصميم أكثر فخامة

25. أنقل الاثاث الغير مستعمل في الشرفة

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion بلكونة أو شرفة
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

حول شرفة منزلك إلى مجلس منعش بوضع أثاث قديم بدلاً عن الإستغناء عنه

26. كرسي معلق

Toscane, dmesure dmesure غرفة نوم
dmesure

dmesure
dmesure
dmesure

هذه الفكرة الذكية جديرة بتحويل أي فراغ إلى مكان أنيق و منعش.

27. جدران مطلية

Espace naturaliste, Zuritagordian Zuritagordian غرفة نوم
Zuritagordian

Zuritagordian
Zuritagordian
Zuritagordian

إن كنت من هواة الرسوم الفنية لم لا تأخذ هذه الهواية على جدار منزلك؟

28. ساعة جدارية قد تحدث فرقاً كبيراً

Appaprtement, 2013, ANNA DUVAL ANNA DUVAL غرفة نوم Blue
ANNA DUVAL

ANNA DUVAL
ANNA DUVAL
ANNA DUVAL

تذكر أن التفاصيل الصغيرة  لديها تأثير كبير مثل هذه الساعة.

29. حديقة جدارية

Mur Végétaux, Green Mood Green Mood غرفة السفرة
Green Mood

Green Mood
Green Mood
Green Mood

هذه الفكرة المبتكرة تضيف روح خلابة لأي مكان.

30. التفاصيل

Chambre de bébé de 25m², Judith Wolff Architecte d'intérieur Judith Wolff Architecte d'intérieur غرفة الاطفال
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur

Judith Wolff Architecte d'intérieur
Judith Wolff Architecte d&#39;intérieur
Judith Wolff Architecte d'intérieur

لا يوجد وسبلة أسهل لتغيير نمط بيتك من إضافة أكسسوارات منزلية بألوان زاهية

31.صناديق التخزين

un appartement des années 70 revu et corrigé, espaces & déco espaces & déco غرفة الاطفال
espaces &amp; déco

espaces & déco
espaces &amp; déco
espaces & déco

إن كنت تعاني من تناثر الأغراض حول أرجاء

32. مصابيح مميزة

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

يوجد الآن أفكار وتصاميم لمصابيح لا حصر لها قد تغيير نمط أي فراغ

33. عودة السجاد

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

لمزيد من الأفكار القيمة لتطوير تصاميم بيتك تابع هذا المقال.

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