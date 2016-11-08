أفكار لممرات ستحيي منزلك من جديد

الزهور والنباتات تعد من عناصر الديكور التي لن تخيب ظنك أبدا، فهي قادرة على تحويل فراغ باهت غلى مكان نابضا بالحياة، وهو ما يمكن أن تستغله لتزيين ممر منزلك، وحتى إن لم يتوفر لك المعلومات والوقت الكافي لرعاية النباتات، يمكنك الاستعانة بالزهور الصناعية والتي صارت تشبه إلى حد كبير الطبيعة منها. في هذه الصورة مثلا نجد أن دمج الألوان كان موفقا ومثاليا وجعل من الممر مكانا مبهجا، ظهر ذلك من خلال ألوان الزهور ذات اللون الزهري والأبيض، ورق الحائط باللون الأزرق الفاتح وبلمسات بيضاء لامعة، ولإتمام التناغم تم اختيار سجاد الممر به رسومات لزهور بألوان تدمج كل الألوان بالممر، خاصة اللون الأرجواني الزاهي للوحدة الخشبية.