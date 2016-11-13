15 فكرة ستجعل غرفة نومك أحلى

الإضاءة هي أهم ما يميز أي غرفة داخلية في المنزل عن غيرها، لذا يعتقد البعض سلباً أو وظيفة غرفة النوم تمنعها من الحصول على إضاءة جيدة و لكن العكس هو الصحيح في التصميمات الحداثية خصوصاً للغرف التي تطل على محيط طبيعي جذاب ، و اماكن الغضاءة في هذا التصميم واضحة مثل السقف و بيوت النور في تجويفات الستائر و كذلك المصدر الطبيعي عبر الشرفة ، كل ذلك سيساعدك على الشعور باتساع الغرفة و بهجتها