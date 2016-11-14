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15 تصميم عصرى ومميز لديكورات الأبواب

منة اسماعيل منة اسماعيل
casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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الأبواب من الأساسيات فى كل منزل لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأشياء الضرورية التى يجب أخذها فى الأعتبار، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 تصميم عصرى ومتميز جداً لديكورات الأبواب التى يمكنك الأستعانة بها كمصدر للألهام فى تصميم الأبواب الخاصة بمنزلك، فقط بعض التغييرات البسيطة كأضافة ديكورات وتغيير الدهانات وسيصبح لديك كل ما تحتاج إليه لباب مميز فى منزلك.

1- لمحبى الرسم

casa dei colori, studio ferlazzo natoli studio ferlazzo natoli إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
studio ferlazzo natoli

studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli
studio ferlazzo natoli

محبى الرسم هذا الباب وتصميمه بالنسبة إليهم سيكون من التصميمات المفضلة والمحببية إليهم، باب بسيط تم استغلاله ليكون لوحة للرسم عليها وملؤها بكل ما تحب من رسومات.

2- زخارف من الزهور

homify شبابيك
homify

homify
homify
homify

لمسة بسيطة من الزخارف التى تشبه الزهور على الباب الخاص بك وسيصبح لديك باب بتصميم متميز جداً، مثل هذا الباب الخشبى الذى تميز برسومات زخرفية أنيقة من الزهور.

3- الألوان المبهجة سيدة الموقف

Puertas de interior, Timberplan Timberplan شبابيك
Timberplan

Timberplan
Timberplan
Timberplan

نعم اختيار الألوان المبهجة لتكون اللون الأساسى للباب الخاص بك يمكنها أن تجعل تصميم الباب الخاص بك سيد الموقف، مثل هذا التصميم للباب من اللون الأصفر المبهج وسط تلك ألوان الغرفة الحيادية بالكامل.

4- تدرج لونى

Residencia CD de México, Studio Orfeo Quagliata Studio Orfeo Quagliata شبابيك
Studio Orfeo Quagliata

Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata
Studio Orfeo Quagliata

اذا كنت تملك باباً خشبياً مزود بلمسة من الزجاج يمكنك استغلالها فى الديكور وعمل تدرج لونى مثل هذا الباب فى الصورة وسيصبح لديك باب متميز جداً.

5- باب الأشكال الهندسية

ＨＯＵＳＥ華茶庵, 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 設計工房 Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ 一級建築士事務所 شبابيك
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所
設計工房　Ａ・Ｄ・ＦＡＣＴＯＲＹ　一級建築士事務所

باب مزود بالأشكال الهندسية البارزة وتعتبر تلك اللمسة مميزة جداً لديكور هذا الباب الخشبى.

6- لوحة فنية وليس مجرد باب

ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora غرفة نومخزانة الملابس
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

يمكنك استخدام الأبواب فى منزلك وتزيينها باللوحات الفنية وبهذا سيصبح لديك باباً متميز فى منزلك.

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7- الأبداع الفنى

ARMARIOS PUERTAS CORREDERAS, AstiDkora AstiDkora غرفة نومخزانة الملابس
AstiDkora

AstiDkora
AstiDkora
AstiDkora

وتصميم مشابهاً للتصميم السابق كان تصميم هذا الباب المتميز أيضاً بأضافة تلك اللوحة الفنية على الباب وتصميمه.

8- الحشب والحديد معاً

Clásica y actual, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects شبابيك
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

ولمسة خاصة جداً لمزج الخشب والحديد معاً فى هذا الباب المتميز، هذا المزج أعطى للباب مزيد من الجمال والأناقة.

9- باب كلاسيكى جذاب

Porte interne in legno Linea EMPIRE, TONDIN PORTE SRL con unico socio TONDIN PORTE SRL con unico socio شبابيك
TONDIN PORTE SRL con unico socio

TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio
TONDIN PORTE SRL con unico socio

باب كلاسيكى خشبي ومميز مع حواف دقيقة من  اللون الأسود أعطت لتصميم الباب مزيداً من الجمال والكلاسيكية المفرطة.

10- لمسة مبهجة

MEYLENSTEIN: Wohnungsumbau Berlin-Schöneberg, Meylenstein Meylenstein شبابيك خشب Red
Meylenstein

Meylenstein
Meylenstein
Meylenstein

لمسة مبهجة ومميزة من اللون الأحمر جعلت من منطقة الباب منطقة مختلفة، وجود لون واحد للجدار والباب من اللمسات المميزة التى يمكنك أضافتها فى تصميم ابواب منزلك.

11- ورق الجدران ليس للجدران فقط

Frases Chulas de Vinilo, Petit Vinilo Petit Vinilo سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Petit Vinilo

Petit Vinilo
Petit Vinilo
Petit Vinilo

ورق الجدران الذى تستخدمه لتزيين الجدران الخاصة بك ليس فقط لتزيين الجدران فقط بل يمكنك استخدامه لتزيين ابواب المنزل الخاصة بك، مثل هذا التصميم المتميز للباب الحمام الذى تم الأستعانة به لتزيين الزجاج فى الباب.

12- الباب الجرار

Steel resin sliding doors and cupboard Ligneous Designs أبواب منزلقة
Ligneous Designs

Steel resin sliding doors and cupboard

Ligneous Designs
Ligneous Designs
Ligneous Designs

الباب الجرار أيضاً من الأختيارات العبقرية لتصميم الأبواب فى الغرف التى تحتاج إلى وجود مساحات داخل المنزل.

13- باب فنى

Valeriano Villegas, Valeriano Villegas Valeriano Villegas شبابيك
Valeriano Villegas

Valeriano Villegas
Valeriano Villegas
Valeriano Villegas

لعشاق الفنون باب فنى برسومات فنية متميزة جداً لعشاق الفنون.

14- الخشب والزجاج معاً

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos شبابيك
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

مزج الخشب والزجاج معاً دائماُ ما يضيف لمسات جمالية على تصميم الأبواب.

15- الديكورات

EGL 1916, Alvaro Moragrega / arquitecto Alvaro Moragrega / arquitecto شبابيك
Alvaro Moragrega / arquitecto

Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto
Alvaro Moragrega / arquitecto

أضافة ديكورات بألوان مميزة كالمطرقة بألوان مختلفة يمكنها أضافت جمال واضح على تصميم الباب.

Collezione Olivia, PIXIE progetti e prodotti PIXIE progetti e prodotti شبابيك و أبوابأبواب
PIXIE progetti e prodotti

PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti
PIXIE progetti e prodotti

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