قبل وبعد: 5 تصميمات منازل أعيد تجديدها بالكامل

هناك دائمًا مئات الأفكار التى تساعدك على تحسين استغلال مساحة منزلك، ولكن أحيانًا لا تساعدنا المساحة على التغيير، فى تلك الحالات نحتاج إلى إعادة تجديد وتوزيع للمنزل بأكمله حتى نستطيع الحياة فيه بسهولة وعملية وراحة.
فإليك 5 مشاريع قامت على إعادة توزيع المساحات والتجديد الشامل ستلهمك لتبدأ رحلتك الإبداعية فى تجديد منزلك.
هذا المنزل تم تجديده كليًا، بتغيير كل المساحات الموجودة لنحصل على واجهة جديدة أكثر عصرية وتفرد. ونبدأ بإنشاء بعض الجدران الجديدة لنعيد توزيع المساحات.
هكذا تبدو الشفة فى مرحلة منتصف العمل، فتم تغطية الجدران بلون أبيض ليساعدك أن تحصل على تصميم أكثر عصرية فى النتيجة النهائية.
تتسم المساحة الاجتماعية فى المنزل بالدمج الكامل، فغرفة المعيشة مفتوحة على المطبخ وغرفة العشاء أيضًا. وصُمم جدار غرفة المعيشة على شكل منحنى لتشعر بانسيابية بين المساحات الفارغة.
واجه المصممون فى هذه الحالة مشكلة شائعة عند تجديد المنازل وهى تجديد مساحة محددة لا يمكن التغيير فيها فيكون التحدى هو استغلال كل المساحات المتاحة بأفضل طريقة ممكنة خاصة عندما يكون فى مبنى قديم مثل ذلك.
التصميم الجديد ينشأ مساحة اجتماعية مليئة بالحيوية وتتوزع جيدًا بين المطبخ وغرفة العشاء والمعيشة وقمنا بإعادة طلاء الجدران من أبيض مشوهة إلى أبيض مشرق ومتباين مع الألوان الداكنة فى الأثاث والأرضية الخشبية.
مع توزيع الإضاءات الصغيرة على السقف لنحصل على إضاءة هادئة ليلًا.
المخطط القديم للمنزل الصغير والذى يقسم بوضوح الغرف بتوزيع غير عملى .
أما المخطط الجديد يوضح كيف قسمنا الحمام الواحد إلى حمامين مجهزين تمامًا، ليميز المنزل بالعملية مع توزيع مريح أكثر للمساحة الاجتماعية وتشعرك بالبراح كما يركز على تأثير الإضاءة الطبيعية التى توفر مناخ دافىء ومرحب.
المنزل الذى أمامك لا يحمل مميزات بجانب كونه مهملًا ومهجور ويحتاج إلى التجديد وإعادة التوزيع فى أسرع وقت، وبرغم تلك المشاكل كان للمصممين رأى آخر فى المكان خاصة الحديقة الملحقة به.
تم تجديد الأسقف تمامًا، وقمنا بتركيب نوافذ تربط بين التصميم الداخلى والحديقة الجديدة الجميلة فتدمج بين البيئة الخارجية داخل تصميم المنزل.
واختار أثاث أنيق للغاية مع أرضية خشبية ناعمة لنحصل على تصميم مودرن وأنيق تمامًا ويمكنك من الاستمتاع بالمساحات الموزعة بين الغرف والأثاث، كما تعمل النوافذ الكبيرة على توزيع إضاءة طبيعية وافرة داخل المكان تملأه بالحياة والدفء.
يتكون هذا المشروع من إعادة تجديد لشقة صغيرة تشكل المساحة فيها عائق وتحتاج إلى إعادة التوزيع بجانب المرافق التى تحتاج إلى تجديد.
نرى فى هذه الصورة مقارنة بين ماكنت عليه الشقة قبل وبعد التحول، فالتصميم الجيد يقيس بدقة المساحات ويستفيد منها فى إنشاء وحدات تخزين مدمجة بعملية وتوفر المساحة أيضًا.
يعتمد تصميم المطبخ على استخدام جدار رئيسى بالغرفة ما يوفر أكبر مساحة ممكنة لغرفة المعيشة والعشاء فتسمح للمقيمين بالمنزل التحرك بسهولة بينهم .
ويضفى اللون الأبيض تأثير بصرى مريح للعين مع الأرضية الخشبية الجميلة.
المشروع الأخير يدور حول تجديد شقة بمساحة 60 متر مربع عام 1905، والتى تم تجديدها لتؤجر إلى السياح. وقرر المصممين تغير الواجهة تمامًا لأخرى جديدة على نمط المينمال.
تصميمات الجدران والأثاث تعطى لمسة بساطة واضحة كما تحمل روح الحياة الريفية والتى توفر بالمنزل الصغير جو حميمى دافىء .
الجدران الفاصلة بين الغرف لا تصل للسقف ما ينشأ تأثيرات أوسع للمساحة فلا يشعر الساكن بالمنزل بأنه فى مكان مغلق بسبب صغر مساحة الشقة.
صمم المنزل من إعادة تشكيل لثلاثة أركان بالمنزل، مركز المنزل حيث يوجد المدخل وغرف المعيشة، وعلى يمينه المطبخ وغرفة العشاء وعلى اليسار نجد الحمام الذى نصل إليه عبر باب يمزود خصوصية لباقى المنزل طريقة بسيطة ولكن مناسبة جدًا للمشروع.
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