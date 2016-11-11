12 فكرة مبتكرة لسطح منزلك

احرص على ترك مساحة من الحرية بين مكونات الرووف أعلى بيتك ، ممر واسع يؤدي لمكان ما و بعض الجلسات يمين و يسار هذا الممر و لكن احرص على توزيع تلك المكونات بشكل متوازن على جانبيه، مثل هذا النموذج الواسع في مساحته الذي استخدم المسبح و الأرضيات المختلفة من الحصى و الاخشاب ، و بار للمشروبات كل ذلك على تساوي و تباعد معقول