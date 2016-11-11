12 فكرة مبتكرة لسطح منزلك

الخروج عن المألوف بدون أي حواجز من أجمل اللحظات التي نعيشها في بيوتنا و خارجها، فلماذا لا يكون التجديد و الخروج عن المألوف فوق بيوتنا تماماً و بالتحديد فوق سطحه، يجب علينا الآن أن ننسى الأيام الكثيرة التي أهملنا فيها الرووف لاننا سنقدم لكم اليوم أكثر من فكرة مبتكرة و أنيقة تليق بك و بأسرتك و ضيوفك فوق سطح منزلك بأقل التكاليف و بأقصى درجات الإبداع
التعريشة كما ذكرنا سابقاً أنها الحل الاقل تكلفة لتجعل سطح بيتك مكاناً لائقاً و مخصصاً لاستقبال الضيوف و لحظاتك السعيدة، بالإضافة لسهولة اضافة الأضواء الليلية عليها عن طريق المصابيح و فروعها المضيئة ، أو نهاراً عن طريق تخفيف شدة ضوء الشمس و كذلك تشكيل الظلال على شكل ضلوع الخشب المكونة للتعريشة، فلو أردت المضي قدماً في تغيير شكل جلسة الرووف بأسرع وقت عليك بانشاء تعريشه
من أجمل الافكار التي يمكن استخدامها في الرووف هي الجلسات الخاصة التي تضم كرسي أو اثنين بالكثير و لكن شكلهما مختلف تماماً و غير تقليدي عن الموجود داخل المنزل لإضفاء مزيد من التغيير و الإلهام على جلستك التي لن يحجبها عن السماء سوى تفضيلك لنوعية السقف سواء المفرغ او المغلق
حاول أن تجعل الرووف ملاذا لك و لكل احتياجات اسرتك ، بمعنى لو كنتم أسرة كبيرة فيمكنكم انشاء أكثر من جلسة منفصلة في الرووف و جلسة أخرى أكثر اتساعاً لتستوعب لحظات التقائكم حول موضوع ما و هي فكرة رائعة للحفاظ على الخصوصية و في الوقت ذاته الحفاظ على الترابط و روح الود في العائلة
الجلسات الدائرية دائماً ما تكون أقرب للأصدقاء فهي تضفي احساس التساوي بين الجميع في الجلوس متقابلين ببعد واحد بينهم جميعاً، يمكن مليء المساحات حول تلك الجلسات الدائرية بالورود و النباتات لزيادة احساس الدفيء فيها
الجلسات على الرووف لا تكتمل متعتها إلا بوجود موائد و أماكن لتناول المشروبات كالشاي و القهوة و هي التي تساعد على فتح الأحاديث و تبادلها و الاستمتاع بالجو العليل على السطح مما يؤدي لدخول جميل في حالة من الاسترخاء و التأمل
استخدام المظلة يحيي الرووف تماماً حيث يفتح أمامك ساعات النهار لتكون سانحة لتقضية الفترات بعيداً عن ضوء الشمس الذي يمكن أن يؤذيك بلا ساتر أعلى منزلك، فالمظلة تزيد من نسبة الخصوصية و كذلك تخفض درجة الحرارة في الجلسات كما أنها قابلة للإغلاق فتسمح لك بتغيير الشكل العام للسطح وقتما شئت
اجعل جلستك على الرووف لا تخلو من الاناقة، فمعنى أنها فوق منزلك في الهواء الطلق لا يعني أبداً أنها تنفصل عن أناقة و ديكور بيتك بل بالعكس هي دليل على اكتمال الرونق و الشكل العام لتصميم المنزل فهي تعد من إحدى أدوات إبراز الجمال في المنازل أمام الضيوف و إحدى سبل الترويح عن النفس لساكني المنزل
الجلسات الشاعرية اختيار موفق جداً لك و لشريك حياتك فوق الرووف، احرص على تخصيص مساحات تتمتع بالحب و الرومانسية في بيتك، و معنى الشاعرية و الرومانسية لا تعني أن تكون الجلسة مخصصة لفردين فقط و لكن تعني أن الاحساس بشاعرية الجلسة و دفئها يطال الجميع
البار المخصص لتقديم المشروبات أعلى الرووف تجربة مثيرة للغاية، خصوصاً و لو صنعت البار ذاته من عناصر جذابة كالرخام أو الأخشاب الواضحة في معالمها ، ستشعر أنك منفصل تماماً عن العالم و سيتركز تفكيرك على الحصول على الالهام
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الأضواء رائعة في كل شيء يتعلق بجلسة في الهواء الطلق، احرص على توزيع الأضواء بشكل مثالي على قطع الأثاث الموجودة في الرووف و نوع استخدامات الالوان و شدة الإضاءة على حسب أماكن تمركز الجلسات
احرص على ترك مساحة من الحرية بين مكونات الرووف أعلى بيتك ، ممر واسع يؤدي لمكان ما و بعض الجلسات يمين و يسار هذا الممر و لكن احرص على توزيع تلك المكونات بشكل متوازن على جانبيه، مثل هذا النموذج الواسع في مساحته الذي استخدم المسبح و الأرضيات المختلفة من الحصى و الاخشاب ، و بار للمشروبات كل ذلك على تساوي و تباعد معقول
شكل الجلسة يتحدد وفقاً لشخصيتك و احلامك و مرادك منها، فيمكن أن تصنع شيئاً خارج حدود العقل لو كان محيطك يساعدك على ذلك فيكفي أن تجد الجمال حولك مما يسهل عليك ايجاد طريقة مناسبة للتعامل و التكيف معه على أكمل وجه