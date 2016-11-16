13 فكرة لتصميم مدخل منزلك بشكل جميل

فبهذا المدخل العتيق بتفاصيله الجديدة الأنيقة والذي يحيط به حائط زجاجي ليجعلنا نأخذ فكرة سريعة عن المنزل من الداخل و كما نرى فهو يشع دفئاً بتفاصيله الإضاءة الشرقية و الأرضية الخشبية.

فراغ المدخل من الخارج يظهر بوجود ممشى مؤدي للمنزل نراه منغمر في اللون الأخضر والذي يتماشى بشكل رائع مع باقي التفاصيل.