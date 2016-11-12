منزل أنيق على الطراز الكلاسيكي

ممرات هذا المنزل اتسمت بالبساطة كما الغرف تماماً، لا يوجد على الجدران أي لمسات مختلفة بالنسبة لطول الممرات أو في جدرانها أو أرضياتها، فقط تركتا لمساحة لتعبر عن البساطة في التصميم و اعطاء فرصة لحرية التنقل دون عوائق

و استمراراً لعرض تلك المنازل الشيقة المختلفة عن المعتاد أرشح لكم هذا المنزل الاستوائي