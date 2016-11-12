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منزل أنيق على الطراز الكلاسيكي

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) منازل
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لا شيء أجمل من الهواء النقي في قلب الطبيعة ، و لكننا أكتشفنا ان هناك الاجمل، منزلنا اليوم الذي يحاوطه كل ذلك الجمال بالقرب من بوينس آيرس – الارجنتين – منزل بني على الطراز الكلاسيكي بأيدي مكتب Building M&CC  البارع في تلك النوعية من البيوت على الطراز ذاته، و قد اتضحت تلك العبقرية على مساحة 500 متر مربع كانت هي المساحة الإجمالية لمنزلنا الأسطوري  الذي سنصحبكم فيه بجولة نقدية تلهمكم بتصميمات جميلة في بيتكم المستقبلي أو لو أردتم التجديد الفوري لمنزلكم الحالي 

واجهة أسطورية

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) منازل
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

شكل الواجهة يذكرنا بالواجهات الأسطورية المميزة للبيوت الكلاسيكية الفخمة لطبقة الامراء و النبلاء في مطلع القرن الماضي، و يظهر في الواجهة اللجوء لأساليب هندسية مهارية توضح الإبداع لمصممي المنزل خصوصاً في شكل السقف و اختلاف لونه و تصميمه عن باقي واجهة المنزل البيضاء

ابداع لا ينتهي

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) منازل
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

عن قرب الامور تتضح أكثر، حيث يوجد متسع لمرأب أنيق بسقيفة تشبه السقف الكبير للمنزل، كما يوجد مساحات خضراء تجدد النشاط و تبعث الشعور بالبهجة ، كما أن أعمدة البيت من الخارج زادته بهاءاً و شموخاً

سياج حول المسبح

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) منازل
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

الخصوصية التي بني عليها المسبح امر يثير الإعجاب ففي تلك المساحة الشاسعة المخصصة للحديقة لابد أن يتم إحداث تخصيص و تقسيم من نوع ما لأي عنصر فيها، لذا كان الاختيار الأصوب للمسبح و موقعه المتوسط أمام المنزل تماماً ، و هو ما أعطى ميزة ظهور الحديقة منسقة و في الوقت ذاته يتوسطها شيء جميل كالمسبح

المطبخ الكلاسيكي الحديث

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) منازل
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

لم يختلط الامر علينا حينما وصفنا ذلك المطبخ بكلاسيكي حديث، حيث انه يجمع بين مزايا الطرازين على أكمل وجه ، فهو يتمتع بكبر المساحة و توفر الخزانات كالكلاسيكيات و يوجد به الجزء المتوسط الرخامي و اللون الأبيض بقليل من الزخارف على السقف و الجدران كالحداثي تماماً ، فهو مزيج رائع لمطبخ أنيق بدون أي فلسفة معقدة 

حمام لامع

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) حمام
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

الحوض مؤثر للغاية في شكل أي حمام، فما بالكم لو كان لامعاً بشكل الذهب، بالطبع الامور في باقي الحمام ليست لامعه و الألوان داكنة تماماً و لكن كبر مساحته هي من ساعدت على حرية اختيار الألوان و درجاتها و لكن حسن التصرف بكسر ذلك الإظلام عن طريق استخدام حوضاً ذهبياً لامعاً أمام مرآة كبيرة ضاعفت من تأثيرة القوي على كامل المكونات

حمام رئيسي مثالي

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) حمام
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

الحمام الرئيسي لا يحتاج للتعريف، أحواض بفكرة رائعة من الرخام و السيراميك بحاجز زجاجي ، فكرة غير معتادة و لكنها جميلة و رسمية للغاية و ستبهر ضيوفك لا محالة

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المطبخ بعد اللمسات البسيطة

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) مطبخ
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

بمجرد اضافة الالوان في هيئة البالونات الصغيرة ظهر الشكل الجميل للمطبخ الأبيض، و ظهر مدى اتساعه و تدفق الضوء فيه، ما أجمل المصابيح المتدلية على شكل كريستالي هو نفس لون الجدران، و ما أروع استخدام خزانات شفافة فوق الحوض لاضفاء مزيد من الجمال على الارفف نفسها 

اقرأ : أناقة المودرن فى تصميم تلك المطابخ

السفرة الكلاسيكية

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) غرفة المعيشة
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

ما يميز السفرة الكلاسيكية هو أرجلها الكبيرة و زخرفة الخشب في كراسيها و قوائمها ، و كونها مصنوعة من الخشب الداكن زادها فخامة و جمالاً، السفرة واسعة لأكثر من 10 أفراد كما جرت العادة كلاسيكياً و موقعها في قلب المسطح الذي يضم المعيشة و الاستقبال كان تحدياً للمصممين الذين نجحوا في ابرازها و حصرها في الوقت ذاته بمساحة قليلة 

غرفة الملابس

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) غرفة الملابس
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

غرفة الملابس مناسبة للغاية لكبر حجم المنزل فلابد أن تكون هي الاخرى كبيرة و تستوعب أغراض من فيه على اختلاف اعمارهم ، فتم تخصيص أرفف واسعة للأحذية في الوسط و أخرى للأغراض و العلب المخزنة في الاعلى بعيداً عن متناول الأطفال و الملابس المستخدمة يومياً في المتناول على اليمين وا ليسار، و أهم ما في غرفة الملابس من ديكور هن القدرة الرائعة على التنسيق و الترتيب 

حمام فرعي آخر يظهر به ألوان غير رسمية كالأحمر ، و هو مفيد و ضروري في حالة تكرار الحمامات في المنزل لعدم تسلل الشعور بالملل من إحدى تلك الحمامات ، فينبغي أن نصمم كل حمام بروح مختلفة و يراعى أن يكون حمام الضيوف بالألوان الرسمية كالابيض و الاسود و البني

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) حمام
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

الممرات

Casa en Castores - Nordelta, Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda) منازل
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&amp;CC – (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)
Arquitectos Building M&CC - (Marcelo Rueda, Claudio Castiglia y Claudia Rueda)

ممرات هذا المنزل اتسمت بالبساطة كما الغرف تماماً، لا يوجد على الجدران أي لمسات مختلفة بالنسبة لطول الممرات أو في جدرانها أو أرضياتها، فقط تركتا لمساحة لتعبر عن البساطة في التصميم و اعطاء فرصة لحرية التنقل دون عوائق 

و استمراراً لعرض تلك المنازل الشيقة المختلفة عن المعتاد أرشح لكم هذا المنزل الاستوائي 

تصميمات متنوعة لأبواب خشبية مميزة
أناقة كلاسيكية لبيت رائع

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