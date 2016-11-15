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هذا المنزل مساحته 51م مربع فقط ولكنه يشع دفئ من جميع أركانه

Marwa Hasan Marwa Hasan
ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
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الشقق ذات المساحات الصغيرة تعد من النماذج المشوقة، ففي المساحات الصغيرة نجد أن التفاصيل هي ما تصنع قيمة وجمال وروعة للمنزل. اليوم نذهب في جولة في ميديلين في كولوبيا، فهنا تم بناء شقة صغيرة ذات مساحة 51م مربع ولكن تصميم هذه المساحة يخدم هدف واحد وهو جعل التفاصيل دافئة ومرحبة، بأن تصمم كل تفصيلة بحب وإهتمام. ففي هذه المساحة الصغيرة نجد عدد من الأفكار والتفاصيل التي ستعجبكم كما أعجبتنا.

ندعوك الآن لتكون معنا في جولة لترى عن قرب الأفكار والتصميم الرائع والنتيجة النهائية المدهشة.

​دمج الفراغات المختلفة في مساحة واحدة أنيقة

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة المعيشة
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

دمج الفراغات هو سر  نجاح تصميم المساحات الصغيرة،في هذ ا المنزل، نلاحظ وجود غرفة واحدة تم استغلالها بشكل رائع والحصول على 3 فراغات مدمجة بمساحة كبيرة مرحبة ودافئة، غرفة معيشة، مطبخ وسفرة. ولأجل نتائج أفضل تم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وبالألوان الفاتحة داخل البيت و التي تعمل على خلق إتساع وعمق و جعله يظهر بشكل اكبر. 

ديكور المنزل يستغل وجود الخشب  وحضوره بكثرة في الأرضية و الذي يعطي لون محايد لا يخلق إزدحام للفراغ و لكنه يشع دفئاً من كافة الأركان. أما على الحوائط وباستخدام إطارات صغيرة تم عمل حائط فني، يكسر حدة و برودة الحائط الخرساني بصور من الذكريات كما أنها تخلق بؤرة بصرية مثيرة في الفراغ.

​مزيج اللون الأبيض والخشب

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة نوم
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

إختيار الألوان في الغرف هي عملية تحتاج عناية فائقة، حيث أن هذا الإختيار يؤثر على باقي الفراغ ويعطيه جواً عاماً، فالألوان لها القدرة على تغير المزاج العام للمستخدمين و التأثرعلى نشاطاتهم بالسلب أو الايجاب.

أما عندما ندقق النظر في الفراغ فإننا نجد دمج رائع بين الخشب واللون الأبيض مع الحائط الخرساني والذي يعطي توازن في المكونات والجو العام. فعلى الحائط لم ينسى المصمم وضع بعض اللوحات و الصور المميزة و الديكورية بالإضافة إلى عناصر الإضاءة المميزة و الموزعة بشكل رائع.

​الحمام صغير ولكنه مثالي

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA حمام
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

عندما نتحدث على المنزل ذو المساحة الصغيرة فإننا دائماً ما يدارك إلى أذهاننا مشكلة الحمام ذو المساحة الصغيرة وفي مشروعنا اليوم توجد نفس المشكلة. ولذلك فعلينا الاهتمام بالجانب الديكوري لنخلق فراغ أنيق و عملي ويستفيد من المساحة البسيطة. فهنا تم إضافة فسيفساء بدرجات متفاوتة والتي تعطي نتيجة رائعة وخاصة مع الخشب المستخدم في الحمام. الخزانات العلوية مكسية بمرآة مستطيلة تأخذ شكل مناسب لاستخدامات اليومية ولكنها لا تستخدم لعكس الصور فقط و لكن أيضاً لتعكس الضوء و تؤثر في زيادة مساحة الحمام. تم استخدام بعض النباتات في الديكور الخاص بالحمام فهو اختيار رائع للتخلص من الرطوبة ولامتصاص الروائح الكريهة.

​غرفة الاستخدامات الأخرى

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA مكتب عمل أو دراسة
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

وأخيراً لم ينسى المصمم عمل مساحة للاستخدامات الأخرى، مثل الاستذكار، مشاهدة التلفاز، العمل والهوايات. فهي مساحة منظمة، أنيقة  وتخدم عدد مختلف من الأغراض. الغرفة الصغيرة تاخذ أناقتها من المزج بين الخشب والألوان الفاتحة مثل باقي غرف الشقة والتي تظهر في الأثاث والأرفف والخزانات.

هذه الأبواب ستلهمك لتصميم باب أنيق لمنزلك
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