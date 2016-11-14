9 مطابخ مودرن تليق بك

استخدام الاخشاب في الطراز الموردن يندرج تحت ضوابط محددة منها عدم الطغيان على المساحة توفيرها بشكل مبالغ فيه بأن تكون القطع الخشبية أقل من المطلوب أو أكثر، هذا المطبخ مثالي في كل شيء، في لون الخشب الفاتح و الديكور البسيط في السقف بمصابيح الليد، كما أن السفرة الملحقة به على هيئة رف الرخام الذي يوضع عادة فيه الحوض الإضافي و يخصص أماكن لتناول الطعام و الشراب السريع ، ما أجمل الخزانات الطويلة و ما أحلى حسن استغلال الفتحات في الجدار الايسر لحفظ المايكروويف و الفرن و الثلاجة