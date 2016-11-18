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قبل وبعد: 5 تصميمات منازل أعيد تجديدها بالكامل

هنادى موسى هنادى موسى
renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
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هناك دائمًا مئات الأفكار التى تساعدك على تحسين استغلال مساحة منزلك، ولكن أحيانًا لا تساعدنا المساحة على التغيير، فى تلك الحالات نحتاج إلى إعادة تجديد وتوزيع للمنزل بأكمله حتى نستطيع الحياة فيه بسهولة وعملية وراحة.

فإليك 5 مشاريع قامت على إعادة توزيع المساحات والتجديد الشامل ستلهمك لتبدأ رحلتك الإبداعية فى تجديد منزلك.

1- منزل يحتاج لواجهة جديدة تمامًا

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

هذا المنزل تم تجديده كليًا، بتغيير كل المساحات الموجودة لنحصل على واجهة جديدة أكثر عصرية وتفرد. ونبدأ بإنشاء بعض الجدران الجديدة لنعيد توزيع المساحات.

حائط منحنى

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

هكذا تبدو الشفة فى مرحلة منتصف العمل، فتم تغطية الجدران بلون أبيض ليساعدك أن تحصل على تصميم أكثر عصرية فى النتيجة النهائية.

النتيجة النهائية

Appartamento Privato Rapallo, Studio_P - Luca Porcu Design Studio_P - Luca Porcu Design الممر والمدخل
Studio_P – Luca Porcu Design

Studio_P - Luca Porcu Design
Studio_P – Luca Porcu Design
Studio_P - Luca Porcu Design

تتسم المساحة الاجتماعية فى المنزل بالدمج الكامل، فغرفة المعيشة مفتوحة على المطبخ وغرفة العشاء أيضًا. وصُمم جدار غرفة المعيشة على شكل منحنى لتشعر بانسيابية بين المساحات الفارغة.

2- إعادة تجديدة فى 66 متر

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

واجه المصممون فى هذه الحالة مشكلة شائعة عند تجديد المنازل وهى تجديد مساحة محددة لا يمكن التغيير فيها فيكون التحدى هو استغلال كل المساحات المتاحة بأفضل طريقة ممكنة خاصة عندما يكون فى مبنى قديم مثل ذلك.

انظر إلى النتيجة المذهلة!

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

التصميم الجديد ينشأ مساحة اجتماعية مليئة بالحيوية وتتوزع جيدًا بين المطبخ وغرفة العشاء والمعيشة وقمنا بإعادة طلاء الجدران من أبيض مشوهة إلى أبيض مشرق ومتباين مع الألوان الداكنة فى الأثاث والأرضية الخشبية.

مع توزيع الإضاءات الصغيرة على السقف لنحصل على إضاءة هادئة ليلًا.

المخطط القديم

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

المخطط القديم للمنزل الصغير والذى يقسم بوضوح الغرف بتوزيع غير عملى .

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المخطط بعد تجديد المنزل الصغير

Piccolo appartamento per una giovane coppia, Fluido Design Studio Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

Fluido Design Studio
Fluido Design Studio
Fluido Design Studio

أما المخطط الجديد يوضح كيف قسمنا الحمام الواحد إلى حمامين مجهزين تمامًا، ليميز المنزل بالعملية مع توزيع مريح أكثر للمساحة الاجتماعية وتشعرك بالبراح كما يركز على تأثير الإضاءة الطبيعية التى توفر مناخ دافىء ومرحب.

3- تحويل منزل قبيح إلى آخر رائع

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

المنزل الذى أمامك لا يحمل مميزات بجانب كونه مهملًا ومهجور ويحتاج إلى التجديد وإعادة التوزيع فى أسرع وقت، وبرغم تلك المشاكل كان للمصممين رأى آخر فى المكان خاصة الحديقة الملحقة به.

مساحة مفتوحة بحرية وإضاءة مذهلة

renovatie 60-er jaren villa omgeving Bergen op Zoom, Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur

Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur &amp; Interieur
Suzanne de Kanter Architectuur & Interieur

تم تجديد الأسقف تمامًا، وقمنا بتركيب نوافذ تربط بين التصميم الداخلى والحديقة الجديدة الجميلة فتدمج بين البيئة الخارجية داخل تصميم المنزل.

واختار أثاث أنيق للغاية مع أرضية خشبية ناعمة لنحصل على تصميم مودرن وأنيق تمامًا ويمكنك من الاستمتاع بالمساحات الموزعة بين الغرف والأثاث، كما تعمل النوافذ الكبيرة على توزيع إضاءة طبيعية وافرة داخل المكان تملأه بالحياة والدفء.

4- بيت مصنوع بدقة

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

يتكون هذا المشروع من إعادة تجديد لشقة صغيرة تشكل المساحة فيها عائق وتحتاج إلى إعادة التوزيع بجانب المرافق التى تحتاج إلى تجديد.

نرى فى هذه الصورة مقارنة بين ماكنت عليه الشقة قبل وبعد التحول، فالتصميم الجيد يقيس بدقة المساحات ويستفيد منها فى إنشاء وحدات تخزين مدمجة بعملية وتوفر المساحة أيضًا.

مع مطبخ أنيق

Gianicolo - Rome, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio مطبخ
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

يعتمد تصميم المطبخ على استخدام  جدار رئيسى بالغرفة ما يوفر أكبر مساحة ممكنة لغرفة المعيشة والعشاء فتسمح للمقيمين بالمنزل التحرك بسهولة بينهم .

ويضفى اللون الأبيض تأثير بصرى مريح للعين مع الأرضية الخشبية الجميلة.

5- شقة على مساحة 60 متر مربع

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

المشروع الأخير يدور حول تجديد شقة بمساحة 60 متر مربع عام 1905، والتى تم تجديدها لتؤجر إلى السياح. وقرر المصممين تغير الواجهة تمامًا لأخرى جديدة على نمط المينمال.

الدمج بين المينمال والريف

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI غرفة السفرة
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

تصميمات الجدران والأثاث تعطى لمسة بساطة واضحة كما تحمل روح الحياة الريفية والتى توفر بالمنزل الصغير جو حميمى دافىء .

حوائط فاصلة بين الغرف

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI غرفة نوم
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

الجدران الفاصلة بين الغرف لا تصل للسقف ما ينشأ تأثيرات أوسع للمساحة فلا يشعر الساكن بالمنزل بأنه فى مكان مغلق بسبب صغر مساحة الشقة.

رسومات إعادة تقسيم المنزل

3 VAULTS, R3ARCHITETTI R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI
R3ARCHITETTI

صمم المنزل من إعادة تشكيل لثلاثة أركان بالمنزل، مركز المنزل حيث يوجد المدخل وغرف المعيشة، وعلى يمينه المطبخ وغرفة العشاء وعلى اليسار نجد الحمام الذى نصل إليه عبر باب يمزود خصوصية لباقى المنزل طريقة بسيطة ولكن مناسبة جدًا للمشروع.

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