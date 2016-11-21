15 حمام صغير لكن جميل

الحمامات الصغيرة ليست مشكلة كبيرة بالمرة بل استغلاله بطريقة مناسبة ديكورات مثالية ومميزة يمكن أن يجعله من أجمل تصميمات الحمامات، ولذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 حماماً صغيراً بتصميم متميز ليثبت لك أن الحمامات الصغيرة لم تكن يوماً سيئة بل العكس تماماً الحمامات الصغيرة احياناً تكون أكثر من رائعة وتلك التصميمات ستثبت لك هذا بمنتهى السهولة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميماتها
تصميم لحمام متميز صغير المساحة لكنه مضئ بالجمال والتفاصيل الأكثر من رائعة فى التصميم والديكور، وهنا نجد كيف كان التصميم متميز بدرجة كبيرة من اختيار الألوان الدافئة كالأحمر والأصفر ومزجها معاً.
اللون الأزرق دائماً ما يضيف جمالاً واضحاً على أى تصميم ويعطى دائماً روحاً أنيقة للمكان، وهنا فى تصميم هذا الحمام كان الأزرق هو اللمسة الأساسية فى الحمام الذى جعلت هذا الحمام متميز بطريقة واضحة، اعتماد المصمم على الموازييك الأزرق فى التصميم مع بعض لمسات من الديكور،والأضاءة أيضاً الذى اختارها المصمم كانت أكثر من رائعة ومتميزة، ساعدت على ابراز الجمال بوضوح أكثر.
حماماًً بتصميم استوائى أكثر من رائع، جدران مصممة من الحجر الجيرى مع لمسات من الديكور الأنيقة التى عززت النمط الأستوائى لهذا الحمام المتميز، ثم تأتى لمسة الأضاءة لتكمل الجمال فى تصميم هذا الحمام.
حمام مميز وأكثر من رائع من مزيج الخشب مع الحجر الجيرى للجدران الذى أعطى للحمام أطلالة متميزة كما نرى.
حمام بتصميم مثالى جداً وتفاصيل أكثر من رائعة مزيج من اللون الأبيض والعسلى وتلك الجدران الرخامية التى أعطت للتصميم مثالية وجمالى فى التصميم واضحاً كما نرى.
حمام بتصميم متميز جداً مضئ ورائع، تفاصيل أنيقة وجذابة لعبت دوراً واضحاً فى بناء جمال الحمام الذى تميز بتفاصيل استوائية جذابة.
حمام بتصميم بوهيمى أكثر من رائع، الأرضيات من اللبلاط المميز برسومات وزخارف جذابة، لمسة الحجر للجدران مع التفاصيل البوهيمية للتصميم أكملت الجمال الكامن.
تصميم لحمام متميز ببساطته وجمال تصميمه رغم مساحته الصغيرة، ألا أن الأستغلال الجيد للمسحات وتصميمها بطريقة مناسبة مع الأضاءة، أعطت لتصميم الحمام هذا الجمال.
للأبيض والأسود جاذبية خاصة جداً، لذلك كان اختياراً مثالياً لتصميم هذا الحمام، ولعبت الأضاءة دوراً كبيراً فى اضاءة الجمال وابراز تفاصيل الحمام المصممة بعناية واضحة.
للخشب جاذبية واضحة يضيفها على أى تصميم لذلك هو من اللمسات المفضلة فى أى تصميم، ويستطيع أن يخلق لمسة من الأناقة، لذلك كان اختياره فى هذا الحمام اختياراً مميزاً، حمام مصمم بالكامل من الخشب الأرضيا خشبية مع جدران مزجت الخشب مع الدهانات الهادئة ثم تأتى أطلالة الديكورات المتميزة لتثبت حقاً أن تصميم هذا الحمام متميز جداً.
تصميماً أخر للخشب مع لمسات استوائية فى التصميم أضافت مزيد من الجمال، خاصةً مع وجود تلك اللمسة الحجرية.
تصميم أخر للحمام ربما يبدو تصميماً تقليدياً لكنه مثيراًً للأعجاب ومتميز بطريقة واضحة، الرخام هو اللمسة الأساسية للأرضيات والجدران معاً، مع بعض التفاصيل من الأضاءة واختيار الأثاث داخل الحمام الذى ساعدت على مزيد من الجمال فى التصميم.
حمام مصمم بطريقة كلاسيكية فخمة جداً تشعرك حقاً بالتمييز والجمال بمجرد رؤيته.
حمام أنيق جداً بتصميم بسيط مزج بين الرخام والخشب معاً.
وختاماً مع تصميم هذا الحمام الديناميكى جداً والحيوى فى تفاصيله المتميزة والجذابة.
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