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9 حدائق خلابة تبهر الجميع

shereen gouda shereen gouda
RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging حديقة
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هل أنت في تساؤل دائم عن أوجه الاختلاف بين الحدائق الخلابة و الأخرى غير المبهرة؟ قد تواجه أحياناً نفس العناصر أو الأثاث في حديقتين ومع ذلك تلاحظ مدى فرق تأثير التصميم و اختلافهما فإن كنت تسعى وراء معرفة سر المصممين المحترفين لإبراز جمال تصاميمهم تابع ما سوف نعرضه لك اليوم. قد جئنا بتصاميم خبراء متخصصين قاموا بإبداع متميز في الحدائق المنزلية حيث قاموا بتوظيف العناصر أجمع في خلق مساحة جميلة و عملية بلا التضحية بأيهما. من بين هؤلاء التسعة تصميم سوف تلاحظ تعدد وتنوع مبهر بين أساليب الإبداع. تعرف على أسلوب كل مصمم وتميزه على حدى من خلال التعرف على هذه المشاريع المميزة.

1- تداخل مساحتين بذكاء

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura منازل
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

بالرغم من صغر مساحة الحديقة إلا أنها استغلت بذكاء، فكل مساحة على حدة أخذت حيز لا بأس به و بنسب مثالية. كي يظهر هذا الدمج لنا في هذه الصورة الناجحة سعى المصمم إلى التداخل بينهم ببساطة حتى لا تشعر بالفصل بين المجلس والمسبح بل تشعر أنهما عنصران مكاملان.

2- الأثاث الغير تقليدي

RHS Cardiff 2015, Best4hedging Best4hedging حديقة
Best4hedging

RHS Cardiff 2015

Best4hedging
Best4hedging
Best4hedging

أعتمد المصمم في هذه الحديقة على جعل الأثاث هو عنصر الجذب الأساسي حيث تواجدت غرفة الطعام بصورة أرجوحة متكاملة فتتحول عملية تناول الطعام إلى مصدر ترفيهي و مبهج ويتجمع عليه الجميع بكل نشاط. أسلوب المصمم لم يقتصر فقط عى الأرجوحة فكثيراً ما نراها في حدائق ولا تكون برونق خاص و لكن كان تميز التصميم نابع من وجود الأثاث الغير تقليدي وسط تخت برجولة غاية في الأناقة ووسط مشاهد خلابة و نباتات أستوائية مذهلة.

3- أنسجام الخامات والألوان

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila حديقة Green
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

تضم هذه الحديقة عناصر متعددة ومع ذلك تشعر بالوحدة بين هذه العناصر والسر وراء ذلك هو أختيار المصمم الذكي لكلاً من الخامات والألوان بحيث تنسجم تماماً مع محيطها من الطبيعة. يكاد وجود أي خامات مصطنعة منعدم في هذه الحديقة و هذا يرفع من قيمة التصميم. لاحظ أن اللون الفيروزي الأنيق جداً ينتشر بين الأثاث والمسبح كي يخلق إتزان مبهر.

4- تنوع في الظل والإضاءة

Projeto, Hungaro Decor Hungaro Decor حديقة
Hungaro Decor

Hungaro Decor
Hungaro Decor
Hungaro Decor

يمكنك أن تتميز بتصميم حديقتك أو التراس الخاص لديك فقط إذا قمت بوضع مظلات مميزة بذكاء مثل ما تراه هنا، فتواجد أماكن متعددة بين المساحة المعرضة إلى الهواء والشمس مع المساحات المظللة يوجد تعدد في الاستخدامات أيضاً.

5- الجدارية النباتية

Mayadeni – Jardim Paulista – SP, Gigi Botelho Paisagismo Gigi Botelho Paisagismo حديقة
Gigi Botelho Paisagismo

Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo
Gigi Botelho Paisagismo

من الصيحات الحديثة في عالم تصميم الحدائق هي الجدارية النباتية فهي توفر مساحة أضافية لوجود النباتات و تلغي الشعور بالحدود الضيقة ولكن ما يميز استخدامها هنا بالتحديد هو أن الجدارية أو السور تحول إلى مركز القوة في التصميم وكأنه عنصر أساس من بنيان وتصميم المنزل الداخلي و هذا لوجود وحدات عرض الإكسسوارات  وتداخلها المثير وسط النباتات.

6- التجمع حول عامل التدفئة

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

تواجد مدفأة خارجياً يعد من أكثر وسائل الجذب في الحدائق حيث يجتمع الجميع حولها بحتاً عن الدفئ وتبادل الأحاديث في الليالي الباردة.

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7- فواصل تشع ألوان و إضاءة

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

لمن يحبذزن الحدائق التي تنعم بمساحات مختلفة الزظائف هذا التصميم هو بلا شك الأمثل لما في الفصل بين الفراغات من اضافة جمالية في الحديقة.

8- تلاعب في المناسيب

Casa en Mailyng, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS حديقة
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

خلق مجلس مختلف مثل هذا سوف يكون محور حديث الجميع و نقطة جذب لهم أيضاً فهو قرار ذكي أن تجلس وسط إطلالة الطبيعة بين النباتات و مسطح الماء.

9- وظائف ترفيهية متعددة

Área de Lazer na cidade, Stefani Arquitetura Stefani Arquitetura منتجع خشب Wood effect
Stefani Arquitetura

Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura
Stefani Arquitetura

التصميم هنا يتحدث عن نفسه ففي الواقع تكون أكثر الحدائق مثالية هي التي تحتوي على جميع الوظائف ويتم تحقيقها بذكاء وهنا أوجد المصمم وسائل ترفيه و رفاهية نسعى لها في أكثر الفنادق رقي، فوجود الجاكوزي وسط المسطحات الخضراء أمر يطمع ويحلم به الكثير.

تعرف على مزيد من أفكار الحدائق المميزة من خلال هذا المقال الشيق.

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