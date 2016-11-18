قبل وبعد: 5 تصميمات منازل أعيد تجديدها بالكامل

يتكون هذا المشروع من إعادة تجديد لشقة صغيرة تشكل المساحة فيها عائق وتحتاج إلى إعادة التوزيع بجانب المرافق التى تحتاج إلى تجديد.

نرى فى هذه الصورة مقارنة بين ماكنت عليه الشقة قبل وبعد التحول، فالتصميم الجيد يقيس بدقة المساحات ويستفيد منها فى إنشاء وحدات تخزين مدمجة بعملية وتوفر المساحة أيضًا.