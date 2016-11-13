11 فكرة ملهمة لتجديد مطبخك

يعد المطبخ من أهم الفراغات في المنزل حيث أنه هو الفراغ الوحيد الذي تجتمع فيه الحرارة مع المياه مع المواد المخزنة مع الأدوات الكثيرة التي من اللازم ترتيبها بشكل جيد، فهو فراغ يحتاج لتصميم جيد ودقيق وعملي.

لذا فإنه من الضروري الإطلاع على التصميمات المختلفة للمطابخ بين الحين والآخر حتى نصل إلى التصميم المثالي الذي نرجوه.

وفي هذا الموضوع نعرض لك 11 فكرة مختلفة وملهمة قد تساعدك على استلهام التصميم المناسب لمطبخك فإلى هذه الأفكار: