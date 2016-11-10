14 حمام صغير ولكن مودرن

الحمامات بها أكثر الدروب و الفنون في التصميم الداخلي على الإطلاق من بين سائر الغرف الاخرى في المنزل، و الطراز الحداثي – المودرن – الذي نحدثكم بخصوصه اليوم يعتبر الأكثر استخداماً و هذا يرجع لعدد من الاسباب أهمها التنوع الكبير في الألوان و الأحجام و الأشكال المتوفر بها في الأسواق، و لأجل هذا التباين و الحيرة التي نقع فيهما أثناء اختيارنا من بين تلك الأعداد الهائلة من الأشكال المتوفرة للحمامات المودرن وفرنا لكم اليوم نحو 14 تصميم بهم أكثر من أسلوب من الأساسيات ينبغي عليك التركيز عليها أثناء اختيارك للتصميم الأمثل لحمامك