9 أفكار بسيطة تميز ديكور حمامك

استخدام اللون الأبيض فى الغرف يزيد من إضائتها خاصة مع الإنارة الطبيعية التى توفرها النوافذ، ولما يتميز به التصميم الآتى من عصرية استخدما بعض الأشكال الهندسية لتزين الجدران بدلًا من النمط التقليدى للجدران المربعة من السيراميك.

نلاحظ كذلك وحدات الإضاءة المتدلية من السقف تتسم بتصميم عصرى جديد وأنيق يتماشى مع نمط الحمام وديكور مميز جدًا.