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10 أفكار لتزين غرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
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غرف النوم يجب أن تصمم بحيث توفر نوم هادئ وراحة في آخر اليوم الشاق، وربما بعض الأجواء الرومانسية، ولذلك فعليك الإهتمام بتزين غرفتك لتشع حياة و تساعد في خلق الأجواء المطلوبة.

ولذلك فقد جمعنا لكم بعض من أجمل الطرق لتزين غرف النوم الخاصة بكم لتحصلوا على أفضل النتائج والإلهام لإضافة لمسات جميلة إلى غرف نومكم.

1.بالألوان

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة نوم
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

فالألوان لها القدرة على تغير الجو العام للغرف، وهنا تم استخدامها في المفروشات مع وجود لمسة لامعة والنتيجة غرفة متميزة.

يمكنك استخدام الألوان في الحوائط والتي تغير في شكل وطراز الغرفة تماماً

La Carlota, Estudio Sespede Arquitectos Estudio Sespede Arquitectos منازل
Estudio Sespede Arquitectos

Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos
Estudio Sespede Arquitectos

2.السيميترية

Home Renovation, Nieuwoudt Architects Nieuwoudt Architects غرفة نوم خشب Pink
Nieuwoudt Architects

Home Renovation

Nieuwoudt Architects
Nieuwoudt Architects
Nieuwoudt Architects

في هذا المثال تم توحيد الجانبين بوضع نفس العناصر بالتساوي على جانبي السرير، نفس المرآة ذات التصميم الأنيق أعلى ظهر السرير، نفس الإضاءة المتدلية على الجانبين ونفس اللوحة الموضوعة على طاولة السرير الجانبية.

3.بالوسادات

De Kelders Western Cape South Africa, CS DESIGN CS DESIGN غرفة نوم
CS DESIGN

CS DESIGN
CS DESIGN
CS DESIGN

يجب أن نحرص على وجود عدد كافي من الوسائد، فيجب أن يكون كافي للحصول على شكل مرحب للسرير و لكن لايؤدي إلى خلق إزدحام.

4.سجادة مريحة

Totum / GoGreen | Litner Remodel | Sherman Oaks, CA, Chibi Moku Architectural Films Chibi Moku Architectural Films غرفة نوم أسمنت Brown
Chibi Moku Architectural Films

Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films
Chibi Moku Architectural Films

في غرفة النوم يجب أن تحرص على أن تخطو قدماك على سجادة ناعمة ومريحة، بل ويمكنك إضافة سجادة صغيرة على جانبيى السرير إذا لم تكن السجادة المتاحة لديك تؤدي هذه الوظيفة بشكل جيد.

5.لوحات فنية على الحائط

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة نوم
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

عن طريق عمل حائط فني من لوحات فنية وفوتوغرافية ذات إطارات، ولكن إحرص أن تجعل هناك عامل موحد لهذه اللوحات المكررة وأن تكون الصور تمثل أشياء ذات قيمة لديك.

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أو لوحة واحدة كبيرة فهي كفيلة بأداء الغرض

Spazio Park, Sónia Cruz - Arquitectura Sónia Cruz - Arquitectura غرفة نوم
Sónia Cruz – Arquitectura

Sónia Cruz - Arquitectura
Sónia Cruz – Arquitectura
Sónia Cruz - Arquitectura

يمكنك أيضاً استخدام لوحات جدارية للحصول على تصاميم مختلفة لغرف النوم

Residências Praianas, Michele Moncks Arquitetura Michele Moncks Arquitetura غرفة نوم
Michele Moncks Arquitetura

Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura
Michele Moncks Arquitetura

6.غرفة رومانسية

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الحصول على غرفة رومانسية ليس بالأمرالصعب، فعن طريق بعض اللمسات العتيقة مثل الخشب الأبيض والإضاءة المميزة، والستائر البيضاء يمكنك الحصول على غرفة رومانسية متكاملة.

7.عناصر منتقاة

NP 702, POCHE ARQUITETURA POCHE ARQUITETURA غرفة نوم
POCHE ARQUITETURA

POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA
POCHE ARQUITETURA

في هذه الغرفة تم انتقاء عناصر الأثاث للحصول على غرفة يغلب عليها الطابع الكلاسيكي ولكنها مميزة بالفعل.

8.رفوف مدمجة في الحائط

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

يتم تنفيذ هذه الفكرة في أثناء عملية البناء وهو تصميم مميز يكون بدمج الأرفف كجزء من الحائط لاستخدامه في عرض المقتنيات المختلفة أو كأرفف للكتب.

أما هنا فنرى مكتبه مدمجة في الحائط على جانبي السرير ذات خلفية مرآة مع وجود أرفف خفيفة لتعطي أناقة غير متناهية

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors غرفة نوم
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

9.مدفئة

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS غرفة نوم
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

لا يوجد وسيلة أفضل من عمل بؤرة بصرية في غرفة نومك للحصول على غرفة نوم جميلة، ولا يوجد أفضل ولا أدفئ من المدفئة لاستخدامها كبؤرة بصرية.

10.ورق الحائط

Vivienda en Madrid, www.rocio-olmo.com www.rocio-olmo.com غرفة نوم
www.rocio-olmo.com

www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com
www.rocio-olmo.com

ورق الحائط هو أسهل وسيلة للحصول على شخصية تعبر عنك، فيمكنك وضعه على حائط واحد في غرفة نومك ليغير الجو العام للغرف في الحال.

ورق الحائط يأتي بأكثر من شكل وتصميم و لكن أكثر التصاميم تميزاً هي التصاميم ذات الملمس، فيمكنك إضفاء ملمس رقيق لغرفة نومك بورق الحائط

Schlafzimmer Wandgestaltung mit 3D Effekt und Betonlook, Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern غرفة نوم
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern

Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland – Wandpaneele aus Bayern
Loft Design System Deutschland - Wandpaneele aus Bayern

11.حائط حجري

House Serengeti , Nico Van Der Meulen Architects Nico Van Der Meulen Architects غرفة نوم
Nico Van Der Meulen Architects

House Serengeti

Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects
Nico Van Der Meulen Architects

بإضافة الحجارة على حائط من حوائط غرفة النوم فإنك تحصل على بؤرة بصرية مع بعض التباين في الملمس و الذي يعطي نتيجة مثالية في تجميل غرفة النوم.

بنفس المبدأ يمكنك عمل حائط من الطوب الأحمر المكشوف للحصول على مظهر مودرن وشبابي في الغرفة

Дизайн интерьера 4-ком. квартиры, GP-ARCH GP-ARCH غرفة نوم
GP-ARCH

GP-ARCH
GP-ARCH
GP-ARCH

12.مرايا

Bedroom, Richmond Place, Bath Concept Interior Design & Decoration Ltd غرفة نوم
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd

Bedroom, Richmond Place, Bath

Concept Interior Design & Decoration Ltd
Concept Interior Design &amp; Decoration Ltd
Concept Interior Design & Decoration Ltd

المرايات ليست فقط وسيلة تجميلية ولكنها ايضاً لها وظيفة عملية، فتمكنك من رؤية كامل هيئتك بعد إرتدائك لملابسك و قبل الخروج من المنزل.

يمكنك استخدام المرايا بطريقة تجميلية على جانبي السرير وخاصة في الغرف الصغيرة فهي تضيف مساحة واتساع للغرف

EIY HOUSE Esra Kazmirci Mimarlik غرفة نوم
Esra Kazmirci Mimarlik

EIY HOUSE

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

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