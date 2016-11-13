11 فكرة ملهمة لتجديد مطبخك

يعد المطبخ من أهم الفراغات في المنزل حيث أنه هو الفراغ الوحيد الذي تجتمع فيه الحرارة مع المياه مع المواد المخزنة مع الأدوات الكثيرة التي من اللازم ترتيبها بشكل جيد، فهو فراغ يحتاج لتصميم جيد ودقيق وعملي.
لذا فإنه من الضروري الإطلاع على التصميمات المختلفة للمطابخ بين الحين والآخر حتى نصل إلى التصميم المثالي الذي نرجوه.
وفي هذا الموضوع نعرض لك 11 فكرة مختلفة وملهمة قد تساعدك على استلهام التصميم المناسب لمطبخك فإلى هذه الأفكار:
في الغالب تكون المساحة المستغلة للعمل هي الأكثر احتمالًا لأن تكون السبب في نجاح التصميم أو فشله ، فهذه المنطقة إذا كانت صغيرة عن المطلوب فإنها تكون عائقًا كبيرًا في الاستخدام وتسبب الضيق أثناء استخدامها.
لذا فإن استخدام كاونتر من الرخام الكبير الممتد بطول المطبخ يعد حلًا عمليًا رائعًا ويوفر الجمال والأناقة للتصميم أيضًا، ومع بعض الخزانات الخشبية أسفله والمقاعد الجلدية العالية يكون التصميم قد اكتمل جماله.
من العناصر التي تساعد على استخدام المطبخ بشكل جيد هو وجود جزيرة في منتصف المطبخ من الممكن وضع الشعلات عليها أو حوض غسيل الأطباق أو حتى كمجرد مساحة للعمل.
وهنا نجدها قد صنعت من خشب الMDF باللون الأسود مع أجزاء من الخشب الطبيعي كما توافرت فيها أدراج للحفظ والتخزين.
في هذا المطبخ نجد أن الخبراء قد استغلوا جمال الطبيعة الخارجي ليكون جزءً من التصميم الجميل عن طريق الشباك الكبير المتصل بالحديقة الخارجية وعن طريق وضع أحواض غسيل الأطباق عليه مما يجعل من غسيل الأطباق متعة في حد ذاته.
من الأفكار الممتازة أيضًا هو استخدام لون جذاب لتميز التصميم مثل اللون الأصفر المشرق ونراه هنا متسقًا مع الألوان المستخدمة في سيراميك الأرضية ومع الخزانات البيضاء المصنوعة من خشب الMDF والمغطي بطبقة لامعة من الفورمايكا.
باستخدام الكسوات المعدنية والمرايا يمكننا أن نصمم مطبخًا براقًا ذو تصميم مبهر كما نرى هنا، فالمدخنة والمبرد والبوتوجاز كل هذه الأجهزة من المعدن الفضي اللامع ومع كسوة أحد الحوائط بشرائح المرايا اللامعة التي تعكس الضوء فتظهر المطبخ بمساحة أكبر وشكل جميل.
طراز البحر المتوسط من الطرز الغنية التي تضفي جمالًا خاصًا على الديكور ويمكننا استلهام بعض التصميمات الرائعة منه، فمثل هذا المطبخ الذي تميز بالسيراميك الملون ذو الأشكال المتداخلة مع الخشب الطبيعي في الخزانات والأدراج ومع اللون الرمادي للكاونتر العملي.
هناك بعض الأفكار العملية التي يمكننا استخدامها أيضًا وهي الأرفف المنزلقة التي من الممكن أن تطبق أو تختفي داخل الوحدات في أوقات عدم الاستخدام والتي توفر في المساحات بشكل كبير.
فهنا مثلًا نرى أننا قد استخدمنا رفًا كبيرًا كطاولة للطعام من الممكن اخفاءها عند عدم الحاجة لها.
في هذا المطبخ نرى أن الكاونتر استخدم كطاولة كبيرة يمكن استخدامها في الإفطار والوجبات السريعة كما يمكننا أن نرى الألوان العصرية التي استخدمت ليظهر المطبخ بشكل جميل عن طريق الأبيض والأسود وتداخلهم بشكل جذاب.
من العناصر شديدة الأهمية في المطبخ هي الإضاءة والتي لا تقتصر على أن تكون مثبتة في السقف فقط وإنما يمكننا أن نستخدم الإضاءة على الحوائط الجانبية مع الأشكال المميزة من شرائط في السقف كما نرى هنا.
هنا نجد أن المطبخ ليس محددًا بالحوائط كما هو معتاد وإنما قد ذاب المطبخ في الفراغ مع بعض الاستخدامات الأخرى مثل المكتب، لهذه الحالة الخاصة نحتاج لتصميم متميز مناسب لها كما فعل مصمم هذا المطبخ.
فنرى أن المطبخ نفسه عبارة عن كاونتر حر به حوض غسيل الأطباق والشعلات و خزانات كبيرة على الحائط بارتفاع الفراغ كله لتستوعب داخلها كل احتياجات المطبخ.
جدار من الحجر الطبيعي مع أرضية خشبية طبيعية هذه هي المعطيات التي جعلت من اختيار المطبخ الأبيض معهم تصميم متميز وجديد.
أما المطبخ نفسه فقد جاء منشرًا وجريئًا لحد كبير، فنجد الطاولة على شكل جزيرة في المنتصف تربط بين بقية العناصر وقد صنعت بارتفاعين مختلفين واحد للاستخدام في المطبخ وواحد ككاونتر لتقديم الوجبات الخفيفة عليه مع مقاعد سوداء مرتفعة تدل على الأناقة والرقي في التصميم.
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