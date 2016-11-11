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28 شواية اقتصادية ورائعة ستجعلك تحب الشواء

آية علم الدين آية علم الدين
Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
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سواءً في الحديقة أو داخل المنزل تظل حفلات الشواء وتجمع أفراد العائلة حولها مع الأصدقاء ومشاركة الأوقات الجميلة في إعداد الطعام المشوي اللذيذ من أفضل اللحظات التي نعيشها في منازلنا، لذا فإننا بحاجة إلى معرفة أجمل التصاميم للشوايات التي تساعدنا على ممارسة هذا النشاط بشكل عملي واقتصادي مع تحقيق شكل جميل وديكور جذاب.

ولأننا في هوميفاي نحرص على أن نطلعكم على كل ما هو جديد في ديكورات فراغاتكم المحببة أتينا لكم اليوم ب28 فكرة لتصميم الشوايات التي تتميز بالعصرية والاقتصادية مع الشكل الجميل ، فهيا بنا لنرى هذه الأفكار الجديدة:

1- الشواية الحجرية

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

إذا نظرنا لهذه الشواية فإننا نجدها قد بنيت من الحجر الطبيعي والطوب الأجمر الطبيعي أيضًا وقد أخذت الشكل المعتاد للأسقف الجمالونية كبيت صغير.

2- الشواية البيضاء على البحر

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L حديقة
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

على الواجهة المقابلة للبحر وبالقرب من السور الفاصل نجد هذه الشواية التي صنعت من الطوب وقد كسيت بالأسمنت واللون الأبيض الهادئ المتناغم مع ألوان الطبيعة من حوله والذي جعلها جزء من جمال الشكل الخارجي للمنزل.

3- الشواية في الداخل

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

هنا نجد أن الشواية قد بنيت كجزء لا يتجزأ من حوائط المطبخ الداخلية و قد كسي بالطوب الحراري من الداخل مع الطلاء الأبيض الجميل من الخارج.

4- في الخارج بحجم أكبر

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

أما هذه الشواية الكبيرة في الخارج فنراها قد صنعت من الطوب أيضًا ولكنها قد غطيت بالغطاء المعدني الذي يطرد الدخان الناتج عنها وقد ظهرت بشكل عصري.

5- شواية من الرخام

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

في هذه الشواية نرى أن المصمم قد اختار لها الرخام كي تصنع منه وتكسى بشكل واسع من حولها به وقد صنعت من الطوب الحراري في الداخل أيضًا ولكن شكل الرخام الموحد جعل الفراغ كله ككتلة واحدة جميلة الشكل.

6- الشواية البيضاء على جانب المنزل

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

على أحد جوانب المنزل وبجوار السور الخشبي المحيط نرى هذه الشواية التي بنيت من الطوب المطلي باللون الأبيض وحولها الشجيرات والورود المزروعة على السور في شكل جذاب مريح للعين.

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7- الشواية كجزء من ملحق الحديقة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

هنا نجد أن الشواية اتخذت بعدًا مغايرة فهي من الأساس عنصر رئيسي قد بني حوله الملحق الخاص بالطبخ حيث الكاونتر من الطوب والملحق بالكامل والشواية مبنية داخل مبنى الملحق محفورة داخله.

8- شواية من الطوب فقط

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

الطوب فقط يمكننا أن نستخدمه في بناء الشواية مع الحفاظ على مساحة بأسفلها لتخزين الخشب والأدوات المستخدمة أثناء استعمالها، ويمكننا بناء كاونتر ملاصق لها لتسهيل العملية أكثر.

9- الشواية المقسمة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

أما في هذه الشواية الكبيرة فإننا نجد أن المصمم قد قسمها إلى أجزاء وهذا الحل عملي للغاية فيمكننا شواء أكثر من صنف للطعام في آن واحد، كما نرى أنه قد تم طلاؤها باللون الأسود الأنيق في منطقة المدخنة.

10- الشواية ذات الشكل الجمالي

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

هذا الشكل الريفي الجميل كالقبو الكبير من الحجر الأبيض وأمامه جلسة من الخشب هو حل ممتاز لراغبي التصميمات المميزة.

11- شواية الداخل بتصميم مطبخ

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

في هذه الشواية التي صنعت من الرخام والتي اتخذت شكل المطبخ العادي ذو الخزانات العلوية والسفلية نستطيع أن نلمس الطراز الريفي رغم العصرية الموجودة في بقية الفراغ.

12- التصميم البسيط والمواد المختلفة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

كما أننا لا نحتاج إلى التعقيد في التصميم بل البساطة قدر الإمكان، فهنا نجد أن الشواية التي صنعت من الرخام أيضًا هي عبارة عن مساحة مجوفة مناسبة وهذا السطح المعدني البسيط والعملي.

13- قبو كبير مقسمة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

بهذا الشكل المتميز اختار المصمم أن تكون الشواية مختلفة ، فصمممها على شكل قبو من الحجر الفاتح اللون مقسم إلى مساحة مستطيلة في الوسط ، وهي منطقة النار، وبعض المساحات الأخرى للتخزين والعمل.

14- عدة مواد والنتيجة جميلة

Trabajos Realizos, BARBACOAS ARGENTINAS S L BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L
BARBACOAS ARGENTINAS S L

هنا استخدم المصمم الطوب والخشب والسيراميك في آن واحد وكل هذا التجمع أنتج شكلًا عمليًا بسيطًا وجميلًا في الهواء الطلق.

15- الشواية حديثة البناء ريفي

Writing with Light House - BBQ 2006, Goderbauer Architects Goderbauer Architects بلكونات وشرفاتأثاث
Goderbauer Architects

Goderbauer Architects
Goderbauer Architects
Goderbauer Architects

أما هنا فنجد تمازج الطابع الريفي عن طريق الجزء المبني من الأسمنت وهو عبارة عن تجويف مستطيل بجوار حامل من الأسمنت يحمل جسم الشواية المعدنية.

16- الشوايات العصرية

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

باللون الأسود الأنيق اختار المصمم أن يبرز الطراز العملي الطاغي على التصميم ، ومع الشوايات المعدنية العملية والأبيض على الحوائط ظهر الفراغ بشكل مختلف.

17- الشواية والمدفأة

Buitenhaarden, De Vuurtafel De Vuurtafel حدائقمواقد وشوايات
De Vuurtafel

De Vuurtafel
De Vuurtafel
De Vuurtafel

فكرة عملية أنيقة من الحديد والأسمنت وقد صنعت بداخلها شواية من الممكن استخدامها كمدفأة عند الحاجة .

18- القباب والقبب الريفية الجميلة

Fazzone camini, Fazzone camini Fazzone camini حديقة
Fazzone camini

Fazzone camini
Fazzone camini
Fazzone camini

هنا نجد تمازج القباب مع القبب المبنية من الطوب والمكسوة باللون الأسمنتي الأبيض ومع بعض تشكيلات الحجر الجميلة التي صنعت ديكورًا ريفيًا جميلًا.

19- الشواية المختفية

1200 Super Deluxe Built-in Braai The Braai Man حدائقمواقد وشوايات
The Braai Man

1200 Super Deluxe Built-in Braai

The Braai Man
The Braai Man
The Braai Man

من الأفكار العملية الجيدة هي أن يكون للشواية باب مثبت في الحائط يخفيها في أوقات عدم الاستعمال توفيرًا للمساحة.

20- الشواية ذات الغطاء العملي

Outdoor kitchen by Rae Wilkinson Rae Wilkinson Design Ltd حديقة
Rae Wilkinson Design Ltd

Outdoor kitchen by Rae Wilkinson

Rae Wilkinson Design Ltd
Rae Wilkinson Design Ltd
Rae Wilkinson Design Ltd

من الممكن أيضًا ألا يكون للشواية مدخنة وذلك عند استخدام الشواية المعدنية ذات الغطاء العملي الموضح ولكن ذلك يتطلب أن تكون الشواية في مكان طلق متجدد الهواء لضمان التهوية الجيدة وطرد الدخان.

21- إذا كانت المساحة تسمح فأننا من الممكن أن نبتكر في التصميم قدر الإمكان بالطوب والأسمنت.

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue حدائقمواقد وشوايات
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

22- بشكل طولي منتظم يمكننا فرد جميع احتياجات الشواية وإنهاء الكاونتر بقبة صغيرة لعملية الشواء

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー حدائقمواقد وشوايات
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

23- الشواية المتنقلة أحد الحلول العملية لانتقال الشواية إذا كان هناك أكثر من مكان في المنزل يمكنه استيعابها

Hogares insertables Nuke, Ñuke Ñuke حدائقمواقد وشوايات
Ñuke

Ñuke
Ñuke
Ñuke

24- هنا نجد الشواية الأنيقة من الصلب المطلي باللون الأسود مع الحائط الخشبي وفي الأسفل منطقة الشواء

Sidreria, COINA COINA مساحات تجارية بار/ ملهى ليلي
COINA

COINA
COINA
COINA

25- المدخنة المعدنية في الحل الأمثل للشوايات التي تتواجد في مساحات داخلية

RESTAURANTE BRUNO, ENSAMBLE de Arquitectura Integral ENSAMBLE de Arquitectura Integral مساحات تجارية طوب مطاعم
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral
ENSAMBLE de Arquitectura Integral

26- من الممكن استخدام الزجاج ليحيط بالشواية ولكن بمواصفات خاصة تحتمل درجات الحرارة العالية وهو بالطبع يضفى جمالًا وأناقة على التصميم.

Residência Paraíso do Mar, Pinheiro Martinez Arquitetura Pinheiro Martinez Arquitetura بلكونة أو شرفة خشب Multicolored
Pinheiro Martinez Arquitetura

Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura
Pinheiro Martinez Arquitetura

27- فكرة عملية منعدمة التكاليف وهي إعادة تدوير البراميل المعدنية وتعليق شبكة معدنية فوقها بشكل مميز.

Feuerstelle /// Grill "Stone", Rolandsschalenwerkstatt Rolandsschalenwerkstatt حدائقمواقد وشوايات
Rolandsschalenwerkstatt

Rolandsschalenwerkstatt
Rolandsschalenwerkstatt
Rolandsschalenwerkstatt

28- بطراز البحر المتوسط يمكننا أيضًا أن نصمم الشواية من السيراميك الملون الأنيق.

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

وهنا تجد 8 مطابخ ريفية جديرة بأن تراها.

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