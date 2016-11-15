إعادة تجديد هذا المنزل المتواضع… سيلهمك جدآ

اليوم يوم التجديد والتغيير الجذري، قد يكون في بعض الأحيان الحل الوحيد لعملية التجديد الترميم هي القيام بهدم المنزل وبناء معالم وأسس هيكلية جديدة! المنزل الذي سنقوم بزيارته اليوم هو مثال على ذلك. كان في حال يرثى لها، جدرانه قذرة، وتالفة، الأسطح متعفنة، النوافذ والأبواب مكسرة، ولكن انتظر وتابع معنا كيف سيتحول إلى منزل جديد ومختلف، له أسلوب جديد ومظهر جديد.
تابع معنا ودعونا نرى اهم التغييرات التي حدثت لهذا المنزل !
منظر لا يمكنك تحمله، العفن منتشر في كل مكان على الجدران على النوافذ والأبواب، أبواب مكسرة ونوافذ محطمة، أما الحمام حدث ولا حرج، غير مناسب للاستخدام، غير نظيف، وغير صحي، وبالتأكيد مليء بالجرائم. هل يمكنك أن تتخيل أن يتعدل هذا الوضع ويتحول إلى مكان مناسب للعيش والحياة اليومية؟ لنتابع باقي التغييرات.
الأن يمكنك النظر والتفكير مليا، ما هذا التصميم الجميل؟ بدأ التغيير من الواجهة الأمامية، الكثير من الاحترام للمصمم المعماري بسبب هذا التصميم الأنيق والمدهش، كيف حدث هذا؟ عمليات الترميم تحتاج إلى مهندس معماري خبير بكيفية التحويل والتغيير باقل تكلفة، وباستغلال الموجود والتعديل عليه، وصيانته.
لاحظوا التغيير الذي حدث للأسطح والجدران، تم استخدام القضبان الحديدية بلون رمادي غامق لتغطية النوافذ، ومتناسبة بشكل جميل مع لون الجدران الرمادية المبيضة… . المدخل يجب أن يكون ذو نمط جديد وحديث ليعطي انطباع ترحيبي مناسب.
طالما بتدأت بالتغيير فلماذا لا تجعل التغيير مختلف ومميز؟ التمييز في التصميم المعماري واضح من خلال التفاوتات في الارتفاعات بين الزوايا والسطوح، الشيئ الذي يعطي تباين في الالوان بين الضوء والظلال، والذي سيظهر التفاصيل الصغيرة بشكل اجمل واوضح واكثراناقة.
الحمام المزرى في الصورة الأولى تحول إلى حمام بسيط التصميم. ولصغر مساحة الحمام تم إنشاء منطقة صغيرة اسفل المغسلة كمنطقة تخزين، ولزيادة المساحة تم تغطية حوض الاستحمام بالزجاج مما أعطى أناقة وعصرية، كما نلاحظ الاختيار الموفق للألوان بين البني الغامق واللون الكريمي الذي جمع بين الدفء والحداثة.
الذكاء في التصميم هو المهم وليس التكلفة العالية او المساحة الكبيرة، لذلك نلاحظ أن غرفة المعيشة الصغيرة هنا تم تجديدها باستخدام الأثاث متعدد الوظائف، الشيء الذي يساعد على استغلال المساحات، وأثاث بألوان جريئة لإعطاء مزيد من العصرية والتألق.
لصغر مساحة المنزل تعتبر فكرة الجمع بين المطبخ وغرفة الطعام الفكرة الأمثل. غرفة الطعام والمطبخ مضاء بشكل جيد بسبب الأبواب الزجاجية. الجدران بلون ابيض لطيف، أما الأرضية بلون كريمي مما أعطى القوة والتناقض المميز للون المطبخ البني الغامق.
حافظ على ممتلكاتك، بالتنظيف المستمر والتحقق من الصلاحية والصيانة بشكل دوري لكافة المنزل.
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