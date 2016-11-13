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15 فكرة ستجعل غرفة نومك أحلى

Mohammed Awad Mohammed Awad
CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
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سنقدم لكم اليوم أكثر من نموذج لغرفة النوم بتصميمات حديثة ستلهمك لتنفيذ أفكار رائعة في ديكور غرفتك ، لان غرفة النوم هي ملاذنا للراحة و الاطمئنان فهي تتمتع بالعديد من الجهود و التفاصيل التي تجعل منها في النهاية مكاناً جميلاً و لائقاً إلى جانب وظيفتها في تقديم الدفء و الهدوء لنا، يمكنكم متابعة أفكارنا المقترحة و الاستفادة منها في تصميم غرفتكم المستقبلية بشكل أسهل حيث ستكون شكل غرفة الأحلام في ذهنك قبل الشروع في تنفيذها ..

1- جمال الإضاءة

INTERIOR RECAMARA, PROYECTARQ | ARQUITECTOS PROYECTARQ | ARQUITECTOS غرفة نوم أسمنت White
PROYECTARQ | ARQUITECTOS

PROYECTARQ | ARQUITECTOS
PROYECTARQ | ARQUITECTOS
PROYECTARQ | ARQUITECTOS

الإضاءة هي أهم ما يميز أي غرفة داخلية في المنزل عن غيرها، لذا يعتقد البعض سلباً أو وظيفة غرفة النوم تمنعها من الحصول على إضاءة جيدة و لكن العكس هو الصحيح في التصميمات الحداثية خصوصاً للغرف التي تطل على محيط طبيعي جذاب ، و اماكن الغضاءة في هذا التصميم واضحة مثل السقف و بيوت النور في تجويفات الستائر و كذلك المصدر الطبيعي عبر الشرفة ، كل ذلك سيساعدك على الشعور باتساع الغرفة و بهجتها

2- ممكن تليفزيون

Casa Sorteo Tec No.191, ARQUIPLAN ARQUIPLAN غرفة نوم
ARQUIPLAN

ARQUIPLAN
ARQUIPLAN
ARQUIPLAN

التلفاز من أكثر الأشياء امتاعاً أثناء فترات ما قبل النوم أو حين الاستيقاظ منه، لذا قامت بعض التصميمات باستيعاض غياب عنصر الجمال الطبيعي حول شرفات الغرفة بشاشة عرض تلفزيون أمام السرير 

3- بالخشب

Casa Mr, 21arquitectos 21arquitectos غرفة نوم
21arquitectos

21arquitectos
21arquitectos
21arquitectos

يمكن استخدام الخشب في سقف و ارضيات و جدران الغرفة و فصلها تماماً عن محيطها الخارجي بواسطة الستائر لذلك لو كنت من عشاق الخصوصية فإن استخدام الاخشاب و غلق النوافذ بالستائر و الشعور بالهدوء فإن هذا التصميم يلائمك للغاية

4- مكتبة أمام السرير

Loft2, Basch Arquitectos Basch Arquitectos غرفة نوم خشب Beige
Basch Arquitectos

Basch Arquitectos
Basch Arquitectos
Basch Arquitectos

المكتبات ليست معتادة في تصميمات غرف النوم و لكنها تعتبر حلاً رائعاً لتصميمات الغرف التي تريد تركيز الأغراض و التلفاز – إن وجد – في مكان واحد لذا يمكنك تصميم مثل هذه الغرفة لو كنت تريد حفظ الكتب و وضع اغراضك و بعض التحف في غرفة نومك

5- بانوراما

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

لو كنت تتمتع بمحيط طبيعي أمام غرفة نومك فقم بتصميم شرفة كبيرة تسمح لك برؤية ما يحيط بك من كل الزوايا و يفضل أن ترى كل ذلك من موقعك على السرير ، ستعيش تجربة استثنائية 

6- شرفات مفتوحة

Kupuri , BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة نوم
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

لعشاق الهواء الطلق فإن فتح الشرفات على الغرفة المخصصة للنوم شعور رائع لكم، و هذا هو الشكل الأمثل خصوصاً لمواقع البيوت التي تتسم بالحرارة المعتدلة طوال أيام السنة، احساس بالنتعاش و تجدد الهواء في كل دقيقة

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7- جدار خشبي

homify غرفة نوم خشب Beige
homify

homify
homify
homify

الجدار الخشبي في قلب غرفة النوم أمام السرير تساعد على زيادة الهدوء و الخصوصية من جهة و من جهة أخرى زيادة العملية في حفظ الاغراض و التحف و حمل التلفاز في الغرفة 

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8- استخدامات غير تقليدية

CASA RR, BURO ARQUITECTURA BURO ARQUITECTURA غرفة نوم
BURO ARQUITECTURA

BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA
BURO ARQUITECTURA

الاستخدامات غير التقليدية للأرفف و الخزانات بجوار السرير و في نهايته تعتبر هي الأجمل في تلك الغرفة البسيطة، مع التركيز على جمال لون الخشب و بساطة التصميم 

9- غرفة ملابس معلقة

Interiorismo para residencia en Altozano Morelia, Dovela Interiorismo Dovela Interiorismo غرفة نوم Grey
Dovela Interiorismo

Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo
Dovela Interiorismo

في أقصى جانب الغرفة نلاحظ وجود الصندوق الخشبي المعلق باللون الأسود و هذا في حقيقة الامر عبارة عن غرفة ملابس أو بمعنى اصح خزانة ملابس مفتوحة و معلقة في السقف يمكنك من خلالها حمل و تعليق ملابسك بشكل ذكي و مبتكر 

10- ستائر خفيفة

Av. México-Condesa, Elías Arquitectura Elías Arquitectura غرفة نوم
Elías Arquitectura

Elías Arquitectura
Elías Arquitectura
Elías Arquitectura

الستائر الخفيفة في غرفة النوم تؤدي إلى زيادة كمية الضوء الداخلة من خلالها للغرفة و من جهة أخرى تزيد من الخصوصية بحجب الرؤية لما هو خارج النافذة أو الشرفة مع شكلها الجميل الرقيق الذي يزيد من فاعلية تصميم الغرفة بشكل عام

11- مساحة خاصة

N14, aaestudio aaestudio غرفة نوم
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

غرفة النوم بمفهومها القديم لم تعد كما كانت، فيمكنك تخصيص جزء منها لتكون مساحتك الخاصة ، كرسي مريح و بعض الكتب على أرفف صغيرة و مكتبة مناسبة للمساحة و بعض الذكريات في هيئة لوحات على الحائط، و هذا التصميم مناسب جداً ليزيد من شعورك بالاعتزاز بالنفس و قضاء وقت خاص مفتقد في أيامنا السريعة 

12- مساحة للعمل

Recamara Industrial, Taller 03 Taller 03 غرفة نوم طوب Black
Taller 03

Taller 03
Taller 03
Taller 03

يمكنك أن تنشيء مساحة خاصة لإنجاز الأعمال من داخل غرفتك، حيث سيوفر عليك ذلك لحظات من القلق حول الاطمئنان على عملك و على جدول أعمال اليوم المقبل، بمجرد أن خطوات صغيرة من السرير لتلك المنطقة العملية و هو مزيج غريب و لكنه جميل بين الراحة و العمل

13- مكتبة في السقف

Departamento KL, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

يمكننا أن نتأمل تلك المكتبة الأفقية الملاصقة للسقف ، استخدامها رائع و تحتاج لسلم جميل بنفس لونها الخشبي الانيق حتى يكتمل مشهدها، و هي تفتح آفاقاً جديدة لحب القراءة و التعلم في كل الاوقات حتى في لحظات الراحة

14 – محيط مختلف

Casa Bosques de las Lomas, México Distrito Federal , Nómada Studio Nómada Studio غرفة نوم خشب Grey
Nómada Studio

Nómada Studio
Nómada Studio
Nómada Studio

في كل قطعة أثاث سحر خاص، تلك حقيقة يجب استغلالها، و هنا تم استغلالها بمهارة فائقة في الأبواب و المكتب الصغير و كذلك على الكرسي ، كل شيء في الغرفة لونه رمادي ما عدا الأثاث كله لونه متشابه بلون الخشب ، اشياء رائعة و لوحة فنية يمكنك تصميمها بكل سهولة في غرفتك 

15- ستائر مزدوجة

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores غرفة نوم
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

لمزيد من الخصوصية و تغيير المود و المزاج يمكنك استخدام طبقتين من الستائر إحداها خفيف ليسمح بمرور الضوء و الاخرى سميكة حتى لا تسمح بمروره و تدخلك في موود الليل حتى في لحظات النهار مما يساعدك على الخلود للنوم في أي وقت 

8 منازل صممت بحكمة لا تتعدى مساحتها 75 متر مربع
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