9 أفكار بسيطة تميز ديكور حمامك

الحمام من الغرف المتعددة الوظائف والتى نلجأ إليها فى أوقات الإسترخاء لذلك من المهم اختيار تصميمات وديكورات تعمل على تحقيق ذلك الهدف خاصة أن الحمام من الغرف التى لا يسهل تغيير تصميمتها خلال فترات صغيرة بل يستمر أعوامًا كثيرة.
واليوم تقدم لك(هوميفاى) حيل بسيطة تمكنك من تزيين الحمام ببساطة وأناقة فى نفس الوقت.
تركيب مرآة بأى غرف يضفى لمسة مميزة بالغرفة ويعطى انطباع بعمق وزيادة مساحة الغرفة أيضًا، وفى ذلك التصميم جمعنا بين تلك المميزات واستخدمنها أيضًا لتركيب بعض الإطارات الفنية عليها لتزين ديكور الحمام بلمسة غير تقليدية وفريدة.
لم تعد الرسومات على الجدران خاصة بغرف المعيشة والنوم فقط، يمكننا استخدامها أيضًا على جدران الحمام لتبعث بعض الحياة فى المكان فيمكننا شراء ملصقات للجدران مقاومة للماء فلا تترك أى عيوب بالجدار أو رسمها إن كان ذلك متاح ويراعى بالطبع لون الجدار قبل اختيار الرسومات فهنا يناسب اللون الأزرق السلاحف كلون البحار.
ما رأيك بتخصيص جدار فى الحمام لتزينه بألوان متنوعة تكسر رتابة التصميم وتجدد من روح الغرفة.
الخشب كمادة طبيعية نظيفة وتضيف لمسات أنيقة ومميزة فى ديكور الغرف، يمكننا استخدامه فى الحصول على تصميم فريد حقًا مثل الصورة التى استخدمت بساط من الخشب فى منطقة الاستحمام وكرف إضافى أسفل الحوض يمكننا استخدامه لترتيب مستلزمات الحمام، وأخيرًا إطار دائرى للمرآة.
اختارنا اللون البنفسجى بدرجاته كلون أساسى للتصميم وعليه اختارنا سجادة صغيرة وفازة زهور بنفس ألوان الجدران لنحصل على وحدة تصميم متناسقة.
من الأفكار البسيطة أيضًا التى تؤثر فى ديكور الحمام، تكوين رفوف بسيطة لترتيب مستلزمات الحمام أو حتى لتزيينه ببعض الزهور البسيطة.
استخدام اللون الأبيض فى الغرف يزيد من إضائتها خاصة مع الإنارة الطبيعية التى توفرها النوافذ، ولما يتميز به التصميم الآتى من عصرية استخدما بعض الأشكال الهندسية لتزين الجدران بدلًا من النمط التقليدى للجدران المربعة من السيراميك.
نلاحظ كذلك وحدات الإضاءة المتدلية من السقف تتسم بتصميم عصرى جديد وأنيق يتماشى مع نمط الحمام وديكور مميز جدًا.
يتمتع تصميم الحمام هنا بالعصرية والأناقة وتطبيق نمط المينمال أيضًا، ومن اللمسات البسيطة المميزة لديكور الحمام هنا إضافة إنارة خلف المرآة تعكس عمق وإضاءة هادئة بالمكان.
من الأفكار الرائعة حقًا والتى تغير من روح التصميم تمامًا تخصيص جدار بالحمام لتغطيته بنقشات فنية مميزة بألوان باهية مثل التصميم الآتى التى تعتمد على ألوان الأزرق والأصفر المريحة والميزة.
يمكننا الاستفادة من المساحة المتاحة أسفل الحوض بوضع طاولات صغيرة ترتب عليها المناشف وأى مستلزمات أخرى خاصة بالحمام وتكمل ديكور الغرفة أيضًا، كما نلاحظ تزيين سطح الحوض ببعض الزهور تتناغم ألوانها من سطح الحوض ولون الجدار.
وإضافة إطار للمرآة بألوان الحمام تعد أيضًا من اللمسات البسيطة لتزيين الحمام.