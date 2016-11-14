33 نصيحة لتحسين منزلك بقليل من المال

الديكور والحفاظ على بيئة مريحة ومبهجة لأسرتك في المنزل هو عمل مستمر و مع مرور الوقت وبسبب اهتراء الأثاث والديكور في بعض الأحيان قد يتطلب البيت تحول وتغيير. نحن ندرك تماماً مدى قلقك على مثل هذه الخطوة لما فيها من مخاطرة بميزانية و وقت و لكن نحن هنا لكي نطمئن الجميع فهذا هو بالتحديد الهدف وراء هذه المقالة. اليوم سوف نشاركك عددا من النصائح، 33 على وجه الدقة، لتحسين منزلك مع أقل قدر ممكن من الإنفاق ، هل تحب الخطة؟ لرى ما هي النصائح إذن!
إذا كنت تملك أرضية قديمة في مطبخك قد حان استبدالها بتصميم جديد يسهل تنظيفه ولا يظهر عليه اهتراء مع مرور الوقت فيوجد مجموعات جديدة صممت خصيصاً كي تدوم أزمنة مديدة مع المحافظة على رونقها الجديد.
هناك طريقة مبسطة للغاية في تغيير روح وشخصية طاولة الطعام لديك وهي بدمج أشكال المقاعد لتكون بين كراسي و منضدة و هي صيحة جديدة تضفي الكثير من الحيوية على المكان.
ومن بين الصيحات التي اكتسبت المزيد من الشهرة عند إحداث تغيير مبهر وملحوظ في التصاميم الداخلية هو استخدام الكتابات على الحائط، فقد تعطي انطباع شبابي أو فني على حسب اختيار العبارات مثل ما فعله المصمم.
وجود ألوان نابضة بالحياة هو حليفك في أي غرفة ولكن عليك أن تختار المزيج بحذر، فمن المحبذ دائماً أن تقوم باختيار لون واحد حيوي وصارخ لدهان حائط أو اثنان وتوازن هذا الاختيار بلون محايد و هاديء.
أصبح الأمر متعارف عليه أن بأبسط الإضافات الديكورية تستطيع أن تحدث فرقاً مذهلاً لذا فمثل هذه الأرفف ليست استثناء للقاعدة فهي وحدها كفيلة لتحويل تصميم ممل و نمطي إلى غرفة مليئة بالحيوية والروح الشبابية.
قد تبدو هذه الفكرة غريبة بعض الشيء في الوهلة الأولى ولكن مع تنفيذها سوف تشعر أنك في حاجة لمثل هذه الأجواء المبهجة في منزلك فلا تبخل على نفسك أو على أهل بيتك بها.
ما رأيك في تزيين منزلك بوح و صور من ذكريات العائلة كي تضيف لمسة شخصية لبيتك؟
إن كان حمام منزلك يتبع لون مملاً بعض الشيء فهذه الخطوة مثالية لك ولن تكلفك مجهود أو أموال تذكر وتأثيرها سيكون ملحوظاً.
في المساحات التي لا تعاني من اهتراء ولكن تفتقد روح مرحة عليك أن تضيف عنصر جديد في هذا الفراغ وقم باختيار ألوان وخامات مختلفة ومبهجة.
اكسر التصميم المعتاد و أخرج عن المألوف بهذه النصيحة التي يتبعها الكثير من المصممين العالميين.
الإبداع والأشكال الجديدة من الحلي حلفاء من يريدون أفكار مبتكرة تؤدي إلى نقل التصميم لبعد جمالي جديد. يتواجد بعض القطع الفنية التي لا تتطلب الكثير من الجهد لتعليقها بل تعلق بإستخدام مواد لاصقة، لا يمكن أن يكون هناك أي إضافة أسهل من ذلك.
أضف لمسة ديكورية جريئة بكسوة الجدار المصنعة من الطوب كي تعطي انطباع بأنك من هواة النمط الصناعي العصري.
في كثير من الأحيان يمكن للتغيير أن يساعدنا على شعورنا بالانتماء فيتوقف عن أن يكون في حالة من الفوضى الدائمة، لا سيما إذا أضفنا عنصر مبهج مثل هذه الأرجوحة.
تغيير التصميم قد يتحقق من خلال بعض الملصقات المميزة على الجدار والتلاعب في أماكنها كي تعطي شكل ديناميكي جريء.
الجدران الداكنة أصبحت شائعة جدا، خصوصا تلك التي تمكنك من الرسم عليها بالطباشير لما فيها من إبداع يفيد كل أفراد الأسرة.
إن كنت تمتلك موهبة في صنع أغراض بنفسك لم لا تصنع مثل هذه الزينة؟ هي لا تتطلب الكثير من المجهود وسوف تشعر بتحقيق انجاز في بيتك.
أجلب النمط الصناعي في بيتك من خلال تنفيذ هذه الفكرة و قم باستغلال الأنابيب كوحدة لتعليق الأغراض في مطبخك.
تواجد النباتات في أي غرفة ليس فقط لتغيير المظهر وإضافة بعد جمالي، ولكن أيضا كي تستمتع بهواء أكثر حيوية ونقاء مع طاقة إيجابية منعشة.
قبل أي شيء يجب أن نوضح أن تزيين الغرفة بالخرائط هو مجرد لإضافة طعم خاص وهو أسلوب جريء ومختلف لورق الحائط.
هذا حل كلاسيكي نسعى وراءه دائماً إذا عانينا من البحث المطول لأسلوب تغيير ملائم بلا جدوى وهو أسلوب ناجح بالتحديد لسهولته و قوة تأثيره
ليس هناك فكرة لتجديد الأثاث أفضل من إعادة تدوير الأثاث القديم و بإمكانك أن تحقق هذا من خلال الطلاء الجديد بألوان عصرية بدون إنفاق الكثير من الأموال على الأثاث الجديد.
كنا قد تحدثنا عن ملصقات الجدران مسبقاً ولكن الكثير لا يجرؤ على وضعها على الجدران الخشبية، لذا نحن ندعوكم للقيام بمثل هذه الرسومات الفنية على الحائط الخشبي بديلاً عن الملصقات.
هذه الإضافة وحدها قد تشعرك أنت وضيوفك بتغيير ملحوظ فهي سوف تسبب في نظام البيت بعيداً عن الملابس المتناثرة.
استبدل مرأة حمامك التقليدية بأخرى بها زخارف لتصميم أكثر فخامة
حول شرفة منزلك إلى مجلس منعش بوضع أثاث قديم بدلاً عن الإستغناء عنه
إن كنت من هواة الرسوم الفنية لم لا تأخذ هذه الهواية على جدار منزلك؟
تذكر أن التفاصيل الصغيرة لديها تأثير كبير مثل هذه الساعة.
هذه الفكرة المبتكرة تضيف روح خلابة لأي مكان.
لا يوجد وسبلة أسهل لتغيير نمط بيتك من إضافة أكسسوارات منزلية بألوان زاهية
إن كنت تعاني من تناثر الأغراض حول أرجاء
يوجد الآن أفكار وتصاميم لمصابيح لا حصر لها قد تغيير نمط أي فراغ
لمزيد من الأفكار القيمة لتطوير تصاميم بيتك تابع هذا المقال.