هذا المنزل مساحته 51م مربع فقط ولكنه يشع دفئ من جميع أركانه

الشقق ذات المساحات الصغيرة تعد من النماذج المشوقة، ففي المساحات الصغيرة نجد أن التفاصيل هي ما تصنع قيمة وجمال وروعة للمنزل. اليوم نذهب في جولة في ميديلين في كولوبيا، فهنا تم بناء شقة صغيرة ذات مساحة 51م مربع ولكن تصميم هذه المساحة يخدم هدف واحد وهو جعل التفاصيل دافئة ومرحبة، بأن تصمم كل تفصيلة بحب وإهتمام. ففي هذه المساحة الصغيرة نجد عدد من الأفكار والتفاصيل التي ستعجبكم كما أعجبتنا.
ندعوك الآن لتكون معنا في جولة لترى عن قرب الأفكار والتصميم الرائع والنتيجة النهائية المدهشة.
دمج الفراغات هو سر نجاح تصميم المساحات الصغيرة،في هذ ا المنزل، نلاحظ وجود غرفة واحدة تم استغلالها بشكل رائع والحصول على 3 فراغات مدمجة بمساحة كبيرة مرحبة ودافئة، غرفة معيشة، مطبخ وسفرة. ولأجل نتائج أفضل تم الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وبالألوان الفاتحة داخل البيت و التي تعمل على خلق إتساع وعمق و جعله يظهر بشكل اكبر.
ديكور المنزل يستغل وجود الخشب وحضوره بكثرة في الأرضية و الذي يعطي لون محايد لا يخلق إزدحام للفراغ و لكنه يشع دفئاً من كافة الأركان. أما على الحوائط وباستخدام إطارات صغيرة تم عمل حائط فني، يكسر حدة و برودة الحائط الخرساني بصور من الذكريات كما أنها تخلق بؤرة بصرية مثيرة في الفراغ.
إختيار الألوان في الغرف هي عملية تحتاج عناية فائقة، حيث أن هذا الإختيار يؤثر على باقي الفراغ ويعطيه جواً عاماً، فالألوان لها القدرة على تغير المزاج العام للمستخدمين و التأثرعلى نشاطاتهم بالسلب أو الايجاب.
أما عندما ندقق النظر في الفراغ فإننا نجد دمج رائع بين الخشب واللون الأبيض مع الحائط الخرساني والذي يعطي توازن في المكونات والجو العام. فعلى الحائط لم ينسى المصمم وضع بعض اللوحات و الصور المميزة و الديكورية بالإضافة إلى عناصر الإضاءة المميزة و الموزعة بشكل رائع.
عندما نتحدث على المنزل ذو المساحة الصغيرة فإننا دائماً ما يدارك إلى أذهاننا مشكلة الحمام ذو المساحة الصغيرة وفي مشروعنا اليوم توجد نفس المشكلة. ولذلك فعلينا الاهتمام بالجانب الديكوري لنخلق فراغ أنيق و عملي ويستفيد من المساحة البسيطة. فهنا تم إضافة فسيفساء بدرجات متفاوتة والتي تعطي نتيجة رائعة وخاصة مع الخشب المستخدم في الحمام. الخزانات العلوية مكسية بمرآة مستطيلة تأخذ شكل مناسب لاستخدامات اليومية ولكنها لا تستخدم لعكس الصور فقط و لكن أيضاً لتعكس الضوء و تؤثر في زيادة مساحة الحمام. تم استخدام بعض النباتات في الديكور الخاص بالحمام فهو اختيار رائع للتخلص من الرطوبة ولامتصاص الروائح الكريهة.
وأخيراً لم ينسى المصمم عمل مساحة للاستخدامات الأخرى، مثل الاستذكار، مشاهدة التلفاز، العمل والهوايات. فهي مساحة منظمة، أنيقة وتخدم عدد مختلف من الأغراض. الغرفة الصغيرة تاخذ أناقتها من المزج بين الخشب والألوان الفاتحة مثل باقي غرف الشقة والتي تظهر في الأثاث والأرفف والخزانات.