15 حمام صغير لكن جميل

اللون الأزرق دائماً ما يضيف جمالاً واضحاً على أى تصميم ويعطى دائماً روحاً أنيقة للمكان، وهنا فى تصميم هذا الحمام كان الأزرق هو اللمسة الأساسية فى الحمام الذى جعلت هذا الحمام متميز بطريقة واضحة، اعتماد المصمم على الموازييك الأزرق فى التصميم مع بعض لمسات من الديكور،والأضاءة أيضاً الذى اختارها المصمم كانت أكثر من رائعة ومتميزة، ساعدت على ابراز الجمال بوضوح أكثر.