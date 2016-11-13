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11 فكرة ملهمة لتجديد مطبخك

آية علم الدين آية علم الدين
Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos مطبخ
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يعد المطبخ من أهم الفراغات في المنزل حيث أنه هو الفراغ الوحيد الذي تجتمع فيه الحرارة مع المياه مع المواد المخزنة مع الأدوات الكثيرة التي من اللازم ترتيبها بشكل جيد، فهو فراغ يحتاج لتصميم جيد ودقيق وعملي.

لذا فإنه من الضروري الإطلاع على التصميمات المختلفة للمطابخ بين الحين والآخر حتى نصل إلى التصميم المثالي الذي نرجوه.

وفي هذا الموضوع نعرض لك 11 فكرة مختلفة وملهمة قد تساعدك على استلهام التصميم المناسب لمطبخك فإلى هذه الأفكار:

1- كاونتر طويل من الرخام

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS مطبخ
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

في الغالب تكون المساحة المستغلة للعمل هي الأكثر احتمالًا لأن تكون السبب في نجاح التصميم أو فشله ، فهذه المنطقة إذا كانت صغيرة عن المطلوب فإنها تكون عائقًا كبيرًا في الاستخدام وتسبب الضيق أثناء استخدامها.

لذا فإن استخدام كاونتر من الرخام الكبير الممتد بطول المطبخ يعد حلًا عمليًا رائعًا ويوفر الجمال والأناقة للتصميم أيضًا، ومع بعض الخزانات الخشبية أسفله والمقاعد الجلدية العالية يكون التصميم قد اكتمل جماله.

2- جزيرة في المنتصف

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects مطبخ
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

من العناصر التي تساعد على استخدام المطبخ بشكل جيد هو وجود جزيرة في منتصف المطبخ من الممكن وضع الشعلات عليها أو حوض غسيل الأطباق أو حتى كمجرد مساحة للعمل.

وهنا نجدها قد صنعت من خشب الMDF باللون الأسود مع أجزاء من الخشب الطبيعي كما توافرت فيها أدراج للحفظ والتخزين.

3- التواصل مع الطبيعة

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos مطبخ
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

في هذا المطبخ نجد أن الخبراء قد استغلوا جمال الطبيعة الخارجي ليكون جزءً من التصميم الجميل عن طريق الشباك الكبير المتصل بالحديقة الخارجية وعن طريق وضع أحواض غسيل الأطباق عليه مما يجعل من غسيل الأطباق متعة في حد ذاته.

4- اللون الأصفر المشرق

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من الأفكار الممتازة أيضًا هو استخدام لون جذاب لتميز التصميم مثل اللون الأصفر المشرق ونراه هنا متسقًا مع الألوان المستخدمة في سيراميك الأرضية ومع الخزانات البيضاء المصنوعة من خشب الMDF والمغطي بطبقة لامعة من الفورمايكا.

5- المطبخ اللامع

Apartamento Itacorubi Gran Classic 1, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE مطبخ
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

باستخدام الكسوات المعدنية والمرايا يمكننا أن نصمم مطبخًا براقًا ذو تصميم مبهر كما نرى هنا، فالمدخنة والمبرد والبوتوجاز كل هذه الأجهزة من المعدن الفضي اللامع ومع كسوة أحد الحوائط بشرائح المرايا اللامعة التي تعكس الضوء فتظهر المطبخ بمساحة أكبر وشكل جميل.

6- طراز البحرالمتوسط

Apartamento Publicitária, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design مطبخ
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

طراز البحر المتوسط من الطرز الغنية التي تضفي جمالًا خاصًا على الديكور ويمكننا استلهام بعض التصميمات الرائعة منه، فمثل هذا المطبخ الذي تميز بالسيراميك الملون ذو الأشكال المتداخلة مع الخشب الطبيعي في الخزانات والأدراج ومع اللون الرمادي للكاونتر العملي.

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7- الأفكار العملية لحل مشكلة المساحة

homify مطبخطاولات وكراسي
homify

homify
homify
homify

هناك بعض الأفكار العملية التي يمكننا استخدامها أيضًا وهي الأرفف المنزلقة التي من الممكن أن تطبق أو تختفي داخل الوحدات في أوقات عدم الاستخدام والتي توفر في المساحات بشكل كبير.

فهنا مثلًا نرى أننا قد استخدمنا رفًا كبيرًا كطاولة للطعام من الممكن اخفاءها عند عدم الحاجة لها.

8- الكاونتر كطاولة كبيرة

Sezinler ev, Şölen Üstüner İç mimarlık Şölen Üstüner İç mimarlık مطبخطاولات وكراسي
Şölen Üstüner İç mimarlık

Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık
Şölen Üstüner İç mimarlık

في هذا المطبخ نرى أن الكاونتر استخدم كطاولة كبيرة يمكن استخدامها في الإفطار والوجبات السريعة كما يمكننا أن نرى الألوان العصرية التي استخدمت ليظهر المطبخ بشكل جميل عن طريق الأبيض والأسود وتداخلهم بشكل جذاب.

9- الإضاءة الجيدة تساوي مطبخ جيد

Haus in Tirol, Sissibay Sissibay مطبخ
Sissibay

Sissibay
Sissibay
Sissibay

من العناصر شديدة الأهمية في المطبخ هي الإضاءة والتي لا تقتصر على أن تكون مثبتة في السقف فقط وإنما يمكننا أن نستخدم الإضاءة على الحوائط الجانبية مع الأشكال المميزة من شرائط في السقف كما نرى هنا.

10- المطبخ المتداخل مع فراغات أخرى

Extra, Veneta Cucine S.p.A. Veneta Cucine S.p.A. مطبخرفوف وأدراج
Veneta Cucine S.p.A.

Extra

Veneta Cucine S.p.A.
Veneta Cucine S.p.A.
Veneta Cucine S.p.A.

هنا نجد أن المطبخ ليس محددًا بالحوائط كما هو معتاد وإنما قد ذاب المطبخ في الفراغ مع بعض الاستخدامات الأخرى مثل المكتب، لهذه الحالة الخاصة نحتاج لتصميم متميز مناسب لها كما فعل مصمم هذا المطبخ.

فنرى أن المطبخ نفسه عبارة عن كاونتر حر به حوض غسيل الأطباق والشعلات و خزانات كبيرة على الحائط بارتفاع الفراغ كله لتستوعب داخلها كل احتياجات المطبخ.

11- الأبيض الغني مع المواد الطبيعية

Cucine moderne, Outletarreda di A. Boz Outletarreda di A. Boz مطبخرفوف وأدراج
Outletarreda di A. Boz

Outletarreda di A. Boz
Outletarreda di A. Boz
Outletarreda di A. Boz

جدار من الحجر الطبيعي مع أرضية خشبية طبيعية هذه هي المعطيات التي جعلت من اختيار المطبخ الأبيض معهم تصميم متميز وجديد.

أما المطبخ نفسه فقد جاء منشرًا وجريئًا لحد كبير، فنجد الطاولة على شكل جزيرة في المنتصف تربط بين بقية العناصر وقد صنعت بارتفاعين مختلفين واحد للاستخدام في المطبخ وواحد ككاونتر لتقديم الوجبات الخفيفة عليه مع مقاعد سوداء مرتفعة تدل على الأناقة والرقي في التصميم.

لمزيد من أفكار المطابخ تجد هنا مطابخ صغيرة: 7 أفكار رائعة لاستغلال المساحة

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أي هذه الأفكار وجدته ملهمًا لتصميم جيد لمطبخك؟

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