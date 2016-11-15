مودرن و راقية!! 8 أفكارلاستخدام الحجر في بيتك

الأحجار أصبحت لها مكانة كبيرة في ديكور البيوت في الوقت الراهن و اختلفت عن الماضي كثيراً بسبب كثرة الاستخدامات و تعدد الغرف التي يمكن أن تستعين بها لإكمال المشهد الجميل بداخل بيوتنا و خارجها، اليوم نستعرض سوياً نحو 8 أفكار مختلفة لاستخدامات الأحجار بطريقة أنيقة و مفيدة في الوقت ذاته و التي ستجعل من المكان المستخدمة فيه مختلفاً عن أي مكان آخر بفضل مظهرها الطبيعي و تطبيقاتها المتعددة
يمكن أن نستخدم الاحجار في كساء جدار بالكامل ، جدار من الداخل و الخارج و كل شيء فيه و كأنه مبني من الأحجار و ليس من الخرسانة و الطوب، المظهر الفريد الذي يمنحه الحجر للجدار لا يجعله فقط جسم فاصل بين غرفتين أو مستويين في البيت و لكن يجعل الجدار تحفة فنية بارزة يساهم في زيادة اناقة المكان فضلاً عن دور الفصل الذي يقوم به بين الغرف و الاثاث
استخدامات الحصى (نوع من احجار الزينة) في الأرضيات عموماً قد انتشر مؤخراً بفضل تعدد أشكالها و ألوانها و أحجامها، مما جعل الحصي الصغير مطلوباً بكثرة لجعل مشهد الأرضيات مختلفاً و طبيعياً في الوقت ذاته، الحصى جذاب للغاية في الخارج ، في الحدائق و المداخل و الكراجات، لأنه قليل التكاليف و جميل الشكل و مبهر خصوصاً مع تسليط الأضواء عليه يجعلك تشعر و كأنك اقتطعت جزءاً من الطبيعة الحجرية لأي سفح جبلي .
استعرضنا استخدامات للحجر في الجدران الفاصلة و في الأرضيات و في الأسوار أيضاً ، و كل ذلك لا يكتمل جماله إلا بزرع أضواء جميلة و مناسبة حوله ، و الأضواء هي من ستقوم بابراز تعرجات الحجر و اظهار قوته و عنفوانه و جماله في ذات اللحظة ، و في هذه الصورة نلاحظ ان الأضواء المثبته في الأرض تعمل على ذلك بنجاح في تلك الاستخدامات الحجرية التي تناولناها حتى الآن
يمكنك انشاء رصيف فاصل في المرأب بين السيارات ، و لكن اجعله مميزاً ليس كأي فاصل عادي، لذا استخدم الأحجار الناعمة الأنيقة و استفيد منه في زراعة بعض النباتات التي ستزيد من جماله و هي فكرة رائعة قابلة للتطبيق في أي مرأب يمكن للضوء الطبيعي الدخول إليه حتى ينمو النبات صحياً
استخدم الأحجار الناعمة في الاماكن غير الرسمية و ليكن غرفة نومك، فالاحجار الخشنة البارزة تليق أكثر بالغرف الرسمية كالنوم و السفرة ، و الحجر الناعم متوفر بأكثر من شكل مميزة ، هنا تم استخدامه ليكون كساءاً لحائط خلفي لغرفة المكتب و هي غير رسمية ، بالرغم من أن لونه رمادي داكن و لكن طبيعة الحجر مع تسليط الضوء تشعرك بالدفيء و التأمل
نعود مراراً و تكراراً و نؤكد على أن الجدار الحجري لا يمكن أن يبرز جماله إلا بمعية الأضواء ، يمكنك اختيار ألوانها وفقاً للون الحجر، فهنا تم اختيار اضواء صفراء لتوافق الحجر الأصفر البارز و تم زرعها في الأرضيات لتبين تلك التعرجات الطبيعية في كل قطعة حجر
استخدام الرخام يعتبر من ضمن الاستخدامات المتنوعة للاحجار باعتبار
حجر طبيعي في النهاية، الرخام و الجرانيت و غيرها تستخدم في الحمامات و المطابخ بكثرة لأنها صعبه الكسر و قوية في تحملها و سهلة التنظيف بالإضافة للمعانها القوي الذي يضيف جمالاً لأي شيء حوله
استخدام الجرانيت أيضاً مرتبط للغاية بالــمطابخ للأسباب ذاتها التي يستخدم لأجلها الرخام و لكن الجرانيت أقل سعراً و لمعاناً لذا فهو حل مثالي لقلة الميزانية بالرغم من أن متانته هي الأقوى على الإطلاق