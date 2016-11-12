تصميمات متنوعة لأبواب خشبية مميزة

الخشب من عناصر الديكور مرنة التشكيل والتي تتناسب مع كل أنماط التصميم، سواء كان نمط نمطك المفضل الحداثي أو التبسيطي أو الكلاسيكي أو حتى الصناعي فغالبا ما ستجد مبتغاك في الخشب، على عكس كثير من عناصر الديكور الأخرى. في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض مجموعة متنوعة من الأبواب الخشبية وبتصميمات تميل لأنماط مختلفة، لكنها مع اختلاف تصميماتها بالتأكيد ستمنح بابك مظهر مثالي وخلاب
مزيج مثير للاهتمام بين الحداثة والعصرية والتراث في تصميم هذا الباب، فتجد أن تصميم الباب نفسه تراثي وكأنك على وشك الدخول لقلعة ما حتى ألوانه والمقبض يؤكدان على هذا المظهر، بينما الإطار الذي يحيط بالباب من الزجاج ودعامات خشبية مصقولة بألوان معاصرة.
أكثر ما يميز هذا الباب هو لونه الأحمر بلون الكرز والذي يتباين مع الأرضيات الكريمي والجدران البيضاء، فأصبح نقطة ارتكاز مميزة للردهة.
الزجاج من الخامات التي يكثر استخدامها عموما في النمط العصري لأنه يحافظ على التواصل بين الجانبين، كما أنه يسمح بدخول الضوء الطبيعي، هنا في التصميم الحالي تم الدمج بين الخشب والزجاج لنحصل في النهاية على تصميم عصري أنيق لباب خشبي جمع بين قوة الخشب ورقة الزجاج.
يفضل البعض الأبواب ذات الملمس البارز، خاصة إذا كان الباب مصحوبا بزخارف مميزة وفريدة مثل النموذج بالصورة، وهنا تكمن مرونة الخشب في إمكانية تشكيلة والزخرفة عليه ليمنح الباب شخصية وفريدة ومميزة.
يمكنك أن تمنح باب المنزل مظهر مميز كهذا ليتماشى مع باقي ديكور المنزل من الداخل، يميل هذا التصميم إلى الأسلوب الصناعي الذي يعتمد على الخامات القديمة كعناصر للديكور أو حتى يمنح الأشياء الجديدة هذا المظهر عن عمد كما هو الحال هنا بالباب.
ما رأيك بباب باللون الأحمر! بالطبع سيلفت انتباه الجميع. تصميم الباب باللون الأحمر ما كان سيبدو بهذا الجمال لولا البيئة المحيطة، فمثلا ستجد أن اللون الأحمر خلق تباينا قويا مع النباتات الخضراء المتدلية من سقف الباب وعلى الجانب، وهو أبرز جمال لون الباب وتصميمه.
تصميم آخر مميز لباب يحمل الأجواء الريفية، ويتناسب تماما مع التصميم والخامات المستخدمة لهيكل المبنى.
ألوان الباب تعكس جنون ومرح شخصية قاطني المنزل وذوقهم العام، فتجد أن الألواح الخشبية الأفقية للباب قد كسرت بلوح رأسي باللون الزهري، وليس هذا فقط بل حمل إطار الباب اللون الأصفر الزاهي الذي منح الباب مظهر عصري جذاب.
نموذج مثالي لتنوع وثراء الأفكار الاستعانة بالخشب، تصميم الباب هنا مثلا مكون من طبقتين، أحدهما من نقوش الخشب المفرغة على شكل جذوع وأوراق الشجر، وهو ما منح الباب مظهر مبهج وشخصية فريدة.
يعد هذا الباب خيارا موفقا للمداخل الكبيرة، كما أنه من الناحية الجمالية جذاب للغاية ومثير للانتباه وبالطبع سيمنح مدخل منزلك مظهر مميز.
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تطبيق مميز للدمج بين عناصر مختلفة لتصميم باب المنزل، حيث جمع المصمم بين الخشب والزجاج العاكس والمعدن، فحافظ على المظهر العصري للباب مع الحفاظ على خصوصية من بداخل المنزل.
من أفضل الخدع للأبواب الصغيرة أن يكون الباب بخطوط أفقية، فهو ما يزيد من الشعور باتساع الباب والمدخل، المقابض في الباب هنا مميزة للغاية وملفتة للانتباه