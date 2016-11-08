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أفكار لممرات ستحيي منزلك من جديد

أميرة قاسم أميرة قاسم
vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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رغم أن الممرات الداخلية للمنزل تعد هي مركزه، لكنها لا تلقى الاهتمام الكافي مثل باقي غرف المنزل، خاصة إذا كان الممر بين غرف النوم والحمام فغالبا ما تستغل مساحته لوضع غسالة الملابس والمجفف، أو وضع خزانات من السقف إلى الأرضيات للتخزين، لذا نحن في هوميفاي قد جمعنا لك مجموعة من الأفكار التي ستلهمك لتغيير نظرتك لممر منزلك، وستجدد أفكارك عن كيفية تزيين الممر بالطراز الذي يتناسب مع شخصيتك والذوق العام للمنزل.

طلاء مميز

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

إذا كان الممر يقع بمدخل المنزل فاحرص على اختيار ألوان الطلاء بعناية، فالانطباعات التي تخلقها الألوان بالمدخل لن تنسى، هنا في هذا الممر تم اختيار درجة هادئة من درجات الأزرق لتضفي جوا من السلام والهدوء على المنزل.

ممر ملكي

House in Pune, The Orange Lane The Orange Lane إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
The Orange Lane

House in Pune

The Orange Lane
The Orange Lane
The Orange Lane

ممر بتصميم كهذا حتما سيشعر ضيوفك بترحاب ملكي، وذلك بسبب التصميم العتيق للمحراب، وطبيعة الإضاءة ولون الجدران الذهبي، مع الباب الأرابيسك الخشبي الذي يفصل بين الممر والقطاع الداخلي للمنزل، وما عزز من جمال المشهد هنا هو الأرضيات بالزخارف ذات التصاميم العتيقة والتحفة الفنية بداخل المحراب.

خداع بصري

Mieszkanie z duszą, Perfect Home Perfect Home الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Perfect Home

Perfect Home
Perfect Home
Perfect Home

يمكنك أن تحيي ممر منزلك بفكرة مماثلة، خاصة وأنها تتلاءم مع المنازل الصغيرة، في الصورة ستجد أن بالتة الألوان في التصميم بنهاية الممر مثير للانتباه بشكل كبير، وتناغمه مثالي مع بقية الألوان الهادئة بالممر. أتم جمال التصميم الكرسيين الصغيرين باللون الزهري والمرايا وإطارات الصور الشخصية لأفراد العائلة.

زهور ونباتات

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

الزهور والنباتات تعد من عناصر الديكور التي لن تخيب ظنك أبدا، فهي قادرة على تحويل فراغ باهت غلى مكان نابضا بالحياة، وهو ما يمكن أن تستغله لتزيين ممر منزلك، وحتى إن لم يتوفر لك المعلومات والوقت الكافي لرعاية النباتات، يمكنك الاستعانة بالزهور الصناعية والتي صارت تشبه إلى حد كبير الطبيعة منها. في هذه الصورة مثلا نجد أن دمج الألوان كان موفقا ومثاليا وجعل من الممر مكانا مبهجا، ظهر ذلك من خلال ألوان الزهور ذات اللون الزهري والأبيض، ورق الحائط باللون الأزرق الفاتح وبلمسات بيضاء لامعة، ولإتمام التناغم تم اختيار سجاد الممر به رسومات لزهور بألوان تدمج كل الألوان بالممر، خاصة اللون الأرجواني الزاهي للوحدة الخشبية.

إضاءة مشرقة

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

الاهتمام بالإضاءة من أهم عناصر ديكور الممرات، خاصة إذا موقعه بين الغرف وهو ما يعني أن إمكانية وصول الضوء الطبيعي إليه ضعيفة. الممر هنا براق ومشرق للغاية بفضل الإضاءة المصممة جيدا بحيث تسوده بالكامل، كما أن أناقة ورق الحائط وانعكاس الإضاءة عليه زاد من توهج وإشراق الممر.

المرايا وورق الحائط

Холодная гора, Prosvirin Ruslan Prosvirin Ruslan إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Prosvirin Ruslan

Prosvirin Ruslan
Prosvirin Ruslan
Prosvirin Ruslan

المرايا من عناصر الديكور الأكثر استخداما لتزيين الممرات، في تصميم هذا الممر اعتمد المصمم على المرايا ليزيد من السعة البصرية للمكان، فتم تثبيت مرايا كبيرة على الجدار وعلى الجانب الآخر جدار مغطي بورق حائط غاية في الأناقة مع مرآة دائرية بإطار فضي راقي.

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ديكورات فريدة

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

فكرة مميزة أخرى لتزيين الممر بمدخل المنزل، الفكرة تتلخص بتثبيت جملة ترحاب أو جملة مفضلة لقاطني المنزل، يمكن تصميمها بالكتابة مباشرة على الجدران، أو عن طريق حلى خشبية كما بالصورة. ميزة هذه الفكرة أنها تمنح الممر شخصية فريدة به وستذكرها ضيوفك دائما.

شجرة العائلة

Трёхкомнатная квартира «Fresh Color» в г. Нижний Новгород, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

يستغل البعض الممرات لتعليق صور أفراد العائلة، يمكنك الاستعانة بهذه الفكرة لتوزيع الصور، عن طريق الرسم على الجدار كخلفية مميزة لصور العائلة.

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