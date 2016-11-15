هذا المنزل مساحته 51م مربع فقط ولكنه يشع دفئ من جميع أركانه

دمج الفراغات هو سر نجاح تصميم المساحات الصغيرة،في هذ ا المنزل، نلاحظ وجود غرفة واحدة تم استغلالها بشكل رائع والحصول على 3 فراغات مدمجة بمساحة كبيرة مرحبة ودافئة، غرفة معيشة، مطبخ وسفرة. ولأجل نتائج أفضل تم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وبالألوان الفاتحة داخل البيت و التي تعمل على خلق إتساع وعمق و جعله يظهر بشكل اكبر.

ديكور المنزل يستغل وجود الخشب وحضوره بكثرة في الأرضية و الذي يعطي لون محايد لا يخلق إزدحام للفراغ و لكنه يشع دفئاً من كافة الأركان. أما على الحوائط وباستخدام إطارات صغيرة تم عمل حائط فني، يكسر حدة و برودة الحائط الخرساني بصور من الذكريات كما أنها تخلق بؤرة بصرية مثيرة في الفراغ.