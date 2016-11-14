33 نصيحة لتحسين منزلك بقليل من المال

الديكور والحفاظ على بيئة مريحة ومبهجة لأسرتك في المنزل هو عمل مستمر و مع مرور الوقت وبسبب اهتراء الأثاث والديكور في بعض الأحيان قد يتطلب البيت تحول وتغيير. نحن ندرك تماماً مدى قلقك على مثل هذه الخطوة لما فيها من مخاطرة بميزانية و وقت و لكن نحن هنا لكي نطمئن الجميع فهذا هو بالتحديد الهدف وراء هذه المقالة. اليوم سوف نشاركك عددا من النصائح، 33 على وجه الدقة، لتحسين منزلك مع أقل قدر ممكن من الإنفاق ، هل تحب الخطة؟ لرى ما هي النصائح إذن!