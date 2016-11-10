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14 حمام صغير ولكن مودرن

Mohammed Awad Mohammed Awad
Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
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الحمامات بها أكثر الدروب و الفنون في التصميم الداخلي على الإطلاق من بين سائر الغرف الاخرى في المنزل، و الطراز الحداثي –  المودرن –  الذي نحدثكم بخصوصه اليوم يعتبر الأكثر استخداماً و هذا يرجع لعدد من الاسباب أهمها التنوع الكبير في الألوان و الأحجام و الأشكال المتوفر بها في الأسواق، و لأجل هذا التباين و الحيرة التي نقع فيهما أثناء اختيارنا من بين تلك الأعداد الهائلة من الأشكال المتوفرة للحمامات المودرن وفرنا لكم اليوم نحو 14 تصميم بهم أكثر من أسلوب من الأساسيات ينبغي عليك  التركيز عليها أثناء اختيارك للتصميم الأمثل لحمامك

1- إضاءة شاعرية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

جو جديد تماماً خلقته الأضواء الشاعرية المنتشرة حول المرآة لتضاعف مساحتها و تعكس ضوئها بطريقة مثيرة ، الشاعرية جاءت لهذا الحمام عن طريق تلك الأضواء الثلاثية و الزهور الرقيقة أمام المرآة عملت على ترسيخ ذلك الاحساس الناعم  

2- لوحة المرآة

Itaim, Pereira Reade Interiores Pereira Reade Interiores حمام
Pereira Reade Interiores

Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores
Pereira Reade Interiores

ليس هناك ما يمنع من تركز ثقل الديكور في الحمام نحو المرآة خصوصاً لو كان الحمام صغيراً في مساحته، لدينا هنا حوض مربع جذاب للغاية و لكن المرآة التي فوقه و الخزانة الزجاجية التي تحته هما الأكثر سحباً للأنظار ، و لذلك ليس هناك ما يمنع من تسليط الضوء نحو مرآة المطبخ لتكون مزخرفة بشكل جيد و كبيرة قدر الإمكان لاعتبارات المساحة و بساطة التصميم من الأصل و قلة التفاصيل 

3- حوض كالطبق (للمساحات الصغيرة )

homify حمام
homify

homify
homify
homify

الاحواض المختلفة خصوصاً في حجم قطرها تكون جذابة باعتبارها غريبة عن الحجم المعتاد عليه ، لذا فإن تلك الأحواض التي تأخذ شكل الأطباق تناسب للغاية الحمامات صغيرة الحجم و تعتبر حلاً مثالياً و فعالاً تجعلك تستطيع اختيار حوض جيد يوفر عليك المساحة و أنيق في شكله كذلك

4- مرايات

homify حمام Beige
homify

homify
homify
homify

عالم المرايات يستخدم في الحمامات ذات المساحة الصغيرة كحل أمثل للقضاء على ضيق المساحة معنوياً، الزجاج يمكن ان يستخدم في المرآة الرئيسية فوق الحوض و كذلك في كابينة الدش و ظهر باب الحمام 

5- ضوء طبيعي

水廻りのリノベーション, 渡邉 清／スタイルウェッジ一級建築士事務所 渡邉 清／スタイルウェッジ一級建築士事務所 حمام خشب OSB Wood effect
渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所

渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所
渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所
渡邉　清／スタイルウェッジ一級建築士事務所

الضوء الطبيعي لازم و ضروري للحمامات التي تعاني من ضيق المساحة لأنه تضيف البراح في حالة مرور الضوء منها أو في حالة فتحها، و تتيح الأضواء النهارية و القوية ليلاً في استخدام ألوان ليست فاتحة تماماً لأن الضوء سيساهم في ظهورها بشكل براق و جميل 

6- جدران حجرية

casaMEZQUITE, BAG arquitectura BAG arquitectura حمام حجر Black
BAG arquitectura

BAG arquitectura
BAG arquitectura
BAG arquitectura

استخدام الأحجار في الحمامات اسلوب حداثي بامتياز ، و لكن استخدامها بشكل رأسي ذلك هو الجديد، لو كنت تعاني من ضيق حمامك فإن الخطوط الموجودة في قطع الحجر المرصوفة رأسياً ستساعد على شعورك بطول الجدار و بالتالي التقليل من الشعور بالمساحة ، و من جهة أخرى فإن الأحجار تعتبر من أرقى المكونات المستخدمة على أي جدار في أي غرفة في الوقت الحالي 

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7- موزاييك و ألوان مختلفة

Departamento Roma Oaxaca , Germán Velasco Arquitectos Germán Velasco Arquitectos حمام
Germán Velasco Arquitectos

Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos
Germán Velasco Arquitectos

استخدام الموزاييك رائع في الحمام و هذا بسبب درجة لمعانه الكبيرة و ألوانه المتعدده التي تمكنك من امتلاك قماشة عريضة من الاختيارات، و كذلك الموزاييك يقبل أن يوضع عليه من الإضافات الكثير مثل الصور و اللوحات و المرايات دون أن يتأثر شكله الجميل بذلك

8- الفواصل الشفافة

Casals i Matorell, ACABADOMATE ACABADOMATE منازل
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

الفواصل الزجاجية الشفافة تستخدم لأجل حفظ مكان الاستحمام بقدر من الخصوصية و الانعزال المعنوي عن باقي المكونات في الحمام، و من جهة أخرى فهو لا يخفي جمال كل التصميم امام الضيوف الذي يمكن ان يختفي لو استخدما ستائر أو جداراً ليس شفافاً

9- الأحواض المنفصلة

Private Flat, Moodern Moodern غرفة نوم
Moodern

Moodern
Moodern
Moodern

الأحواض المنفصلة التي توضع بدون ستاند من نفس لونها و خامتها كالأحواض القديمة  تعتبر من أجمل أنواع الأحواض المودرن الجاذبة للانتباه،  خصوصاً أن شكلها مختلف عن الشكل البيضاوي المعتاد في أحواض الحمامات

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10- خزانات بلا أبواب

Casa la Reserva las Animas , BCA Taller de Diseño BCA Taller de Diseño حمام
BCA Taller de Diseño

BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño
BCA Taller de Diseño

يمكنك اللجوء للخزانات المفتوحة لحمل أغراض الحمام من مناشف و مستحضرات بكل سهولة و حفاظاً على مساحة الحمام فإن المكان الافضل بالنسبة لها سيكون تحت الحوض في وحدته المخصصة لحمله فوقها ، و النتيجة شكل أنيق و تخزين كافي مرتب

11- الأحواض المعلقة

homify حمام Black
homify

homify
homify
homify

الأحواض المعلقة الملحق بها وحدات تخزينيه تختزل الكثير منا لاستخدامات في مساحة صغيرة للغاية ، و يمكن ان تتنوع في ألوانها و تتماشى مع أي لون للتصميمات المختلفة، و هذا التصميم يدلل على ذلك بكل قوة

12- أحواض حجرية

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN حمام
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

ذلك المثال لا يحتاج كثيراص من الكلمات و لكنه يحتاج لتأمل و استحضار لشكله الفني الراقي و تأثيره في الشكل العام للحمام .

13- الأحجار في الجدران

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca حمام
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

الأحجار مظهر راقي بكل أنواعها، و يمكن في التصميمات الحداثية أن تلجأ لتزيين إحدى الجدران بالأحجار الطبيعية ، و ياحبذا لو كان أمامها مرآة كبيرة، سينعكس المشهد مرات عديدة و كأنك في قلب جبل و ليس حمام ، و هذا النموذج مثير للغاية لأصحاب الشغف بالطبيعة 

14- تزيين النباتات

Casa las Moras , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos حمام
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

النباتات تحمل رسالة سلام و موده للضيوف ، فموقعها في حمامك يعبر عن ذلك و يشعرهم بالترحاب و المودة، احرص على أن يشتمل حمامك على زهور رقيقة تحمل رسائلك الصادقة لقلوب و عيون كل من يزورك و يستخدم حمامك 

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