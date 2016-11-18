10 أفكار لتزين غرفة النوم

غرف النوم يجب أن تصمم بحيث توفر نوم هادئ وراحة في آخر اليوم الشاق، وربما بعض الأجواء الرومانسية، ولذلك فعليك الإهتمام بتزين غرفتك لتشع حياة و تساعد في خلق الأجواء المطلوبة.
ولذلك فقد جمعنا لكم بعض من أجمل الطرق لتزين غرف النوم الخاصة بكم لتحصلوا على أفضل النتائج والإلهام لإضافة لمسات جميلة إلى غرف نومكم.
فالألوان لها القدرة على تغير الجو العام للغرف، وهنا تم استخدامها في المفروشات مع وجود لمسة لامعة والنتيجة غرفة متميزة.
في هذا المثال تم توحيد الجانبين بوضع نفس العناصر بالتساوي على جانبي السرير، نفس المرآة ذات التصميم الأنيق أعلى ظهر السرير، نفس الإضاءة المتدلية على الجانبين ونفس اللوحة الموضوعة على طاولة السرير الجانبية.
يجب أن نحرص على وجود عدد كافي من الوسائد، فيجب أن يكون كافي للحصول على شكل مرحب للسرير و لكن لايؤدي إلى خلق إزدحام.
في غرفة النوم يجب أن تحرص على أن تخطو قدماك على سجادة ناعمة ومريحة، بل ويمكنك إضافة سجادة صغيرة على جانبيى السرير إذا لم تكن السجادة المتاحة لديك تؤدي هذه الوظيفة بشكل جيد.
عن طريق عمل حائط فني من لوحات فنية وفوتوغرافية ذات إطارات، ولكن إحرص أن تجعل هناك عامل موحد لهذه اللوحات المكررة وأن تكون الصور تمثل أشياء ذات قيمة لديك.
الحصول على غرفة رومانسية ليس بالأمرالصعب، فعن طريق بعض اللمسات العتيقة مثل الخشب الأبيض والإضاءة المميزة، والستائر البيضاء يمكنك الحصول على غرفة رومانسية متكاملة.
في هذه الغرفة تم انتقاء عناصر الأثاث للحصول على غرفة يغلب عليها الطابع الكلاسيكي ولكنها مميزة بالفعل.
يتم تنفيذ هذه الفكرة في أثناء عملية البناء وهو تصميم مميز يكون بدمج الأرفف كجزء من الحائط لاستخدامه في عرض المقتنيات المختلفة أو كأرفف للكتب.
لا يوجد وسيلة أفضل من عمل بؤرة بصرية في غرفة نومك للحصول على غرفة نوم جميلة، ولا يوجد أفضل ولا أدفئ من المدفئة لاستخدامها كبؤرة بصرية.
ورق الحائط هو أسهل وسيلة للحصول على شخصية تعبر عنك، فيمكنك وضعه على حائط واحد في غرفة نومك ليغير الجو العام للغرف في الحال.
بإضافة الحجارة على حائط من حوائط غرفة النوم فإنك تحصل على بؤرة بصرية مع بعض التباين في الملمس و الذي يعطي نتيجة مثالية في تجميل غرفة النوم.
المرايات ليست فقط وسيلة تجميلية ولكنها ايضاً لها وظيفة عملية، فتمكنك من رؤية كامل هيئتك بعد إرتدائك لملابسك و قبل الخروج من المنزل.
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