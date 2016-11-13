الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

9 أفكار بسيطة تميز ديكور حمامك

هنادى موسى هنادى موسى
Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Loading admin actions …

الحمام من الغرف المتعددة الوظائف والتى نلجأ إليها فى أوقات الإسترخاء لذلك من المهم اختيار تصميمات وديكورات تعمل على تحقيق ذلك الهدف خاصة أن الحمام من الغرف التى لا يسهل تغيير تصميمتها خلال فترات صغيرة بل يستمر أعوامًا كثيرة.

واليوم تقدم لك(هوميفاى) حيل بسيطة تمكنك من تزيين الحمام ببساطة وأناقة فى نفس الوقت.

1- استخدامات متعددة للمرآة

Projeto F & M, Ricardo Cavichioni Arquitetura Ricardo Cavichioni Arquitetura حمام
Ricardo Cavichioni Arquitetura

Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura
Ricardo Cavichioni Arquitetura

تركيب مرآة بأى غرف يضفى لمسة مميزة بالغرفة ويعطى انطباع بعمق وزيادة مساحة الغرفة أيضًا، وفى ذلك التصميم جمعنا بين تلك المميزات واستخدمنها أيضًا لتركيب بعض الإطارات الفنية عليها لتزين ديكور الحمام بلمسة غير تقليدية وفريدة.

2- تزيين الجدران ببعض الرسومات الفنية

Wanddeko für das Badezimmer, K&L Wall Art K&L Wall Art حمامديكورات
K&amp;L Wall Art

K&L Wall Art
K&amp;L Wall Art
K&L Wall Art

لم تعد الرسومات على الجدران خاصة بغرف المعيشة والنوم فقط، يمكننا استخدامها أيضًا على جدران الحمام لتبعث بعض الحياة فى المكان فيمكننا شراء ملصقات للجدران مقاومة للماء فلا تترك أى عيوب بالجدار أو رسمها إن كان ذلك متاح ويراعى بالطبع لون الجدار قبل اختيار الرسومات فهنا يناسب اللون الأزرق السلاحف كلون البحار.

3- ألوان تشع بالحيوية والبهجة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

ما رأيك بتخصيص جدار فى الحمام لتزينه بألوان متنوعة تكسر رتابة التصميم وتجدد من روح الغرفة.

4- الخشب الأنيق الدافىء

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos حمام
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

الخشب كمادة طبيعية نظيفة وتضيف لمسات أنيقة ومميزة فى ديكور الغرف، يمكننا استخدامه فى الحصول على تصميم فريد حقًا مثل الصورة التى استخدمت بساط من الخشب فى منطقة الاستحمام وكرف إضافى أسفل الحوض يمكننا استخدامه لترتيب مستلزمات الحمام، وأخيرًا إطار دائرى للمرآة.

5- تناسق ألوان التصميم

Таунхаус в котеджном поселке "Березки", Студия дизайна Виктории Силаевой Студия дизайна Виктории Силаевой حمام Purple/Violet
Студия дизайна Виктории Силаевой

Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой
Студия дизайна Виктории Силаевой

اختارنا اللون البنفسجى بدرجاته كلون أساسى للتصميم وعليه اختارنا سجادة صغيرة وفازة زهور بنفس ألوان الجدران لنحصل على وحدة تصميم متناسقة.

من الأفكار البسيطة أيضًا التى تؤثر فى ديكور الحمام، تكوين رفوف بسيطة لترتيب مستلزمات الحمام أو حتى لتزيينه ببعض الزهور البسيطة.

6- حيوية وإشراق

valle dei casali, stefania eugeni stefania eugeni حمام
stefania eugeni

stefania eugeni
stefania eugeni
stefania eugeni

استخدام اللون الأبيض فى الغرف يزيد من إضائتها خاصة مع الإنارة الطبيعية التى توفرها النوافذ، ولما يتميز به التصميم الآتى من عصرية استخدما بعض الأشكال الهندسية لتزين الجدران بدلًا من النمط التقليدى للجدران المربعة من السيراميك.

نلاحظ كذلك وحدات الإضاءة المتدلية من السقف تتسم بتصميم عصرى جديد وأنيق يتماشى مع نمط الحمام وديكور مميز جدًا.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- إنارة خلفية للمرآة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

يتمتع تصميم الحمام هنا بالعصرية والأناقة وتطبيق نمط المينمال أيضًا، ومن اللمسات البسيطة المميزة لديكور الحمام هنا إضافة إنارة خلف المرآة تعكس عمق وإضاءة هادئة بالمكان.

8- جدار من السيراميك منقوش

apto cobre/blue, Casa100 Arquitetura Casa100 Arquitetura حمام
Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura

من الأفكار الرائعة حقًا والتى تغير من روح التصميم تمامًا تخصيص جدار بالحمام لتغطيته بنقشات فنية مميزة بألوان باهية مثل التصميم الآتى التى تعتمد على ألوان الأزرق والأصفر المريحة والميزة.

9- ديكور عملى

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores حمام
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

يمكننا الاستفادة من المساحة المتاحة أسفل الحوض بوضع طاولات صغيرة ترتب عليها المناشف وأى مستلزمات أخرى خاصة بالحمام وتكمل ديكور الغرفة أيضًا، كما نلاحظ تزيين سطح الحوض ببعض الزهور تتناغم ألوانها من سطح الحوض ولون الجدار.

وإضافة إطار للمرآة بألوان الحمام تعد أيضًا من اللمسات البسيطة لتزيين الحمام.

اقرأ أيضًا: 5 أفكار مثالية لديكور الحمام الصغير

20 غرفة ملابس رائعة (ستحب إمتلاكها في منزلك)
ما أكثر تصميم ألهمك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً