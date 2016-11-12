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تصميمات متنوعة لأبواب خشبية مميزة

أميرة قاسم أميرة قاسم
Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
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الخشب من عناصر الديكور مرنة التشكيل والتي تتناسب مع كل أنماط التصميم، سواء كان نمط نمطك المفضل الحداثي أو التبسيطي أو الكلاسيكي أو حتى الصناعي فغالبا ما ستجد مبتغاك في الخشب، على عكس كثير من عناصر الديكور الأخرى. في كتاب الأفكار اليوم سنستعرض مجموعة متنوعة من الأبواب الخشبية وبتصميمات تميل لأنماط مختلفة، لكنها مع اختلاف تصميماتها بالتأكيد ستمنح بابك مظهر مثالي وخلاب

1. تصميم تراثي

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

مزيج مثير للاهتمام بين الحداثة والعصرية والتراث في تصميم هذا الباب، فتجد أن تصميم الباب نفسه تراثي وكأنك على وشك الدخول لقلعة ما حتى ألوانه والمقبض يؤكدان على هذا المظهر، بينما الإطار الذي يحيط بالباب من الزجاج ودعامات خشبية مصقولة بألوان معاصرة.

2. أناقة وفخامة الكلاسيكية

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

أكثر ما يميز هذا الباب هو لونه الأحمر بلون الكرز والذي يتباين مع الأرضيات الكريمي والجدران البيضاء، فأصبح نقطة ارتكاز مميزة للردهة.

3. تصميم عصري

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. شبابيك
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

الزجاج من الخامات التي يكثر استخدامها عموما في النمط العصري لأنه يحافظ على التواصل بين الجانبين، كما أنه يسمح بدخول الضوء الطبيعي، هنا في التصميم الحالي تم الدمج بين الخشب والزجاج لنحصل في النهاية على تصميم عصري أنيق لباب خشبي جمع بين قوة الخشب ورقة الزجاج.

4. باب مزخرف

Maywood Residence Hugh Jefferson Randolph Architects شبابيك
Hugh Jefferson Randolph Architects

Maywood Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

يفضل البعض الأبواب ذات الملمس البارز، خاصة إذا كان الباب مصحوبا بزخارف مميزة وفريدة مثل النموذج بالصورة، وهنا تكمن مرونة الخشب في إمكانية تشكيلة والزخرفة عليه ليمنح الباب شخصية وفريدة ومميزة.

5. مظهر رث

Casa en Marbella, España, IESEBE ESTUDIO SL IESEBE ESTUDIO SL شبابيك و أبوابأبواب
IESEBE ESTUDIO SL

IESEBE ESTUDIO SL
IESEBE ESTUDIO SL
IESEBE ESTUDIO SL

يمكنك أن تمنح باب المنزل مظهر مميز كهذا ليتماشى مع باقي ديكور المنزل من الداخل، يميل هذا التصميم إلى الأسلوب الصناعي الذي يعتمد على الخامات القديمة كعناصر للديكور أو حتى يمنح الأشياء الجديدة هذا المظهر عن عمد كما هو الحال هنا بالباب.

6. باب أحمر

Saman Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ منازل
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

ما رأيك بباب باللون الأحمر! بالطبع سيلفت انتباه الجميع. تصميم الباب باللون الأحمر ما كان سيبدو بهذا الجمال لولا البيئة المحيطة، فمثلا ستجد أن اللون الأحمر خلق تباينا قويا مع النباتات الخضراء المتدلية من سقف الباب وعلى الجانب، وهو أبرز جمال لون الباب وتصميمه.

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7. باب ريفي

Wood Farm Barn, Seymour-Smith Architects Seymour-Smith Architects منازل
Seymour-Smith Architects

Wood Farm Barn

Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects
Seymour-Smith Architects

تصميم آخر مميز لباب يحمل الأجواء الريفية، ويتناسب تماما مع التصميم والخامات المستخدمة لهيكل المبنى.

8. ألوان عصرية

Outdoor illuminated doorframe Applelec شبابيك
Applelec

Outdoor illuminated doorframe

Applelec
Applelec
Applelec

ألوان الباب تعكس جنون ومرح شخصية قاطني المنزل وذوقهم العام، فتجد أن الألواح الخشبية الأفقية للباب قد كسرت بلوح رأسي باللون الزهري، وليس هذا فقط بل حمل إطار الباب اللون الأصفر الزاهي الذي منح الباب مظهر عصري جذاب.

9. نقوش مفرغة

CASA JT, Ancona + Ancona Arquitectos Ancona + Ancona Arquitectos شبابيك
Ancona + Ancona Arquitectos

Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos
Ancona + Ancona Arquitectos

نموذج مثالي لتنوع وثراء الأفكار الاستعانة بالخشب، تصميم الباب هنا مثلا مكون من طبقتين، أحدهما من نقوش الخشب المفرغة على شكل جذوع وأوراق الشجر، وهو ما منح الباب مظهر مبهج وشخصية فريدة.

10. باب ضخم

Casa Vila Alpina 02, Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA. منازل
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.
Márcia Carvalhaes Arquitetura LTDA.

يعد هذا الباب خيارا موفقا للمداخل الكبيرة، كما أنه من الناحية الجمالية جذاب للغاية ومثير للانتباه وبالطبع سيمنح مدخل منزلك مظهر مميز.

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11. دمج لعناصر مختلفة

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl أبواب خشبية
FPL srl

FPL srl
FPL srl
FPL srl

تطبيق مميز للدمج بين عناصر مختلفة لتصميم باب المنزل، حيث جمع المصمم بين الخشب والزجاج العاكس والمعدن، فحافظ على المظهر العصري للباب مع الحفاظ على خصوصية من بداخل المنزل.

12. خطوط أفقية

CASA TRIZO / MARRAM ARQUITECTO, Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura

Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández – Fotografía de Arquitectura
Oscar Hernández - Fotografía de Arquitectura

من أفضل الخدع للأبواب الصغيرة أن يكون الباب بخطوط أفقية، فهو ما يزيد من الشعور باتساع الباب والمدخل، المقابض في الباب هنا مميزة للغاية وملفتة للانتباه

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