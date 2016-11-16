الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

13 فكرة لتصميم مدخل منزلك بشكل جميل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Loading admin actions …

إختيار المدخل المناسب يحكمه عدد من العناصر مثل الخامة، المساحة ومدى قابلية تنفيذ التصميم في الواقع ولذلك فقد جئنا لكم في موضوع اليوم بـ 13 تصميم مختلف لأفكار لمداخل منازلكم بطرز وأفكار مختلفة ومدهشة، لعلها تعطيكم بعض الإلهام حتى تتمكنوا من تصميم مداخل منازلكم الخاصة..

1.مدخل كلاسيكي

homify شبابيك خشب نقي Wood effect
homify

homify
homify
homify

إذا كان المبنى تقليدي بطبعه فيمكنك تصميم مدخل كلاسيكي ليتناسب معه. من محددات المداخل الكلاسيكية التصميمة هي أن يكون مدخل واسع، تصميم الباب باستخدام خامة الخشب، كما أنه يفضل وجود أعمدة مع الحرص على تزين صالة المدخل الخارجية بمصابيح وإعطائها جو عام يعبر عنها وعن الطراز المستخدم.

​2.مودرن

Casa O44, P11 ARQUITECTOS P11 ARQUITECTOS منازل
P11 ARQUITECTOS

P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS
P11 ARQUITECTOS

على عكس المثال السابق فهنا تجد المنزل ذو خطوط مستقيمة و طرقة مسقفة طويلة يحدها على الجانبين نباتات خضراء .في نهاية الطرقة يوجد مدخل من الزجاج الشفاف ليعزز الطراز و يعطي إنارة واشراق للفراغ الداخلي.

​3.عنصر الإضاءة مهم جداً

Casa Tucanes, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

في أثناء تصميمك لعناصر المنزل يجب عليك تصميم العناصر الصغيرة مثل الاضاءة أيضاً ومعرفة أماكنها كأحد محددات التصميم. فهنا تم عمل مصابيح على جانبيى الممر و التي غيرت تماماً من الجو العام كما أعطته إحساس مرحب و مثير.

​4.ممشى طويل

Remodelación Casa BR, Juan Luis Fernández Arquitecto Juan Luis Fernández Arquitecto منازل
Juan Luis Fernández Arquitecto

Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto
Juan Luis Fernández Arquitecto

استخدام اللون الأبيض في مدخل المنزل يمثل إختيار أنيق و رائع وخاصة مع مزجه بالنباتات والألوان المحايدة. في نهاية الممر نجد أمامنا مدخل ذو إطار خشبي ليمثل البورة البصرية لهذا الممر.

​5.إطار حجري

homify منازل
homify

homify
homify
homify

إذا أردت أن تجعل مدخل منزلك مميز فالحائط الحجري يمثل إختيار رائع وملفت للأنظار. بسبب كلاً من الملمس، اللون و التصميم والتي تلعب دور قوي في خلق تصميم غير تقليدي.

6.مدخل ملون

Casa M, Agraz Arquitectos S.C. Agraz Arquitectos S.C. منازل
Agraz Arquitectos S.C.

Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.
Agraz Arquitectos S.C.

إعتدنا أن تكون الأبواب ذات مظهر خشبي و بألوان بنية أو سوداء و لكن لما لا نصنع بعض التغير بدهان الباب بألوان مميزة لتعطي احساس مودرن و فني لمدخل منزلك.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.طرازمودرن لمدخل بين طيات الحائط

Club de Golf Santa Anita, Arki3d Arki3d غرفة المعيشة
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

فراغ مدخل يجمع بين السقف الزجاجي و الحائط ذو الشقوق  الأنيق و المضاءة بشكل رائع مع ممشى من بلاطات خرسانية في الأرضية.

8.الزجاج والخشب يتماشيا سوياً

Diseño vivienda en Benalmádena, C2INTERIORISTAS C2INTERIORISTAS منازل
C2INTERIORISTAS

C2INTERIORISTAS
C2INTERIORISTAS
C2INTERIORISTAS

هذا التصميم من حقبة الخمسينات، باب خشبي يتوسط لوحان زجاجين على الجانبين مع تجليد الزجاج من الداخل بألواح من الفينيل أو الستائر الملونة بحيث تكتمل الصورة السيميترية الأنيقة.

9.تفاصيل عتيقة

THE VILLA I FRESNAYE, CAPE TOWN, MARVIN FARR ARCHITECTS MARVIN FARR ARCHITECTS إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MARVIN FARR ARCHITECTS

MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS
MARVIN FARR ARCHITECTS

فبهذا المدخل العتيق بتفاصيله الجديدة الأنيقة  والذي يحيط به حائط زجاجي ليجعلنا نأخذ فكرة سريعة عن المنزل من الداخل و كما نرى فهو يشع دفئاً بتفاصيله الإضاءة الشرقية و الأرضية الخشبية.

فراغ المدخل من الخارج يظهر بوجود ممشى مؤدي للمنزل نراه منغمر في اللون الأخضر والذي يتماشى بشكل رائع مع باقي التفاصيل.

10.تصميم بسيط ومريح

homify شبابيك و أبوابأبواب
homify

homify
homify
homify

هذا المدخل البسيط و الذي لا يحمل العديد من التفاصيل، فهو عبارة عن فقط باب من الخشب الداكن  مع وجود جزء ثابت من الزجاج المشبر. يحف المدخل نخلتان صغيرتان في اصص بيضاء واللذان يؤديان دور رائع في الترحيب بكل الداخلين إلى هذا المدخل.

11.ارتفاع دورين

Projeto HP 04, HAUS HAUS منازل
HAUS

HAUS
HAUS
HAUS

إذا أردت ترك إنطباع رائع من أول مدخل منزلك فيجب أن تعطي هذا الإنطباع بداية من واجهة منزلك وواجهة المدخل. ففي هذا المثال  نرى أن أول ما نجد بمجرد الدخول للفراغ من المدخل هو فراغ مزدوج الإرتفاع و لذلك تم استغلاله في عمل مدخل فريد من نوعه. فنسب المدخل، استخدام الزجاج مع الخشب على جانبي الباب و في المساحة العلوية والتي تعمل على إظهار المدخل بشكل أنيق كما أنها تعطي أفضل إضاءة للمساحة الداخلية.

12.مدخل مميز

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

فكرة بسيطة إذا كنت تفضل مدخل جميل ذو مساحة مظللة بسقف من الخشب  مع عمل فناء بسيط حول المدخل مع تحديد الباب ببعض الدرجات البسيطة لتكون النتيجة النهائية مودرن وأنيقة بشكل مميز.

13.مدخل لمنزل يشبه التماثيل

A DREAM OUTHOUSE, FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS منازل
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS

A DREAM OUTHOUSE

FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS
FORM SPACE N DESIGN ARCHITECTS

في هذا المثال يظهر لنا تصميم مختلف تماماً للواجهة وللمدخل. فهو يبدو مثل تصاميم الأحلام بوجود هذه المنحنيات والتي تجعل الدخول من خلال المدخل رحلة مشوقة وممتعة.

منزل مبهر للغاية متناغم مع الطبيعة!
أي الأفكار أعجبتك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً