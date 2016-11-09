15 فكرة مبتكرة لمدخل بيت مميز

هي رسالتك لكل الأشخاص الذين يأتون إليك ، المداخل تعتبر من أول الاشياء التي ترسخ الانطباع الذي يسود فيما بعد عن اناقة بيتك و مدى جاذبيته، لو أردت توجيه رسائل ترحيبيه لكل ضيوفك فعليك بقراءه كتاب الأفكار هذا الذي يحتوي على 15 فكرة راقية لمداخل مميزة لــبيوت مختلفة في الطراز و التصميم ، أفكار بسيطة و لكنها فعالة للغاية في إيصال رسالتك للجميع بختم الإبداع و الرقي ..