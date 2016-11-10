14 حمام صغير ولكن مودرن

الحمامات بها أكثر الدروب و الفنون في التصميم الداخلي على الإطلاق من بين سائر الغرف الاخرى في المنزل، و الطراز الحداثي – المودرن – الذي نحدثكم بخصوصه اليوم يعتبر الأكثر استخداماً و هذا يرجع لعدد من الاسباب أهمها التنوع الكبير في الألوان و الأحجام و الأشكال المتوفر بها في الأسواق، و لأجل هذا التباين و الحيرة التي نقع فيهما أثناء اختيارنا من بين تلك الأعداد الهائلة من الأشكال المتوفرة للحمامات المودرن وفرنا لكم اليوم نحو 14 تصميم بهم أكثر من أسلوب من الأساسيات ينبغي عليك التركيز عليها أثناء اختيارك للتصميم الأمثل لحمامك
جو جديد تماماً خلقته الأضواء الشاعرية المنتشرة حول المرآة لتضاعف مساحتها و تعكس ضوئها بطريقة مثيرة ، الشاعرية جاءت لهذا الحمام عن طريق تلك الأضواء الثلاثية و الزهور الرقيقة أمام المرآة عملت على ترسيخ ذلك الاحساس الناعم
ليس هناك ما يمنع من تركز ثقل الديكور في الحمام نحو المرآة خصوصاً لو كان الحمام صغيراً في مساحته، لدينا هنا حوض مربع جذاب للغاية و لكن المرآة التي فوقه و الخزانة الزجاجية التي تحته هما الأكثر سحباً للأنظار ، و لذلك ليس هناك ما يمنع من تسليط الضوء نحو مرآة المطبخ لتكون مزخرفة بشكل جيد و كبيرة قدر الإمكان لاعتبارات المساحة و بساطة التصميم من الأصل و قلة التفاصيل
الاحواض المختلفة خصوصاً في حجم قطرها تكون جذابة باعتبارها غريبة عن الحجم المعتاد عليه ، لذا فإن تلك الأحواض التي تأخذ شكل الأطباق تناسب للغاية الحمامات صغيرة الحجم و تعتبر حلاً مثالياً و فعالاً تجعلك تستطيع اختيار حوض جيد يوفر عليك المساحة و أنيق في شكله كذلك
عالم المرايات يستخدم في الحمامات ذات المساحة الصغيرة كحل أمثل للقضاء على ضيق المساحة معنوياً، الزجاج يمكن ان يستخدم في المرآة الرئيسية فوق الحوض و كذلك في كابينة الدش و ظهر باب الحمام
الضوء الطبيعي لازم و ضروري للحمامات التي تعاني من ضيق المساحة لأنه تضيف البراح في حالة مرور الضوء منها أو في حالة فتحها، و تتيح الأضواء النهارية و القوية ليلاً في استخدام ألوان ليست فاتحة تماماً لأن الضوء سيساهم في ظهورها بشكل براق و جميل
استخدام الأحجار في الحمامات اسلوب حداثي بامتياز ، و لكن استخدامها بشكل رأسي ذلك هو الجديد، لو كنت تعاني من ضيق حمامك فإن الخطوط الموجودة في قطع الحجر المرصوفة رأسياً ستساعد على شعورك بطول الجدار و بالتالي التقليل من الشعور بالمساحة ، و من جهة أخرى فإن الأحجار تعتبر من أرقى المكونات المستخدمة على أي جدار في أي غرفة في الوقت الحالي
استخدام الموزاييك رائع في الحمام و هذا بسبب درجة لمعانه الكبيرة و ألوانه المتعدده التي تمكنك من امتلاك قماشة عريضة من الاختيارات، و كذلك الموزاييك يقبل أن يوضع عليه من الإضافات الكثير مثل الصور و اللوحات و المرايات دون أن يتأثر شكله الجميل بذلك
الفواصل الزجاجية الشفافة تستخدم لأجل حفظ مكان الاستحمام بقدر من الخصوصية و الانعزال المعنوي عن باقي المكونات في الحمام، و من جهة أخرى فهو لا يخفي جمال كل التصميم امام الضيوف الذي يمكن ان يختفي لو استخدما ستائر أو جداراً ليس شفافاً
الأحواض المنفصلة التي توضع بدون ستاند من نفس لونها و خامتها كالأحواض القديمة تعتبر من أجمل أنواع الأحواض المودرن الجاذبة للانتباه، خصوصاً أن شكلها مختلف عن الشكل البيضاوي المعتاد في أحواض الحمامات
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يمكنك اللجوء للخزانات المفتوحة لحمل أغراض الحمام من مناشف و مستحضرات بكل سهولة و حفاظاً على مساحة الحمام فإن المكان الافضل بالنسبة لها سيكون تحت الحوض في وحدته المخصصة لحمله فوقها ، و النتيجة شكل أنيق و تخزين كافي مرتب
الأحواض المعلقة الملحق بها وحدات تخزينيه تختزل الكثير منا لاستخدامات في مساحة صغيرة للغاية ، و يمكن ان تتنوع في ألوانها و تتماشى مع أي لون للتصميمات المختلفة، و هذا التصميم يدلل على ذلك بكل قوة
ذلك المثال لا يحتاج كثيراص من الكلمات و لكنه يحتاج لتأمل و استحضار لشكله الفني الراقي و تأثيره في الشكل العام للحمام .
الأحجار مظهر راقي بكل أنواعها، و يمكن في التصميمات الحداثية أن تلجأ لتزيين إحدى الجدران بالأحجار الطبيعية ، و ياحبذا لو كان أمامها مرآة كبيرة، سينعكس المشهد مرات عديدة و كأنك في قلب جبل و ليس حمام ، و هذا النموذج مثير للغاية لأصحاب الشغف بالطبيعة
النباتات تحمل رسالة سلام و موده للضيوف ، فموقعها في حمامك يعبر عن ذلك و يشعرهم بالترحاب و المودة، احرص على أن يشتمل حمامك على زهور رقيقة تحمل رسائلك الصادقة لقلوب و عيون كل من يزورك و يستخدم حمامك