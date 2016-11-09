10 مظلات مبتكرة سوف تتمنى أن تكون في بيتك

قد تكون أنت ممن يمتلكون أجمل الحدائق وأكثرها أناقة و تفنن ومع ذلك قد لا تكون لديك قابلية لكي تستمتع بجمالها بأي وسيلة غير من داخل بيتك لأنك تعاني من عدم وجود ظل طبيعي يحميك خارجياً من الشمس صيفاً أو الأمطار شتاءاً، وفي هذه الحالة ستكون الإضافة المثالية لك هي مظلة أنيقة تكتمل بها حديقتك ولهذا السبب فهذه المقالة أيضاً مثالية لك لم سوف نعرضه من تصاميم مظلات بشتى الأشكال. من الممكن أيضاً أن تكون بالفعل تمتلك برجولا في حديقتك ولكنها لا تضيف بعد جمالي ملحوظ أو تفتقد العنصر العملي وهذا يعني أنك في المكان الصحيح لما سوف ترى من هذه المجموعة من المظلات تصاميم تجمع بين الجمال والعملية. كفانا مقدمات ولنبدأ التعرف على هذه التصاميم المبتكرة.
المظلة هنا تعطي أنطباع لمدى روعة و حداثة الحديقة و كما تعطي انطباع قوي هي أيضاً ذات هيكل و خامات قوي وذات صلابة هائلة، فهي مصنوعة من نسج مقوى يتحمل كل عوامل المتغيرة. يمكنك أن تقوم بالتشكيل الذي يحلو لك ما هذه الخامة المرنة و لن تجد خامة أذكى من هذه التي تمتعك بمرونة و متانة في نفس الوقت.
إذا كنت تريد أن يكون لك ركن و ظل خاص بك كي تستمتع بهدوء و جمال الطبيعة في سكينة هذا هو ما كنت تبحث عنه. شكله الهندسي يسمح لك لخلق مساحة شبه منغلقة للتمتع بالحديقة في الهواء الطلق.
نرى مثل هذه البرجولات في أحياء إيطاليا الراقية لما فيها من هيكل هندسي يمكن من مد المظلة عليه دون الحاجة لوجود أعمدة وبالتالي لن تأخذ أي حيز من مساحة حديقتك.
قم بإختيار هذا التصميم إن أردت أن تعطي روح مختلفة لتصميم تقليدي، فهو يجمع بين الهيكل التقليدي ذو الشكل الهندسي المستقيم مع الخامة الغير تقليدية التي تطرقنا إليها في أول المقال.
من الممكن أن يكون كل ما تحتاج إليه هو تزيين برجولتك ببعض النباتات كي تعييد الحياة لها فكما نرى هنا أن هذه المظلة الكلاسيكية أصبحت برونق خاص و مبهج بعد هذه الإضافة البسيطة.
هل تذكر كيف كانت تصاميم المظلات قديماً في الحدائق العامة وكيفية أنها تكفي طاولة واحدة؟ هذا هو التطور لمثل هذه المظلات فبعض الحدائق لا تكن بحاجة لمثل المظلات الضخمة بل قليل من الظل يكفيها. لهؤلاء قد جاء المصممين بهذا التصميم الذكي فهو يحمل أناقة بين خطوطه العصرية لا مثيل لها و من الجميل في هذه المظلة أيضاً هو قابليتك على غلقها أو تحريكها بسهولة.
إذا أضفت مظلة مثل هذه في التراس أو الحديقة سوف يبدو أنه جزء أساسي من بنية المنزل المعمارية و هذا أمر سوف يرفع من قيمة المنزل كثيراً و هو هيكل من أقوى ما يكون.
لا يوجد حل أكثر جمالاً في الحدائق بشتى أشكالها من أن تجد الأمان وسط الطبيعة فهي كافية لتعطيك كل ما تسعى وراءه من دفئ و جمال وحماية من عوامل الطقس المختلفة
إن كنت ممن ينعمون بحدائق بمساحات واسعة لم لا تقوم بتصميم وحدة متكاملة مثل هذه في أحد أركان الحديقة؟ هذا التصميم الكلاسيكي سيعيد رونق أفتقدناه كثيراً في تصاميم حدائقنا العصرية فهو تصميم به تفاصيل تجذبك إليه وبإمكانك أن تستمتع به وسط تجمعات وإحتفالات كثيرة.
هذا الحل الرائع سيكون رحيم على ميزانيتك و على الطبيعة فخاماته تعتمد على الخوص المجدول، ومن الممكن أن تسمع إلى هذان اللفظان و تظن أنه سيكون تصميم بدائي وغير أنيق ولكن هذا التصميم هو أكبر دليل على مدى خطأ هذا التقدير. إبداع المصممين في إيجاد حلول بسيطة بإستخدام مواد طبيعية لا تحتاج إلى معالجات أصبح أمر يشغل نسبة كبيرة جداً من المصممين والمستثمرين العالمين.
لكي تستمتع بجمال حديقتك في نطاق أوسع و أكثر كفاءة و تشارك اللحظات القيمة مع أصدقائك وأقاربك وسط أجواء الطبيعة تعرف على أفضل 14 تصميم لشوايات تناسب حفلات الباربكيو.