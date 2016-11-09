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15 فكرة مبتكرة لمدخل بيت مميز

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify أبواب رئيسية
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هي رسالتك لكل الأشخاص الذين يأتون إليك ، المداخل تعتبر من أول الاشياء التي ترسخ الانطباع الذي يسود فيما بعد عن اناقة بيتك و مدى جاذبيته، لو أردت توجيه رسائل ترحيبيه لكل ضيوفك فعليك بقراءه كتاب الأفكار هذا الذي يحتوي على 15 فكرة راقية لمداخل مميزة لــبيوت  مختلفة في الطراز و التصميم ، أفكار بسيطة و لكنها فعالة للغاية في إيصال رسالتك للجميع بختم الإبداع و الرقي ..

1- تفاصيل كثيرة لا تكفي

Casa RM53, Cecyn Arquitetura + Design Cecyn Arquitetura + Design بلكونة أو شرفة حجر Grey
Cecyn Arquitetura + Design

Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design
Cecyn Arquitetura + Design

استخدام الديكور في المداخل تحديداً يختلف عن أي مكان آخر بالمنزل لأن القاعدة هنا لا تعتمد على إبراز تفاصيل متعددة في المدخل و لكن الطراز الحديث دائماً يذهب لإبراز عنصر وحيد فقط يتم التركيز عليه خصوصاً في مدخل مربع كهذا، و قد اخترنا هنا تلك المفردة من الأصص النباتية لتجذب الإنتباه و تتركز حولها القوة في التصميم 

2- طريق مفصل

Casa Ming, LGZ Taller de arquitectura LGZ Taller de arquitectura شبابيك خشب Wood effect
LGZ Taller de arquitectura

LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura
LGZ Taller de arquitectura

استخدام الطريق غير التقليدي لمدخل المنزل يزيده هيبة و جمالاً، لذا احرص على تخصيص الجزء الموصل لباب بيتك لعمل ديكور مختلف في الأرضيات ليشعر الضيف بالتحضر لدخول شيء جميل ليس كالمعتاد

3- ليس أكثر من سجادة لمسح القدم

residencia Gallardo, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك خشب نقي Brown
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

من الافكار الكلاسيكية نوعاً ما هي الممسحة التي توجد أمام الأبواب الرئيسية للمنازل ، فهي تدل على الترحيب كذلك تسمح للضيوف بمسح أقدامهم قبل الدخول للمنزل للحفاظ عليه دائماً نظيفاً و هي تصب في فكرة العنصر الوحيد للديكور في المدخل كما أوضحنا في النموذج الأول

4- محيط نباتي

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado شبابيك ألمنيوم/ زنك Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

جاور مدخل بيتك بالنبات لزيادة الشعور بالحيوية ، خصوصاً لو كان مدخلك صغيراً فالنباتات ستلعب دوراً كبيراً في تشكيل حالة نفسية رائعة لكل من يمر بجوارها سواء من رائحتها الجميلة أو شكلها الرائع

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5- رحب بهم بالمياة

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

صوت خرير الماء في الهدوء يجذب الانتباه بكل حواسه، الماء سر الحياة فلا تحرم مدخلك من لمسة حياة بوجود عنصر الماء و النبات جنباً إلى جنب مع التصميم المميز للمدخل ذاته

6- بعض الفنون

RESIDENCIA NUÑO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño شبابيك
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

الفنون التشكيلية من اللوحات أو المنحوتات تجعل من المداخل شيئاً آخر غير معتاد، ضع في إحدى جوانب مدخلك إحدى التحف الفنية التي تعبر عن ذوقك في الفنون و الحياة لتنقلها للجميع 

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7- تساوي رائع

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

تساوي مدخل المنزل لا يحتاج كثير من التفاصيل لإبراز جماله يمكن فقط ان يتم تخصيص درجة سلم كدليل على دخول و انتقالك من الخارج للمنزل و لكن بعض النباتات تكون مناسبة جداً على إحدى الجانبين مما يفضل عدم ترك المدخل فارغاً بلا أي إضافات 

8- إطارات خشبية

Jaguariuna, PM Arquitetura PM Arquitetura شبابيك
PM Arquitetura

PM Arquitetura
PM Arquitetura
PM Arquitetura

استخدام الأخشاب في الأرضيات من أقدم التصرفات الديكورية التي تم استخدامها في التصميمات الداخلية ، خصوصاً في المداخل لإظهارها بشكل يختلف عن باقي الأرضيات المحيطة سواء في الحديقة أو داخل حدود المنزل، استخدم الاخشاب في المدخل لأنها قليلة الاتساخ و سهلة التنظيف و لا يتغير لونها بسهولة

9- المزيد من الإبداع

音楽家の家「Casa Felice」, ユミラ建築設計室 ユミラ建築設計室 شبابيك
ユミラ建築設計室

ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室
ユミラ建築設計室

يمكن زخرفة جدران و أرضيات المدخل بالوان مختلفة ، بحيث يكون المدخل مبهجاً و مرحباً بالجميع بفضل الألوان الزاهية المتداخلة الموجودة فيه، حاول أن تنسق الالوان المتماشية مع بعضها و ليس تكدساً فقط

10 – قطع و تحف فنية

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

استخدام التحف الفنية حول المدخل امر جيد خصوصاً لو أضافت للشكل النهائي له، هنا مثلاص تم استخدام مجسمين منحوتين من الرخام لها شكل مميز في المدخل و غريب في الوقت ذاته مما يجذب الانتباه تماماً له و يضفي مزيداً من الغموض

11- التعامل مع الضيق

Roland Gardens , BTL Property LTD BTL Property LTD شبابيك
BTL Property LTD

Roland Gardens

BTL Property LTD
BTL Property LTD
BTL Property LTD

التعامل مع ضيق المدخل لا ينفصل عن التعامل مع ضيق المساحة في أي مكان بالداخل، فيجب أن نقلل من تفاصيل الممر أو المدخل قدر الإمكان و تقوية الضوء ليلاً مع تلوين جميع المكونات باللون الأبيض أو وضع مرايات على جانبيه لتكبير المساحة معنوياً

12- مظهر مألوف

A House, 08023 Architects 08023 Architects شبابيك
08023 Architects

08023 Architects
08023 Architects
08023 Architects

استقبال الضيوف و فتح باب بداخل الباب من الاستخدامات العتيقة في ديكور المداخل، السلالم لا غنى عنها للبيوت العظيمة و الضخمة في مساحتها، طول الطريق للمدخل و الصعود على السلم يشعر الضيوف بالاهتمام و تسليط الضوء عليهم فلا تحرمهم من ذلك 

13- ألوان غير مألوفة

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire, Roundhouse Architecture Ltd Roundhouse Architecture Ltd شبابيك
Roundhouse Architecture Ltd

Old School House, Glen Dye, Banchory, Aberdeenshire

Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd
Roundhouse Architecture Ltd

مباشرة لجذب انتباه الجميع استخدم ألواناً غير مألوفة في المدخل، بمجرد رؤيتها سيكون النظر موجه نحوها مباشرة بعيداً عن التفاصيل المحيطة و ستكون نجحت في إبراز مظهر مدخلك بسهولة بدون خطوات معقدة

14- مدخل ممتليء بالحداثة

ELK Effizienzhaus 220 , ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH شبابيك
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

كل شيء في المدخل هنا يعبر عن الحداثة سواء السقيفة المصنعة من المعادن أو الباب الزجاجي، حيث تم استخدام أكثر من تفصيله لإبراز المدخل مثل الممسحة الأرضية و الأضواء في السقف و السبب في ذلك هو المرونة الكبيرة للألوان البيضاء و درجاتها التي تسمح بوجود أكثر من تفصيله في التصميمات التي تكون بها 

15- الأصص الجميلة

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

الأصص النباتية ارتبطت بالمداخل منذ عقود فهي تزيد من جمال المدخل دون شك، و لكن نريد هنا أن نسلط الضوء على شكل الأصص فضلاً عن النباتات التي تحتويها، فيجب عليك اختيار نوعية تناسب جدران و مدخل بيتك سواء في اللون أو في النقشات و يمكنك أن تختار ما لا يقل عن 3 أصص ليكون المدخل بالفعل مقارب لهذا النموذج الرائع

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