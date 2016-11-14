9 مطابخ مودرن تليق بك

المطابخ المودرن ( الحداثية ) تعبر عن عشق خاص لكل مافيها من مكونات، في ألوانها و أشكالها و موديلاتها بالإضافة لعمليتها الكبيرة و قابليتها للتكيف مع أي مساحة تقريباً ، اليوم نقدم لكم أكثر من نموذج لمطبخ مودرن يليق بأحلامك و يلبي جميع متطلباتك في مطبخك المستقبلي و يضيف إلى مطبخك الحالي بعض الأفكار التي يمكن أن تغنيك عن الكثير من الخطوات التي تريد تنفيذها بتكاليف باهظة ، إليكم أفكار مودرن لمطابخ أكثر من رائعة
استخدام الاخشاب في الطراز الموردن يندرج تحت ضوابط محددة منها عدم الطغيان على المساحة توفيرها بشكل مبالغ فيه بأن تكون القطع الخشبية أقل من المطلوب أو أكثر، هذا المطبخ مثالي في كل شيء، في لون الخشب الفاتح و الديكور البسيط في السقف بمصابيح الليد، كما أن السفرة الملحقة به على هيئة رف الرخام الذي يوضع عادة فيه الحوض الإضافي و يخصص أماكن لتناول الطعام و الشراب السريع ، ما أجمل الخزانات الطويلة و ما أحلى حسن استغلال الفتحات في الجدار الايسر لحفظ المايكروويف و الفرن و الثلاجة
لو كنت من عشاق أحدث الصيحات في تصميم المطابخ فإنك لحسن الحظ الآن أمامها، فهذا المطبخ يجمع بين أحدث الطرز الحداثية على الإطلاق، و هذا يظهر في ألوان الكراسي المختلفة على السفرة الصغيرة ، و كذلك في تباين لون الرف الإضافي الأزرق في نهاية المطبخ و بين الرخام النحاسي حول الحوض و البوتوجاز، و ما أروع شكل المصابيح المتدلية فوق السفرة و فوق الرف إلى أن تتبسط لتصبح مصابيح ليد صغيرة فوق البوتوجاز ، تدرج ضوئي عبقري
المطبخ يمكن ان يكون شاعرياً، هذه ليست مزحة، هذا هو الواقع الذي أمامنا الآن، الألوان الهادئة الرومانسية و الأضواء المسلطة على مكونات المطبخ في تباين بين ضعفها و قوتها جعلت من تلك الصورة شيئاً غير عادي، لاحظ شكل الكرسي الطويل لدى البار الصغير و نوعه المموج بالجلد، و انتقل على شكل الخزانات التي تعتبر قريبه للغاية من شكل الكرسي ستدرك كم الإبداع المبذول هنا ، و ركز أيضاً على الاضواء بالمدخنة و كذلك خفوت الضوء ناحية النوافذ ، شيء فريد
اللون الأبيض من كلاسيكيات المطابخ المودرن، و هنا ظهر بكامل قوته حيث تمت مراعاة انتشاره في كل شيء و لكن مع زيادة كبيرة في كمية الضوء مما أضاف بهجة على المطبخ ، المصابح المتدلية تهيء جلسة خاصة لتناول الطعام و المشروبات مباشرة كالطراز الامريكي ، و موقع التلفاز أمام الكراسي جيد كما أن المدخنة قبلت أن تصمم بديكور مختلف يجمع بين النار و اللون الأسود
استخدام مواد سهلة التنظيف في المطبخ سيجعلك في راحة في المستقبل ، الرخام و الخشب المقوى بالألومنيوم
الخشمونيوم و الأرضيات الباركية ، كلها مكونات سهلة التنظيف للغاية و تجعل مطبخك للامع و رائع خصوصاً لو وفرت لهم مصدراً دائماً للضوء النهاري كالشرفات أو النوافذ كبيرة الحجم مثلما يظهر في هذا النموذج الراقي
لو كان مطبخك يقع في مساحة صغيرة فإن المطابخ المودرن لا تعترف بالمساحة فهي تكيف نفسها على أي مساحة، و هذا ما تم هنا ، حيث المساحة الصغيرة المستطيلة و المطبخ المتناغم الحداثي الذي يشغلها، تناغم الألوان بين الواجهة المصممة من الطوب الأبيض الشاحب مروراً باللون الثلجي للخزانات المدفونة في الحائط انتهاءاً بالشكل الخشبي للجزء الذي فوق الحوض ، كلها ألوان متناغمة في الدرجات بشكل واضح، يجعلها مثيرة استخدام الطراز الحداثي في تصميم الاجهزة الأخرى كالفرن و الثلاجة ، و شكل الخزانات المدفون دون مقابض رسخ الشكل الجميل لهذا المطبخ
اللون الأبيض في المطبخ مع اللون الاسود لمصابيحها أحد أحلى الحلول التي يمكن تطبيقها في مطبخك المودرن، فاللون الأسود يظهر تفاصيل اللون الأبيض و العكس، كذلك الشكل المبسط لكل المكونات يساعد على استغلال المساحة مهما كانت صغيرة ، لاحظ شكل و حجم الكراسي الصغير و الحوض و الرف الرخامي
المطابخ الأرجوانية حداثية بامتياز خصوصاً مع ظهور تطبيقات معدنية مستخدمه في الخزانات و الكراسي و المعادن مما يزيد من لمعان المطبخ و تنوع تشكيل الخزانات و الرفوف فيه ، و كذلك الضوء المستخدم يظهر هنا دوره بسبب أن الالوان الأكثر دكانة تتأثر بأقل ضوء، لذا ينبغي عليك لو احببت تنفيذ مثل ذلك النموذج بألوانه أن تنشر المصابيح بدرجة كبيرة حتى لا يحدث نتيجة عكسية في الشعور بمساحة أضيق
شكل مطبخك باكثر من مكون ، الوان مختلفة و مكونات أكثر اختلافاً، و لكن اوجد بينهم الصلة، تلك الصلة تكمن في التفاصيل العبقرية التي تضيفها لتصميمك، مثلاً هنا تم اضافة الشباك في تزيين السقف ليضاف الكراسي الخشبية في اسفلها، كذلك المصابيح الرباعية المنتشرة في السقف ساهمت هي الأخرى في تنوع شكل الجلسات في الأسفل لانها سببت زيادة الحاجة للتوازن في التصميم، أما الالوان فهي مناسبة للغاية و ليست كثيرة مجرد 3 أو 4 الوان فقط نظراً لكثرة المكونات ، و لكن الأجزاء الرئيسية أتت بلونين فقط ( رخام الحوض – الخزانات – المدخنة )