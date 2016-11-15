إعادة تجديد هذا المنزل المتواضع… سيلهمك جدآ

اليوم يوم التجديد والتغيير الجذري، قد يكون في بعض الأحيان الحل الوحيد لعملية التجديد الترميم هي القيام بهدم المنزل وبناء معالم وأسس هيكلية جديدة! المنزل الذي سنقوم بزيارته اليوم هو مثال على ذلك. كان في حال يرثى لها، جدرانه قذرة، وتالفة، الأسطح متعفنة، النوافذ والأبواب مكسرة، ولكن انتظر وتابع معنا كيف سيتحول إلى منزل جديد ومختلف، له أسلوب جديد ومظهر جديد.

تابع معنا ودعونا نرى اهم التغييرات التي حدثت لهذا المنزل !