مودرن و راقية!! 8 أفكارلاستخدام الحجر في بيتك

استعرضنا استخدامات للحجر في الجدران الفاصلة و في الأرضيات و في الأسوار أيضاً ، و كل ذلك لا يكتمل جماله إلا بزرع أضواء جميلة و مناسبة حوله ، و الأضواء هي من ستقوم بابراز تعرجات الحجر و اظهار قوته و عنفوانه و جماله في ذات اللحظة ، و في هذه الصورة نلاحظ ان الأضواء المثبته في الأرض تعمل على ذلك بنجاح في تلك الاستخدامات الحجرية التي تناولناها حتى الآن