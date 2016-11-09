15 فكرة مبتكرة لمدخل بيت مميز

هي رسالتك لكل الأشخاص الذين يأتون إليك ، المداخل تعتبر من أول الاشياء التي ترسخ الانطباع الذي يسود فيما بعد عن اناقة بيتك و مدى جاذبيته، لو أردت توجيه رسائل ترحيبيه لكل ضيوفك فعليك بقراءه كتاب الأفكار هذا الذي يحتوي على 15 فكرة راقية لمداخل مميزة لــبيوت مختلفة في الطراز و التصميم ، أفكار بسيطة و لكنها فعالة للغاية في إيصال رسالتك للجميع بختم الإبداع و الرقي ..
استخدام الديكور في المداخل تحديداً يختلف عن أي مكان آخر بالمنزل لأن القاعدة هنا لا تعتمد على إبراز تفاصيل متعددة في المدخل و لكن الطراز الحديث دائماً يذهب لإبراز عنصر وحيد فقط يتم التركيز عليه خصوصاً في مدخل مربع كهذا، و قد اخترنا هنا تلك المفردة من الأصص النباتية لتجذب الإنتباه و تتركز حولها القوة في التصميم
استخدام الطريق غير التقليدي لمدخل المنزل يزيده هيبة و جمالاً، لذا احرص على تخصيص الجزء الموصل لباب بيتك لعمل ديكور مختلف في الأرضيات ليشعر الضيف بالتحضر لدخول شيء جميل ليس كالمعتاد
من الافكار الكلاسيكية نوعاً ما هي الممسحة التي توجد أمام الأبواب الرئيسية للمنازل ، فهي تدل على الترحيب كذلك تسمح للضيوف بمسح أقدامهم قبل الدخول للمنزل للحفاظ عليه دائماً نظيفاً و هي تصب في فكرة العنصر الوحيد للديكور في المدخل كما أوضحنا في النموذج الأول
جاور مدخل بيتك بالنبات لزيادة الشعور بالحيوية ، خصوصاً لو كان مدخلك صغيراً فالنباتات ستلعب دوراً كبيراً في تشكيل حالة نفسية رائعة لكل من يمر بجوارها سواء من رائحتها الجميلة أو شكلها الرائع
صوت خرير الماء في الهدوء يجذب الانتباه بكل حواسه، الماء سر الحياة فلا تحرم مدخلك من لمسة حياة بوجود عنصر الماء و النبات جنباً إلى جنب مع التصميم المميز للمدخل ذاته
الفنون التشكيلية من اللوحات أو المنحوتات تجعل من المداخل شيئاً آخر غير معتاد، ضع في إحدى جوانب مدخلك إحدى التحف الفنية التي تعبر عن ذوقك في الفنون و الحياة لتنقلها للجميع
تساوي مدخل المنزل لا يحتاج كثير من التفاصيل لإبراز جماله يمكن فقط ان يتم تخصيص درجة سلم كدليل على دخول و انتقالك من الخارج للمنزل و لكن بعض النباتات تكون مناسبة جداً على إحدى الجانبين مما يفضل عدم ترك المدخل فارغاً بلا أي إضافات
استخدام الأخشاب في الأرضيات من أقدم التصرفات الديكورية التي تم استخدامها في التصميمات الداخلية ، خصوصاً في المداخل لإظهارها بشكل يختلف عن باقي الأرضيات المحيطة سواء في الحديقة أو داخل حدود المنزل، استخدم الاخشاب في المدخل لأنها قليلة الاتساخ و سهلة التنظيف و لا يتغير لونها بسهولة
يمكن زخرفة جدران و أرضيات المدخل بالوان مختلفة ، بحيث يكون المدخل مبهجاً و مرحباً بالجميع بفضل الألوان الزاهية المتداخلة الموجودة فيه، حاول أن تنسق الالوان المتماشية مع بعضها و ليس تكدساً فقط
استخدام التحف الفنية حول المدخل امر جيد خصوصاً لو أضافت للشكل النهائي له، هنا مثلاص تم استخدام مجسمين منحوتين من الرخام لها شكل مميز في المدخل و غريب في الوقت ذاته مما يجذب الانتباه تماماً له و يضفي مزيداً من الغموض
التعامل مع ضيق المدخل لا ينفصل عن التعامل مع ضيق المساحة في أي مكان بالداخل، فيجب أن نقلل من تفاصيل الممر أو المدخل قدر الإمكان و تقوية الضوء ليلاً مع تلوين جميع المكونات باللون الأبيض أو وضع مرايات على جانبيه لتكبير المساحة معنوياً
استقبال الضيوف و فتح باب بداخل الباب من الاستخدامات العتيقة في ديكور المداخل، السلالم لا غنى عنها للبيوت العظيمة و الضخمة في مساحتها، طول الطريق للمدخل و الصعود على السلم يشعر الضيوف بالاهتمام و تسليط الضوء عليهم فلا تحرمهم من ذلك
مباشرة لجذب انتباه الجميع استخدم ألواناً غير مألوفة في المدخل، بمجرد رؤيتها سيكون النظر موجه نحوها مباشرة بعيداً عن التفاصيل المحيطة و ستكون نجحت في إبراز مظهر مدخلك بسهولة بدون خطوات معقدة
كل شيء في المدخل هنا يعبر عن الحداثة سواء السقيفة المصنعة من المعادن أو الباب الزجاجي، حيث تم استخدام أكثر من تفصيله لإبراز المدخل مثل الممسحة الأرضية و الأضواء في السقف و السبب في ذلك هو المرونة الكبيرة للألوان البيضاء و درجاتها التي تسمح بوجود أكثر من تفصيله في التصميمات التي تكون بها
الأصص النباتية ارتبطت بالمداخل منذ عقود فهي تزيد من جمال المدخل دون شك، و لكن نريد هنا أن نسلط الضوء على شكل الأصص فضلاً عن النباتات التي تحتويها، فيجب عليك اختيار نوعية تناسب جدران و مدخل بيتك سواء في اللون أو في النقشات و يمكنك أن تختار ما لا يقل عن 3 أصص ليكون المدخل بالفعل مقارب لهذا النموذج الرائع