10 حيل تميز ديكور الغرف الصغيرة

تمثل الغرف الصغيرة بالمنزل تحدى للأثاث والديكور بسبب الأبعاد الخاصة بكل منهم، لذلك لا تيأس من المحاولات المتكررة لإيجاد تصميم مناسب طالما توفرت الأفكار الإبداعية والملهمة التى تتغلب على تلك العوائق.
لذلك خصصنا فى هذا الكتاب عشر خطوات تسهل عليك تصميم الغرف بعملية وأناقة بذات الوقت.
تعد الإضاءة من أهم العناصر فى الغرف الصغيرة، سواء كانت طبيعية أم صناعية. ولحسن الحظن لدينا الكثير من الاختيارات المتعددة لنختار منها ما يتناسب مع نمط الغرفة.
لدينا بالفعل بدائل عديدة للأثاث التقليدى تسهل عليك الاختيار وفقًا لذوقك الخاص ، ومن الأفكار المفضلة استخدام الكراسى وأريكة (Sofa) التى توفر أماكن لأكثر من فرد وفى نفس الوقت تغير من ديكور الغرفة بالكامل وتعطى انطباع باتساع الغرفة .
عندما تتجه لشراء الأثاث عليك بشراء الأساسى فقط خاصة الذى يتسم بتصميمات بسيطة حتى لا تبدو الغرفة مزدحمة.
وحيلة أخرى لتوفير المساحة بالغرفة، اختيار أثاث متعدد الوظائف يسهل وضعه فى أى مكان بالغرفة والزوايا.
يخاف الكثيرين من استخدام درجات متعددة فى الغرفة، بغض النظر عن الأبعاد والمساحة ولكن استخدام ألوان متنوعة يؤثر بفاعلية فى المساحة الصغيرة، وتتميز الألوان الفاتحة بتعزيز مساحة الغرف لتبدو أكبر مما عليه.
توفر الغرف الصغيرة جو من الألفة والتقارب بين أفراد الأسرة، لذلك علينا باختيار أثاث مريح يملًا الغرفة بالدفء والاسترخاء.
ترتيب الأثاث أيضًا يساعد على توفير مساحة مفتوحة بالغرفة خاصة مع اختيار أثاث بألوان فاتحة أيضًا.
يعمل الضوء الطبيعي على إنارة جميع زوايا وأركان الغرفة فيمنع وجود أجزاء مظلمة بالغرفة بها بل العكس نفضل الجلوس فيها خلال اليوم.
حتى تتجنب الشعور بإزدحام الغرفة وامتلائها، زين الجدران بقطع ديكور بسيطة تناسب مساحة الغرفة.
من بداية استعدادك لتجهيز وتصميم ديكور الغرف حاول استغلال كل الزوايا بالغرفة لتصميمات تناسبها حتى تحصل على بعض البراح والمساحات الموزعة جيدًا بالغرفة.
اعطى حرية للأرضية أن تظهر بدون غطاء لتحصل على مظهر جمالى يضفى مزيد من الراحة على الغرفة ويساعد على اعطاء مساحات مفتوحة أكبر فى الغرفة الصغيرة فلا تشعر بضيق المكان.