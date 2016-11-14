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9 مطابخ مودرن تليق بك

Mohammed Awad Mohammed Awad
Une cuisine remise au goût du jour, Atelier Cuisine Atelier Cuisine مطبخ
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المطابخ المودرن  ( الحداثية ) تعبر عن عشق خاص لكل مافيها من مكونات، في ألوانها و أشكالها و موديلاتها بالإضافة لعمليتها الكبيرة و قابليتها للتكيف مع أي مساحة تقريباً ، اليوم نقدم لكم أكثر من نموذج لمطبخ مودرن يليق بأحلامك و يلبي جميع متطلباتك في مطبخك المستقبلي و يضيف إلى مطبخك الحالي بعض الأفكار التي يمكن أن تغنيك عن الكثير من الخطوات التي تريد تنفيذها بتكاليف باهظة ، إليكم أفكار مودرن لمطابخ أكثر من رائعة 

1- مطبخ مودرن خشبي

Mi cocina GRANGE, Grange México Grange México مطبخ ذو قطع مدمجة خشب White
Grange México

Grange México
Grange México
Grange México

استخدام الاخشاب في الطراز الموردن يندرج تحت ضوابط محددة منها عدم الطغيان على المساحة توفيرها بشكل مبالغ فيه بأن تكون القطع الخشبية أقل من المطلوب أو أكثر، هذا المطبخ مثالي في كل شيء، في لون الخشب الفاتح و الديكور البسيط في السقف بمصابيح الليد، كما أن السفرة الملحقة به على هيئة رف الرخام الذي يوضع عادة فيه الحوض الإضافي  و يخصص أماكن لتناول الطعام و الشراب السريع ، ما أجمل الخزانات الطويلة و ما أحلى حسن استغلال الفتحات في الجدار الايسر لحفظ المايكروويف و الفرن و الثلاجة

2- لمعان و جاذبية

Smooth Concrete Kitchen Concrete LCDA مطبخ concrete worktop,concrete countertop,concrete kitchen,bespoke kitchen
Concrete LCDA

Smooth Concrete Kitchen

Concrete LCDA
Concrete LCDA
Concrete LCDA

لو كنت من عشاق أحدث الصيحات في تصميم المطابخ فإنك لحسن الحظ الآن أمامها، فهذا المطبخ يجمع بين أحدث الطرز الحداثية على الإطلاق، و هذا يظهر في ألوان الكراسي المختلفة على السفرة الصغيرة ، و كذلك في تباين لون الرف الإضافي  الأزرق في نهاية المطبخ و بين الرخام النحاسي حول الحوض و البوتوجاز، و ما أروع شكل المصابيح المتدلية فوق السفرة و فوق الرف إلى أن تتبسط لتصبح مصابيح ليد صغيرة فوق البوتوجاز ، تدرج ضوئي عبقري

3- شاعرية

Une cuisine remise au goût du jour, Atelier Cuisine Atelier Cuisine مطبخ
Atelier Cuisine

Atelier Cuisine
Atelier Cuisine
Atelier Cuisine

المطبخ يمكن ان يكون شاعرياً، هذه ليست مزحة، هذا هو الواقع الذي أمامنا الآن، الألوان الهادئة الرومانسية و الأضواء المسلطة على مكونات المطبخ في تباين بين ضعفها و قوتها جعلت من تلك الصورة شيئاً غير عادي، لاحظ شكل الكرسي الطويل لدى البار الصغير و نوعه المموج بالجلد، و انتقل على شكل الخزانات التي تعتبر قريبه للغاية من شكل الكرسي ستدرك كم الإبداع المبذول هنا ، و ركز أيضاً على الاضواء بالمدخنة و كذلك خفوت الضوء ناحية النوافذ ، شيء فريد

4- بهجة الحياة

Une décoration sobre et design, E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille مطبخ Grey
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille

E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN – Emilie Peyrille
E/P ESPACE DESIGN - Emilie Peyrille

اللون الأبيض من كلاسيكيات المطابخ المودرن، و هنا ظهر بكامل قوته حيث تمت مراعاة انتشاره في كل شيء و لكن مع زيادة كبيرة في كمية الضوء مما أضاف بهجة على المطبخ ، المصابح المتدلية تهيء جلسة خاصة لتناول الطعام و المشروبات مباشرة كالطراز الامريكي ، و موقع التلفاز أمام الكراسي جيد كما أن المدخنة قبلت أن تصمم بديكور مختلف يجمع بين النار و اللون الأسود 

5- مطبخك النظيف

Casa LP, Studio Gerosa Studio Gerosa مطبخ
Studio Gerosa

Studio Gerosa
Studio Gerosa
Studio Gerosa

استخدام مواد سهلة التنظيف في المطبخ سيجعلك في راحة في المستقبل ، الرخام و الخشب المقوى بالألومنيوم الخشمونيوم و الأرضيات الباركية ، كلها مكونات سهلة التنظيف للغاية و تجعل مطبخك للامع و رائع خصوصاً لو وفرت لهم مصدراً دائماً للضوء النهاري كالشرفات أو النوافذ كبيرة الحجم مثلما يظهر في هذا النموذج الراقي

6- تناغم التفاصيل

Дизайн интерьера таунхауса, Дизайнер Ольга Айсина Дизайнер Ольга Айсина مطبخ
Дизайнер Ольга Айсина

Дизайнер Ольга Айсина
Дизайнер Ольга Айсина
Дизайнер Ольга Айсина

لو كان مطبخك يقع في مساحة صغيرة فإن المطابخ المودرن لا تعترف بالمساحة فهي تكيف نفسها على أي مساحة، و هذا ما تم هنا ، حيث المساحة الصغيرة المستطيلة و المطبخ المتناغم الحداثي الذي يشغلها، تناغم الألوان بين الواجهة المصممة من الطوب الأبيض الشاحب مروراً باللون الثلجي للخزانات المدفونة في الحائط انتهاءاً بالشكل الخشبي للجزء الذي فوق الحوض ، كلها ألوان متناغمة في الدرجات بشكل واضح، يجعلها مثيرة استخدام الطراز الحداثي في تصميم الاجهزة الأخرى كالفرن و الثلاجة ، و شكل الخزانات المدفون دون مقابض رسخ الشكل الجميل لهذا المطبخ

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7- عالم خيالي

Appartement à Oullins (69), atelier AMEG atelier AMEG مطبخ
atelier AMEG

atelier AMEG
atelier AMEG
atelier AMEG

اللون الأبيض في المطبخ مع اللون الاسود لمصابيحها أحد أحلى الحلول التي يمكن تطبيقها في مطبخك المودرن، فاللون الأسود يظهر تفاصيل اللون الأبيض و العكس، كذلك الشكل المبسط لكل المكونات يساعد على استغلال المساحة مهما كانت صغيرة ، لاحظ شكل و حجم الكراسي الصغير و الحوض و الرف الرخامي 

8- أرجواني

CUISINE AVEC UN ÎLOT ET TV , LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT مطبخ
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT
LA CUISINE DANS LE BAIN SK CONCEPT

المطابخ الأرجوانية حداثية بامتياز خصوصاً مع ظهور تطبيقات معدنية مستخدمه في الخزانات و الكراسي و المعادن مما يزيد من لمعان المطبخ و تنوع تشكيل الخزانات و الرفوف فيه ، و كذلك الضوء المستخدم يظهر هنا دوره بسبب أن الالوان الأكثر دكانة تتأثر بأقل ضوء، لذا ينبغي عليك لو احببت تنفيذ مثل ذلك النموذج بألوانه أن تنشر المصابيح بدرجة كبيرة حتى لا يحدث نتيجة عكسية في الشعور بمساحة أضيق 

9- لوحة فنية

Интерьер квартиры в стиле лофт, GM-interior GM-interior مطبخ
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

شكل مطبخك باكثر من مكون ، الوان مختلفة و مكونات أكثر اختلافاً، و لكن اوجد بينهم الصلة، تلك الصلة تكمن في التفاصيل العبقرية التي تضيفها لتصميمك، مثلاً هنا تم اضافة الشباك في تزيين السقف ليضاف الكراسي الخشبية في اسفلها، كذلك المصابيح الرباعية المنتشرة في السقف ساهمت هي الأخرى في تنوع شكل الجلسات في الأسفل لانها سببت زيادة الحاجة للتوازن في التصميم، أما الالوان فهي مناسبة للغاية و ليست كثيرة مجرد 3 أو 4 الوان فقط نظراً لكثرة المكونات ، و لكن الأجزاء الرئيسية أتت بلونين فقط ( رخام الحوض – الخزانات – المدخنة )

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مطبخك القادم على الطريقة المودرن

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