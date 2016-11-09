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10 مظلات مبتكرة سوف تتمنى أن تكون في بيتك

shereen gouda shereen gouda
Manutti, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal حدائقأثاث
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قد تكون أنت ممن يمتلكون أجمل الحدائق وأكثرها أناقة و تفنن ومع ذلك قد لا تكون لديك قابلية لكي تستمتع بجمالها بأي وسيلة غير من داخل بيتك لأنك تعاني من عدم وجود ظل طبيعي يحميك خارجياً من الشمس صيفاً أو الأمطار شتاءاً، وفي هذه الحالة ستكون الإضافة المثالية لك هي مظلة أنيقة تكتمل بها حديقتك ولهذا السبب فهذه المقالة أيضاً مثالية لك لم سوف نعرضه من تصاميم مظلات بشتى الأشكال. من الممكن أيضاً أن تكون بالفعل تمتلك برجولا في حديقتك ولكنها لا تضيف بعد جمالي ملحوظ أو تفتقد العنصر العملي وهذا يعني أنك في المكان الصحيح لما سوف ترى من هذه المجموعة من المظلات تصاميم تجمع بين الجمال والعملية. كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على هذه التصاميم المبتكرة.

1- أشكال مميزة و إنسيابية

homify منتجع
homify

homify
homify
homify

المظلة هنا تعطي أنطباع لمدى روعة و حداثة الحديقة و كما تعطي انطباع قوي هي أيضاً ذات هيكل و خامات قوي وذات صلابة هائلة، فهي مصنوعة من نسج مقوى يتحمل كل عوامل المتغيرة. يمكنك أن تقوم بالتشكيل الذي يحلو لك ما هذه الخامة المرنة و لن تجد خامة أذكى من هذه التي تمتعك بمرونة و متانة في نفس الوقت.

2- كهف خاص بك

Garden Igloo, Greenbop Greenbop بلكونات وشرفاتأثاث
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

إذا كنت تريد أن يكون لك ركن و ظل خاص بك كي تستمتع بهدوء و جمال الطبيعة في سكينة هذا هو ما كنت تبحث عنه. شكله الهندسي يسمح لك لخلق مساحة شبه منغلقة للتمتع بالحديقة في الهواء الطلق. 

3- هيكل معلق

Urlaub im Garten, neuegaerten-gartenkunst neuegaerten-gartenkunst حديقة
neuegaerten-gartenkunst

neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst
neuegaerten-gartenkunst

نرى مثل هذه البرجولات في أحياء إيطاليا الراقية لما فيها من هيكل هندسي يمكن من مد المظلة عليه دون الحاجة لوجود أعمدة وبالتالي لن تأخذ أي حيز من مساحة حديقتك.

4- تصميم تقليدي

die Cubola, Textile Sonnenschutz- Technik Textile Sonnenschutz- Technik حدائقأثاث
Textile Sonnenschutz- Technik

Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik
Textile Sonnenschutz- Technik

قم بإختيار هذا التصميم إن أردت أن تعطي روح مختلفة لتصميم تقليدي، فهو يجمع بين الهيكل التقليدي ذو الشكل الهندسي المستقيم مع الخامة الغير تقليدية التي تطرقنا إليها في أول المقال.

5- ديكورات من الطبيعة

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

من الممكن أن يكون كل ما تحتاج إليه هو تزيين برجولتك ببعض النباتات كي تعييد الحياة لها فكما نرى هنا أن هذه المظلة الكلاسيكية أصبحت برونق خاص و مبهج بعد هذه الإضافة البسيطة.

6- مظلة عصرية متنقلة

Manutti, Brandstores - das Markenmöbel Portal Brandstores - das Markenmöbel Portal حدائقأثاث
Brandstores – das Markenmöbel Portal

Brandstores - das Markenmöbel Portal
Brandstores – das Markenmöbel Portal
Brandstores - das Markenmöbel Portal

هل تذكر كيف كانت تصاميم المظلات قديماً في الحدائق العامة وكيفية أنها تكفي طاولة واحدة؟  هذا هو التطور لمثل هذه المظلات فبعض الحدائق لا تكن بحاجة لمثل المظلات الضخمة بل قليل من الظل يكفيها.  لهؤلاء قد جاء المصممين  بهذا التصميم الذكي فهو يحمل أناقة بين خطوطه العصرية لا مثيل لها و من الجميل في هذه المظلة أيضاً هو قابليتك على غلقها أو تحريكها بسهولة.

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7- الحماية من هيكل المنزل

Antike Baustoffe, Antik-Stein Antik-Stein حديقة
Antik-Stein

Antik-Stein
Antik-Stein
Antik-Stein

إذا أضفت مظلة مثل هذه في التراس أو الحديقة سوف يبدو أنه جزء أساسي من بنية المنزل المعمارية و هذا أمر سوف يرفع من قيمة المنزل كثيراً و هو هيكل من أقوى ما يكون.

8- إستظل بالطبيعة

​Ein Garten mit Geschichte, Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur حديقة
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur
Lustenberger Schelling Landschaftsarchitektur

لا يوجد حل أكثر جمالاً في الحدائق بشتى أشكالها من أن تجد الأمان وسط الطبيعة فهي كافية لتعطيك كل ما تسعى وراءه من دفئ و جمال وحماية من عوامل الطقس المختلفة

9- الركن البعيد الآمن

Marrakech Shelter EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches حديقة
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

Marrakech Shelter

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

إن كنت ممن ينعمون بحدائق بمساحات واسعة لم لا تقوم بتصميم وحدة متكاملة مثل هذه في أحد أركان الحديقة؟ هذا التصميم الكلاسيكي سيعيد رونق أفتقدناه كثيراً في تصاميم حدائقنا العصرية فهو تصميم به تفاصيل تجذبك إليه وبإمكانك أن تستمتع به وسط تجمعات وإحتفالات كثيرة.

10- خامات طبيعية

homify بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
homify

homify
homify
homify

هذا الحل الرائع سيكون رحيم على ميزانيتك و على الطبيعة فخاماته تعتمد على الخوص المجدول، ومن الممكن أن تسمع إلى هذان اللفظان و تظن أنه سيكون تصميم بدائي وغير أنيق ولكن هذا التصميم هو أكبر دليل على مدى خطأ هذا التقدير. إبداع المصممين في إيجاد حلول بسيطة بإستخدام مواد طبيعية لا تحتاج إلى معالجات أصبح أمر يشغل نسبة كبيرة جداً من المصممين والمستثمرين العالمين.

لكي تستمتع بجمال حديقتك في نطاق أوسع و أكثر كفاءة و تشارك اللحظات القيمة مع أصدقائك وأقاربك وسط أجواء الطبيعة تعرف على أفضل 14 تصميم لشوايات تناسب حفلات الباربكيو.

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