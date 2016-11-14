15 تصميم عصرى ومميز لديكورات الأبواب

الأبواب من الأساسيات فى كل منزل لذلك الأهتمام بها وبتصميمها من الأشياء الضرورية التى يجب أخذها فى الأعتبار، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 15 تصميم عصرى ومتميز جداً لديكورات الأبواب التى يمكنك الأستعانة بها كمصدر للألهام فى تصميم الأبواب الخاصة بمنزلك، فقط بعض التغييرات البسيطة كأضافة ديكورات وتغيير الدهانات وسيصبح لديك كل ما تحتاج إليه لباب مميز فى منزلك.
محبى الرسم هذا الباب وتصميمه بالنسبة إليهم سيكون من التصميمات المفضلة والمحببية إليهم، باب بسيط تم استغلاله ليكون لوحة للرسم عليها وملؤها بكل ما تحب من رسومات.
لمسة بسيطة من الزخارف التى تشبه الزهور على الباب الخاص بك وسيصبح لديك باب بتصميم متميز جداً، مثل هذا الباب الخشبى الذى تميز برسومات زخرفية أنيقة من الزهور.
نعم اختيار الألوان المبهجة لتكون اللون الأساسى للباب الخاص بك يمكنها أن تجعل تصميم الباب الخاص بك سيد الموقف، مثل هذا التصميم للباب من اللون الأصفر المبهج وسط تلك ألوان الغرفة الحيادية بالكامل.
اذا كنت تملك باباً خشبياً مزود بلمسة من الزجاج يمكنك استغلالها فى الديكور وعمل تدرج لونى مثل هذا الباب فى الصورة وسيصبح لديك باب متميز جداً.
باب مزود بالأشكال الهندسية البارزة وتعتبر تلك اللمسة مميزة جداً لديكور هذا الباب الخشبى.
يمكنك استخدام الأبواب فى منزلك وتزيينها باللوحات الفنية وبهذا سيصبح لديك باباً متميز فى منزلك.
وتصميم مشابهاً للتصميم السابق كان تصميم هذا الباب المتميز أيضاً بأضافة تلك اللوحة الفنية على الباب وتصميمه.
ولمسة خاصة جداً لمزج الخشب والحديد معاً فى هذا الباب المتميز، هذا المزج أعطى للباب مزيد من الجمال والأناقة.
باب كلاسيكى خشبي ومميز مع حواف دقيقة من اللون الأسود أعطت لتصميم الباب مزيداً من الجمال والكلاسيكية المفرطة.
لمسة مبهجة ومميزة من اللون الأحمر جعلت من منطقة الباب منطقة مختلفة، وجود لون واحد للجدار والباب من اللمسات المميزة التى يمكنك أضافتها فى تصميم ابواب منزلك.
ورق الجدران الذى تستخدمه لتزيين الجدران الخاصة بك ليس فقط لتزيين الجدران فقط بل يمكنك استخدامه لتزيين ابواب المنزل الخاصة بك، مثل هذا التصميم المتميز للباب الحمام الذى تم الأستعانة به لتزيين الزجاج فى الباب.
الباب الجرار أيضاً من الأختيارات العبقرية لتصميم الأبواب فى الغرف التى تحتاج إلى وجود مساحات داخل المنزل.
لعشاق الفنون باب فنى برسومات فنية متميزة جداً لعشاق الفنون.
مزج الخشب والزجاج معاً دائماُ ما يضيف لمسات جمالية على تصميم الأبواب.
أضافة ديكورات بألوان مميزة كالمطرقة بألوان مختلفة يمكنها أضافت جمال واضح على تصميم الباب.
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