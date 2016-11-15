10 أفكار لغرفة نوم لطيفة ومريحة

غرفة النوم هى الملاذ الذى تلجأ إليه بعد عناء يوم طويل ومرهق لذلك تصميمها والأهتمام بتفاصيلها هى أمر هام جداً، فبعد عناء يوم طويل غرفة نومك هى من سيحتويك فى لحظات استرخاء وهدوء تنفصل بها عن طغوطات يومك لتعود من جديد بطاقة وحيوية تستطيع أن تكمل بها مهام يومك من جديد، لذلك نحن اليوم فى هوميفاى سنقدم لك 10 أفكار لغرف نوم لطيفة ومريحة ستجعلك تقضى لحظات قبل النوم فى هدوء واسترخاء.
البداية مع تصميم لغرفة رومانسية وناعمة جداً بتصميمها الهادئ والمتميز بشكل كبير، اختيار الألوان كان مثالى جداً غلب عليها تماماً اللون الأنبيض ليكون هو سيد الموقف، فى الأرضيات، الجدران الأثاث وتفاصيل الديكور كل شئ كان متميز باللون الأبيض الناعم، اختيار السجاد كان ناعماً جداً من حيث الفخامة فى اختيار الخامة التى كانت متميزة بشكل وطريقة واضحة، الستائر أيضاً بلونها الأبيض الهادئ سمحت للأضاءة الطبيعية بالمرور إلى الغرفة بمنتهى البساطة.
الباستيل من الألوان المميزة جداً التى تبعث على الشعور بالهدوء والأسترخاءالكثير، فهى تلعب دوراً كبيراً وواضحاً فى خلق روحاً من الهدوء فى أى تصميم تحل به، وهنا فى تصميم تلك الغرفة كانت الباستيل هى اللمسة الأساسية فى تصميم الغرفة بالكامل مما أضاف لها شعوراً بالهدوء مع باقى تفاصيل الديكور، أنصحك بتجربتها فى غرفة نومك وستقع فى غرام الألوان الباستيل.
الراحة فى اختيار الوان غرفة النوم ليس حكراً على الألوان البيضاء الحيادية والألوان الباستيل، بل يمكن أيضاً للألوان المبهجة أن تقوم بهذا الدور اذا تم توظيفها بطريقة صحيحة، ونحن الأن أمام تصميم رائع جداً لغرفة نوم مبهجة بألوان جريئة، مزج اللون الأخضر مع الوردى مع الأستعانة بلمسة الورود فى ورق الحائط وتفاصيل الديكور المتميزة وام ننسى دور الأضاءة من خلال تلك المصابيح والسبوتات فى السقف عملت على أضاءة الغرفة بشكل جيد مع نشر الهدوء فى الغرفة بالكامل.
التدرج اللونى فى التصميم يصنع بهجة وتمييز بشكل واضح خاصةً اللون الأخضر وتدرجه، فاللون الأخضر فى بالتة الألوان معروف بقدرته على أضفاء روح من الهدوء فى أى تصميم، وفى تصميم تلك الغرفة كان السبب فى نشر تلك الطاقة المبهجة والمريحة بالغرفة، أضافة ورق حائط أو منظر طبيعى فى جدران الغرفة يستطيع أضافة جمال بشكل واضح فى غرفتك بالأضافة إلى الهدوء الذى سيعم اذا قمت بأختيار مناظر طبيعية تساعد على بث الهدوء.
اللون الأزرق متميز جداً، وهنا فى تصميم تلك الغرف أضاف مزيد من التمييز على تصميم الغرفة، الغرفة بالكامل من اللون الأزرق، كافة التفاصيل والديكورات، ولمزيد من التعزيز لعنصر الراحة كانت تلك الطاولة المتنقلة من الحلول الذكية لمزيد من الشعور بالراحة فى غرفة نومك.
عشاق التفاصيل العتيقة والقديمة هذة الغرفة وتصميمها سيكون المفضل إليكم، غرفة أخذت طابع قديم بعض الشئ فى اختيار الديكورات والأثاث البسيط الذى يشبه التصميمات القديمةـ بلمسة عصرية بسيطة فى اختيار مفرش السرير الملون الذى أعطى للغرفة لمسة من البهجة والحيوية.
الخشب من التفاصيل المميزة والمألوفة جداً فى الديكور، فهو يستطيع اعطائك شعوراً بالدفئ فى وجوده بأى تصميم، وهنا كان أساس تصميم تلك الغرفة، التى جمعت بين التفاصيل البوهيمية فى الديكورات والألوان المبهجة معاً فى تصميم واحد.
وهنا نجد تصميماً يشبه بشدة النمط الريفى بتفاصيله البسيطة والمميزه، والتى لم تحتوى على الكثير من الأثاث، نوافذ الغرفة بالكامل مطلة على الطبيعة بشكل سمح بأضافة مزيد من المساحات نتيجة للتواصل البصر بين خارج وداخل الغرفة.
غرفة متميزة بتفاصيلها التى احتوت على تفاصيل من الثقافة الهندية المتميزة جداً، بدايةً من اختيار الألوان ولمسة الخشب فى التصميم مع الديكورات البسيطة والمتميزة بالطابع الهندى البسيط.
عشاق الكلاسيكية سيذوبون عشقاً فى تصميم تلك الغرفة المميزة جداً، تفاصيل مليئة بالفخامة والكلاسيكة، اختيار لألوان أنيق وفخم مع لمسة الأضاءة التى برزت الجمال فى تصميم تلك الغرفة بشكل واضح.
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