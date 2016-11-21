الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

15 حمام صغير لكن جميل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Loading admin actions …

الحمامات الصغيرة ليست مشكلة كبيرة بالمرة بل استغلاله بطريقة مناسبة ديكورات مثالية ومميزة يمكن أن يجعله من أجمل تصميمات الحمامات، ولذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 حماماً صغيراً بتصميم متميز ليثبت لك أن الحمامات الصغيرة لم تكن يوماً سيئة بل العكس تماماً الحمامات الصغيرة احياناً تكون أكثر من رائعة وتلك التصميمات ستثبت لك هذا بمنتهى السهولة، دعونا نأخذ جولة لنتعرف أكثر على تصميماتها

1- حمام صغير ومضئ

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

تصميم لحمام متميز صغير المساحة لكنه مضئ بالجمال والتفاصيل الأكثر من رائعة فى التصميم والديكور، وهنا نجد كيف كان التصميم متميز بدرجة كبيرة من اختيار الألوان الدافئة كالأحمر والأصفر ومزجها معاً.

2- الأزرق لجمال هادئ

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

اللون الأزرق دائماً ما يضيف جمالاً واضحاً على أى تصميم ويعطى دائماً روحاً أنيقة للمكان،  وهنا فى تصميم هذا الحمام كان الأزرق هو اللمسة الأساسية فى الحمام الذى جعلت هذا الحمام متميز بطريقة واضحة، اعتماد المصمم على الموازييك الأزرق فى التصميم مع بعض لمسات من الديكور،والأضاءة أيضاً الذى  اختارها المصمم كانت أكثر من رائعة ومتميزة، ساعدت على ابراز الجمال بوضوح أكثر.

3- حمام استوائى

Casa FS55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حمام
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

حماماًً بتصميم استوائى أكثر من رائع، جدران مصممة من الحجر الجيرى مع لمسات من الديكور الأنيقة التى عززت النمط الأستوائى لهذا الحمام المتميز، ثم تأتى لمسة الأضاءة لتكمل الجمال فى تصميم هذا الحمام.

4- حمام مميز

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto حمام
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

حمام مميز وأكثر من رائع من مزيج الخشب مع الحجر الجيرى للجدران الذى أعطى للحمام أطلالة متميزة كما نرى.

5- حمام مثالى

CASA CAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حمام رخام Amber/Gold
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

حمام بتصميم مثالى جداً وتفاصيل أكثر من رائعة مزيج من اللون الأبيض والعسلى وتلك الجدران الرخامية التى أعطت للتصميم مثالية وجمالى فى التصميم واضحاً كما نرى.

6- مضئ وجذاب

Baño Blu, Losanto Arquitectos Losanto Arquitectos حمام
Losanto Arquitectos

Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos
Losanto Arquitectos

حمام بتصميم متميز جداً مضئ ورائع، تفاصيل أنيقة وجذابة لعبت دوراً واضحاً فى بناء جمال الحمام الذى تميز بتفاصيل استوائية جذابة.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- حمام بوهيمى

Biblioteca Higueras, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura حمام بلاط Grey
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

حمام بتصميم بوهيمى أكثر من رائع، الأرضيات من اللبلاط المميز برسومات وزخارف جذابة، لمسة الحجر للجدران مع التفاصيل البوهيمية للتصميم أكملت الجمال الكامن.

8- حمام بسيط

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura حمام
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

تصميم لحمام متميز ببساطته وجمال تصميمه رغم مساحته الصغيرة، ألا أن الأستغلال الجيد للمسحات وتصميمها بطريقة مناسبة مع الأضاءة، أعطت لتصميم الحمام هذا الجمال.

9- أناقة الأبيض والأسود

CASA LOS ENCINOS, gOO Arquitectos gOO Arquitectos حمام بلاط Grey
gOO Arquitectos

gOO Arquitectos
gOO Arquitectos
gOO Arquitectos

للأبيض والأسود جاذبية خاصة جداً، لذلك كان اختياراً مثالياً لتصميم هذا الحمام، ولعبت الأضاءة دوراً كبيراً فى اضاءة الجمال وابراز تفاصيل الحمام المصممة بعناية واضحة.

10- الخشب والجمال

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

للخشب جاذبية واضحة يضيفها على أى تصميم لذلك هو من اللمسات المفضلة فى أى تصميم، ويستطيع أن يخلق لمسة من الأناقة، لذلك كان اختياره فى هذا الحمام اختياراً مميزاً، حمام مصمم بالكامل من الخشب الأرضيا خشبية مع جدران مزجت الخشب مع الدهانات الهادئة ثم تأتى أطلالة الديكورات المتميزة لتثبت حقاً أن تصميم هذا الحمام متميز جداً.

11- خشبى واستوائى

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

تصميماً أخر للخشب مع لمسات استوائية فى التصميم أضافت مزيد من الجمال، خاصةً مع وجود تلك اللمسة الحجرية.

12- تقليدى لكن مثير للأعجاب

Teques 154, SANTIAGO PARDO ARQUITECTO SANTIAGO PARDO ARQUITECTO حمام
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO
SANTIAGO PARDO ARQUITECTO

تصميم أخر للحمام ربما يبدو تصميماً تقليدياً لكنه مثيراًً للأعجاب ومتميز بطريقة واضحة، الرخام هو اللمسة الأساسية للأرضيات والجدران معاً، مع بعض التفاصيل من الأضاءة واختيار الأثاث داخل الحمام الذى ساعدت على مزيد من الجمال فى التصميم.

13- حمام كلاسيكى وفخم

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d حمام
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

حمام مصمم بطريقة كلاسيكية فخمة جداً تشعرك حقاً بالتمييز والجمال بمجرد رؤيته.

14- أنيقاً على ما يبدو

CASA EN HIPÓDROMO CONDESA, TW/A Architectural Group TW/A Architectural Group حمام
TW/A Architectural Group

TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group
TW/A Architectural Group

حمام أنيق جداً بتصميم بسيط مزج بين الرخام والخشب معاً.

15- حمام ديناميكى حيوى

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH حمام
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

وختاماً مع تصميم هذا الحمام الديناميكى جداً والحيوى فى تفاصيله المتميزة والجذابة.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: أفضل 14 تصميم لشوايات لأفضل حفلات الباربيكيو

15 تصميم مبدع لجدران من الحجارة
شاركنا برأيك هل أعجبتك تلك التصميمات؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً