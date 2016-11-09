10 مظلات مبتكرة سوف تتمنى أن تكون في بيتك

هذا الحل الرائع سيكون رحيم على ميزانيتك و على الطبيعة فخاماته تعتمد على الخوص المجدول، ومن الممكن أن تسمع إلى هذان اللفظان و تظن أنه سيكون تصميم بدائي وغير أنيق ولكن هذا التصميم هو أكبر دليل على مدى خطأ هذا التقدير. إبداع المصممين في إيجاد حلول بسيطة بإستخدام مواد طبيعية لا تحتاج إلى معالجات أصبح أمر يشغل نسبة كبيرة جداً من المصممين والمستثمرين العالمين.

لكي تستمتع بجمال حديقتك في نطاق أوسع و أكثر كفاءة و تشارك اللحظات القيمة مع أصدقائك وأقاربك وسط أجواء الطبيعة تعرف على أفضل 14 تصميم لشوايات تناسب حفلات الباربكيو.