13 فكرة لتصميم مدخل منزلك بشكل جميل

إختيار المدخل المناسب يحكمه عدد من العناصر مثل الخامة، المساحة ومدى قابلية تنفيذ التصميم في الواقع ولذلك فقد جئنا لكم في موضوع اليوم بـ 13 تصميم مختلف لأفكار لمداخل منازلكم بطرز وأفكار مختلفة ومدهشة، لعلها تعطيكم بعض الإلهام حتى تتمكنوا من تصميم مداخل منازلكم الخاصة..
إذا كان المبنى تقليدي بطبعه فيمكنك تصميم مدخل كلاسيكي ليتناسب معه. من محددات المداخل الكلاسيكية التصميمة هي أن يكون مدخل واسع، تصميم الباب باستخدام خامة الخشب، كما أنه يفضل وجود أعمدة مع الحرص على تزين صالة المدخل الخارجية بمصابيح وإعطائها جو عام يعبر عنها وعن الطراز المستخدم.
على عكس المثال السابق فهنا تجد المنزل ذو خطوط مستقيمة و طرقة مسقفة طويلة يحدها على الجانبين نباتات خضراء .في نهاية الطرقة يوجد مدخل من الزجاج الشفاف ليعزز الطراز و يعطي إنارة واشراق للفراغ الداخلي.
في أثناء تصميمك لعناصر المنزل يجب عليك تصميم العناصر الصغيرة مثل الاضاءة أيضاً ومعرفة أماكنها كأحد محددات التصميم. فهنا تم عمل مصابيح على جانبيى الممر و التي غيرت تماماً من الجو العام كما أعطته إحساس مرحب و مثير.
استخدام اللون الأبيض في مدخل المنزل يمثل إختيار أنيق و رائع وخاصة مع مزجه بالنباتات والألوان المحايدة. في نهاية الممر نجد أمامنا مدخل ذو إطار خشبي ليمثل البورة البصرية لهذا الممر.
إذا أردت أن تجعل مدخل منزلك مميز فالحائط الحجري يمثل إختيار رائع وملفت للأنظار. بسبب كلاً من الملمس، اللون و التصميم والتي تلعب دور قوي في خلق تصميم غير تقليدي.
إعتدنا أن تكون الأبواب ذات مظهر خشبي و بألوان بنية أو سوداء و لكن لما لا نصنع بعض التغير بدهان الباب بألوان مميزة لتعطي احساس مودرن و فني لمدخل منزلك.
فراغ مدخل يجمع بين السقف الزجاجي و الحائط ذو الشقوق الأنيق و المضاءة بشكل رائع مع ممشى من بلاطات خرسانية في الأرضية.
هذا التصميم من حقبة الخمسينات، باب خشبي يتوسط لوحان زجاجين على الجانبين مع تجليد الزجاج من الداخل بألواح من الفينيل أو الستائر الملونة بحيث تكتمل الصورة السيميترية الأنيقة.
فبهذا المدخل العتيق بتفاصيله الجديدة الأنيقة والذي يحيط به حائط زجاجي ليجعلنا نأخذ فكرة سريعة عن المنزل من الداخل و كما نرى فهو يشع دفئاً بتفاصيله الإضاءة الشرقية و الأرضية الخشبية.
فراغ المدخل من الخارج يظهر بوجود ممشى مؤدي للمنزل نراه منغمر في اللون الأخضر والذي يتماشى بشكل رائع مع باقي التفاصيل.
هذا المدخل البسيط و الذي لا يحمل العديد من التفاصيل، فهو عبارة عن فقط باب من الخشب الداكن مع وجود جزء ثابت من الزجاج المشبر. يحف المدخل نخلتان صغيرتان في اصص بيضاء واللذان يؤديان دور رائع في الترحيب بكل الداخلين إلى هذا المدخل.
إذا أردت ترك إنطباع رائع من أول مدخل منزلك فيجب أن تعطي هذا الإنطباع بداية من واجهة منزلك وواجهة المدخل. ففي هذا المثال نرى أن أول ما نجد بمجرد الدخول للفراغ من المدخل هو فراغ مزدوج الإرتفاع و لذلك تم استغلاله في عمل مدخل فريد من نوعه. فنسب المدخل، استخدام الزجاج مع الخشب على جانبي الباب و في المساحة العلوية والتي تعمل على إظهار المدخل بشكل أنيق كما أنها تعطي أفضل إضاءة للمساحة الداخلية.
فكرة بسيطة إذا كنت تفضل مدخل جميل ذو مساحة مظللة بسقف من الخشب مع عمل فناء بسيط حول المدخل مع تحديد الباب ببعض الدرجات البسيطة لتكون النتيجة النهائية مودرن وأنيقة بشكل مميز.
في هذا المثال يظهر لنا تصميم مختلف تماماً للواجهة وللمدخل. فهو يبدو مثل تصاميم الأحلام بوجود هذه المنحنيات والتي تجعل الدخول من خلال المدخل رحلة مشوقة وممتعة.