9 حدائق خلابة تبهر الجميع

هل أنت في تساؤل دائم عن أوجه الاختلاف بين الحدائق الخلابة و الأخرى غير المبهرة؟ قد تواجه أحياناً نفس العناصر أو الأثاث في حديقتين ومع ذلك تلاحظ مدى فرق تأثير التصميم و اختلافهما فإن كنت تسعى وراء معرفة سر المصممين المحترفين لإبراز جمال تصاميمهم تابع ما سوف نعرضه لك اليوم. قد جئنا بتصاميم خبراء متخصصين قاموا بإبداع متميز في الحدائق المنزلية حيث قاموا بتوظيف العناصر أجمع في خلق مساحة جميلة و عملية بلا التضحية بأيهما. من بين هؤلاء التسعة تصميم سوف تلاحظ تعدد وتنوع مبهر بين أساليب الإبداع. تعرف على أسلوب كل مصمم وتميزه على حدى من خلال التعرف على هذه المشاريع المميزة.
بالرغم من صغر مساحة الحديقة إلا أنها استغلت بذكاء، فكل مساحة على حدة أخذت حيز لا بأس به و بنسب مثالية. كي يظهر هذا الدمج لنا في هذه الصورة الناجحة سعى المصمم إلى التداخل بينهم ببساطة حتى لا تشعر بالفصل بين المجلس والمسبح بل تشعر أنهما عنصران مكاملان.
أعتمد المصمم في هذه الحديقة على جعل الأثاث هو عنصر الجذب الأساسي حيث تواجدت غرفة الطعام بصورة أرجوحة متكاملة فتتحول عملية تناول الطعام إلى مصدر ترفيهي و مبهج ويتجمع عليه الجميع بكل نشاط. أسلوب المصمم لم يقتصر فقط عى الأرجوحة فكثيراً ما نراها في حدائق ولا تكون برونق خاص و لكن كان تميز التصميم نابع من وجود الأثاث الغير تقليدي وسط تخت برجولة غاية في الأناقة ووسط مشاهد خلابة و نباتات أستوائية مذهلة.
تضم هذه الحديقة عناصر متعددة ومع ذلك تشعر بالوحدة بين هذه العناصر والسر وراء ذلك هو أختيار المصمم الذكي لكلاً من الخامات والألوان بحيث تنسجم تماماً مع محيطها من الطبيعة. يكاد وجود أي خامات مصطنعة منعدم في هذه الحديقة و هذا يرفع من قيمة التصميم. لاحظ أن اللون الفيروزي الأنيق جداً ينتشر بين الأثاث والمسبح كي يخلق إتزان مبهر.
يمكنك أن تتميز بتصميم حديقتك أو التراس الخاص لديك فقط إذا قمت بوضع مظلات مميزة بذكاء مثل ما تراه هنا، فتواجد أماكن متعددة بين المساحة المعرضة إلى الهواء والشمس مع المساحات المظللة يوجد تعدد في الاستخدامات أيضاً.
من الصيحات الحديثة في عالم تصميم الحدائق هي الجدارية النباتية فهي توفر مساحة أضافية لوجود النباتات و تلغي الشعور بالحدود الضيقة ولكن ما يميز استخدامها هنا بالتحديد هو أن الجدارية أو السور تحول إلى مركز القوة في التصميم وكأنه عنصر أساس من بنيان وتصميم المنزل الداخلي و هذا لوجود وحدات عرض الإكسسوارات وتداخلها المثير وسط النباتات.
تواجد مدفأة خارجياً يعد من أكثر وسائل الجذب في الحدائق حيث يجتمع الجميع حولها بحتاً عن الدفئ وتبادل الأحاديث في الليالي الباردة.
لمن يحبذزن الحدائق التي تنعم بمساحات مختلفة الزظائف هذا التصميم هو بلا شك الأمثل لما في الفصل بين الفراغات من اضافة جمالية في الحديقة.
خلق مجلس مختلف مثل هذا سوف يكون محور حديث الجميع و نقطة جذب لهم أيضاً فهو قرار ذكي أن تجلس وسط إطلالة الطبيعة بين النباتات و مسطح الماء.
التصميم هنا يتحدث عن نفسه ففي الواقع تكون أكثر الحدائق مثالية هي التي تحتوي على جميع الوظائف ويتم تحقيقها بذكاء وهنا أوجد المصمم وسائل ترفيه و رفاهية نسعى لها في أكثر الفنادق رقي، فوجود الجاكوزي وسط المسطحات الخضراء أمر يطمع ويحلم به الكثير.
تعرف على مزيد من أفكار الحدائق المميزة من خلال هذا المقال الشيق.