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10 حيل تميز ديكور الغرف الصغيرة

هنادى موسى هنادى موسى
appartamento a rimini, bilune studio bilune studio غرفة المعيشة
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تمثل الغرف الصغيرة بالمنزل تحدى للأثاث والديكور بسبب الأبعاد الخاصة بكل منهم، لذلك لا تيأس من المحاولات المتكررة لإيجاد تصميم مناسب طالما توفرت الأفكار الإبداعية والملهمة التى تتغلب على تلك العوائق.

لذلك خصصنا فى هذا الكتاب عشر خطوات تسهل عليك تصميم الغرف بعملية وأناقة بذات الوقت.

1- اعط أهمية للتصميم والإضاءة

Casa Palenque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. غرفة المعيشة Beige
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

تعد الإضاءة من أهم العناصر فى الغرف الصغيرة، سواء كانت طبيعية أم صناعية. ولحسن الحظن لدينا الكثير من الاختيارات المتعددة لنختار منها ما يتناسب مع نمط الغرفة.

2- أثاث مناسب

appartamento a rimini, bilune studio bilune studio غرفة المعيشة
bilune studio

bilune studio
bilune studio
bilune studio

لدينا بالفعل بدائل عديدة للأثاث التقليدى تسهل عليك الاختيار وفقًا لذوقك الخاص ، ومن الأفكار المفضلة استخدام الكراسى وأريكة (Sofa) التى توفر أماكن لأكثر من فرد وفى نفس الوقت تغير من ديكور الغرفة بالكامل وتعطى انطباع باتساع الغرفة .

3- اختار فقط الأثاث الضرورى

casa s_f, Andrea Stortoni Architetto Andrea Stortoni Architetto غرفة المعيشة
Andrea Stortoni Architetto

Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto
Andrea Stortoni Architetto

عندما تتجه لشراء الأثاث عليك بشراء الأساسى فقط خاصة الذى يتسم بتصميمات بسيطة حتى لا تبدو الغرفة مزدحمة.

وحيلة أخرى لتوفير المساحة بالغرفة، اختيار أثاث متعدد الوظائف يسهل وضعه فى أى مكان بالغرفة والزوايا.

4- اختار الألوان الفاتحة

Polanco Penthouse, Gantous Arquitectos Gantous Arquitectos غرفة المعيشة
Gantous Arquitectos

Polanco Penthouse

Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos
Gantous Arquitectos

يخاف الكثيرين من استخدام درجات متعددة فى الغرفة، بغض النظر عن الأبعاد والمساحة ولكن استخدام ألوان متنوعة يؤثر بفاعلية فى المساحة الصغيرة، وتتميز الألوان الفاتحة بتعزيز مساحة الغرف لتبدو أكبر مما عليه.

5- توفير جو من الألفة والحميمية

Casa Banak, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest غرفة المعيشة حجر White
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

توفر الغرف الصغيرة جو من الألفة والتقارب بين أفراد الأسرة، لذلك علينا باختيار أثاث مريح يملًا الغرفة بالدفء والاسترخاء.

6- حدد مناطق واضحة

CASA MAR, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos غرفة المعيشة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

ترتيب الأثاث أيضًا يساعد على توفير مساحة مفتوحة بالغرفة خاصة مع اختيار أثاث بألوان فاتحة أيضًا.

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7- ضوء طبيعى دافىء

INTERIOR CASA EN POLANCO, MaisonList MaisonList غرفة المعيشة
MaisonList

MaisonList
MaisonList
MaisonList

يعمل الضوء الطبيعي على إنارة جميع زوايا وأركان الغرفة فيمنع وجود أجزاء مظلمة بالغرفة بها بل العكس نفضل الجلوس فيها خلال اليوم.

8- ديكورات بسيطة للجدران

PH Andersen , Faci Leboreiro Arquitectura Faci Leboreiro Arquitectura غرفة المعيشة
Faci Leboreiro Arquitectura

Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura
Faci Leboreiro Arquitectura

حتى تتجنب الشعور بإزدحام الغرفة وامتلائها، زين الجدران بقطع ديكور بسيطة تناسب مساحة الغرفة.

9- استخدم كل الزوايا

Casa PN, ZD+A ZD+A غرفة المعيشة
ZD+A

ZD+A
ZD+A
ZD+A

من بداية استعدادك لتجهيز وتصميم ديكور الغرف حاول استغلال كل الزوايا بالغرفة لتصميمات تناسبها حتى تحصل على بعض البراح والمساحات الموزعة جيدًا بالغرفة.

10- أرضية مريحة

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores غرفة المعيشة
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

اعطى حرية للأرضية أن تظهر بدون غطاء لتحصل على مظهر جمالى يضفى مزيد من الراحة على  الغرفة ويساعد على اعطاء مساحات مفتوحة أكبر فى الغرفة الصغيرة فلا تشعر بضيق المكان.

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