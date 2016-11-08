أفكار لممرات ستحيي منزلك من جديد

رغم أن الممرات الداخلية للمنزل تعد هي مركزه، لكنها لا تلقى الاهتمام الكافي مثل باقي غرف المنزل، خاصة إذا كان الممر بين غرف النوم والحمام فغالبا ما تستغل مساحته لوضع غسالة الملابس والمجفف، أو وضع خزانات من السقف إلى الأرضيات للتخزين، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك مجموعة من الأفكار التي ستلهمك لتغيير نظرتك لممر منزلك، وستجدد أفكارك عن كيفية تزيين الممر بالطراز الذي يتناسب مع شخصيتك والذوق العام للمنزل.
إذا كان الممر يقع بمدخل المنزل فاحرص على اختيار ألوان الطلاء بعناية، فالانطباعات التي تخلقها الألوان بالمدخل لن تنسى، هنا في هذا الممر تم اختيار درجة هادئة من درجات الأزرق لتضفي جوا من السلام والهدوء على المنزل.
ممر بتصميم كهذا حتما سيشعر ضيوفك بترحاب ملكي، وذلك بسبب التصميم العتيق للمحراب، وطبيعة الإضاءة ولون الجدران الذهبي، مع الباب الأرابيسك الخشبي الذي يفصل بين الممر والقطاع الداخلي للمنزل، وما عزز من جمال المشهد هنا هو الأرضيات بالزخارف ذات التصاميم العتيقة والتحفة الفنية بداخل المحراب.
يمكنك أن تحيي ممر منزلك بفكرة مماثلة، خاصة وأنها تتلاءم مع المنازل الصغيرة، في الصورة ستجد أن بالتة الألوان في التصميم بنهاية الممر مثير للانتباه بشكل كبير، وتناغمه مثالي مع بقية الألوان الهادئة بالممر. أتم جمال التصميم الكرسيين الصغيرين باللون الزهري والمرايا وإطارات الصور الشخصية لأفراد العائلة.
الزهور والنباتات تعد من عناصر الديكور التي لن تخيب ظنك أبدا، فهي قادرة على تحويل فراغ باهت غلى مكان نابضا بالحياة، وهو ما يمكن أن تستغله لتزيين ممر منزلك، وحتى إن لم يتوفر لك المعلومات والوقت الكافي لرعاية النباتات، يمكنك الاستعانة بالزهور الصناعية والتي صارت تشبه إلى حد كبير الطبيعة منها. في هذه الصورة مثلا نجد أن دمج الألوان كان موفقا ومثاليا وجعل من الممر مكانا مبهجا، ظهر ذلك من خلال ألوان الزهور ذات اللون الزهري والأبيض، ورق الحائط باللون الأزرق الفاتح وبلمسات بيضاء لامعة، ولإتمام التناغم تم اختيار سجاد الممر به رسومات لزهور بألوان تدمج كل الألوان بالممر، خاصة اللون الأرجواني الزاهي للوحدة الخشبية.
الاهتمام بالإضاءة من أهم عناصر ديكور الممرات، خاصة إذا موقعه بين الغرف وهو ما يعني أن إمكانية وصول الضوء الطبيعي إليه ضعيفة. الممر هنا براق ومشرق للغاية بفضل الإضاءة المصممة جيدا بحيث تسوده بالكامل، كما أن أناقة ورق الحائط وانعكاس الإضاءة عليه زاد من توهج وإشراق الممر.
المرايا من عناصر الديكور الأكثر استخداما لتزيين الممرات، في تصميم هذا الممر اعتمد المصمم على المرايا ليزيد من السعة البصرية للمكان، فتم تثبيت مرايا كبيرة على الجدار وعلى الجانب الآخر جدار مغطي بورق حائط غاية في الأناقة مع مرآة دائرية بإطار فضي راقي.
فكرة مميزة أخرى لتزيين الممر بمدخل المنزل، الفكرة تتلخص بتثبيت جملة ترحاب أو جملة مفضلة لقاطني المنزل، يمكن تصميمها بالكتابة مباشرة على الجدران، أو عن طريق حلى خشبية كما بالصورة. ميزة هذه الفكرة أنها تمنح الممر شخصية فريدة به وستذكرها ضيوفك دائما.
يستغل البعض الممرات لتعليق صور أفراد العائلة، يمكنك الاستعانة بهذه الفكرة لتوزيع الصور، عن طريق الرسم على الجدار كخلفية مميزة لصور العائلة.