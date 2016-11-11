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12 فكرة مبتكرة لسطح منزلك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Coca Cola HQ Roof Terrace, Biotecture Biotecture بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
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الخروج عن المألوف بدون أي حواجز من أجمل اللحظات التي نعيشها في بيوتنا و خارجها، فلماذا لا يكون التجديد و الخروج عن المألوف فوق بيوتنا تماماً و بالتحديد فوق سطحه، يجب علينا الآن أن ننسى الأيام الكثيرة التي أهملنا فيها الرووف لاننا سنقدم لكم اليوم أكثر من فكرة مبتكرة و أنيقة تليق بك و بأسرتك و ضيوفك فوق سطح منزلك بأقل التكاليف و بأقصى درجات الإبداع 

1- جلسة التعريشة الجميلة

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

التعريشة كما ذكرنا سابقاً أنها الحل الاقل تكلفة لتجعل سطح بيتك مكاناً لائقاً و مخصصاً لاستقبال الضيوف و لحظاتك السعيدة، بالإضافة لسهولة اضافة الأضواء الليلية عليها عن طريق المصابيح و فروعها المضيئة ، أو نهاراً عن طريق تخفيف شدة ضوء الشمس و كذلك تشكيل الظلال على شكل ضلوع الخشب المكونة للتعريشة، فلو أردت المضي قدماً في تغيير شكل جلسة الرووف بأسرع وقت عليك بانشاء تعريشه 

2- جلسة دافئة

Wohnungen Bauträger 3D-Visualisierung, winhard 3D winhard 3D سطح مستوي / رووف مستوي
winhard 3D

winhard 3D
winhard 3D
winhard 3D

من أجمل الافكار التي يمكن استخدامها في الرووف هي الجلسات الخاصة التي تضم كرسي أو اثنين بالكثير و لكن شكلهما مختلف تماماً و غير تقليدي عن الموجود داخل المنزل لإضفاء مزيد من التغيير و الإلهام على جلستك التي لن يحجبها عن السماء سوى تفضيلك لنوعية السقف سواء المفرغ او المغلق 

3- جلسات منفصلة

Coca Cola HQ Roof Terrace Biotecture بلكونات وشرفاتنباتات و زهور
Biotecture

Coca Cola HQ Roof Terrace

Biotecture
Biotecture
Biotecture

حاول أن تجعل الرووف ملاذا لك و لكل احتياجات اسرتك ، بمعنى لو كنتم أسرة كبيرة فيمكنكم انشاء أكثر من جلسة منفصلة في الرووف و جلسة أخرى أكثر اتساعاً لتستوعب لحظات التقائكم حول موضوع ما و هي فكرة رائعة للحفاظ على الخصوصية و في الوقت ذاته الحفاظ على الترابط و روح الود في العائلة

4- جلسة دائرية

Un Jardin suspendu, FIORELLINO paysagiste FIORELLINO paysagiste سطح مستوي / رووف مستوي
FIORELLINO paysagiste

FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste
FIORELLINO paysagiste

الجلسات الدائرية دائماً  ما تكون أقرب للأصدقاء فهي تضفي احساس التساوي بين الجميع في الجلوس متقابلين ببعد واحد بينهم جميعاً، يمكن مليء المساحات حول تلك الجلسات الدائرية بالورود و النباتات لزيادة احساس الدفيء فيها

5- جلسات لتناول الشاي

Una terrazza tutta da vivere, Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani سطح مستوي / رووف مستوي
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani
Studio Architettura del Paesaggio Giardini Giordani di Luigina Giordani

الجلسات على الرووف لا تكتمل متعتها إلا بوجود موائد و أماكن لتناول المشروبات كالشاي و القهوة و هي التي تساعد على فتح الأحاديث و تبادلها و الاستمتاع بالجو العليل على السطح مما يؤدي لدخول جميل في حالة من الاسترخاء و التأمل

6- مظليات

homify سطح مستوي / رووف مستوي
homify

homify
homify
homify

استخدام المظلة يحيي الرووف تماماً حيث يفتح أمامك ساعات النهار لتكون سانحة لتقضية الفترات بعيداً عن ضوء الشمس الذي يمكن أن يؤذيك بلا ساتر أعلى منزلك، فالمظلة تزيد من نسبة الخصوصية و كذلك تخفض درجة الحرارة في الجلسات كما أنها قابلة للإغلاق فتسمح لك بتغيير الشكل العام للسطح وقتما شئت

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7- جلسات انيقة

Ogród na 2-POZIOMOWYM TARASIE przy penthouse, Ogrodowa Sceneria Ogrodowa Sceneria سطح مستوي / رووف مستوي
Ogrodowa Sceneria

Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria
Ogrodowa Sceneria

اجعل جلستك على الرووف لا تخلو من الاناقة، فمعنى أنها فوق منزلك في الهواء الطلق لا يعني أبداً أنها تنفصل عن أناقة و ديكور بيتك بل بالعكس هي دليل على اكتمال الرونق و الشكل العام لتصميم المنزل فهي تعد من إحدى أدوات إبراز الجمال في المنازل أمام الضيوف و إحدى سبل الترويح عن النفس لساكني المنزل

8- جلسة شاعرية

Southbank, London, Urban Roof Gardens Urban Roof Gardens بلكونة أو شرفة
Urban Roof Gardens

Southbank, London

Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens
Urban Roof Gardens

الجلسات الشاعرية اختيار موفق جداً لك و لشريك حياتك فوق الرووف، احرص على تخصيص مساحات تتمتع بالحب و الرومانسية في بيتك، و معنى الشاعرية و الرومانسية لا تعني أن تكون الجلسة مخصصة لفردين  فقط و لكن  تعني أن الاحساس بشاعرية الجلسة و دفئها يطال الجميع

9- جلسات و بار

Hipico, Rhyzoma - Arquitectura y Diseño Rhyzoma - Arquitectura y Diseño
Rhyzoma – Arquitectura y Diseño

Rhyzoma - Arquitectura y Diseño
Rhyzoma – Arquitectura y Diseño
Rhyzoma - Arquitectura y Diseño

البار المخصص لتقديم المشروبات أعلى الرووف تجربة مثيرة للغاية، خصوصاً و لو صنعت البار ذاته من عناصر جذابة كالرخام أو الأخشاب الواضحة في معالمها ، ستشعر أنك منفصل تماماً عن العالم و سيتركز تفكيرك على الحصول على الالهام 

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10- جلسات مبهرة

Rendering 3D: residenze in Africa, NLDigital NLDigital بلكونة أو شرفة
NLDigital

NLDigital
NLDigital
NLDigital

الأضواء رائعة في كل شيء يتعلق بجلسة في الهواء الطلق، احرص على توزيع الأضواء بشكل مثالي على قطع الأثاث الموجودة في الرووف و نوع استخدامات الالوان و شدة الإضاءة على حسب أماكن تمركز الجلسات 

11- جلسات مفتوحة

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina بلكونة أو شرفة
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

احرص على ترك مساحة من الحرية بين مكونات الرووف أعلى بيتك ، ممر واسع يؤدي لمكان ما و بعض الجلسات يمين و يسار هذا الممر و لكن احرص على توزيع تلك المكونات بشكل متوازن على جانبيه، مثل هذا النموذج الواسع في مساحته الذي استخدم المسبح و الأرضيات المختلفة من الحصى و الاخشاب ، و بار للمشروبات كل ذلك على تساوي و تباعد معقول

12- جلسات في الخيال

Follaje Sintético aplicado a terrazas , Ranka Follaje Sintético Ranka Follaje Sintético بلكونة أو شرفة
Ranka Follaje Sintético

Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético
Ranka Follaje Sintético

شكل الجلسة يتحدد وفقاً لشخصيتك و احلامك و مرادك منها، فيمكن أن تصنع شيئاً خارج حدود العقل لو كان محيطك يساعدك على ذلك فيكفي أن تجد الجمال حولك مما يسهل عليك ايجاد طريقة مناسبة للتعامل و التكيف معه على أكمل وجه 

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