10 حيل تميز ديكور الغرف الصغيرة

تعد الإضاءة من أهم العناصر فى الغرف الصغيرة، سواء كانت طبيعية أم صناعية. ولحسن الحظن لدينا الكثير من الاختيارات المتعددة لنختار منها ما يتناسب مع نمط الغرفة.