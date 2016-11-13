15 فكرة ستجعل غرفة نومك أحلى

سنقدم لكم اليوم أكثر من نموذج لغرفة النوم بتصميمات حديثة ستلهمك لتنفيذ أفكار رائعة في ديكور غرفتك ، لان غرفة النوم هي ملاذنا للراحة و الاطمئنان فهي تتمتع بالعديد من الجهود و التفاصيل التي تجعل منها في النهاية مكاناً جميلاً و لائقاً إلى جانب وظيفتها في تقديم الدفء و الهدوء لنا، يمكنكم متابعة أفكارنا المقترحة و الاستفادة منها في تصميم غرفتكم المستقبلية بشكل أسهل حيث ستكون شكل غرفة الأحلام في ذهنك قبل الشروع في تنفيذها ..
الإضاءة هي أهم ما يميز أي غرفة داخلية في المنزل عن غيرها، لذا يعتقد البعض سلباً أو وظيفة غرفة النوم تمنعها من الحصول على إضاءة جيدة و لكن العكس هو الصحيح في التصميمات الحداثية خصوصاً للغرف التي تطل على محيط طبيعي جذاب ، و اماكن الغضاءة في هذا التصميم واضحة مثل السقف و بيوت النور في تجويفات الستائر و كذلك المصدر الطبيعي عبر الشرفة ، كل ذلك سيساعدك على الشعور باتساع الغرفة و بهجتها
التلفاز من أكثر الأشياء امتاعاً أثناء فترات ما قبل النوم أو حين الاستيقاظ منه، لذا قامت بعض التصميمات باستيعاض غياب عنصر الجمال الطبيعي حول شرفات الغرفة بشاشة عرض
تلفزيون أمام السرير
يمكن استخدام الخشب في سقف و ارضيات و جدران الغرفة و فصلها تماماً عن محيطها الخارجي بواسطة الستائر لذلك لو كنت من عشاق الخصوصية فإن استخدام الاخشاب و غلق النوافذ بالستائر و الشعور بالهدوء فإن هذا التصميم يلائمك للغاية
المكتبات ليست معتادة في تصميمات غرف النوم و لكنها تعتبر حلاً رائعاً لتصميمات الغرف التي تريد تركيز الأغراض و التلفاز – إن وجد – في مكان واحد لذا يمكنك تصميم مثل هذه الغرفة لو كنت تريد حفظ الكتب و وضع اغراضك و بعض التحف في غرفة نومك
لو كنت تتمتع بمحيط طبيعي أمام غرفة نومك فقم بتصميم شرفة كبيرة تسمح لك برؤية ما يحيط بك من كل الزوايا و يفضل أن ترى كل ذلك من موقعك على السرير ، ستعيش تجربة استثنائية
لعشاق الهواء الطلق فإن فتح الشرفات على الغرفة المخصصة للنوم شعور رائع لكم، و هذا هو الشكل الأمثل خصوصاً لمواقع البيوت التي تتسم بالحرارة المعتدلة طوال أيام السنة، احساس بالنتعاش و تجدد الهواء في كل دقيقة
الجدار الخشبي في قلب غرفة النوم أمام السرير تساعد على زيادة الهدوء و الخصوصية من جهة و من جهة أخرى زيادة العملية في حفظ الاغراض و التحف و حمل التلفاز في الغرفة
الاستخدامات غير التقليدية للأرفف و الخزانات بجوار السرير و في نهايته تعتبر هي الأجمل في تلك الغرفة البسيطة، مع التركيز على جمال لون الخشب و بساطة التصميم
في أقصى جانب الغرفة نلاحظ وجود الصندوق الخشبي المعلق باللون الأسود و هذا في حقيقة الامر عبارة عن غرفة ملابس أو بمعنى اصح خزانة ملابس مفتوحة و معلقة في السقف يمكنك من خلالها حمل و تعليق ملابسك بشكل ذكي و مبتكر
الستائر الخفيفة في غرفة النوم تؤدي إلى زيادة كمية الضوء الداخلة من خلالها للغرفة و من جهة أخرى تزيد من الخصوصية بحجب الرؤية لما هو خارج النافذة أو الشرفة مع شكلها الجميل الرقيق الذي يزيد من فاعلية تصميم الغرفة بشكل عام
غرفة النوم بمفهومها القديم لم تعد كما كانت، فيمكنك تخصيص جزء منها لتكون مساحتك الخاصة ، كرسي مريح و بعض الكتب على أرفف صغيرة و مكتبة مناسبة للمساحة و بعض الذكريات في هيئة لوحات على الحائط، و هذا التصميم مناسب جداً ليزيد من شعورك بالاعتزاز بالنفس و قضاء وقت خاص مفتقد في أيامنا السريعة
يمكنك أن تنشيء مساحة خاصة لإنجاز الأعمال من داخل غرفتك، حيث سيوفر عليك ذلك لحظات من القلق حول الاطمئنان على عملك و على جدول أعمال اليوم المقبل، بمجرد أن خطوات صغيرة من السرير لتلك المنطقة العملية و هو مزيج غريب و لكنه جميل بين الراحة و العمل
يمكننا أن نتأمل تلك المكتبة الأفقية الملاصقة للسقف ، استخدامها رائع و تحتاج لسلم جميل بنفس لونها الخشبي الانيق حتى يكتمل مشهدها، و هي تفتح آفاقاً جديدة لحب القراءة و التعلم في كل الاوقات حتى في لحظات الراحة
في كل قطعة أثاث سحر خاص، تلك حقيقة يجب استغلالها، و هنا تم استغلالها بمهارة فائقة في الأبواب و المكتب الصغير و كذلك على الكرسي ، كل شيء في الغرفة لونه رمادي ما عدا الأثاث كله لونه متشابه بلون الخشب ، اشياء رائعة و لوحة فنية يمكنك تصميمها بكل سهولة في غرفتك
لمزيد من الخصوصية و تغيير المود و المزاج يمكنك استخدام طبقتين من الستائر إحداها خفيف ليسمح بمرور الضوء و الاخرى سميكة حتى لا تسمح بمروره و تدخلك في موود الليل حتى في لحظات النهار مما يساعدك على الخلود للنوم في أي وقت