28 شواية اقتصادية ورائعة ستجعلك تحب الشواء

سواءً في الحديقة أو داخل المنزل تظل حفلات الشواء وتجمع أفراد العائلة حولها مع الأصدقاء ومشاركة الأوقات الجميلة في إعداد الطعام المشوي اللذيذ من أفضل اللحظات التي نعيشها في منازلنا، لذا فإننا بحاجة إلى معرفة أجمل التصاميم للشوايات التي تساعدنا على ممارسة هذا النشاط بشكل عملي واقتصادي مع تحقيق شكل جميل وديكور جذاب.
ولأننا في هوميفاي نحرص على أن نطلعكم على كل ما هو جديد في ديكورات فراغاتكم المحببة أتينا لكم اليوم ب28 فكرة لتصميم الشوايات التي تتميز بالعصرية والاقتصادية مع الشكل الجميل ، فهيا بنا لنرى هذه الأفكار الجديدة:
إذا نظرنا لهذه الشواية فإننا نجدها قد بنيت من الحجر الطبيعي والطوب الأجمر الطبيعي أيضًا وقد أخذت الشكل المعتاد للأسقف الجمالونية كبيت صغير.
على الواجهة المقابلة للبحر وبالقرب من السور الفاصل نجد هذه الشواية التي صنعت من الطوب وقد كسيت بالأسمنت واللون الأبيض الهادئ المتناغم مع ألوان الطبيعة من حوله والذي جعلها جزء من جمال الشكل الخارجي للمنزل.
هنا نجد أن الشواية قد بنيت كجزء لا يتجزأ من حوائط المطبخ الداخلية و قد كسي بالطوب الحراري من الداخل مع الطلاء الأبيض الجميل من الخارج.
أما هذه الشواية الكبيرة في الخارج فنراها قد صنعت من الطوب أيضًا ولكنها قد غطيت بالغطاء المعدني الذي يطرد الدخان الناتج عنها وقد ظهرت بشكل عصري.
في هذه الشواية نرى أن المصمم قد اختار لها الرخام كي تصنع منه وتكسى بشكل واسع من حولها به وقد صنعت من الطوب الحراري في الداخل أيضًا ولكن شكل الرخام الموحد جعل الفراغ كله ككتلة واحدة جميلة الشكل.
على أحد جوانب المنزل وبجوار السور الخشبي المحيط نرى هذه الشواية التي بنيت من الطوب المطلي باللون الأبيض وحولها الشجيرات والورود المزروعة على السور في شكل جذاب مريح للعين.
هنا نجد أن الشواية اتخذت بعدًا مغايرة فهي من الأساس عنصر رئيسي قد بني حوله الملحق الخاص بالطبخ حيث الكاونتر من الطوب والملحق بالكامل والشواية مبنية داخل مبنى الملحق محفورة داخله.
الطوب فقط يمكننا أن نستخدمه في بناء الشواية مع الحفاظ على مساحة بأسفلها لتخزين الخشب والأدوات المستخدمة أثناء استعمالها، ويمكننا بناء كاونتر ملاصق لها لتسهيل العملية أكثر.
أما في هذه الشواية الكبيرة فإننا نجد أن المصمم قد قسمها إلى أجزاء وهذا الحل عملي للغاية فيمكننا شواء أكثر من صنف للطعام في آن واحد، كما نرى أنه قد تم طلاؤها باللون الأسود الأنيق في منطقة المدخنة.
هذا الشكل الريفي الجميل كالقبو الكبير من الحجر الأبيض وأمامه جلسة من الخشب هو حل ممتاز لراغبي التصميمات المميزة.
في هذه الشواية التي صنعت من الرخام والتي اتخذت شكل المطبخ العادي ذو الخزانات العلوية والسفلية نستطيع أن نلمس الطراز الريفي رغم العصرية الموجودة في بقية الفراغ.
كما أننا لا نحتاج إلى التعقيد في التصميم بل البساطة قدر الإمكان، فهنا نجد أن الشواية التي صنعت من الرخام أيضًا هي عبارة عن مساحة مجوفة مناسبة وهذا السطح المعدني البسيط والعملي.
بهذا الشكل المتميز اختار المصمم أن تكون الشواية مختلفة ، فصمممها على شكل قبو من الحجر الفاتح اللون مقسم إلى مساحة مستطيلة في الوسط ، وهي منطقة النار، وبعض المساحات الأخرى للتخزين والعمل.
هنا استخدم المصمم الطوب والخشب والسيراميك في آن واحد وكل هذا التجمع أنتج شكلًا عمليًا بسيطًا وجميلًا في الهواء الطلق.
أما هنا فنجد تمازج الطابع الريفي عن طريق الجزء المبني من الأسمنت وهو عبارة عن تجويف مستطيل بجوار حامل من الأسمنت يحمل جسم الشواية المعدنية.
باللون الأسود الأنيق اختار المصمم أن يبرز الطراز العملي الطاغي على التصميم ، ومع الشوايات المعدنية العملية والأبيض على الحوائط ظهر الفراغ بشكل مختلف.
فكرة عملية أنيقة من الحديد والأسمنت وقد صنعت بداخلها شواية من الممكن استخدامها كمدفأة عند الحاجة .
هنا نجد تمازج القباب مع القبب المبنية من الطوب والمكسوة باللون الأسمنتي الأبيض ومع بعض تشكيلات الحجر الجميلة التي صنعت ديكورًا ريفيًا جميلًا.
من الأفكار العملية الجيدة هي أن يكون للشواية باب مثبت في الحائط يخفيها في أوقات عدم الاستعمال توفيرًا للمساحة.
من الممكن أيضًا ألا يكون للشواية مدخنة وذلك عند استخدام الشواية المعدنية ذات الغطاء العملي الموضح ولكن ذلك يتطلب أن تكون الشواية في مكان طلق متجدد الهواء لضمان التهوية الجيدة وطرد الدخان.
وهنا تجد 8 مطابخ ريفية جديرة بأن تراها.